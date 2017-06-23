14:12 23 июня

Минобороны рассмотрит вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе

Президент РФ Владимир Путин поручил военному ведомству рассмотреть вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе, передает РИА Новости .



Соответствующий перечень поручений по итогам «прямой линии» опубликован на сайте главы государства.


Напомним, в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос, Владимир Путин сказал, что вопрос увеличения предельного срока службы офицеров может быть решен положительно.

Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения,
говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад должен быть предоставлен президенту до 20 декабря текущего года. Ответственным за выполнение является министр обороны Сергей Шойгу.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 10

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:50
    Еще неплохо было бы военные сборы среди запасников проводить в натураху, а не на бумаге....
    Черный_Ватник
    1. МПК105 Сегодня, 13:56
      Не,работать мне надо,на сборы не надо.А вот воякам и ментам можно и увеличить-молодые дядьки и тётки-а уже пенсионеры.А кто кувалдой машет да поле пашет-фиг доживём до этой пенсии.Несправедливо несколько,не находите,военные и милицейские пенсионеры?
      МПК105
      1. Чёрный Сегодня, 13:57
        Уверен, вопрос будет решён положительно.Тем более , что это выгодно как государству , так и военнослужащим.
        Чёрный
      2. Черный_Ватник Сегодня, 14:01
        А я бы сгонял на недельку на сборы. Штука полезная, много из срочной службы уже забывается, хотя было это не так давно.

        Согласен, когда милиц... полицейский в 35-36 лет уже пенсионер - это не есть гуд. Я быть может тоже хотел в 35 получать деньгу только за то, что я такой хороший.
        Да и не сказать, что работа у них адовая ( во всяком случае далеко не у всех)... тут люди на на буровых все здоровье оставляют...
        Черный_Ватник
      3. Рашнэйрфорс Сегодня, 14:04
        Нормально каждый сам выбирает профессию,
        Рашнэйрфорс
      4. Taran 75 Сегодня, 14:09
        уважаемый , а Вы 20 лет отпахайте на земле , с пьянью с наркоманоми пообщайтесь , а семейные скандалы вы разруливали ? а массовые драки ? а упитых с обрезами брали ? вот и махайте дальше кувалдой себе и не пишите о том , что не знаете лично ....и выходные и праздники вы дома водку пьете , и что такое усиление наверное и не слыхивали ...так , что оставьте в покое военных и ментов
        Taran 75
    2. сибиралт Сегодня, 14:09
      Вообще то все началось с обсуждения возраста для офицеров - контрактников, изъявивших желание служить после отставки по возрасту. Но, думается, что под этим соусом преференции поимеют возрастные генералы, которых сложно будет "пересидеть", ожидая их естественной кончины. И кому нужны эти "затычки" в военной карьере? Возможно, я не прав и начальству виднее.
      сибиралт
  2. iliitchitch Сегодня, 13:53
    Правильно , наверное . Сейчас-то генералы стали бодрячки , не то что при алкаше были "пельмени из Арбатского паркетного округа" .
    iliitchitch
  3. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:56
    Минобороны рассмотрит вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе


    Очень мудрое решение. Военный лет в 50 (если не спился и не превратился в потешного жиробаса) - очень ценный кадр по своей специальности.
    Молодой_Коммунист
  4. moskowit Сегодня, 14:06
    Давно пора. Военнослужащим большей частью приходиться уходить в запас полными сил и здоровья. Фактически в середине жизненного пути. И вторую часть жизни надо выстраивать снова. Искать себе дело. Адаптация всегда проходит тяжело... Вон в гражданской сфере пенсионеры тянут до 70-75. Сравнивать, конечно, нельзя. Но.... Командир батальона или боевого корабля, ещё полный амбициозных и карьерных планов, отвечающий за жизни и здоровье сотен, а то и тысяч людей, вынужден прозябать охранником в какой нибудь проходной... Хорошо есть "связи", друзья, устроившиеся раньше... Помогут... А дети в семьях? как раз подходит школу заканчивать, перелом в жизни....А так лет до 50-55 вполне можно служить, а потом уже и "на дачке покопаться". Всё будет устроено... Отдыхай, радуйся....
    Я прекрасно помню, когда мой отец, подполковник, в 41 год ушёл в запас... В середине 60-х проще было. Через год хоть жильё предоставлялось.... А одноклассники -друзья в начале 90-х. "вообще караул", как они устраивались.... Хорошо у родителей, а у кого ушли уже...
    moskowit
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