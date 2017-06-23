Как из русского языка продолжают делать врага на Украине

На Украине появилась очередная группа активистов, ведущих войну с русским языком. Речь идёт о группе молодых людей, связанных с радикальными националистическими формированиями, которые в местах обслуживания (магазинах, парикмахерских, на вокзалах) пытаются выявлять тех, кто не может «обслужить» их на украинском языке. Не может, так как мовой не владеет.Один из недавних случаев «охоты на ведьм» произошёл в Днепропетровской области, где от продавщицы торговой сети потребовали говорить с покупателями на украинском языке. Когда та ответила, что украинского языка не понимает, ей начали «разъяснять», что она «нарушает закон». Было объявлено, что нужно использовать «только государственный язык Украины», иначе с ней "разберутся по-другому".Возмущение радикалы выразили и по поводу рекламных плакатов, которые нередко даже в западных областях Украины печатаются с использованием русского языка. В этой связи появились отдельные группировки «активистов», которым нечем иным заняться, кроме того, чтобы заливать такие плакаты краской. Видимо, деньги на краску выделяют спонсоры этой вакханалии.Напомним, что ранее на государственном уровне на Украине были установлены квоты для использования украинского языка на ТВ и радио. Квоты предусматривают штрафы для тех телекомпаний и радиостанций, которые используют украинский язык менее чем на 75% от общего времени эфира. При этом так и не разъяснено, каким образом будет отслеживаться процент произнесённых в эфире ТВ или радиостанции украинских или русских слов.Всё это в очередной раз свидетельствует о том, что власти Украины упорно пытаются отрицать, а именно о дискриминации населения по языковому признаку. – Одно из грубейших нарушений прав человека.