«Страна-бензоколонка» торгующая уникальными технологиями

В последний год на фоне уже очевидных успехов в области разработки новых технологий и удачного продвижения их за пределы страны, в российское информационное пространство вбрасывается мысль о том, что нельзя продавать за границу уникальные технологии, что это достояние нации и будущих поколений. Теперь критики "режима" все меньше говорят о стране-бензоколонке и все больше о том, что за рубеж проданы все «полимеры» (технологии). И это не случайно. Но бог с ними с этими малахольными, давайте разберемся, а что собственно продают миру российские кампании. И рассмотрим это на примере «Росатома». Благо автору всегда есть что сказать по этому поводу.Причина написания статьи? Да потому, что «сердобольные» комментаторы, переживающие за утечку российских технологий за рубеж буквально накинулись на серию моих публикаций, посвященных международному форуму «АтомЭкспро 2017» и я хочу ответить им всем разом и один раз:Не знаю, возможно, мои оппоненты приведут рано или поздно свою аргументацию, но согласно всех заявлений руководства «Росатома» и его дочерних подразделений, которые пока еще не опровергнуты никем, всегда российский ядерный монополист за рубеж продает готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью.За исключением считанных случаев, например с продажей технологий по производству ядерного топлива ТВЭЛ Китаю. Но и там был поставлен предохранитель от копипаста, который до сих пор работает.В случае с постройкой АЭС, даже для самой близкой и дружественной Белоруссии не было сделано никаких исключений. Местные фирмы получают контракты на сопутствующие строительные работы: проводка коммуникаций, постройка инфраструктуры, городков для персонала. Максимум, если местные фирмы смогут доказать свою компетентность, они поставляют часть некритичного оборудования и проводят строительно-монтажные работы. Создание реакторов, генераторов и прочей дорогостоящей и именно технологической начинки всегда делает «Росатом» и его «дочки».В случае создания совместных производств по фабрикации ядерного топлива, все выглядит еще более патриотично. Россия обогащает топливо и производит циркониевые запчасти для сборки ТВСов у себя. Все, что делается за рубежом, это фабрикация топлива (фасовка в таблетки) и сборка корпусов ТВС.На каком этапе тут может быть вообще уйти технология за рубеж, я даже представить себе не могу. Это надо спросить у тех, кто придерживается такой точки зрения. «Уверен», что у них есть, что сказать в свою защиту.Что имеет от такого сотрудничества Россия? Давайте тоже разберемся.Для начала все очень банально, деньги. Много денег на строительстве объектов. Десятки миллиардов долларов в год. Причем это, как вы уже поняли не продажа углеводородов, а продукция, которой нет аналогов в мире. И это не пустые слова. До сих пор никто в мире кроме России не смог построить реактора поколения 3+ . Но не только он есть «в рукаве» у «Росатома». Есть очень много других уникальных технологий.Например, озвученной на днях технологией по выемке и переработке топлива со старых атомных подлодок заинтересовались британцы, но получили отказ. И китайцы, кстати тоже.Это дало российскому концерну такие конкурентные преимущества, что он выигрывает тендер за тендером и формирует портфель заказов на десятилетия вперед.Иногда мне кажется, что «Росатом» просто будет не в состоянии их все выполнить в срок, а потому бум в постройке сопутствующих производств энергетического и электротехнического оборудования в России обеспечен на десятки лет вперед.Например, кампания «Сименс АГ» уже давно уловила тренд и вкладывает в производства в РФ миллиард за миллиардом, причем не рублей. И это несмотря на санкции.Тот денежный поток, который мы видим сегодня это ручеек, по сравнению с тем, что будет уже через десять лет, если не дай Бог какие-нибудь патриото-либералы не смогут этому помешать (а стараться они будут ,чем дальше тем больше, даже не сомневайтесь).Например, есть программа по выходу на постройку ежегодно 3-4 блоков АЭС. Это в нынешних ценах до 20 млрд. долларов в год. Плюс постройка за рубеж сокращает расходы на строительство отечественных АЭС. А это еще миллиарды долларов в год экономии.Но это только вершина получаемых ништяков. Есть гораздо более важные вещи, нежели деньги на строительстве.Еще все это надо будет 90 лет обслуживать и снабжать «расходкой», а эти потоки будут расти пропорционально возводимым блокам. И это суммы не меньшие, нежели первоначальные, вкладываемые в строительство.Ежегодно блоки надо снабжать топливом, производить запчасти, вывозить топливо на переработку и возвращать остеклованные отходы. На всем этом можно заработать десятки миллионов долларов в год на каждом блоке.Берем для примера Украину:1. В год каждому блоку «тысячнику» надо топлива на 40 млн. долларов. Вывоз и переработка отходов, еще 10 млн. долларов.2. Плюс этот процесс становится источником очень ценных делящихся элементов, которые затем можно сжечь в своих блоках или продать. А потому так «дешево».3. Если делать все необходимые процедуры по плановым ремонтам, это еще минимум 50 млн. долларов в год.Итого дохода для государства (в виде добавочного продукта) все это приносит минимум 100 млн. долларов в год. Повторяю, это каждый построенный блок. И так 90 лет. Плюс процедур продления ресурса (примерно 500 млн. долларов одноразово). Итого, примерно 10 млрд. долларов добавленной стоимости с одного блока.Если Россия построит таких блоков за рубежом, скажем сотню (а это более, чем реально), то только на их обслуживании она будет зарабатывать ежегодно именно эту сумму.По сути, мы сегодня наблюдаем рождение отечественного гиганта, способного давать стране дохода на уровне консолидированного бюджета Украины. Причем дохода высокотехнологического и даже уникального в мире. Почему уникального? Потому, что это еще не все.Что такое АЭС? Это колоссальные деньги вложенные на столетие вперед. Какое правительство согласится рисковать такими деньгами? Именно поэтому все страны, где Россия построит свои АЭС без очень весомых причин не рискнуть стать ее противником на политической арене. Фактически, атомные станции за рубежом позволяют меньше вкладывать денег на оборону и больше в развитие страны и человеческого потенциала. Это, по сути, вложение в безопасность и охрану своих границ и в развитие будущих поколений. Это такое же оружие для обороны границ, как и «ядрен-батоны» на подводных лодках или стоящие в шахтах и на мобильных установках. Принцип работы иной, а эффект тот же.И это не измерить никакими деньгами уже нельзя.В общем, когда вы еще раз из уст «сердобольного» гражданина услышите сказку о «проданных полимерах», расскажите ему доходчиво, что он не прав. А еще… спросите у них вот что.«Вас, уважаемый, не смущает то, что ваши новые тезисы выглядят еще более абсурдно, нежели предыдущие (а это та же категория граждан, которая до этого рассказывала сказки о стране-бензоколонке и таких нужных будущим поколениям углеводородах). Вам бы надо определиться. Либо последние 15-20 лет вы жили в стране-бензоколонке, которая ничего не могла создать высокотехнологичного, чтобы потом продать это за рубеж и тогда непонятно, а что собственно продано такого о чем стоило бы жалеть. Либо вы все эти годы просто врали, наговаривая на свою страну гадости, как собственно врете и сегодня, потому, что не способны в защиту своей версии привести ни одного аргумента в защиту».