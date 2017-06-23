Французские СМИ: Как русские в Париже бандитов гоняли
Сегодня средства массовой информации обсуждают подробности вчерашнего инцидента в Париже, где проходит авиакосмический салон «Ле Бурже». Напомним, что в СМИ появились сообщения о том, что на главу делегации «Рособоронэкспорта» во французской столице осуществили нападение неизвестные лица. Цель нападения не была связана с профессиональной деятельностью Сергея Корнева. Неизвестные наметили для себя в качестве цели кошелёк и другие материальные ценности, которые в тот момент находились в машине.
Посольство РФ во Франции обратилось в министерство иностранных дел страны с просьбой о проведении тщательного расследования инцидента.
«Ведомости» приводят заявление представителя ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) Анны Шлычковой:
Теперь выясняются подробности случившегося. Оказалось, что грабители, передвигавшиеся на скутере, не только выбили стекло в автомобиле Корнева, но и ударили его по голове. Досталось и женщине-шофёру, которую во французских СМИ называют телохранителем Сергея Корнева. Сумка, в которой находился кошелёк, принадлежала ей.
После того, как грабители далеко не коренной французской национальности попытались скрыться, машина с российским представителем начала преследование. Телеканал НТВ сообщает, что погоня продолжалась и в кварталах парижского пригорода Сен-Дени, где не все рискует появляться даже французская полиция. Женщину-шофёр сама вышла из машины, чтобы "поговорить" с грабителями. Те в свою очередь позвали "на помощь" несколько десятков подельников-маргиналов, которые попытались её избить.
Так ситуацию описывает французская газета Valeurs Actuelles :
При этом сообщается: преступники в итоге были задержаны полицией. Странно, ведь с появлением полиции в этих кварталах Сен-Дени явные проблемы. Поэтому французские СМИ высказали мнение о том, что преступников смогли задержать сами представители делегации РФ, которые и доставили грабителей в отделение полиции.
Сразу несколько парижских изданий выразили позитивную реакцию в связи с тем, как представители российской делегации гнались за выходцами из Северной Африки в тот район, который считается одним из самых криминальных в столице Франции. При этом отмечено, что для грабителей погоня в тех кварталах, которые они считают "своими", явно стала неожиданностью.
В официальном коммюнике МИД РФ представлены более обтекаемые, дипломатичные формулировки, и заявлено, что женщина, преследовавшая вместе с российским представителем грабителей в Париже, не является гражданкой РФ.
Посольство РФ во Франции обратилось в министерство иностранных дел страны с просьбой о проведении тщательного расследования инцидента.
«Ведомости» приводят заявление представителя ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) Анны Шлычковой:
На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы.
Теперь выясняются подробности случившегося. Оказалось, что грабители, передвигавшиеся на скутере, не только выбили стекло в автомобиле Корнева, но и ударили его по голове. Досталось и женщине-шофёру, которую во французских СМИ называют телохранителем Сергея Корнева. Сумка, в которой находился кошелёк, принадлежала ей.
После того, как грабители далеко не коренной французской национальности попытались скрыться, машина с российским представителем начала преследование. Телеканал НТВ сообщает, что погоня продолжалась и в кварталах парижского пригорода Сен-Дени, где не все рискует появляться даже французская полиция. Женщину-шофёр сама вышла из машины, чтобы "поговорить" с грабителями. Те в свою очередь позвали "на помощь" несколько десятков подельников-маргиналов, которые попытались её избить.
Так ситуацию описывает французская газета Valeurs Actuelles :
Двое русских не растерялись. Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. Они пронеслись по всему 93-му кварталу и, как им показалось, увидели четверых грабителей. О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. Они вышли из машины и пошли пешком. Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка.
При этом сообщается: преступники в итоге были задержаны полицией. Странно, ведь с появлением полиции в этих кварталах Сен-Дени явные проблемы. Поэтому французские СМИ высказали мнение о том, что преступников смогли задержать сами представители делегации РФ, которые и доставили грабителей в отделение полиции.
Сразу несколько парижских изданий выразили позитивную реакцию в связи с тем, как представители российской делегации гнались за выходцами из Северной Африки в тот район, который считается одним из самых криминальных в столице Франции. При этом отмечено, что для грабителей погоня в тех кварталах, которые они считают "своими", явно стала неожиданностью.
В официальном коммюнике МИД РФ представлены более обтекаемые, дипломатичные формулировки, и заявлено, что женщина, преследовавшая вместе с российским представителем грабителей в Париже, не является гражданкой РФ.
Использованы фотографии: Impressario333.ru
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