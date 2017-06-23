16:38 23 июня

Батальон охраны штаба ЗВО получит браслеты «Стрелец-Часовой»

В ближайшее время военнослужащие батальона охраны штаба Западного военного округа получат уникальные комплекты технических средств «Стрелец-Часовой», сообщает пресс-служба ЗВО.

Батальон охраны штаба ЗВО получит браслеты «Стрелец-Часовой»


Комплекс «Стрелец-Часовой» представляет собой браслет, который размещается на руке часового и связан с командным пультом.


В случае возникновения нештатной ситуации или снятия браслета вся информация оперативно в течение нескольких секунд поступает к вышестоящим командирам по защищенным каналам цифровой связи,
говорится в релизе.

Согласно информации, «особенностью данного технического комплекса является то, что он действует на расстоянии до 50 километров от командного пульта, обеспечивая уверенную и устойчивую связь».

«В каждый браслет встроен модуль навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, который позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого караульного. Кроме того, комплекс в состоянии работать при температуре окружающего воздуха до минус 50 градусов Цельсия», – уточнили в округе.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Биятов
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 15:09
    Засада..Из караула ни шагу..А раньше всякое было..
    210окв
    1. Самаритянин Сегодня, 15:13
      Цитата: 210окв
      Засада..Из караула ни шагу..А раньше всякое было..

      laughing А то, привыкли шататься, где не попади, а теперь soldier
      Ну думаю наши "часовые", ребята смекалистые, придумают, как и тут слинять lol
      Как минимум у них есть 45 сек...
      Подробно можно почитать тут: https://topwar.ru/100062-minoborony-rossii-priobr
      etet-braslety-strelec-chasovoy-na-400-millionov-r
      ubley.html
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 15:17

        Любопытно, что из выделяемых на закупку браслетов 396 миллионов рублей 85 миллионов предназначены на оборудование комплектами воинских частей, расположенных в Крыму.
        Самаритянин
      2. хрыч Сегодня, 16:37
        Цитата: Самаритянин
        ребята смекалистые

        Этих смекалистых еще бы шоковым разрядом laughing
        хрыч
    2. vkl.47 Сегодня, 15:15
      Судя по фото там ещё и сообщения приходят.и не понятно что за линза
      vkl.47
      1. vch Сегодня, 16:14
        А на засыпание часового он реагирует??Это самое главное!)))))
        vch
    3. сибиралт Сегодня, 16:15
      Отличная штука! И часовому спокойнее и оперативному дежурному. Можем же, если захотеть.
      сибиралт
  2. Torkvat Torkvat Сегодня, 15:10
    Солдатушки будут в восторге)))
    Torkvat Torkvat
    1. Чёрный Сегодня, 15:13
      Цитата: Torkvat Torkvat
      Солдатушки будут в восторге)))

      Они уже в восторге smile
      Чёрный
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:17
    А этот браслет зафиксирует внезапную смерть часового? Как ни людоедски это звучит, но если такой браслет есть, он предохраняет часового от "снятия", поскольку тревога сразу поднимется, да еще с указанием места "прорыва". Короче, без хакера, который перехватит и "сфальсифицирует" сигналы браслетов, ДРГ к периметру и подходить нечего. wassat
    Горный стрелок
    1. ЗВО Сегодня, 16:09
      Цитата: Горный стрелок
      А этот браслет зафиксирует внезапную смерть часового? :


      Вы никогда не слышали о смарт и фитнес-браслетах?
      Рекомендую внимательно к ним отнестись, ибо они будут развиваться в войсках очень сильно...
      Датчик сердечных импульсов встроен даже в самые дешевые поделки.

      Рекомендую погуглить.
      При нормальном понимании того. что могут современные сенсоры и софт - можно "миллион" военных задач реализовать...
      ЗВО
  4. vladimirvn Сегодня, 15:52
    Не один часовой не сработет точнее и увереннне, чем охранные системы. В этом направлении надо двигаться. Я бы еще понял, если бы это было управление бойцом на поле боя. А так, на мой взгляд, просто пилят военный бюджет по тихоньку.
    vladimirvn
    1. ЗВО Сегодня, 16:28
      Не уверен, что чисто охранные системы надежнее. Просто много лет вижу эти системы. И надежные они только, в идеальных условиях использования.

      Управление бойцом на поле боя - следующий шаг.
      Сейчас отработают алгоритмы и протоколы связи между собой стаи беспилотных дронов, потом дополнят протоколами войскового обмена информацией, допилят дисплеи и аккумуляторы.
      Через 10 лет мы увидим именно такие устройства.

      Пока же браслет караульной службы дает:
      1. Отсутствие "самоходов" и покидания поста - ибо Глонасс/ГПС.
      2. Контроль сна на посту - датчик сердечных ритмов и пульсометр - сразу покажет, когда человек уснул и когда проснулся. Ну и соответственно смерть на посту - мгновенное сообщение на КП.
      3. Подачу сигналов тревоги и другой служебной информации в обе стороны.
      ЗВО
  5. серж сибиряк Сегодня, 16:26
    Я что-то не понял .А на кой чёрт сей девайс караульному?Спать на посту не даст?Или не даст покурить?А на картинке ничего не понятно.Вообще досокращались и шифровались.
    серж сибиряк
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