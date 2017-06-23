16:38 23 июня

23 июня. Эстония празднует "день победы"

Министерство обороны Эстонии сегодня (23 июня) поздравляет всех с «Днём победы». Многие жители Эстонии решили, что в главном военном ведомстве страны что-то напутали, однако выясняется, что в МО Эстонии действительно решили отпраздновать «День победы» именно 23 июня. Речь идёт о так называемой «освободительной войне», в которой принимала участие Эстония.

Под «освободительной войной» в Эстонии с некоторых пор понимается вооружённый конфликт между прибалтийскими частями и оперативно-стратегическим корпусом Белой армии (Северный корпус) при содействии германских войск с одной стороны и красноармейцами – с другой.

Война, как считают в Таллине, началась 28 ноября 1918 года, а завершилась 3 января 1920 года. Казалось бы, причём здесь 23 июня...


Выясняется, что речь идёт о праздновании победы в так называемой Вынусской битве, которую официальные власти прибалтийской республики сегодня называют «ключевым сражением освободительной войны». По какой логике война по одну сторону с частями, по сути, российской императорской армии и немецкими интервентами может считаться освободительной от той же России и Германии, известно только эстонским властям.

23 июня. Эстония празднует "день победы"


Информационный портал Delfi сообщает о том, что праздничные мероприятия проходят в Раквере. Основная часть – военный парад, в котором принимают участие воинские формирования Эстонской Республики. Жаль, парад не комментирует мастер комментария эстонских парадных шествий – ставший известным Сергей Меньков – пожарный из Пыхьяского спасательного центра, которого за его ёмкие и точнее формулировки по поводу одного из прошлых парадов в Таллине уволили со службы "демократические силы".




В эстонском параде "победы" приняли участие и военнослужащие иностранных военных контингентов



Из беседы с эстонскими гражданами:

Вопрос: "Вы знаете, над кем была одержана победа в освободительной войне 1918-20 годов"

Ответ:"Над Россией"

Вопрос: "А вы знаете, что Эстония воевала по одну сторону фронта с солдатами и офицерами русской царской армии?"

Ответ в 9 случаях из 10: растерянное "Нет..."

Использованы фотографии: http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-v-rakvere-prohodit-parad-v-chest-dnya-pobedy-v-osvoboditelnoj-vojne?id=78663654
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 14:32
    "тормоза" празднуют то что сами не понимают.А,точно!Праздник непослушания.
    210окв
    1. ser-pov Сегодня, 14:35
      [/quote]Вопрос: "Вы знаете, над кем была одержана победа в освободительной войне 1918-20 годов"

      Ответ:"Над Россией"
      [quote]

      Вот что, главное проблеить- над Россией... Сказочные д....
      ser-pov
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:44
      Смотрю на фото и смешно прям..
      Владимир 38
    3. vovanpain Сегодня, 15:11
      А это чучело на верхнем фото,под Пиночета или под Гай Юлия Цезаря косит. laughing
      vovanpain
    4. Офицер запаса Сегодня, 15:15
      Сказочники. В любой стране в истории очень много событий. Что мешает их объявить праздниками?
      Да и потом они от наших либералов недалеко ушли. У нас тоже всякие праздничные даты выдумывают и переносят, лишь бы от действительно всенародных внимание отвлечь. 4 ноября придумали, перенос 23 февраля на конец августа обсуждается. Я уж молчу про 12 июня - день независимости от СССР.
      День беловежской сходки трех иуд еще не догадались праздновать? Все впереди.
      Офицер запаса
      1. reservist Сегодня, 15:53
        Ну в "любой" стране может и много ... а в Эстонии то им откуда взяться ?
        до 1918-года они вечно были чей-нибудь провинцией/губернией ...
        а тут вдруг умудрились победить ландсвер прибалтийских немцев ...
        наверно не спроста у себя в Раквере празднуют, а не на местах боев в латвийском Цесиссе/Вынну ...
        reservist
        1. Pirogov Сегодня, 16:15
          Цитата: reservist
          Ну в "любой" стране может и много ... а в Эстонии то им откуда взяться ?
          до 1918-года они вечно были чей-нибудь провинцией/губернией ...
          а тут вдруг умудрились победить ландсвер прибалтийских немцев

