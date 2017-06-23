18:53 23 июня

Как из русского языка продолжают делать врага на Украине

На Украине появилась очередная группа активистов, ведущих войну с русским языком. Речь идёт о группе молодых людей, связанных с радикальными националистическими формированиями, которые в местах обслуживания (магазинах, парикмахерских, на вокзалах) пытаются выявлять тех, кто не может «обслужить» их на украинском языке. Не может, так как мовой не владеет.

Один из недавних случаев «охоты на ведьм» произошёл в Днепропетровской области, где от продавщицы торговой сети потребовали говорить с покупателями на украинском языке. Когда та ответила, что украинского языка не понимает, ей начали «разъяснять», что она «нарушает закон». Было объявлено, что нужно использовать «только государственный язык Украины», иначе с ней "разберутся по-другому".

Возмущение радикалы выразили и по поводу рекламных плакатов, которые нередко даже в западных областях Украины печатаются с использованием русского языка. В этой связи появились отдельные группировки «активистов», которым нечем иным заняться, кроме того, чтобы заливать такие плакаты краской. Видимо, деньги на краску выделяют спонсоры этой вакханалии.


Напомним, что ранее на государственном уровне на Украине были установлены квоты для использования украинского языка на ТВ и радио. Квоты предусматривают штрафы для тех телекомпаний и радиостанций, которые используют украинский язык менее чем на 75% от общего времени эфира. При этом так и не разъяснено, каким образом будет отслеживаться процент произнесённых в эфире ТВ или радиостанции украинских или русских слов.

Как из русского языка продолжают делать врага на Украине


Всё это в очередной раз свидетельствует о том, что власти Украины упорно пытаются отрицать, а именно о дискриминации населения по языковому признаку. – Одно из грубейших нарушений прав человека.

Использованы фотографии: Susanin.news
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Комментарии 11

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  1. pjastolov Сегодня, 18:32
    Всё это в очередной раз свидетельствует о том, что власти Украины упорно пытаются отрицать, а именно о дискриминации населения по языковому признаку. – Одно из грубейших нарушений прав человека.
    развалят скакляндию гейропейцы как Югославию, им еще с параснюком чуть -чуть по цацкацца и начнется fool
    pjastolov
  2. МПК105 Сегодня, 18:32
    Опять Днепропетровск...Не Львов,не Ивано-Франковск,не Галиция...Днепропетровск...Восток Украины...Да,как всё запущено там уже,не прошло и 3 года...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 18:44
      Так самое интересное, что ничего удивительного. Вопреки устоявшемуся мнению, западенцев и в АТО не так то много.....они привыкли киевские власти лесом посылать, так и сейчас посылают...дураков на убой идти мало....они все в больше у поляков хлева чистят.....зато с днепропетровска, запорожья, киевской обл - полудурков хватает
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 18:48
        Вот это то и пугает
        pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 18:49
      Потому в Днепре и мутят, что в городе половина евреев, но как бы из бывшей Новоросси. А те будут молчать, чтобы хуже не было. Они и своим языком могут обходиться.
      сибиралт
  3. Zoldat_A Сегодня, 18:32
    Привычно уже. И противно настолько же... Господи! Когда же они, ДБ, в самостииность наиграются?... Когда жрать захотят, а Запад скажет "нэмаэ"?
    Zoldat_A
  4. iliitchitch Сегодня, 18:32
    Ух и шторить будет тех активистов с похмелюги , когда этот курятник фашистский рухнет . Недолго осталось , баранам безмозглым , чую . И куда им бечь ? В польшу безвизом разве что . Потому как в европе все места блатные уже расхватали .
    iliitchitch
  5. silberwolf88 Сегодня, 18:37
    Выросло уже не одно поколение врагов России и всего русского ... в целях безопасности ... а так же в лечебных целях пора вводить жёсткую визовую политику ... все участники АТО ... все кто активно поддерживает режим (от политиков до волонтёров разных мастей) всем запретить въезд в Россию пожизненно ... со всеми кто приехал на заработки разобраться ... кто они и зачем России этот контингент ...
    Мы даавно не братья ... не надо питать иллюзии ...
    silberwolf88
  6. Tusv Сегодня, 18:45
    Нет ни чего лучше для Русского языка, чем его запрет. У нас мову никто не запрещает и вмерла bully
    Tusv
  7. sl3 Сегодня, 18:48
    Активисты?Бездельки которые не хотят работать,приносить пользу дюдям,вот и шляются у.б.л.ю.д.к.и.
    sl3
  8. Strategia Сегодня, 18:52
    А почему же Саакашвили в своём недавнем публичном выступлении на все 100 % использовал русскую речь и не поплатился за это. Может быть, его именно за русскую речь пытались закидать яйцами и облить зелёнкой? laughing
    Strategia
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