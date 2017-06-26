«Железный Мартын». Кровь и подвиги Яна Фабрициуса
26 июня 1877 года, ровно 140 лет назад, родился Ян Фрицевич Фабрициус – известный красноармейский командир, чья фигура до сих пор вызывает многочисленные дискуссии ученых и любителей отечественной истории. «Железный Мартын» - так называли Фабрициуса и враги, и друзья. И было за что – Ян Фабрициус прославился чрезмерной жесткостью, даже жестокостью, которую он проявлял не только в боях с белыми, но и в подавлении любых выступлений против советской власти. В то же время, о Яне Фабрициусе немало и хороших, даже восторженных отзывов. И это тоже неудивительно – он, как и многие другие люди революционной эпохи, был весьма неоднозначным и непростым человеком, сочетавшим в себе самые разные качества и способным не только на жестокость, но и на благородные поступки.
Ян Фабрициус был «латышским стрелком». Его жизненный путь весьма типичен для представителей первого поколения красноармейских командиров. Он родился в бедняцкой крестьянской семье на территории Курляндской губернии Российской империи. В то время латышский народ находился в достаточно непростом положении. Подавляющее большинство этнических латышей были крестьянами, тогда как дворянство Курляндской губернии состояло, прежде всего, из немцев, в меньшей степени – русских, поляков, шведов.
Хутор, где появился на свет будущий красноармейский командир, располагался вблизи населенного пункта Злекас. Ныне это – Вентспилсский район Латвии. Несмотря на простое происхождение, Ян был неплохо образованным человеком по меркам царской России – ему удалось отучиться в гимназии, что уже само по себе было тогда большим достижением. Затем Фабрициус, не стремившийся к крестьянскому труду, устроился рабочим на машиностроительный завод в Риге. К революционному движению, активизировавшемуся в западных губерниях Российской империи, молодой человек примкнул еще в 1890-е гг., а в 1903 г. вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Таким образом, как и многие его ровесники, Фабрициус примкнул к революционному движению еще даже до начала Первой русской революции. Вскоре его арестовали и осудили – в 1904 г. Ян был осужден на четыре года каторжной тюрьмы с последующей ссылкой в Сибирь. Поскольку Фабрициус был из бедной семьи и не имел влиятельных родственников, с ним сильно не церемонились. После отбытия срока его отправили на поселение в далекую Якутию.
В 1913-1916 гг. Фабрициус отбывал ссылку на острове Сахалин, откуда и подал прошение на службу в действующую армию. Хотя Фабрициусу было уже почти сорок лет, его прошение рассмотрели и в армию зачислили – к тому времени уже вовсю шла Первая мировая война и страна нуждалась в солдатах больше, чем в ссыльнопоселенцах. Так в 1916 году революционер оказался на фронте. Надо отметить, что воевал он не менее отчаянно, чем занимался подпольной работой. Фабрициус за время участия в боевых действиях четыре раза был ранен, за храбрость получил орден Святого Владимира и Георгиевский крест. Ему было присвоено звание старшего унтер-офицера 1-го Латышского стрелкового полка.
Когда началась Февральская революция, находившийся в действующей армии Фабрициус сразу же вспомнил о своей революционной молодости. Он стал членом полкового комитета, а затем и его председателем. Опытного революционера, тем более с боевым прошлым, отличившегося на фронте, сразу же заметило большевистское руководство. Фабрициуса включили в состав ВЦИК, а с началом Гражданской войны он начал службу в РККА. В 1918 г. Фабрициус получил под свое командование Гдовский отряд, затем стал председателем военно-революционного комитета Псковского уезда, а в конце 1918 г. – военным комиссаром 2-й Новгородской стрелковой дивизии. В феврале 1919 года Ян Фабрициус был награжден недавно учрежденным Орденом Красного Знамени. Он стал четвертым его кавалером – после председателя Челябинского ревкома Василия Блюхера (будущего маршала), начальника охраны Смольного Василия Панюшкина и красноармейского командира Филиппа Миронова (хотя по другой версии официально Орден Красного Знамени № 3 получил Иосиф Сталин – за оборону Царицына).
Кстати, Фабрициус был и первым четырехкратным кавалером Ордена Красного Знамени. Вслед за первым Красным Знаменем № 4 «Железный Мартын» получил еще три ордена – второй за отличие в прорыве обороны белополяков под Сморгонью 14 июля 1920 года, третий – за участие в подавлении Кронштадтского мятежа, четвертый – за бои при наступлении на Варшаву и последующие арьергардные бои.
Бывший рабочий, а затем царский унтер-офицер, Ян Фабрициус на пятом десятке лет жизни прочно связал свою дальнейшую судьбу с Красной армией. Судя по всему, военное дело нравилось ему несоизмеримо больше рутинной партийной работы. Личные качества Фабрициуса способствовали росту доверия к нему со стороны советского руководства и командования. Соединения, которыми командовал Фабрициус, стали направлять на самые сложные и ответственные направления – и «Железный Мартын» всегда справлялся с ними прекрасно. Правда, иногда эти задачи выходили далеко за рамки декларируемой официальной идеологией борьбы с эксплуататорами и белогвардейцами. Так, Фабрициус был командиром едва ли не первых в советской военной истории заградительных отрядов. Под Псковом, где в 1918 году стремительно наступали немцы, Фабрициус руководил расстрелом отступавших красноармейцев. Он пытался предотвратить отступление – и действовал самыми жесткими методами. С другой стороны, и противник РККА там был серьезный – немцы, а кроме них – печально известные своей жестокостью отряды полковника Станислава Булак-Балаховича.
В феврале 1919 года Фабрициус был военным комиссаром 10-й стрелковой дивизии, сражавшейся в Эстонии, а затем руководил обороной Ливно-Елецкого района, когда здесь шли бои с конными отрядами генерал-лейтенанта Константина Мамонтова. Кстати, мамонтовцы тоже были «не подарок». Например, они жестоко расправились с военным комиссаром Елецкого запасного пехотного батальона поэтом и драматургом Александром Вермишевым. В бою с мамонтовцами он был ранен и попал в плен. Комиссару отрезали нос, уши, затем отрубили пальцы на руках и сами руки. Поэтому и в жестокости красноармейцев по отношению к мамонтовцам тоже не было ничего удивительного – они мстили за своих зверски убитых товарищей.
3 августа 1919 г. Реввоенсовет РСФСР направил на организацию обороны Елецкого района Яна Фабрициуса. Сводный отряд, созданный под его командованием, в результате кровопролитных боев смог занять станции Измалково и Казаки на железнодорожной линии «Елец – Орел». 10 августа Фабрициус выбил мамонтовцев из Латной и Курбатово. На следующий день мамонтовцы, тем не менее, ворвались в Воронеж, но уже 12 августа вошедший в город отряд Фабрициуса выбил из него белых.
В октябре 1919 года Фабрициус получил назначение на должность командира 48-й стрелковой бригады в составе 16-й стрелковой дивизии 8-й армии РККА, участвовал в боях с войсками генерала Антона Деникина. В январе 1921 года немолодого красного командира назначили начальником и военным комиссаром 4-3х Объединенных курсов командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Однако когда в 1921 году в Кронштадте вспыхнуло знаменитое восстание против советской власти, поднятое моряками – анархистами и левыми эсерами, жесткость Фабрициуса снова потребовалась руководству страны. Тем более, что он уже имел большой опыт не только боевых действий против врага, но и подавления тыловых бунтов, народных волнений. Начальник курсов командного состава Ян Фабрициус был временно назначен командиром 501-го стрелкового полка, направленного на подавление Кронштадтского восстания.
Главной проблемой ситуации было то, что восстание в Кронштадте подняли не белые, а «свои» - идейно близкие представители левых течений, которые были недовольны авторитарной политикой большевистского руководства. В Кронштадте был создан Временный революционный комитет, руководство которым осуществляли матросы и рабочие кронштадтских предприятий во главе с матросом Степаном Петриченко, служившим старшим писарем на линкоре «Петропавловск».
Многие красные командиры не смогли бы расправиться со своими вчерашними товарищами столь же жестко, как они расправлялись с идейными противниками из стана белых. Но Фабрициус не зря считался отменным исполнителем. Он взялся командовать полком, направленным на подавление восставших, и вновь подтвердил свое прозвище «Железного Мартына». Не дрогнув, Фабрициус уничтожал кронштадтских моряков. Например, именно его обвиняют в организации и личном руководстве расстрелом морских летчиков из Ораниенбаума.