          Вывели в люди этих подлых людишек выучили и т.д. ,вот они и благодарят .
          Pirogov
          1. reservist Сегодня, 16:34
            ну логике плохо видать учили ... если главным событием "освободительной войны против России" у них победа над немецким ландсвером ...
            reservist
  2. Черный_Ватник Сегодня, 14:37
    Не стал читать текст. Просто скажите мне: кого побеждала Эстония 23 июня?)
    Черный_Ватник
    1. 210окв Сегодня, 14:42
      Саму себя...Ну,навроде рукоблудия..
      Цитата: Черный_Ватник
      Не стал читать текст. Просто скажите мне: кого побеждала Эстония 23 июня?)
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 14:43
      Проще текст прочитать. Это объемом в три СМСки. laughing
      сибиралт
    3. Владимир 38 Сегодня, 14:45
      Цитата: Черный_Ватник
      Не стал читать текст. Просто скажите мне: кого побеждала Эстония 23 июня?)

      Я тоже не стал читать, оно вам надо?)) Знать кого эти болваны победили..
      Владимир 38
    4. Александр романов Сегодня, 14:53
      Цитата: Черный_Ватник
      Просто скажите мне: кого побеждала Эстония 23 июня?)

      Сражаясь вместе с Россией победила Россию
      Александр романов
    5. reservist Сегодня, 15:56
      вроде немецких добровольцев из той же Прибалтики и Германии ...
      под каким-то латышским местечком ...
      reservist
  3. gla172 Сегодня, 14:40
    .....не знание истории прискорбно....и у нас тоже много чего переписывают.... и много много лжи.....
    gla172
    1. reservist Сегодня, 16:21
      хм ... а какое такое эстонское государство было оккупировано Данией в 1219-м году ?
      reservist
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
    Министр обороны эстонии на парад пришла после прополки картошки на своём участке?Явно не в Дольче-Габана.Или Гибона.Хоть-бы приоделась по случаю.
    ВЕРЕСК
    1. Володин Сегодня, 14:49
      Если Вы имеете в виду даму на каблуках, то это, ни много ни мало, президент Эстонии.
      Володин
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:52
        ни много ни мало, президент Эстонии.Извиняюсь!Вот-же как я её опустил.А-тем более.Фиг их разберёт сейчас в гейропе-кто президент,а кто министр обороны.Запутаться не следя-элементарно. hi
        ВЕРЕСК
        1. Slon_on Сегодня, 15:37
          Вот, даже не подумал бы, такая швабра - президент! У нас тетки с бухгалтерии лучше одеваются! Каков поп - таков приход.
          Slon_on
      2. Александр романов Сегодня, 15:06
        Цитата: Володин
        Если Вы имеет в виду даму на каблуках, то это, ни много ни мало, президент Эстонии.

        Если бы не Володин,тут никто бы и не узнал,что бабца на фото-это президент Эстонии wassat
        Александр романов
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:41
          Если бы не ВолодинНу,Сашь!Утрировать ты горазд.Я действительно не узнал её в юбке. what
          ВЕРЕСК
          1. Александр романов Сегодня, 15:50
            Цитата: ВЕРЕСК
            .Я действительно не узнал её в юбке

            А я и не подозревал.что на фотке президент wassat
            Александр романов
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:54
              Таже беда.Отнёс её к министерству обороны. what Сейчас непойму-смеяться или за догоняловым сгонять. what Ведь-типа оскорбил непонятно кого! recourseПридёться им штраф выписавать.За неуважительное отношение к Большой стране.Когда-нибудь оплатят.Но-больно будет.Всем.
              ВЕРЕСК
      3. Dym71 Сегодня, 15:37
        Цитата: Володин
        Если Вы имеет в виду даму на каблуках, то это, ни много ни мало, президент Эстонии.

        Предыдущий президент как то повеселее был lol
        Dym71
      4. reservist Сегодня, 16:07
        Цитата: Володин
        Если Вы имеет в виду даму на каблуках, то это, ни много ни мало, президент Эстонии.

        а мужики то не знают ...


