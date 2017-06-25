Джихадисты в Ливии отступают, но не бросают оружия

Итогом многомесячного вооруженного противоборства в районе Джуфры между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, коалицией исламистских вооруженных группировок в составе главным образом «Третьей силы» из Мисураты, Бригады защиты Бенгази (БЗБ) и более мелких отрядов, связанных с «Аль-Каидой» и организацией «Братья-мусульмане» (обе запрещены в РФ), стал переход под контроль ЛНА обширного региона к югу от Сирта примерно в 300–350 км. По мнению известного специалиста по современной Ливии Джейсона Пака, успех ЛНА привел к изменению баланса сил в пользу восточного центра власти в Киренаике и поставил коалицию исламистов на грань коллапса. Теперь Халифа Хафтар контролирует не только всю Киренаику, за исключением исламистского анклава в Дерне и нескольких кварталов в Бенгази, но и вошел на территорию Триполитании и Феццана, соответственно западного и южного регионов страны.Овладев авиабазами в Джуфре и Тинхаменте, а также населенными пунктами Хун, Сокна, Ваддан и другими, Хафтар практически перерезал коммуникации, связывающие средиземноморское побережье с Себхой, административным центром Феццана. Это резко ограничивает, но не лишает противников ЛНА на юге возможности получать подкрепление в живой силе, оружие и снаряжение, всю пустыню перекрыть невозможно. В дальнейшем для него открываются возможности продвигаться на юго-запад, в сторону месторождения углеводородов, и даже перекрыть при необходимости нефтепроводы, связывающие их с терминалами на западном побережье Триполитании.Но самое главное заключается в том, что успех в Джуфре объективно создает предпосылки для дальнейшего наступления ЛНА на Триполи. По словам официального представителя ЛНА Ахмеда Мисмари, захватившие Джуфру подразделения 12-й бригады ЛНА под командованием Бен Наиля начали продвижение в сторону Бени Валида, который считается «порогом» Триполи.Вряд ли Хафтар решится на прямое столкновение с теми силами, которые поддерживают Фаиза Сараджа, к тому же у него для этого не так много сил и средств. Для наступления на Триполи Хафтару нужны новые сильные союзники. Из союзников старых, что имеются в западной Ливии, маршал может рассчитывать в основном на зинтанскую группировку, в частности, на бригаду «Абу Бакр Саддык», ту самую, которая контролировала тюрьму, где содержался старший сын Каддафи Сейф аль-Ислам, недавно вышедший на свободу по закону об амнистии, принятой парламентом в Тобруке.В этой связи стоит упомянуть и о том, что во время майских боев в Триполи верная Фаизу Сараджу «Революционная бригада Триполи» под командованием Хейсама ат-Тадждури захватила охраняемую исламистской милицией тюрьму Хадба, в которой содержались высокопоставленные офицеры из бывшей армии Муаммара Каддафи, и на всякий случай, как бы между прочим, разрушила дом, в котором жила семья начальника тюрьмы Халеда Шерифа. Возможно, именно Сейф аль-Ислам Каддафи и кто-то из бывших VIP-заключенных могли бы объединить тех бывших военных, которые по тем или иным причинам не доверяют Халифе Хафтару, но могли стать его скрытым резервом.Скорее всего Хафтару не стоит рассчитывать на заметное пополнение рядов своих сторонников за счет вооруженных группировок, уже имеющихся в западной Ливии, даже тех, кто сегодня противостоит исламистам. Если верить близким к Фаизу Сараджу СМИ, почти все политики и командиры милиции в Триполитании считают главкома ЛНА персоной нон грата, а по словам советника Президентского совета по вопросам безопасности Хашима Бишера, Триполи находится для Хафтара «за красной чертой». Хотя такие попытки маршал неоднократно предпринимал. Во всяком случае, глава военного совета Сабраты Тахер аль-Гарабли, попавший в составленный Палатой представителей в Тобруке черный список из 75 лиц, заподозренных в связях с террористами, заявил на днях о том, что эмиссары Хафтара несколько раз предлагали ему перейти на сторону ЛНА, но тот отказался. Хотя в сегодняшней Ливии могут произойти любые, даже самые неожиданные изменения.