Минобороны рассмотрит вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе
Президент РФ Владимир Путин поручил военному ведомству рассмотреть вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе, передает РИА Новости .
Соответствующий перечень поручений по итогам «прямой линии» опубликован на сайте главы государства.
Напомним, в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос, Владимир Путин сказал, что вопрос увеличения предельного срока службы офицеров может быть решен положительно.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен президенту до 20 декабря текущего года. Ответственным за выполнение является министр обороны Сергей Шойгу.
Соответствующий перечень поручений по итогам «прямой линии» опубликован на сайте главы государства.
Напомним, в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос, Владимир Путин сказал, что вопрос увеличения предельного срока службы офицеров может быть решен положительно.
Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения,говорится в тексте поручения.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен президенту до 20 декабря текущего года. Ответственным за выполнение является министр обороны Сергей Шойгу.
Использованы фотографии: https://news-front.info
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти