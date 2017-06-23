23 июня. Эстония празднует "день победы"
Министерство обороны Эстонии сегодня (23 июня) поздравляет всех с «Днём победы». Многие жители Эстонии решили, что в главном военном ведомстве страны что-то напутали, однако выясняется, что в МО Эстонии действительно решили отпраздновать «День победы» именно 23 июня. Речь идёт о так называемой «освободительной войне», в которой принимала участие Эстония.
Под «освободительной войной» в Эстонии с некоторых пор понимается вооружённый конфликт между прибалтийскими частями и оперативно-стратегическим корпусом Белой армии (Северный корпус) при содействии германских войск с одной стороны и красноармейцами – с другой.
Война, как считают в Таллине, началась 28 ноября 1918 года, а завершилась 3 января 1920 года. Казалось бы, причём здесь 23 июня...
Выясняется, что речь идёт о праздновании победы в так называемой Вынусской битве, которую официальные власти прибалтийской республики сегодня называют «ключевым сражением освободительной войны». По какой логике война по одну сторону с частями, по сути, российской императорской армии и немецкими интервентами может считаться освободительной от той же России и Германии, известно только эстонским властям.
Информационный портал Delfi сообщает о том, что праздничные мероприятия проходят в Раквере. Основная часть – военный парад, в котором принимают участие воинские формирования Эстонской Республики. Жаль, парад не комментирует мастер комментария эстонских парадных шествий – ставший известным Сергей Меньков – пожарный из Пыхьяского спасательного центра, которого за его ёмкие и точнее формулировки по поводу одного из прошлых парадов в Таллине уволили со службы "демократические силы".
В эстонском параде "победы" приняли участие и военнослужащие иностранных военных контингентов
Из беседы с эстонскими гражданами:
Вопрос: "Вы знаете, над кем была одержана победа в освободительной войне 1918-20 годов"
Ответ:"Над Россией"
Вопрос: "А вы знаете, что Эстония воевала по одну сторону фронта с солдатами и офицерами русской царской армии?"
Ответ в 9 случаях из 10: растерянное "Нет..."
Под «освободительной войной» в Эстонии с некоторых пор понимается вооружённый конфликт между прибалтийскими частями и оперативно-стратегическим корпусом Белой армии (Северный корпус) при содействии германских войск с одной стороны и красноармейцами – с другой.
Война, как считают в Таллине, началась 28 ноября 1918 года, а завершилась 3 января 1920 года. Казалось бы, причём здесь 23 июня...
Выясняется, что речь идёт о праздновании победы в так называемой Вынусской битве, которую официальные власти прибалтийской республики сегодня называют «ключевым сражением освободительной войны». По какой логике война по одну сторону с частями, по сути, российской императорской армии и немецкими интервентами может считаться освободительной от той же России и Германии, известно только эстонским властям.
Информационный портал Delfi сообщает о том, что праздничные мероприятия проходят в Раквере. Основная часть – военный парад, в котором принимают участие воинские формирования Эстонской Республики. Жаль, парад не комментирует мастер комментария эстонских парадных шествий – ставший известным Сергей Меньков – пожарный из Пыхьяского спасательного центра, которого за его ёмкие и точнее формулировки по поводу одного из прошлых парадов в Таллине уволили со службы "демократические силы".
В эстонском параде "победы" приняли участие и военнослужащие иностранных военных контингентов
Из беседы с эстонскими гражданами:
Вопрос: "Вы знаете, над кем была одержана победа в освободительной войне 1918-20 годов"
Ответ:"Над Россией"
Вопрос: "А вы знаете, что Эстония воевала по одну сторону фронта с солдатами и офицерами русской царской армии?"
Ответ в 9 случаях из 10: растерянное "Нет..."
Использованы фотографии: http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-v-rakvere-prohodit-parad-v-chest-dnya-pobedy-v-osvoboditelnoj-vojne?id=78663654
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