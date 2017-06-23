14:11 23 июня

В США возобновляют производство зенитных ракет SM-2

Компания Raytheon возобновляет производство зенитных ракет SM-2, выпуск которых был прекращен в 2013 году. Заинтересованность в поставках этих ракет для корабельных ЗРК проявили четыре страны-союзницы США, сообщает Flot.com со ссылкой на Navy Recognition.

Корабельный ЗРК SM-2

Япония, Южная Корея, Нидерланды и Австралия согласовали требования и объединили средства для закупки новых партий ракет SM-2.


Для многих наших союзников SM-2 остается основой корабельных средств ПВО, но в 2013 году у нас просто не было международных заказов, необходимых для поддержания производственной линии. Теперь ситуация изменилась, и мы продолжим выпуск SM-2 как минимум до 2035 года,
сказал глава подразделения ракетных систем компании Raytheon Тейлор Лоуренс.

Поставки планируется начать в 2020 году. По данным ресурса, «первая партия должна составить около 280 ракет в версиях Block II, IIIA и IIIB». Сумма сделки не уточняется.

Справка издания: «SM-2 (Standard missile SM-2) – семейство современных американских зенитных ракет. Принципиальное отличие от предшествующей модели SM-1 – комбинированная система наведения: на маршевом участке – командно-инерциальная и полуактивная – на терминальном. Радар "подсветки" включается лишь на несколько секунд для точного наведения при приближении ракеты к цели. Благодаря этому повышена помехоустойчивость комплекса. Дальность применения – до 167 км, высота поражения – от 150 метров до 15 км».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 12:48
    Для многих наших союзников SM-2 остается основой корабельных средств ПВО, но в 2013 году у нас просто не было международных заказов, необходимых для поддержания производственной линии. Теперь ситуация изменилась, и мы продолжим выпуск SM-2 как минимум до 2035 года,
    раскрутили все таки союзничков на деньги, молодца good
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 12:50
      А то , для чего такую истерию поднимали по поводу России , вот бизнес и попер.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:54
        "Джентльмены не обманывают" - вот тут то мне карта и поперла lol
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 13:01
          Да там обком спускает планы , кто и сколько должен купить , а то "агрессия" России зашкалит.
          cniza
      2. ИмПерц Сегодня, 13:48
        Не, тут американцы должны благодарить Кима из КНДР)))
        У него нет большого количества носителей, а на имеющееся хватит и заказанного)))
        ИмПерц
    2. сибиралт Сегодня, 13:10
      Австралия (бывшая английская ссыльная каторга для убийц) давно оккупирована и кто на неё собирается нападать? belay
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 13:30
        А кенгуру хотят освободиться - а они высоко прыгают, чем сбивать то?
        pjastolov
  2. МПК105 Сегодня, 12:48
    С первыми двумя понятно.А вот Австралии зачем,кто на неё напасть собирается,острова Кука?Или,всё же,они в поход собираются куда-то туда,где у противника самолёты есть?
    МПК105
  3. Des10 Сегодня, 13:41
    ...Дальность применения – до 167 км, высота поражения – от 150 метров до 15 км»."
    да нормальная ракета - норм.
    Des10
  4. ИмПерц Сегодня, 13:49
    Может американцы платят северной Корее?
    Те пуляют в разные стороны прототипами баллистических ракет, пугают окружающих. Окружающие покупают эксклюзив)))
    ИмПерц
Картина дня