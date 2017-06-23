18:52 23 июня

Французские СМИ: Как русские в Париже бандитов гоняли

Сегодня средства массовой информации обсуждают подробности вчерашнего инцидента в Париже, где проходит авиакосмический салон «Ле Бурже». Напомним, что в СМИ появились сообщения о том, что на главу делегации «Рособоронэкспорта» во французской столице осуществили нападение неизвестные лица. Цель нападения не была связана с профессиональной деятельностью Сергея Корнева. Неизвестные наметили для себя в качестве цели кошелёк и другие материальные ценности, которые в тот момент находились в машине.

Посольство РФ во Франции обратилось в министерство иностранных дел страны с просьбой о проведении тщательного расследования инцидента.

«Ведомости» приводят заявление представителя ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) Анны Шлычковой:
На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы.



Теперь выясняются подробности случившегося. Оказалось, что грабители, передвигавшиеся на скутере, не только выбили стекло в автомобиле Корнева, но и ударили его по голове. Досталось и женщине-шофёру, которую во французских СМИ называют телохранителем Сергея Корнева. Сумка, в которой находился кошелёк, принадлежала ей.

После того, как грабители далеко не коренной французской национальности попытались скрыться, машина с российским представителем начала преследование. Телеканал НТВ сообщает, что погоня продолжалась и в кварталах парижского пригорода Сен-Дени, где не все рискует появляться даже французская полиция. Женщину-шофёр сама вышла из машины, чтобы "поговорить" с грабителями. Те в свою очередь позвали "на помощь" несколько десятков подельников-маргиналов, которые попытались её избить.

Так ситуацию описывает французская газета Valeurs Actuelles :
Двое русских не растерялись. Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. Они пронеслись по всему 93-му кварталу и, как им показалось, увидели четверых грабителей. О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. Они вышли из машины и пошли пешком. Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка.


При этом сообщается: преступники в итоге были задержаны полицией. Странно, ведь с появлением полиции в этих кварталах Сен-Дени явные проблемы. Поэтому французские СМИ высказали мнение о том, что преступников смогли задержать сами представители делегации РФ, которые и доставили грабителей в отделение полиции.

Французские СМИ: Как русские в Париже бандитов гоняли


Сразу несколько парижских изданий выразили позитивную реакцию в связи с тем, как представители российской делегации гнались за выходцами из Северной Африки в тот район, который считается одним из самых криминальных в столице Франции. При этом отмечено, что для грабителей погоня в тех кварталах, которые они считают "своими", явно стала неожиданностью.

В официальном коммюнике МИД РФ представлены более обтекаемые, дипломатичные формулировки, и заявлено, что женщина, преследовавшая вместе с российским представителем грабителей в Париже, не является гражданкой РФ.

Использованы фотографии: Impressario333.ru
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Комментарии 24

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  1. tiredwithall Сегодня, 17:54
    Оказалось, что грабители, передвигавшиеся на скутере, не только выбили стекло в автомобиле Корнева, но и ударили его по голове. Досталось и женщине-шофёру,...
    с появлением полиции в этих кварталах Сен-Дени явные проблемы.

    Демократия достигла новых, невиданных высот. И это лишь промежуточный этап.
    tiredwithall
    1. Чёрный Сегодня, 17:56
      Не ну а что, а когда на евро по футболу 200 наших болел загнали в стойло двухтысячное стадо англичан, тоже недурно смотрелось laughing
      Чёрный
      1. Zoldat_A Сегодня, 18:42
        Цитата: Чёрный
        Не ну а что, а когда на евро по футболу 200 наших болел загнали в стойло двухтысячное стадо англичан, тоже недурно смотрелось laughing

        Лет около 35 назад я с американскими хвалёными инструкторами и не такое видал... Спарринг полный контакт специально оговаривают - до первой крови. Нос разбит - брэк... Я последний раз так дрался и не помню в каком году - не то в первом, не то во втором классе.... Как первоклассники, блин. Конечно утюжить самолётами тех, кто не может тот самолёт сбить - это СОВСЕМ не то, что вот так, реально, ТУТ, получить в харю. А наши болельщики молодцы - я б, на месте Президента, ну, не медаль, колнечно, но по грамоте за то, что не уронили честь Родины, выписал бы....
        Zoldat_A
    2. Vita VKO Сегодня, 17:59
      Цитата: tiredwithall
      Демократия
      Странность в том, что с появлением полиции в этих кварталах Сен-Дени явные проблемы.
      Скорее это закономерность западной дермократии, где свобода и Закон действуют далеко не для всех. А наши ведь об этом не знали, а позорится перед женщиной не привыкли.
      Vita VKO
    3. Tusv Сегодня, 18:09
      Цитата: tiredwithall
      Демократия достигла новых, невиданных высот

