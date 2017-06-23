МО РФ: Атомную подлодку "Ульяновск" заложат в Северодвинске в конце июля
Новейшая атомная подлодка "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена на "Севмаше" 28 июля, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало, передает РИА Новости .
До 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ в 2014 году.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Планируется, что седьмой по счету (шестой в серии) атомный подводный крейсер четвертого поколения, построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М", будет заложен на северодвинском предприятии "Севмаш" 28 июля текущего года. Приказом главкома ВМФ России подводной лодке присвоено наименование "Ульяновск— приводит Дыгало слова заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука.
До 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ в 2014 году.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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