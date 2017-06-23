Боевые пловцы ТОФ проверили безопасность района базирования подлодок

Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) проверили бухту Крашенинникова на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп подводных крейсеров,

На Камчатке в ходе отработки задач по противодиверсионной обороне отряд спецназначения подводных сил Тихоокеанского флота провел обследование района базирования подводных лодок, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ТОФ.говорится в релизе.Сообщается, что по завершении осмотра акватории бухты «боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины».«Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе, независимо от времени года и погодных условий», – уточнили в пресс-службе.