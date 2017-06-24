Мы едем, едем, едем: очередное ДТП с участием солдат НАТО

Очередное ДТП с участием военнослужащих НАТО произошло накануне в литовском городе Мариямполе.Управляемый гражданином США военный внедорожник Hummer при выезде с второстепенной дороги не пропустил легковой автомобиль Volkswagen Passat. В результате столкновения пострадали три девушки. Как сообщает местное издание «Lietuvos žinios», виновник аварии служит во 2-м батальоне национальной гвардии Миннесоты и прибыл в Литву на учение «Iron Wolf» («Железный волк»), которое проходит в республике с 12 по 24 июня.Отметим, за пять минувших недель это как минимум седьмое дорожно-транспортное происшествие в Восточной Европе с участием военнослужащих НАТО. Так, в начале этого месяца в Болгарии произошло столкновение легковой машины с тягачем Mercedes, перевозившим самоходную артиллерийскую установку (САУ) в ходе военных маневров «Noble Jump» («Благородный прыжок»). Три человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Также 2 июня в Латвии автомобиль военной полиции, сопровождая технику стран-НАТО, прибывшую на учения «Saber Strike» («Удар саблей»), спровоцировал аварию с бензовозом.Отдельно следует выделить мероприятие оперативно-тактической подготовки «Весенний шторм», проходившее в Эстонии в середине мая, где произошло сразу 4 дорожных инцидента. 16 мая автомобиль эстонских вооруженных сил, двигаясь задним ходом, совершил наезд на резервиста, отражавшего под прикрытием транспорта атаки условного противника. На следующий день грузовик министерства обороны Эстонии задел радиоантенной высоковольтные провода. Вследствие полученного удара током машина загорелась – пострадало три солдата-срочника. Через несколько дней вблизи деревни Соонурме (уезд Ида-Вирумаа на северо-востоке страны – прим. ред.) произошло сразу 2 ДТП: армейский джип совершил наезд на гражданский автомобиль, после чего на том же участке трассы бронетранспортер вылетел в кювет. Травмы средней степени тяжести получили двое британских военнослужащих.Примечательно, в дорожно-транспортных происшествиях с участием гражданских лиц и военных НАТО, по большей части, последние являлись виновниками аварий, что можно объяснить следующими обстоятельствами.Во-первых, многочисленные примеры позволяют сделать вывод о низком уровне водительского мастерства и слабом знании местности находящихся за рулем автомобиля военнослужащих. В ряде случаев уместно говорить и о нарушении правил техники безопасности, о чем свидетельствует инцидент в Болгарии, где налицо невыполнение требований буксировки.Во-вторых, одной из причин многочисленных ДТП стали масштабы проводимых учений. Отметим, в рамках завершающейся проверки боеготовности «Saber Strike» Пентагон осуществил переброску 156 единиц военной техники в латвийский порт Вентспилс. В маневрах «Noble Jump» было задействовано около 500 боевых машин.Помимо сказанного, нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: многие солдаты альянса уверены, что являются гарантами безопасности в регионе. По всей видимости, регулярные нарушения военнослужащими местного законодательства, в том числе, несоблюдение правил дорожного движения можно рассматривать как компенсацию за нелегкую службу.