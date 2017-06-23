Французские СМИ: Как русские в Париже бандитов гоняли

На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы.

Двое русских не растерялись. Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. Они пронеслись по всему 93-му кварталу и, как им показалось, увидели четверых грабителей. О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. Они вышли из машины и пошли пешком. Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка.