14:12 23 июня

Путин дал старт "Турецкому потоку"

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодарский край, откуда на вертолёте добрался до специального судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Там, после встречи президента РФ капитаном судна Фредом Регтопом, в присутствии главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента швейцарской компании Allseas Эдварда Хейерема, был дан официальный старт строительству газопровода «Турецкий поток», который пройдёт по дну Чёрного моря от российского побережья до Турции.

На самом деле работы по укладке трубопровода ведутся с мая текущего года, однако официальный старт с российской стороны был дан именно сегодня. Президент России, находясь на Pioneering Spirit, дал команду на реализацию работ:
Давайте, вперёд!


Путин дал старт "Турецкому потоку"



Для справки: Pioneering Spirit – крупнейшее в мире судно, занимающееся морской укладкой труб и работами с буровыми платформами.
Принадлежит оно швейцарском компании Allseas. По сути, это огромный катамаран. Судно строилось фактически на двух верфях: начало реализации проекта – в Южной Корее, а его завершение – в Нидерландах. Это настоящий морской монстр длиной около 383 м, который ходит под флагами Мальты и Панамы. Ширина судна – более 123,75 м при осадке около 27 м. Экипаж судна – более 570 человек. Pioneering Spirit может единовременно принять 27 000 т труб, что позволяет ему работать автономно 5-7 дней.

Использованы фотографии: Фейсбук/Alex Gavrosh
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Комментарии 11

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  1. МПК105 Сегодня, 14:04
    Ну есть же Балтика-там тяните трубы-немцы посерьёзней партнёры будут.А так...Шило на мыло...Не Украина,так Турция воровать да шантажировать будет... request
    МПК105
    1. Кент0001 Сегодня, 14:08
      А вложенеия Газпрома 6 млрд. руб. Весь банкет Туркам мы оплачиваем.
      Кент0001
    2. g1v2 Сегодня, 14:10
      Чем больше трубопроводов - тем меньше возможностей для шантажа для отдельных транзитных стран. Тем более, что южный маршрут идет для завоевания других рынков - Италии, Греции, Балкан и Австрии. request
      g1v2
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:11
        больше труб - больше социалки.
        с-т Petrov
  2. Холуай Сегодня, 14:05
    Отлично.С Украины надо бежать...
    Холуай
  3. vch Сегодня, 14:05
    Чем больше будет альтернативных маршрутов - тем лучше..... Представляю, какой зубовный скрежет эта новость вызовет у американских поставщиков сжиженного газа и их покровителей в конгрессе.......
    vch
    1. Кент0001 Сегодня, 14:09
      А они еще нагадить могут. У них есть запас времени, правда не этому газопроводу конкретно для турок, а следующему-альтернативе южного потока.
      Кент0001
  4. aleksfill Сегодня, 14:08
    В каком направлении, в какую сторону света, Гарант - трубоукладчик ещё не направил
    потоки сырья из российских недр? Где деньги, Зин?
    aleksfill
  5. senima56 Сегодня, 14:10
    Ну, почалося!
    senima56
  6. ALLxANDr Сегодня, 14:12
    По скорее бы этот театр абсурда закончился с этой Украиной! Сколько лет шантажа и постоянных проблем, сколько было сделано политических уступок из-за этого вопроса.. И вот теперь в обход страны 404, без платы за транспортировку!
    ALLxANDr
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:12
    Нормально. Вокруг Майдании пошли трубы. В обход неадекватов. wassat
    Горный стрелок
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