Расстрел солдат Невельского и Минского полков – тоже дело рук подчиненных «Железного Мартына». 14 марта 1921 г. был расстрелян 41 красноармеец из 237-го Минского полка, а 15 марта 1021 года – 33 красноармейца из 235-го Невельского полка. Их казнь ставила своей целью не только наказание за участие в восстании, но и назидание для других красноармейцев.
После окончания Гражданской войны Фабрициус вновь вернулся к военно-педагогической деятельности. Он получил назначение на должность начальника Объединённой белорусской военной школы имени ЦИК БССР в Минске, которой руководил до 1923 года, но затем вновь перешел на командные должности в армию – командовал 2-й Донской стрелковой дивизией, затем 17-м стрелковым корпусом (1924-1927) и 4-м стрелковым корпусом (1927-1928), а в 1928 г. был назначен заместителем командующего Кавказской Краснознаменной армией (ККА). Кто знает, как бы сложилась судьба Яна Фабрициуса, доживи он до второй половины 1930-х гг., когда грянула грандиозная «чистка» старого командного состава РККА. Многие герои Гражданской войны были репрессированы. Но судьба распорядилась по-другому – Ян Фабрициус погиб в 1929 году. Официальная версия гласит, что гибель Фабрициуса наступила во время авиационной катастрофы в районе Сочи, причем Ян Фабрициус отдал свою жизнь, пытаясь спасти других людей.
В августе 1929 года Ян Фабрициус, к тому времени – 52-летний заместитель командующего Кавказской Краснознаменной армии, отдыхал в Сочи. Внезапно Фабрициуса вызвали на военные маневры армии. Заместитель командующего решил лететь самолетом. Авиакатастрофа произошла практически у побережья Сочи. Самолет упал в море в шестидесяти метрах от берега. Некоторое время самолет еще держался на воде. На помощь поспешили несколько лодок. Находившийся в кабине самолета мужчина (это был Ян Фабрициус) крикнул: «Здесь женщина с ребенком, спасайте их!». Он же подал в окно маленькую девочку и вытолкнул женщину. Сам Фабрициус спастись не успел – самолет перевернулся. Уже потом стало известно, что вместе с Яном Фабрициусом летела Александра Васильевна Андреева с четырехлетней дочкой Инной. Именно их спас красный командир Ян Фабрициус, перед тем, как найти свою смерть в водах Черного моря.
Вместе с тем, очень часто и гибель Фабрициуса, и смерти многих других видных советских деятелей в середине – второй половине 1920-х гг. в ряде книг и статей трактуются как подстроенные, с целью устранения военачальников и «силовиков», заподозренных в каких-то оппозиционных настроениях. Но если о том же Дзержинском еще можно говорить как о самостоятельной политической фигуре, то Фабрициус был «исполнителем», просто служакой, который к середине 1920-х гг. полностью сосредоточился на военных вопросах и находился, кстати, на невысоких для масштабов борьбы за власть постах – всего лишь заместитель командующего Кавказской Краснознаменной армией. Поэтому маловероятно, что смерть Фабрициуса наступила в результате какого-то внешнего вмешательства. При необходимости его могли устранить и другим путем, более простым, а не организовывать для этого авиационную катастрофу. Вряд ли придуман и последний подвиг красного командира – Фабрициус был действительно смелым человеком, о чем свидетельствуют его фронтовые, даже дореволюционные награды, да и женщина, спасенная им, была жива еще в конце 1950-х гг., когда в «Смене» вышла публикация о поступке легендарного комиссара и командира.
Гибель Фабрициуса, да еще при таких обстоятельствах, способствовала тому, что он попал в пантеон выдающихся советских героев, вместе с Михаилом Фрунзе, Феликсом Дзержинским и еще целым рядом партийных, военных и государственных деятелей, которым, как бы это странно не звучало, посчастливилось прожить поменьше своих остальных товарищей. Память Яна Фабрициуса была увековечена – на это советская власть никогда не скупилась. В честь красного командира было названо много улиц в советских городах, воздвигнуты памятники в Вентспилсе и Гдове. Имя Фабрициуса в 1968 году было присвоено Даугавпилсскому высшему военному авиационному инженерному училищу, готовившему инженерно-технические кадры для истребительной авиации войск ПВО и ВВС Советского Союза.