      Ну мы то проходили, типа всякая революция чего то стоит, если может защищаться. Кстати, а налетчики не пострадали од дискриминационных действий? А жаль. Спасли ажаны позорные от праведного гнева
      Tusv
    4. сибиралт Сегодня, 18:12
      И какие же французы служат в НАТО, если полицейские боятся местных арабов?
      А между тем, наши с моря шмальнули тремя "Калибрами" по ИГ в провинции Хомс за 1000 верст. Террористам получилось больно. Сколько их там полегло, пока не посчитали, но говорят, много.
      сибиралт
    5. pjastolov Сегодня, 18:16
      Демократия достигла новых, невиданных высот
      Пора русским казакам опять в Париж собираться, иначе толку не будет
      pjastolov
  2. Tusv Сегодня, 17:59
    Дело Глеба Жеглова живет и процветает "Воррр должен сидеть в тюрьме и не важно каким способом..."
    Tusv
    1. сибиралт Сегодня, 18:17
      А какие способы седеть существуют? Обычно их три. На ягодицах , на корточках и на колу (в вариациях). belay
      сибиралт
      1. Tusv Сегодня, 18:22
        Цитата: сибиралт
        А какие способы седеть существуют? Обычно их три

        Тут обсуждаются не Русские посиделки drinks А как на на европейском полуострове сидеть та попе ровно bully
        Tusv
  3. Masya Masya Сегодня, 18:07
    такие вот мы не толерантные... на ажанов надейся, но сам не плошай... lol
    Masya Masya
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:14
    Знай наших. Французы любят отважных. Пусть помнят, с кем дело имеют.
    Горный стрелок
    1. Zoldat_A Сегодня, 18:45
      Цитата: Горный стрелок
      Знай наших. Французы любят отважных. Пусть помнят, с кем дело имеют.
      ПОДЗАБЫЛИ, страшное слово "Березина" и этимологию слова "Бистро".....
      Zoldat_A
    2. истопник Сегодня, 18:52
      Цитата: Горный стрелок
      Знай наших. Французы любят отважных. Пусть помнят, с кем дело имеют.

      Нет. Это отважные "любят" французов. Регулярно.
      истопник
  5. Баракуда Сегодня, 18:15
    Насколько я в жизни сталкивался с мусульманами ( к нормальным не относится ), орут-визжат -угрожают. Но если вычисляешь вожака или самого здорового, и "садишь" его на пятую точку, ну или "мордой в пол", ВСЕ ! - спесь пропала, стадо замолкает.
    Шрамами на теле отвечаю, это не пятничная пьяная писанина.
    Баракуда
    1. Zoldat_A Сегодня, 18:48
      Цитата: Баракуда
      Насколько я в жизни сталкивался с мусульманами ( к нормальным не относится ), орут-визжат -угрожают. Но если вычисляешь вожака или самого здорового, и "садишь" его на пятую точку, ну или "мордой в пол", ВСЕ ! - спесь пропала, стадо замолкает.
      Шрамами на теле отвечаю, это не пятничная пьяная писанина.

      Своими дырками в шкурке целиком поддерживаю. Этому учили меня, этому учил я. Истина неоспоримая.
      Zoldat_A
  6. Чёрный Полковник Сегодня, 18:16
    В своё время советских эмигрантов селили исключительно на Брайтон-Бич, на юге Бруклина, куда полиция не решалась заезжать. Цветные начали наезжать на русских. И представьте, после всех тяжб с получением выезда из СССР (тот ещё геморрой был!) уже на новой вожделенной Родине стали наезжать какие-то 3аcpaнцы! Короче, приезжие (они же бывшие советские) начали вытеснять местных аборигенов. Какими уж там методами - полиция закрывала на всё это глаза (без жёсткого криминала было никак). В итоге Нью-Йорк получил управляемый цивилизованый район.
    Чёрный Полковник
    1. dimann271 Сегодня, 18:29
      Пусть попробуют! Надеюсь, никто не забыл русский бой? А, штыковой? Во, поработаем!
      dimann271
  7. faiver Сегодня, 18:25
    Спасибо - новость улыбнула laughing
    faiver
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:31
    Есть еще женщины в русских селеньях )))
    Ratmir_Ryazan
  9. Dormidosha Сегодня, 18:36
    Бараны ссыкливые !!! что французы, что арабы !!! ни духа, ни чести, !!!!
    Dormidosha
  10. Deadушка Сегодня, 18:37
    Ссылка не на статью, а на газету.
    Статья в первоисточние по ссылке(статья от 21-го числа):
    http://www.valeursactuelles.com/faits-divers/sain
    t-denis-deux-russes-pourchassent-leurs-agresseurs
    -jusque-dans-la-cite-85195
    другой источник:
    http://www.lepoint.fr/faits-divers/saint-denis-de
    s-russes-poursuivent-leurs-voleurs-presumes-jusqu
    e-dans-leur-cite-21-06-2017-2137173_2627.php?utm_
    campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_so
    urce=Facebook#section-commentaires
    Думал здесь такое не публикуют laughing
    Deadушка
  11. Стирбьорн Сегодня, 18:40
    "Криминальное чтиво" какое-то, извините! Явно не место на ВО
    Стирбьорн
  12. Alekseits Сегодня, 18:49
    А вот, для сравнения действия французской ПОЛИСМЕНШИ
    https://ria.ru/world/20170623/1497169470.html
    Alekseits
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