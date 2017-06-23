В Белом доме рассказали, для чего в США ведутся разговоры о «русских хакерах»
Все разговоры о «русских хакерах», которые ведут американские спецслужбы, направлены на подрыв легитимности президента Дональда Трампа, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.
Вместе с тем, по ее словам, президент при этом полагает, что за взломы «вероятно» ответственна Россия. Впервые такое мнение Трамп высказал в декабре прошлого года, после того как был избран на президентский пост.
Ранее американские спецслужбы обвинили Москву во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в выборный процесс. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».
Обсуждая "российские взломы", разведывательные службы США пытаются лишить легитимности избрание Дональда Трампа,сказала Сандерс.
Вместе с тем, по ее словам, президент при этом полагает, что за взломы «вероятно» ответственна Россия. Впервые такое мнение Трамп высказал в декабре прошлого года, после того как был избран на президентский пост.
Ранее американские спецслужбы обвинили Москву во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в выборный процесс. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».
Использованы фотографии: REUTERS/Jonathan Ernst
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