18:52 23 июня

Морская версия "Панциря" пошла в серию

Серийное производство морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" — "Панцирь-МЕ" — началось в России, заявил журналистам в пятницу гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена. Комплекс уже вышел в серийное производство
— сказал он, передает РИА Новости .

Морская версия "Панциря" пошла в серию



По его словам, презентация комплекса состоится в ходе Международного военно-морского салона-2017, который пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.

"Панцирь-МЕ" способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1000 метров в секунду, время реакции — 3-5 секунд, заявил Александр Жуков, руководитель конструкторского подразделения предприятия-разработчика этой системы — Конструкторского бюро приборостроения (Тула).

По его словам, "Панцирь-МЕ" может поражать цели ракетным вооружением на дальности до 20 километров, на высоте от 2 метров до 15 километров; артиллерийским вооружением на дальности до 4 километров, по высоте — от 0 до 3 километров.


Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 38

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  1. senima56 Сегодня, 16:47
    Хорошая, долгожданная новость! Успехов конструкторам и производителям!
    senima56
    1. Владыка Ситх Сегодня, 17:15
      Так как она не на авто платформе, то думаю до сотни в год смогут выпускать.
      Владыка Ситх
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:49
    Компактная штуковина. Даже для катеров подойдёт. Должна значительно усилить ПВО МРК, тральщиков и прочей "мелюзги". Ракеты очень даже, и по высоте, и по дальности, а пушки - ну их нечего и представлять...
    Горный стрелок
    1. Pirogov Сегодня, 17:10
      Цитата: Горный стрелок
      Компактная штуковина. Даже для катеров подойдёт. Должна значительно усилить ПВО МРК, тральщиков и прочей "мелюзги". Ракеты очень даже, и по высоте, и по дальности, а пушки - ну их нечего и представлять.

      Да он и на фрегаты подойдёт как последний рубеж ,в дополнение ЗРК Штиль и Полимент-Редут.
      Pirogov
    2. Burbon Сегодня, 17:44
      Цитата: Горный стрелок
      Даже для катеров подойдёт.

      wassat laughing и для вельботов с шлюпками wassat ....какие катера????...на корветы....фрегаты...и МРК
      Burbon
  3. loki565 Сегодня, 16:58
    Чет он на каштан(кортик) смахивает))
    loki565
    1. Alexey RA Сегодня, 17:20
      Цитата: loki565
      Чет он на каштан(кортик) смахивает))

      Действительно странно - и почему это "Панцирь-МЕ" разработки КБП смахивает на "Кортик" разработки того же КБП? smile
      Alexey RA
      1. Vlad.by Сегодня, 17:51
        Так на фото и есть Кортик, похоже.
        Антенного полотна нет, ракеты короткие и в едином блоке, а не посекционно, пушки не те...
        Зачем усекать возможности комплекса, который прекрасно работает даже на автомобильном шасси в движении при гораздо больших вибрациях?
        Фото - деза, похоже. Или девочка-редактор схватила первую попавшуюся.
        Vlad.by
        1. Alexey RA Сегодня, 18:02
          Цитата: Vlad.by
          Так на фото и есть Кортик, похоже.
          Антенного полотна нет, ракеты короткие и в едином блоке, а не посекционно, пушки не те...

          Очень похоже на "Кортик", у которого центральный блок с "лопухами" антенн заменили на блок с РЛС под радиопрозрачным кожухом.
          Вот оригинальный "Кортик/Каштан":
          Alexey RA
  4. egor1712 Сегодня, 16:59
    Хорошая новость. будем ждать воплощения в металле, на боевых кораблях.
    egor1712
  5. ВАЗ2106 Сегодня, 16:59
    Когда лазер примут на вооружение для ПВО?
    ВАЗ2106
    1. megajob Сегодня, 17:18
      Когда компактные термоядерные реакторы в серию войдут tongue good
      megajob
    2. Burbon Сегодня, 17:47
      Цитата: ВАЗ2106
      Когда лазер примут на вооружение для ПВО?