Если ЛНА и решится пойти на столицу Триполи, то для того, чтобы, как ни странно это может показаться на первый взгляд, поддержать своего главного политического конкурента. Дело в том, что в конце мая в Триполи вспыхнули ожесточенные бои между сторонниками ПНЕ (Правительство национального единства) и их противниками из полузабытого и состоящего из махровых джихадистов «правительства национального спасения» во главе с Халифой Гвейлом.Именно тогда, в самый напряженный момент, и появилось письмо Халифы Хафтара, адресованное командирам верных ему частей, главным образом, в Зинтане и Вирршифанне. В нем главком ЛНА открыто призывал своих солдат двигаться к Триполи для того, чтобы «протянуть руку помощи патриотам», и быть готовыми отразить атаку со стороны террористов. В письме не говорится напрямую о том, что надо поддержать конкретно правительство Сараджа, но вполне ясно, что именно его и имеет в виду ливийский маршал, который еще недавно называл почти все не подчиняющиеся ему вооруженные группировки в Триполитании террористическими. Как бы то ни было, в итоге верным ПНЕ отрядам удалось почти полностью освободить Триполи от своих противников-исламистов из Переходного национального совета (ПНС).На руку Халифе Хафтару сыграли и другие обстоятельства. Расстрел коптских паломников в районе египетского города Минья развязал руки Каиру. Основной союзник восточных политиков из Байды и Тобрука сразу же нанес серию бомбовых ударов по Дерне, анклаву связанных с «Аль-Каидой» исламистов (запрещена в РФ), другим населенным пунктам, в которых, по данным египетской разведки, базировались террористы. Ливийские джихадисты тесно связаны с египетскими и представляют собой серьезную угрозу безопасности, стабильности и экономике страны пирамид. Речь идет прежде всего об организации «Ансар Шариа», до последнего времени действовавшей в обеих странах. Только недавно ее ливийский филиал заявил о самороспуске. Очевидно, немалая заслуга в этом принадлежит египетским спецслужбам и «мухабарату» Халифы Хафтара.К неожиданно вспыхнувшей в регионе антикатарской кампании, развязанной не без ведома США Саудовской Аравией, моментально присоединились основные союзники Хафтара Египет и ОАЭ, а также временное правительство в Байде и парламент в Тобруке, что также усилило военные возможности ЛНА и политическое влияние восточного центра власти. Хотя степень влияния Катара на ливийские события и на своих ливийских «клиентов», например, из Правительства национального спасения во главе с Халифой Гвейлом или из развалившейся к сегодняшнему дню исламистской коалиции «Рассвет Ливии», по мнению специалистов, намного слабее, чем влияние египтян на политиков из Киренаики, тем не менее среди политиков, военных, журналистов, действующих в интересах Катара и Турции, назвали многих исламистов. Среди них видный деятель организации «Братья-мусульмане» Али Салабри, верховный муфтий страны Садек аль-Гарьяни, председатель партии «Ватан», один из наиболее одиозных «революционеров», свергавших режим Каддафи, Абдель Хаким Бельхаджа, бывший мэр Триполи Махди Харати и др.Некоторые эксперты указывают на появившиеся в последнее время признаки разногласия между исламистами из мисуратской коалиции «Третья сила» и БЗБ, что также усиливает позиции Халифы Хафтара. Дело до вооруженного столкновения между ними пока не дошло, но раскол очевиден и напряженность усиливается.Джуфра до последнего времени оставалась для Хафтара и его союзников источником постоянного беспокойства. Здесь «с разрешения» мисуратской милиции, также ненавидящей политиков из восточного центра власти в Тобруке и Байде, обосновались радикальные джихадисты из БОБ (Бригады обороны Бенгази), которых вытеснили из столицы Киренаики части ЛНА.Отсюда 3 марта этого года сводный отряд боевиков из БЗБ, остатков «гвардии» Ибрагима Джадрана, других исламистских группировок, связанных с «Аль-Каидой», и тогда еще организационно существовавшей группировки «Ансар аш-Шария» неожиданно напал на нефтяные объекты в Рас-Лануфе и Сидре, которые находились под контролем Хафтара с конца прошлого года. Подразделения ЛНА были вынуждены отступить, чтобы не подвергать нефтяные терминалы опасности разрушения. Попытки остановить наступление джихадистов ударами авиации ЛНА, часть которой была отвлечена для ударов по анклаву исламистов в Дерне и по их позициям в Бенгази, не увенчались успехом.