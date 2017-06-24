16 лет в провале

Главный начальник военного ведомства Америки, министр обороны Джеймс Мэттис заверил сенаторов, что уже в июле текущего года они смогут изучить и оценить новую стратегию действий его подчиненных в Афганистане. Такие слова шеф Пентагона произнес на слушаниях по военному бюджету на 2018-й финансовый год, состоявшихся 13 июня. Заявление министра прозвучало в ответ на критику, высказанную председателем сенатского комитета ВС (КВС) Джоном Маккейном, который выразил претензии по поводу отсутствия у Пентагона четкой стратегии ведения кампании в Афганистане.Маккейн сказал, что парламентариям «будет довольно трудно поддержать» финансовые запросы Пентагона, когда они не знают стратегии его действий в Афганистане. «Нам известно, что прошедшие восемь лет эта стратегия называлась «Не проиграть». Однако она не сработала. Мы только что потеряли трех храбрых американцев. Когда нам ждать того, что Конгресс Соединенных Штатов получит стратегию в Афганистане, которая будет шагом вперед из прошедших восьми лет», – озадачил министра воинственный председатель.15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул Афганскую землю. Это произошло в соответствии с Соглашениями по урегулированию ситуации в Республике Афганистан, подписанными в Женеве правительствами Пакистана и Афганистана при участии США и СССР в качестве гарантов. Тем самым был положен конец этапу гражданской войны с участием СССР.Но гражданское противостояние в Афганистане не прекратилось, а разгорелось еще с большей силой. Разразилась жестокая полномасштабная гражданская война. К 1996 году практически всю власть в стране захватила исламская террористическая организация «Движение «Талибан» (ДТ, запрещено в РФ), а глава другой организации боевиков, в то время занимающей первое место в мировом терроре, «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), Усама бен Ладен получил убежище в Афганистане. После взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году и терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, в которых была обвинена эта организация, президент США Джордж Буш предъявил талибам ультиматум и потребовал выдачи бен Ладена и всего руководства созданной им структуры. Лидеры ДТ отказались выполнить это требование на том основании, что США не предоставили достаточно веских доказательств причастности «Аль-Каиды» к атакам на Америку. В ответ на это глава Белого дома принял решение о начале военной кампании по защите Афганистана от талибов и восстановлению гражданского порядка в стране. Вечером 7 октября 2001 года началась военная операция США и их союзников в Афганистане, получившая название «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom).Основанием для введения воинских подразделений США и Великобритании в Афганистан стала резолюция Совета Безопасности ООН № 1368 от 12 сентября 2001 года. Чуть позже к их антитеррористическим усилиям был подключен контингент Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане (International Security Assistance Force – ISAF) под командованием представителей НАТО, действовавший в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года.Вашингтон официально объявил, что в ходе военной кампании в Афганистане должны быть решены три задачи:– свержение режима талибов;– освобождение территории Афганистана от влияния талибов;– пленение членов «Аль-Каиды» и предание их суду.В течение первого месяца войны против талибов работала только американская авиация, которая подвергала массированным ударам их военные объекты. За этот период боеспособности военизированных формирований ДТ был причинен значительный ущерб. 9 ноября 2001 года войсками МССБ совместно с боевыми подразделениями Северного альянса, в который входило несколько таджикских полевых командиров северного Афганистана, у талибов была отбита столица провинции Балх Мазари-Шариф – четвертый по величине город Афганистана. А всего через несколько дней, 13 ноября, их военные формирования без боя ушли из Кабула, который они контролировали с 1996 года.