14:11 23 июня

Новый удар Путина по ИГИЛ

Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".




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Комментарии 3

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  1. Deadушка Сегодня, 13:04
    Оперативно материал сделали.
    Deadушка
  2. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:21
    Ну они и живучие эти бармалеи, после прямого попадания все равно выбегают из здания живые smile
    Сумрачный стрелок
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:56
      из той половины здания, которой повезло laughing

      на последнем кадре вообще поле осталось из молотой крошки бетона wassat drinks хорошо зашла
      с-т Petrov
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