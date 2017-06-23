14:13 23 июня

Боевые пловцы ТОФ проверили безопасность района базирования подлодок

На Камчатке в ходе отработки задач по противодиверсионной обороне отряд спецназначения подводных сил Тихоокеанского флота провел обследование района базирования подводных лодок, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ТОФ.

Боевые пловцы ТОФ проверили безопасность района базирования подлодок


Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) проверили бухту Крашенинникова на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп подводных крейсеров,
говорится в релизе.


Сообщается, что по завершении осмотра акватории бухты «боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины».

«Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе, независимо от времени года и погодных условий», – уточнили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. RUSOIVAN Сегодня, 13:35
    Халулаю наш пламенный!
    RUSOIVAN
    1. Холуай Сегодня, 14:03
      Это не Холуай. Холуай- разведчики-диверсанты
      Холуай
  2. Сергей 777 Сегодня, 13:43
    Ну хорошо, особенно если эти мероприятия проходят постоянно wink
    Сергей 777
  3. Черный_Ватник Сегодня, 13:49
    Ожидал на фото увидеть АДС...
    Черный_Ватник
    1. Evgen2x Сегодня, 13:55
      До камчатки далеко) будем наедятся дойдет, интересно уже в серию пустили АДС?
      Evgen2x
      1. Черный_Ватник Сегодня, 14:08
        На вооружении он уже года с 2012. Наверное, должны были пустить в серию...
        Черный_Ватник
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