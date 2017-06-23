Батальон охраны штаба ЗВО получит браслеты «Стрелец-Часовой»

В случае возникновения нештатной ситуации или снятия браслета вся информация оперативно в течение нескольких секунд поступает к вышестоящим командирам по защищенным каналам цифровой связи,

В ближайшее время военнослужащие батальона охраны штаба Западного военного округа получат уникальные комплекты технических средств «Стрелец-Часовой», сообщает пресс-служба ЗВО.Комплекс «Стрелец-Часовой» представляет собой браслет, который размещается на руке часового и связан с командным пультом.говорится в релизе.Согласно информации, «особенностью данного технического комплекса является то, что он действует на расстоянии до 50 километров от командного пульта, обеспечивая уверенную и устойчивую связь».«В каждый браслет встроен модуль навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, который позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого караульного. Кроме того, комплекс в состоянии работать при температуре окружающего воздуха до минус 50 градусов Цельсия», – уточнили в округе.