      сразу после ввода в состав флота "ЗС" - звезды смерти)))
      Burbon
  6. kefan Сегодня, 17:00
    Вот это уже действительно хорошая и приятная новость! За такую грех даже и стаканчик не пропустить.
    kefan
  7. Влад5307 Сегодня, 17:00
    Новость обнадеживающая, следующее поколение должно быть еще более совершенным и поражать одновременно в 2 раза больше целей, ибо янки надеются на массированую атаку кр. ракетами для преодоления обороны. Вслед за этим должно последовать ускорение выпуска кораблей для ВМФ. Успехов нашей оборонке, война уже идет(пока на дальних подступах).
    Влад5307
  8. Vita VKO Сегодня, 17:03
    Главное теперь включить Панцирь-МЕ в корабельную систему БИУС с минимизацией участия человека в боевой работе, слишком мало времени отводится на принятие решения. Поэтому все что не имеет гос.опознавания и двигается курсом на корабль должно уничтожаться автоматически.
    Vita VKO
    1. поневолебрат Сегодня, 17:26
      Цитата: Vita VKO
      все что не имеет гос.опознавания и двигается курсом на корабль должно уничтожаться автоматически.

      Согласен, только этот режим должен быть отключаемым. В "мирное" время и наши и ихние летают с выключенными транспондерами. Войны "какбы" нет, а тут мы им шарахнем автоматически... Плохо дело будет
      поневолебрат
    2. Vlad.by Сегодня, 17:54
      Так ему только внешнее ЦР и может быть, иногда, ЦУ по особо важным целям нужно.
      А скорее всего - только нарезка сектора ответственности.
      Он и на земле в автоматическом режиме прекрасно веником работает. Сметает с неба все что летает.
      Vlad.by
  9. Чёрный Полковник Сегодня, 17:22
    Судя по картинке, пушки во вращающемся блоке. Что-то типа АК-630, только с ЗРК?
    Чёрный Полковник
    1. Alexey RA Сегодня, 17:53
      Цитата: Чёрный Полковник
      Судя по картинке, пушки во вращающемся блоке. Что-то типа АК-630, только с ЗРК?

      Что-то типа "Кортика". Но на новый лад. smile
      Alexey RA
  10. APASUS Сегодня, 17:24
    Новость конечно из разряда хороших,только вот меня смущает ,не будут теперь конкурентами ЗРАК «Кортик» и "Панцирь-МЕ" .Как бы не получилось потерять системные наработки
    APASUS
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:33
      Цитата: APASUS
      только вот меня смущает ,не будут теперь конкурентами ЗРАК «Кортик» и "Панцирь-МЕ"

      С учетом того, что у них один производитель?:)))
      Андрей из Челябинска
      1. APASUS Сегодня, 17:42
        Цитата: Андрей из Челябинска
        С учетом того, что у них один производитель?:)))

        С учетом что у них схожие ТТХ
        APASUS
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:17
          Так главное - кто лучше в реале. А ТТХ... оне табличныя
          Андрей из Челябинска
    2. donavi49 Сегодня, 17:40
      Кортик помер давно. Даже М - помер. Уже лет 10 как. Разбитый Кортик на Мудром (который вертушка порубила) - восстанавливали прочесывая заводские запасники и снимая разное из наличия (прототипы/сданные на завод изделия). Ну и контора то одна КБП.

      Вот Палаш - то да. Но у него ракеты прикручены синей изолентой (для ВМФ вообще безракетная версия закупается).
      donavi49
      1. Alexey RA Сегодня, 17:51
        Цитата: donavi49
        Кортик помер давно. Даже М - помер. Уже лет 10 как.