После распада Советского Союза училище было расформировано. Политика десоветизации в Латвии, получившей политический суверенитет, привела к массовому переименованию старых советских названий, присвоенных в честь коммунистических партийных и военных деятелей. Не минула эта судьба и улицы, названные в честь Яна Фабрициуса. Латвийские националисты, говоря о «советской оккупации», почему-то забывают, что многие наиболее горячие «кузнецы» советской власти сами были уроженцами Латвии, «латышскими стрелками». Но это теперь не берется во внимание.
Ян Фабрициус был «латышским стрелком». Его жизненный путь весьма типичен для представителей первого поколения красноармейских командиров. Он родился в бедняцкой крестьянской семье на территории Курляндской губернии Российской империи. В то время латышский народ находился в достаточно непростом положении. Подавляющее большинство этнических латышей были крестьянами, тогда как дворянство Курляндской губернии состояло, прежде всего, из немцев, в меньшей степени – русских, поляков, шведов.
Хутор, где появился на свет будущий красноармейский командир, располагался вблизи населенного пункта Злекас. Ныне это – Вентспилсский район Латвии. Несмотря на простое происхождение, Ян был неплохо образованным человеком по меркам царской России – ему удалось отучиться в гимназии, что уже само по себе было тогда большим достижением. Затем Фабрициус, не стремившийся к крестьянскому труду, устроился рабочим на машиностроительный завод в Риге. К революционному движению, активизировавшемуся в западных губерниях Российской империи, молодой человек примкнул еще в 1890-е гг., а в 1903 г. вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Таким образом, как и многие его ровесники, Фабрициус примкнул к революционному движению еще даже до начала Первой русской революции. Вскоре его арестовали и осудили – в 1904 г. Ян был осужден на четыре года каторжной тюрьмы с последующей ссылкой в Сибирь. Поскольку Фабрициус был из бедной семьи и не имел влиятельных родственников, с ним сильно не церемонились. После отбытия срока его отправили на поселение в далекую Якутию.
В 1913-1916 гг. Фабрициус отбывал ссылку на острове Сахалин, откуда и подал прошение на службу в действующую армию. Хотя Фабрициусу было уже почти сорок лет, его прошение рассмотрели и в армию зачислили – к тому времени уже вовсю шла Первая мировая война и страна нуждалась в солдатах больше, чем в ссыльнопоселенцах. Так в 1916 году революционер оказался на фронте. Надо отметить, что воевал он не менее отчаянно, чем занимался подпольной работой. Фабрициус за время участия в боевых действиях четыре раза был ранен, за храбрость получил орден Святого Владимира и Георгиевский крест. Ему было присвоено звание старшего унтер-офицера 1-го Латышского стрелкового полка.
Когда началась Февральская революция, находившийся в действующей армии Фабрициус сразу же вспомнил о своей революционной молодости. Он стал членом полкового комитета, а затем и его председателем. Опытного революционера, тем более с боевым прошлым, отличившегося на фронте, сразу же заметило большевистское руководство. Фабрициуса включили в состав ВЦИК, а с началом Гражданской войны он начал службу в РККА. В 1918 г. Фабрициус получил под свое командование Гдовский отряд, затем стал председателем военно-революционного комитета Псковского уезда, а в конце 1918 г. – военным комиссаром 2-й Новгородской стрелковой дивизии. В феврале 1919 года Ян Фабрициус был награжден недавно учрежденным Орденом Красного Знамени. Он стал четвертым его кавалером – после председателя Челябинского ревкома Василия Блюхера (будущего маршала), начальника охраны Смольного Василия Панюшкина и красноармейского командира Филиппа Миронова (хотя по другой версии официально Орден Красного Знамени № 3 получил Иосиф Сталин – за оборону Царицына).
Кстати, Фабрициус был и первым четырехкратным кавалером Ордена Красного Знамени. Вслед за первым Красным Знаменем № 4 «Железный Мартын» получил еще три ордена – второй за отличие в прорыве обороны белополяков под Сморгонью 14 июля 1920 года, третий – за участие в подавлении Кронштадтского мятежа, четвертый – за бои при наступлении на Варшаву и последующие арьергардные бои.