        не ... предыдущий президент Эстонии был прикольнее ...
        reservist
  5. лесовозник Сегодня, 14:41
    Ну так и наши многие выпускнички не знают когда началась война, а если вы спросите сколько дней длилась блокада Ленинграда вообще впадают в ступор , они и о блокаде не все слышали.На шпротников плевать а вот чему учат сейчас у нас, и как учат просто бесит.
    лесовозник
  6. Masya Masya Сегодня, 14:42
    В эстонском параде "победы" приняли участие и военнослужащие иностранных военных контингентов
    Эстония празднует " день победы" парадом иностранных военных контингентов... lol
    Masya Masya
  7. Farid05 Сегодня, 14:43
    абсолютно плевать, пущай празднуют что хотят. А ВО, если хочет поговорить о прибалтии, лучше бы рассказала как глава администрации его величестве премьер министра ДАМ покупают там себе земли, от патриотических чувств наверное... а нас про фашистов лечат...
    Farid05
    1. CorvusCoraks Сегодня, 15:09
      Цитата: Farid05
      абсолютно плевать, пущай празднуют что хотят. А ВО, если хочет поговорить о прибалтии, лучше бы рассказала как глава администрации его величестве премьер министра ДАМ покупают там себе земли, от патриотических чувств наверное... а нас про фашистов лечат...

      Так может он хочет повторно провернуть то, как некогда все прибалтийские земли были Россией уже куплены, может он их потом в состав РФ включит (мечты, мечты laughing )
      CorvusCoraks
      1. Farid05 Сегодня, 15:16
        каюсь, не подумал)) о как родину любить надо, даешь прибалтийский гектар!)
        Farid05
  8. Tarasios Сегодня, 14:45
    Не знаю, с кем и против кого "освободительно воевали" бравые эстонцы, но здравый смысл у них повержен, однозначно ) Маразм крепчал...
    Tarasios
  9. Дамир Сегодня, 14:45
    Взято вот здесь:
    http://samlib.ru/s/starickij_d/kask.shtml
    Это еще что? Вот снимали "Ворота в небо" в Литве, под Вильнюсом. Где-то в конце семидесятых. Так там, в аналогичной ситуации, каскадеры в эсэ-совской форме, на игровом броневике, со всеми знаками различия и шифрами, автоматами и губной гармошкой ввалились в Вильнюс и понеслись по про-спекту Ленина до ближайшего магазина. С музыкой и опять-таки за водкой.
    Так часть литовцев, что постарше, решили, что ""наши в городе"" стояли на тротуарах навытяжку, выбросив руки в нацистском приветствии.
    Ровно через сутки вышло постановление Верхов-ного Совета Литовской ССР о том, что московская киногруппа должна покинуть территорию республики в 24 часа.
    И покинула.
    Дамир
    1. Alexey RA Сегодня, 15:25
      Сразу вспомнилась сцена из "Дежа вю".
      Alexey RA
      1. Дамир Сегодня, 15:50
        да.... запамятовал... надо пересмотреть.. спасибо, напомнили!!!!
        Дамир
  10. alexleony Сегодня, 14:49
    Парни бравые,ничего не скажешь.Когда даже очкарик в картонной шапке столько значков имеет,тогда что про остальных говорить.
    alexleony
  11. К-50 Сегодня, 14:51
    Понять лабутенцев никаких мозгов не хватит, потому как нормальному человеку не возможно настолько всё извратить. Только доктору Гебельсу было под силу. И они достойные его ученики. request negative
    К-50
  12. Чёрный Сегодня, 14:54
    Страна недоразумение и повод недоразумение laughing
    Чёрный
  13. Tusv Сегодня, 15:02
    Вопрос: "А вы знаете, что Эстония воевала по одну сторону фронта с солдатами и офицерами русской царской армии?"

    Ответ: Чай, коффе, а Какава ваша цэлл физита в Эсттоню?
    Tusv
  14. kefan Сегодня, 15:45
    Странно, а почему у них этот праздник не 22 июня? Неувязочка маненькая вышла. wassat
    kefan
  15. Alexey-74 Сегодня, 16:01
    Придумали новый праздник для тормозов.....вояки блин
    Alexey-74
  16. arnulla Сегодня, 16:07
    То ли тормоз,то ли медленный газ...))) В этом вся Эстония
    arnulla
  17. Ken71 Сегодня, 16:22
    А украинцы с их конотопом
    Ken71
Картина дня