В конце того же месяца в Афганистане высадился первый крупный воинский контингент ВС США. С американских кораблей в Аравийском море на вертолетах в район к югу от Кандагара было переброшено около тысячи морских пехотинцев, которые создали передовую оперативную базу Кэмп-Рино (Camp Rhino).7 декабря был захвачен Кандагар, что ознаменовало завершение основного этапа боевых действий США и их союзников в Афганистане. Изрядно потрепанные отряды талибов и ячейки международных боевиков все-таки сумели сохранить свои тренировочные лагеря и продолжали проводить свои акции в различных районах страны. Шеф «Аль-Каиды» бен Ладен вместе со своими главными подчиненными переселился в Пакистан.По данным американских и международных экспертов, за два года «активной фазы» войны против международного терроризма были убиты или взяты в плен две трети руководства и боевиков «Аль-Каиды». В Кандагаре был убит военный представитель близкой «Аль-Каиде» террористической группировки в Европе «Бригады Абу Хафз аль-Масри», а в Хосте – советник бен Ладена Абдумухаммад Мисри.В мае 2007 года силам международной коалиции удалось ликвидировать известного полевого командира муллу Дадуллу, возглавлявшего формирования ДТ в южных районах Афганистана. Лидеры талибов, потеряв власть, в определенной мере сохранили военный потенциал своих ячеек и перешли к тактике ведения партизанской войны. Боевики ДТ стали нападать на конвои и патрули, минировали мосты и дороги, убивали американских и натовских военнослужащих, а также своих соотечественников.1 декабря 2009 года президент США Барак Обама объявил о новой стратегии США в Афганистане и об отправке туда дополнительно 30 тыс. военнослужащих. Он также заявил, что эта акция поможет стабилизировать ситуацию в стране и начать вывод войск в июле 2011 года. Однако ничего подобного не произошло. Талибы не сдавались и наносили серьезный ущерб войскам коалиции. Так продолжалось до 2014 года, хотя за этот период в Пакистане были уничтожены Усама бен Ладен и, по данным некоторых СМИ, лидер ДТ мулла Мохаммед Омар.28 декабря 2014 года возглавляемая США миссия НАТО в Афганистане была завершена. Официальная церемония ее закрытия прошла в Кабуле. Она была организована в обстановке строгой секретности из соображений безопасности. 1 января 2015 года НАТО объявило новую миссию в Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute Support). По заявлению руководства блока, эта миссия носит не боевой характер, а ее подразделения просто заменят контингент МССБ, максимальный размер которого составлял 139 тыс. человек. По словам Барака Обамы, задача этой миссии заключается в «оказании помощи афганским силам безопасности и в проведении контртеррористических операций против последователей «Аль-Каиды».Формально завершенная в 2014 году война в Афганистане продолжается до сих пор. Эта война не привела Америку к желаемым результатам. Политическая стабилизация страны так и не была достигнута. Бывший в то время президентом Афганистана Хамид Карзай заявил, что без воинского контингента НАТО ему не удастся поддерживать порядок в стране и удержать власть.За время боевых действий в Афганистане погибло около 4 тыс. солдат США и международной коалиции. Ранения получили более 17,5 тыс. американских военнослужащих. Потеряли жизни более 20 тыс. мирных афганцев. Многократно возросло производства опиума и героина. По предварительным данным ООН, за время пребывания НАТО в Афганистане производство опиумного мака увеличилось более чем в 40 раз.В мае этого года президент Трамп, который хочет, как он неоднократно заявлял, уничтожить мировой террор, делегировал право принятия решений о численности воинских контингентов США, ведущих боевые действия в зарубежных странах, в частности в Афганистане и в Сирии, министру обороны. В американской прессе уже появились сообщения о том, что Мэттис планирует усилить группировку американских войск в Афганистане 5 тыс. бойцов, хотя Пентагон не подтверждает эти данные.В конце мая известная американская компания «Стратегическое прогнозирование» (Strategic Forecasting, Inc.), которую часто называют просто Stratfor, более чем за две недели до выступления Мэттиса в сенате, опубликовала прогноз дальнейшего развития событий в Афганистане и действий там Пентагона.