Бывший рабочий, а затем царский унтер-офицер, Ян Фабрициус на пятом десятке лет жизни прочно связал свою дальнейшую судьбу с Красной армией. Судя по всему, военное дело нравилось ему несоизмеримо больше рутинной партийной работы. Личные качества Фабрициуса способствовали росту доверия к нему со стороны советского руководства и командования. Соединения, которыми командовал Фабрициус, стали направлять на самые сложные и ответственные направления – и «Железный Мартын» всегда справлялся с ними прекрасно. Правда, иногда эти задачи выходили далеко за рамки декларируемой официальной идеологией борьбы с эксплуататорами и белогвардейцами. Так, Фабрициус был командиром едва ли не первых в советской военной истории заградительных отрядов. Под Псковом, где в 1918 году стремительно наступали немцы, Фабрициус руководил расстрелом отступавших красноармейцев. Он пытался предотвратить отступление – и действовал самыми жесткими методами. С другой стороны, и противник РККА там был серьезный – немцы, а кроме них – печально известные своей жестокостью отряды полковника Станислава Булак-Балаховича.
В феврале 1919 года Фабрициус был военным комиссаром 10-й стрелковой дивизии, сражавшейся в Эстонии, а затем руководил обороной Ливно-Елецкого района, когда здесь шли бои с конными отрядами генерал-лейтенанта Константина Мамонтова. Кстати, мамонтовцы тоже были «не подарок». Например, они жестоко расправились с военным комиссаром Елецкого запасного пехотного батальона поэтом и драматургом Александром Вермишевым. В бою с мамонтовцами он был ранен и попал в плен. Комиссару отрезали нос, уши, затем отрубили пальцы на руках и сами руки. Поэтому и в жестокости красноармейцев по отношению к мамонтовцам тоже не было ничего удивительного – они мстили за своих зверски убитых товарищей.
3 августа 1919 г. Реввоенсовет РСФСР направил на организацию обороны Елецкого района Яна Фабрициуса. Сводный отряд, созданный под его командованием, в результате кровопролитных боев смог занять станции Измалково и Казаки на железнодорожной линии «Елец – Орел». 10 августа Фабрициус выбил мамонтовцев из Латной и Курбатово. На следующий день мамонтовцы, тем не менее, ворвались в Воронеж, но уже 12 августа вошедший в город отряд Фабрициуса выбил из него белых.
В октябре 1919 года Фабрициус получил назначение на должность командира 48-й стрелковой бригады в составе 16-й стрелковой дивизии 8-й армии РККА, участвовал в боях с войсками генерала Антона Деникина. В январе 1921 года немолодого красного командира назначили начальником и военным комиссаром 4-3х Объединенных курсов командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Однако когда в 1921 году в Кронштадте вспыхнуло знаменитое восстание против советской власти, поднятое моряками – анархистами и левыми эсерами, жесткость Фабрициуса снова потребовалась руководству страны. Тем более, что он уже имел большой опыт не только боевых действий против врага, но и подавления тыловых бунтов, народных волнений. Начальник курсов командного состава Ян Фабрициус был временно назначен командиром 501-го стрелкового полка, направленного на подавление Кронштадтского восстания.
Главной проблемой ситуации было то, что восстание в Кронштадте подняли не белые, а «свои» - идейно близкие представители левых течений, которые были недовольны авторитарной политикой большевистского руководства. В Кронштадте был создан Временный революционный комитет, руководство которым осуществляли матросы и рабочие кронштадтских предприятий во главе с матросом Степаном Петриченко, служившим старшим писарем на линкоре «Петропавловск».
Многие красные командиры не смогли бы расправиться со своими вчерашними товарищами столь же жестко, как они расправлялись с идейными противниками из стана белых. Но Фабрициус не зря считался отменным исполнителем. Он взялся командовать полком, направленным на подавление восставших, и вновь подтвердил свое прозвище «Железного Мартына». Не дрогнув, Фабрициус уничтожал кронштадтских моряков. Например, именно его обвиняют в организации и личном руководстве расстрелом морских летчиков из Ораниенбаума.
Расстрел солдат Невельского и Минского полков – тоже дело рук подчиненных «Железного Мартына». 14 марта 1921 г. был расстрелян 41 красноармеец из 237-го Минского полка, а 15 марта 1021 года – 33 красноармейца из 235-го Невельского полка. Их казнь ставила своей целью не только наказание за участие в восстании, но и назидание для других красноармейцев.
