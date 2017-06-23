14:12 23 июня

США опозорились со своим дырявым "зонтиком" ПРО

Правда ли, что система противоракетной обороны США беззащитна перед русскими ракетами? Если это так, то против кого она направлена? Какие средства преодоления американской ПРО несут наши современные МБР: «Ярсы» и «Сарматы»? Сколько нам нужно иметь таких ракет для того, чтобы гарантированно уничтожить США, даже если американцы сумеют первыми нанести по России массированный ядерный удар?




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 13:46
    Идут испытания, данный случай неудачен.
    Тешаться и тешаться...
    Я бы им ещё и подыгрывал...
    ИмПерц
Картина дня