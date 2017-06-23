Путин дал старт "Турецкому потоку"

Давайте, вперёд!

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодарский край, откуда на вертолёте добрался до специального судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Там, после встречи президента РФ капитаном судна Фредом Регтопом, в присутствии главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента швейцарской компании Allseas Эдварда Хейерема, был дан официальный старт строительству газопровода «Турецкий поток», который пройдёт по дну Чёрного моря от российского побережья до Турции.На самом деле работы по укладке трубопровода ведутся с мая текущего года, однако официальный старт с российской стороны был дан именно сегодня. Президент России, находясь на Pioneering Spirit, дал команду на реализацию работ:Для справки: Pioneering Spirit – крупнейшее в мире судно, занимающееся морской укладкой труб и работами с буровыми платформами.Принадлежит оно швейцарском компании Allseas. По сути, это огромный катамаран. Судно строилось фактически на двух верфях: начало реализации проекта – в Южной Корее, а его завершение – в Нидерландах. Это настоящий морской монстр длиной около 383 м, который ходит под флагами Мальты и Панамы. Ширина судна – более 123,75 м при осадке около 27 м. Экипаж судна – более 570 человек. Pioneering Spirit может единовременно принять 27 000 т труб, что позволяет ему работать автономно 5-7 дней.