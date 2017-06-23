В США возобновляют производство зенитных ракет SM-2

Для многих наших союзников SM-2 остается основой корабельных средств ПВО, но в 2013 году у нас просто не было международных заказов, необходимых для поддержания производственной линии. Теперь ситуация изменилась, и мы продолжим выпуск SM-2 как минимум до 2035 года,

Компания Raytheon возобновляет производство зенитных ракет SM-2, выпуск которых был прекращен в 2013 году. Заинтересованность в поставках этих ракет для корабельных ЗРК проявили четыре страны-союзницы США, сообщает Flot.com со ссылкой на Navy Recognition.Япония, Южная Корея, Нидерланды и Австралия согласовали требования и объединили средства для закупки новых партий ракет SM-2.сказал глава подразделения ракетных систем компании Raytheon Тейлор Лоуренс.Поставки планируется начать в 2020 году. По данным ресурса, «первая партия должна составить около 280 ракет в версиях Block II, IIIA и IIIB». Сумма сделки не уточняется.Справка издания: «SM-2 (Standard missile SM-2) – семейство современных американских зенитных ракет. Принципиальное отличие от предшествующей модели SM-1 – комбинированная система наведения: на маршевом участке – командно-инерциальная и полуактивная – на терминальном. Радар "подсветки" включается лишь на несколько секунд для точного наведения при приближении ракеты к цели. Благодаря этому повышена помехоустойчивость комплекса. Дальность применения – до 167 км, высота поражения – от 150 метров до 15 км».