Эта компания, афиширующая себя как «геополитическая разведывательная и консалтинговая фирма», была основана в 1996 году и сразу же после своего образования начала публиковать ежедневные информационные разведывательные справки и периодические прогнозы развития событий в мире и в различных горячих точках.В кратком обзоре своих последних прогнозных исследований аналитики компании написали, что «Stratfor была одной из немногих компаний, занимающихся геополитическими исследованиями, специалисты которой осознали все безумие войны США в Афганистане».Планы Пентагона по усилению группировки сил в Афганистане и развертыванию там дополнительных подразделений своих войск, если их одобрит президент Дональд Трамп, будут направлены на укрепление Сил национальной безопасности Афганистана (Afghan National Security Forces), чтобы они были способны и смогли нанести болезненные удары по формированиям ДТ, существенно ослабить талибов и принудить их лидеров к ведению переговоров о перемирии.До тех пор пока факторы, способствующие дальнейшему развитию длящегося долгие годы конфликта, включая слабость афганских войск и помощь ДТ со стороны Исламабада, не будут устранены, перспективы окончания войны будут выглядеть не в самом лучшем свете и террористические акции никто не сможет остановить.Практически полное отсутствие контроля на границе между Афганистаном и Пакистаном, в так называемой зоне пуштунских племен, будет и дальше осложнять ситуацию в стране. Возможность свободного перехода из одной страны в другую будет и дальше облегчать боевикам, базирующимся в приграничных зонах, проведение террористических акций и в Афганистане и в Пакистане. А это будет еще более препятствовать всем попыткам остановить войну США и НАТО с талибами.Здесь нельзя ни вспомнить, что после вывода основной части коалиционных войск США и НАТО из Афганистана к концу 2014 года, расширения военных полномочий остающегося в Афганистане контингента войск США и НАТО и отказа Белого дома от диалога с афганской вооруженной оппозицией эксперты основательно задумались. Некоторые отечественные специалисты даже предположили, что Вашингтон и Кабул, видимо, стали возлагать большие надежды на Исламабад. Они надеялись, что пакистанское руководство сможет оказать большую помощь в урегулировании конфликтной ситуации. Исламабад может содействовать в организации переговоров с лидерами талибов, в усилении контроля за трансграничными переходами пакистано-афганской границы и в дальнейшей ликвидации мест укрытий боевиков на пакистанской территории. Но ничего такого не произошло.В США Statfor иногда называют вторым ЦРУ. Прогнозы специалистов этой компании во многих случаях носят довольно объективный и достоверный характер и нередко сбываются. Так что вполне можно предположить, что последний прогноз аналитиков Stratfor по Афганистану тоже отражает реальное положение вещей.Какое угощение талибам, боевикам ИГ (организация запрещена в РФ), обосновавшимся в Афганистане, и другим деструктивным элементам готовит Мэттис на стратегической кухне Пентагона и как они воспримут его деликатесы, пока гадать довольно сложно. Но как любителю военной истории, увлеченному войнами, ему следовало бы покопаться в своей библиотеке и полистать те страницы, которые относятся к войне в этой стране главного атлантического друга Америки Великобритании.В период русско-английского противостояния на Востоке, так называемой «большой игры», англичане предпринимали многочисленные попытки навязать свою волю Кабулу. В течение XIX столетия они провели две дорогостоящих войны против афганцев – в 1839–1842 и в 1878–1880 годах, которые они проиграли. Свое последнее поражение в Афганистане они потерпели в 1919 году, так и не добившись желаемых результатов. Следует отметить и тот факт, что именно англичане предупреждали американцев до развертывания войск в Афганистане о бесперспективности ведения там боевых действий.Попытки Пентагона разрулить ситуацию в Афганистане путем пересмотра стратегии своих действий и отправки на его поля нескольких тысяч новых бойцов вряд ли смогут помочь делу и изменить террористический ландшафт этой страны. В 2010 году на афганских полях сражений воевало почти 140 тыс. солдат и офицеров. Однако это ни чему не привело и сегодня все остается по-прежнему.