После окончания Гражданской войны Фабрициус вновь вернулся к военно-педагогической деятельности. Он получил назначение на должность начальника Объединённой белорусской военной школы имени ЦИК БССР в Минске, которой руководил до 1923 года, но затем вновь перешел на командные должности в армию – командовал 2-й Донской стрелковой дивизией, затем 17-м стрелковым корпусом (1924-1927) и 4-м стрелковым корпусом (1927-1928), а в 1928 г. был назначен заместителем командующего Кавказской Краснознаменной армией (ККА). Кто знает, как бы сложилась судьба Яна Фабрициуса, доживи он до второй половины 1930-х гг., когда грянула грандиозная «чистка» старого командного состава РККА. Многие герои Гражданской войны были репрессированы. Но судьба распорядилась по-другому – Ян Фабрициус погиб в 1929 году. Официальная версия гласит, что гибель Фабрициуса наступила во время авиационной катастрофы в районе Сочи, причем Ян Фабрициус отдал свою жизнь, пытаясь спасти других людей.
В августе 1929 года Ян Фабрициус, к тому времени – 52-летний заместитель командующего Кавказской Краснознаменной армии, отдыхал в Сочи. Внезапно Фабрициуса вызвали на военные маневры армии. Заместитель командующего решил лететь самолетом. Авиакатастрофа произошла практически у побережья Сочи. Самолет упал в море в шестидесяти метрах от берега. Некоторое время самолет еще держался на воде. На помощь поспешили несколько лодок. Находившийся в кабине самолета мужчина (это был Ян Фабрициус) крикнул: «Здесь женщина с ребенком, спасайте их!». Он же подал в окно маленькую девочку и вытолкнул женщину. Сам Фабрициус спастись не успел – самолет перевернулся. Уже потом стало известно, что вместе с Яном Фабрициусом летела Александра Васильевна Андреева с четырехлетней дочкой Инной. Именно их спас красный командир Ян Фабрициус, перед тем, как найти свою смерть в водах Черного моря.
Вместе с тем, очень часто и гибель Фабрициуса, и смерти многих других видных советских деятелей в середине – второй половине 1920-х гг. в ряде книг и статей трактуются как подстроенные, с целью устранения военачальников и «силовиков», заподозренных в каких-то оппозиционных настроениях. Но если о том же Дзержинском еще можно говорить как о самостоятельной политической фигуре, то Фабрициус был «исполнителем», просто служакой, который к середине 1920-х гг. полностью сосредоточился на военных вопросах и находился, кстати, на невысоких для масштабов борьбы за власть постах – всего лишь заместитель командующего Кавказской Краснознаменной армией. Поэтому маловероятно, что смерть Фабрициуса наступила в результате какого-то внешнего вмешательства. При необходимости его могли устранить и другим путем, более простым, а не организовывать для этого авиационную катастрофу. Вряд ли придуман и последний подвиг красного командира – Фабрициус был действительно смелым человеком, о чем свидетельствуют его фронтовые, даже дореволюционные награды, да и женщина, спасенная им, была жива еще в конце 1950-х гг., когда в «Смене» вышла публикация о поступке легендарного комиссара и командира.
Гибель Фабрициуса, да еще при таких обстоятельствах, способствовала тому, что он попал в пантеон выдающихся советских героев, вместе с Михаилом Фрунзе, Феликсом Дзержинским и еще целым рядом партийных, военных и государственных деятелей, которым, как бы это странно не звучало, посчастливилось прожить поменьше своих остальных товарищей. Память Яна Фабрициуса была увековечена – на это советская власть никогда не скупилась. В честь красного командира было названо много улиц в советских городах, воздвигнуты памятники в Вентспилсе и Гдове. Имя Фабрициуса в 1968 году было присвоено Даугавпилсскому высшему военному авиационному инженерному училищу, готовившему инженерно-технические кадры для истребительной авиации войск ПВО и ВВС Советского Союза.
После распада Советского Союза училище было расформировано. Политика десоветизации в Латвии, получившей политический суверенитет, привела к массовому переименованию старых советских названий, присвоенных в честь коммунистических партийных и военных деятелей. Не минула эта судьба и улицы, названные в честь Яна Фабрициуса. Латвийские националисты, говоря о «советской оккупации», почему-то забывают, что многие наиболее горячие «кузнецы» советской власти сами были уроженцами Латвии, «латышскими стрелками». Но это теперь не берется во внимание.
Автор: Илья Полонский
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