        ЕМНИП, последние "кортики" ушли индусам - на "тальвары".
        Цитата: donavi49
        Вот Палаш - то да. Но у него ракеты прикручены синей изолентой

        Значит взлететь им не судьба. Синяя изолента крепит намертво. smile
        Alexey RA
        1. donavi49 Сегодня, 17:58
          Да. Только первые. Вторые уже шли с АК-630М. Последний собранный с нуля - опытный М на Стерегущем. На Мудрый собирали из задела.
          donavi49
    3. Баракуда Сегодня, 17:54
      Да пусть себе конкурируют на здоровье, если средства позволяют. А то будет как в СССР - Жигули и Москвич , выбирай из многообразия...
      Баракуда
  11. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:35
    В общем, как-то не знаю. Слишком много информации было в свое время о проблемах Панциря.
    Но если помечать и считать, что все эти проблемы были решены, то можно смело выкидывать с корветов "редут" и ставить пару Панцирей - если их ТТХ реалистичны, то этого будет за глаза.
    Андрей из Челябинска
    1. Alexey RA Сегодня, 17:47
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В общем, как-то не знаю. Слишком много информации было в свое время о проблемах Панциря.

      Дык... альтернатив-то нет. Про проблемы его конкурента - "Палаша" - информации было не меньше. В частности, до сих пор непонятно, может ли этот серийный "Палаш" вообще стрелять ЗУРами.
      Alexey RA
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:52
        Цитата: Alexey RA
        Дык... альтернатив-то нет.

        Тор:))))
        Андрей из Челябинска
        1. Alexey RA Сегодня, 17:55
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Тор:))))

          А пушечная часть? Без ЗАК флот корабль не примет.
          В результате, придётся вместо одного ЗРАК ставить на корабль 2 комплекса - ЗРК и ЗАК. А у каждого - свои РЛС и своя система управления.
          Alexey RA
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:15
            Цитата: Alexey RA
            В результате, придётся вместо одного ЗРАК ставить на корабль 2 комплекса - ЗРК и ЗАК. А у каждого - свои РЛС и своя система управления.

            И тем не менее, я до сих пор считаю что так будет лучше. Лично мое мнение (глубокое ИМХО, само собой) что оптимальным вооружением корвета будет 1 Тор и 2 Дуэта
            Андрей из Челябинска
            1. Alexey RA Сегодня, 18:49
              Цитата: Андрей из Челябинска
              И тем не менее, я до сих пор считаю что так будет лучше. Лично мое мнение (глубокое ИМХО, само собой) что оптимальным вооружением корвета будет 1 Тор и 2 Дуэта

              Таки согласен. smile
              ЗРАК - это оружие больших кораблей. У этих кораблей есть полноценные ЗРК, которые и делают основную работу. А ЗРАК - это наследники ЗАК с расширенной зоной поражения. И их задача та же, что и у ЗАК - дострел того, что прошло через "большую" ПВО. В этом варианте ЗРАК можно простить и ограниченную канальность, и жёсткую связку пушек и ПУ ЗУР. Ведь его задача - не самостоятельное ПВО корабля, а гарантированное уничтожение прорвавшихся ПКР, для чего ракетам и пушкам придётся работать по одной цели.
              А вот на малых кораблях, где на ЗРАК возлагаются задачи "большого" ЗРК, подобная жёсткая связка уже не так оптимальна. Там нужен лёгкий многоканальный ЗРК "на все 360 градусов" и ЗАК для дострела. Лучше, конечно, как у больших - ЗРК+ЗРАК... но "Томодзуру" мы строить не будем. smile
              Alexey RA
    2. Burbon Сегодня, 17:48
      Цитата: Андрей из Челябинска
      то можно смело выкидывать с корветов "редут" и ставить пару Панцирей

      именно с корветов.....там редут уже какой то перебор..............
      Burbon
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:16
        Цитата: Burbon
        там редут уже какой то перебор..............

        Да. Это примерно как пивко самогоном залакировать:)))
        Андрей из Челябинска
    3. Vlad.by Сегодня, 17:58
      Да уж, с его 4-мя каналами, с 20 км. ЗП и циклом обстрела в 5 с - это конкретный защитник ордера или объектов от любых ПКР и бомберов
      Vlad.by
  12. Tusv Сегодня, 18:17
    Большим кораблям, больших плаваний, когда же полимент редуты начнут гонять авианосцы и прочая воздушную нечисть. Встали бы два Адмирала на рейде и трендец мечтам Буржуиов о" чесна заработанной копейке"
    Tusv
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