Новый удар Путина по ИГИЛ Сегодня, 12:51 Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар". 2 Опубликовано видео удара кораблей ВМФ России по объектам ИГ в Сирии Хождение за три глубины Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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