По словам представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, накануне нападения исламистов некоторые члены Президентского совета, который возглавляет Фаиз Сарадж, встречались с лидерами «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман», и согласовали удары по нефтяному треугольнику. Кроме того, контрразведка Хафтара арестовала некоторых высокопоставленных офицеров и сторонников ЛНА, в частности, были задержаны начальник полиции города Аджабийя и мэр города Бреги, которых обвинили в заговоре с БЗБ. Палата представителей в Тобруке выступила с заявлением, в котором обвинила Турцию и Катар в поддержке исламистов и поставках им оружия.Впрочем, через неделю с небольшим войска Хафтара сумели восстановить свой контроль над Рас-Лануфом и Сидром. После этого боевые действия распространились на более обширную территорию в районе Джуфры. Бои завязались еще за одну авиабазу, Тамнихинт возле Барак аш-Шаты, и затихли только после состоявшейся 2 мая встречи Хафтара и Сараджа в Абу-Даби. Состоявшееся де-факто перемирие в районе Джуфры стало косвенным подтверждением того, что лидеры основных конкурирующих группировок могли достигнуть неких неафишируемых договоренностей, которые исламисты могли расценить как угрозу для себя.Скорее всего именно это обстоятельство послужило причиной для того, чтобы сорвать перемирие и затеять военную авантюру. 18 мая в результате массированного обстрела и внезапного наступления на Барак аш-Шаты боевиков из БЗБ и мисуратской милиции, подчиняющейся министерству обороны ПНЕ в Триполи, погибло около 150 военных ЛНА и гражданских лиц. По словам представителей Хафтара, большинство военнослужащих были без оружия и возвращались с парада. Восточный центр власти сразу же обвинил правительство национального единства в Триполи в срыве «перемирия» и перешел к ответным военным действиям, в которых самое активное участие приняла египетская авиация. Она нанесла серию авиаударов по позициям исламистов в Джуфре Хуне, Ваддане.По всей видимости, Фаиз Сарадж не хотел конфронтации с Халифом Хафтаром. Он не только заявил, что возглавляемое им правительство национального единства не отдавало никаких приказов о нападении на Барак аш-Шаты, но и отдал приказ об отстранении от своих обязанностей министра Махди Бархати и командующего «войсками «Третьей силы» Джамаля ат-Трейки, не дожидаясь результата служебного расследования об их причастности к нападению на Барак аш-Шаты.Предпринятые Сараджем действия вызвали резкое недовольство среди исламистов и привели к расколу в аморфной проправительственной коалиции, к конфронтации между разношерстными отрядами милиции в западной части Ливии, о чем писалось выше. Ожесточенные бои вспыхнули в Триполи между сторонниками ПНЕ и их противниками, которые поддерживают так называемое правительство национального спасения Халифы Гвейла, порядком уже подзабытое и состоящее из махровых джихадистов. В условиях эскалации боевых действий ПНС резко активизировалось в надежде отвоевать утраченные позиции. В итоге верным ПНЕ отрядам удалось полностью освободить Триполи от противников.Однако добиться определенной победы над исламистами и изменения баланса сил в свою пользу на данном этапе еще не значит обеспечить себе триумфальное шествие по стране в ближайшем будущем. Исламисты попытаются консолидироваться и нанести ответный удар по ЛНА и ее союзникам. Чтобы успешно противостоять джихадистам, можно было бы заключить некий обоюдовыгодный альянс между Хафтаром и Сараджем. Ряд косвенных признаков указывает на то, что между ними могут существовать негласные договоренности, достигнутые, вероятно, во время их встречи в Абу-Даби.С другой стороны, возобновление боевых действий чревато их последующей эскалацией и скатыванием страны в новую широкомасштабную гражданскую войну. О том, что такая опасность вполне реальна, говорят и заявления ряда политиков в Ливии и в соседнем Египте, считающих, что попытки решить ливийский кризис политическим путем себя полностью исчерпали. Для того чтобы собрать страну из осколков, восстановить в ней закон и порядок, силой подавив до конца сопротивление всех исламистов, при нынешней степени их радикализации, вовлеченности в выгодный криминальный бизнес понадобятся годы. Рано или поздно, придется договариваться или воевать без конца до последнего ливийца. Так что триумфального шествия в ближайшее время скорее всего не будет. Ни у кого.