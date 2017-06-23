14:13 23 июня

В Белом доме рассказали, для чего в США ведутся разговоры о «русских хакерах»

Все разговоры о «русских хакерах», которые ведут американские спецслужбы, направлены на подрыв легитимности президента Дональда Трампа, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.



Обсуждая "российские взломы", разведывательные службы США пытаются лишить легитимности избрание Дональда Трампа,
сказала Сандерс.


Вместе с тем, по ее словам, президент при этом полагает, что за взломы «вероятно» ответственна Россия. Впервые такое мнение Трамп высказал в декабре прошлого года, после того как был избран на президентский пост.

Ранее американские спецслужбы обвинили Москву во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в выборный процесс. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.

В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: REUTERS/Jonathan Ernst
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Монос Сегодня, 12:33
    Обсуждая "российские взломы", разведывательные службы США пытаются лишить легитимности избрание Дональда Трампа,

    Внутривидовая борьба, она такая жестокая. smile
    Монос
    1. сибиралт Сегодня, 12:49
      16 американских спецслужб бессильны перед российскими хаккерами? belay Стыдоба!
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 13:01
        Известно, что в США несколько олигарховых кланов.
        Известно, что выборы президента - спектакль, на самом деле нового президента выбирают кланы, и он является марионеткой, проводящий интересы профинансировавшего его выборы клана. Сами же выборы устраивают так, что бы результат всех кандидатов был приблизительно одинаков, что бы электорат видел "борьбу", и что бы до последнего момента результат голосования был неясен.
        Однако нынешняя ситуация с Трампом показывает, что между кланами начался раскол.
        Для России, да для всего мира это скорее благо. А вот для США - нет.
        Shurik70
        1. Татьяна Сегодня, 13:12
          Shurik70
          ...................
          Вас приятно читать - с пониманием сути дела пишите! hi
          Татьяна
    2. Венд Сегодня, 13:19
      Цитата: Монос
      Обсуждая "российские взломы", разведывательные службы США пытаются лишить легитимности избрание Дональда Трампа,

      Внутривидовая борьба, она такая жестокая. smile
      ]

      Интересно, противники Трампа устроят майдан или нет?
      Венд
  2. pjastolov Сегодня, 12:34
    В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».
    а кто ж будет светить бойцов невидимого фронта laughing
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 12:35
      Да и очень трудно их засветить , когда они в спец. службах США. lol
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:39
        да не, детки баловались
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:41
          Они ещё не видели спец. группу из "Орленка".
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:43
            А вот это секретная группа laughing
            pjastolov
      2. сибиралт Сегодня, 12:52
        Эдак дальше пойдет, они начнут заявлять о вируальных изнасилованиях российскими хаккерами жен и дочерей видных американских политиков. Ой, что начнется!!! belay
        сибиралт
  3. Толстоевский Сегодня, 12:38
    хуцпа - основа политики сша
    Толстоевский
  4. avg-mgn Сегодня, 12:40
    Абама же в клочья порвал экономику России, а хакеры за бесплатно работать не будут. Вывод - их кто то финансово неплохо кормит! Могу предположить, что это проигравшая госпожа Хиллари. Госдеп должен срочно подвести ее под санкции!!!
    avg-mgn
  5. ded100 Сегодня, 12:40
    Ранее американские спецслужбы обвинили Москву во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в выборный процесс.
    ded100
    1. avg-mgn Сегодня, 12:50
      Каринка просто класс, но.., на фото Президент, а он не станет даже заморачиваться такой ерундой. Должен быть Медведев с айфончиком...
      avg-mgn
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:43
    президент при этом полагает, что за взломы «вероятно» ответственна Россия

    Дожали Трампа, приходится соглашаться. Правда употребил "вероятно". А, что будет завтра, с чем еще согласится?
    rotmistr60
  7. KelWin Сегодня, 12:43
    Глазастый гамбургер) Третий или четвертый?))
    KelWin
  8. viktor. Сегодня, 12:43
    Цитата: ded100
    Ранее американские спецслужбы обвинили Москву во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в выборный процесс.

    Оказывается всё так просто belay laughing
    viktor.
  9. Masya Masya Сегодня, 12:46
    Вместе с тем, по ее словам, президент при этом полагает, что за взломы «вероятно» ответственна Россия. Впервые такое мнение Трамп высказал в декабре прошлого года, после того как был избран на президентский пост.

    посадили тебя в кресло, сиди и радуйся... помалкивай в тряпочку! wink
    Masya Masya
    1. Татьяна Сегодня, 13:23
      Masya Masya
      посадили тебя в кресло, сиди и радуйся... помалкивай в тряпочку!
      Ха! Да Трамп сам себе и своему слову - не хозяин! Его заставили "голос" подать - вот он его и подал!
      Татьяна
    2. bk316 Сегодня, 14:03
      посадили тебя в кресло, сиди и радуйся...

      И правда, денег дали, в кресло президентское усадили, жену молодую подобрали, а он все недоволен. Можем как рыбка золотая обидеться и оставить у разбитого корыта.
      bk316
  10. Горный стрелок Сегодня, 12:56
    Ну слов нет. Просто высосано из пальца все обвинения. Сами, все сами. Сами придумали повод, сами определили виноватого, и начали его "гнобить". А он - ни сном, ни духом. Труднее всего оправдываться от грехов, в которых не виноват. В народе говорят:" У сиротки всякая вина виновата". Только Россия сиротка с РВСН. Тяфкать на нее можно, а руками...
    Горный стрелок
  11. annodomene Сегодня, 13:28
    Да и представитель Белого дома опять с бусиками на шее... laughing
    annodomene
  12. Satum Сегодня, 13:30
    Вся истерия с этими хакерами , что бы настроить население и сателлитов против РФ .Когда хочешь войны противник должен быть во всем виноват .Злоба- хороший допинг для солдат
    Satum
Картина дня