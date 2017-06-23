США опозорились со своим дырявым "зонтиком" ПРО
Правда ли, что система противоракетной обороны США беззащитна перед русскими ракетами? Если это так, то против кого она направлена? Какие средства преодоления американской ПРО несут наши современные МБР: «Ярсы» и «Сарматы»? Сколько нам нужно иметь таких ракет для того, чтобы гарантированно уничтожить США, даже если американцы сумеют первыми нанести по России массированный ядерный удар?
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