16:38 23 июня

МО РФ: Атомную подлодку "Ульяновск" заложат в Северодвинске в конце июля

Новейшая атомная подлодка "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена на "Севмаше" 28 июля, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало, передает РИА Новости .

МО РФ: Атомную подлодку "Ульяновск" заложат в Северодвинске в конце июля


Планируется, что седьмой по счету (шестой в серии) атомный подводный крейсер четвертого поколения, построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М", будет заложен на северодвинском предприятии "Севмаш" 28 июля текущего года. Приказом главкома ВМФ России подводной лодке присвоено наименование "Ульяновск
— приводит Дыгало слова заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука.


До 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ в 2014 году.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".


Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 1

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:37
    завершающая серию "Ясень-М" Печалька..Ещё-б штук 10.Э-х. recourse
    ВЕРЕСК
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