Российская дальнобойная снайперская винтовка DXL-3 «Возмездие»

Фото: lobaevarms.ru

Фото: lobaevarms.ru

Фото: lobaevarms.ru

Источники информации:

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Lobaev-Arms-dalnoboynaya-snayperskaya-vintovka-DXL-3-Vozmezdiye

http://lobaevarms.ru/blog/dxl-rifles/dxl-3-dlinnaya-ruka-dlya-opytnogo-strelka

http://kbis.su/newsandevents/news/762

Молодая российская оружейная компания Lobaev Arms продолжает регулярно обновлять модельную линейку своих дальнобойных снайперских винтовок. Очередь дошла и до дальнобойной винтовки DXL-3 «Возмездие», компания представила обновленную модель 2017 года. DXL-3 образца 2017 года – это эволюция уникальной дальнобойной высокоточной винтовки, которая отлично зарекомендовала себя на снайперских соревнованиях и на поле боя. Новая модификация винтовки существенно легче предыдущей, хотя в ней сохранился и угадывается привычный образ.Соревнование за максимальную дальность уверенного выстрела продолжается с самого появления снайпинга, как искусства меткой стрельбы. Регулярные войны и технический прогресс способствуют росту данного параметра. При этом процесс увеличения дальности стрельбы нельзя назвать равномерным. Случаются как прорывы, так и периоды относительного затишья. Одним из таких периодов стали 1970-е годы, когда наиболее распространенный снайперский калибр того времени – 7,62 мм – исчерпал все возможности развития.Созданный еще в 1963 года патрон .300 Winchester Magnum стал венцом развития данного калибра. Его использование позволяло снайперу уверенно поражать цели на дальности до 1200 метров, однако он же показал, что дальнейший рост дальности эффективной стрельбы будет возможен только с увеличением калибра оружия. Специалистами финской компании Lapua данная задача была решена, они создали в 1987 году новый патрон .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм), который уже можно назвать знаменитым. Данный патрон отодвинул рубеж меткого снайперского выстрела до 1,5 километров и далее.Именно этот калибр был выбран при создании дальнобойной снайперской винтовки DXL-3 компании Lobaev Arms. DXL-3 расшифровывается как Duke eXtrusion Lobaev, 3-я модель. Винтовка была впервые представлена широкой публике в мае 2014 года, став воплощением сплава алюминия, стали и высоких технологий. Главная идея проекта – это создание снайперской винтовки на алюминиевом шасси с кучностью, которая была бы аналогична показателям наилучших моделей с композитными ложами. Оценивая результаты работы российских оружейников, можно отметить, что идея оказалась достаточно удачной: техническая кучность новинки – всего 0,35 МОА, отмечал официальный сайт Lobaev Arms.Основой данной дальнобойной винтовки стала новая затворная группа Duke, которая была создана на базе знаменитой группы King, являющейся «сердцем» другой разработки компании – сверхдальнобойной винтовки СВЛК «Сумрак». По сравнению с затворной группой King группа Duke была облегчена и переделана под магазинное питание патронами, сохранив при этом свое основное достоинство – высокую живучесть. Затворная коробка Duke получила интегрированную лапу отдачи, а планка для крепления прицельных приспособлений Пикатинни стала съемной. Буква D в названии винтовки как раз указывает на затворную группу, а буква X – eXtrusion – имеет отношение уже к шасси, а точнее технологии его производства.Затворная группа дальнобойной винтовки DXL-3 покоится на толстом слое беддингового компаунда. Назначение данного слоя – это эффективное гашение вибраций, которые неизменно возникают в процессе выстрела из винтовки. Исходя из заявленной точности оружия, данная техническая точность действительно работает, с поставленной задачей материал компаунда справляется на отлично. Возникающие во время стрельбы нагрузки эффективно принимает на себя жесткая ложа, которая выполнена в виде единой детали, изготовленной из экструдированного алюминиевого сплава. Прочность данного сплава, достигнутая не в ущерб весовым характеристикам винтовки – это залог надежной и долгой службы оружия в любых, даже достаточно сложных условиях эксплуатации. Стоит отметить, что металл – это не самый приятный на ощупь материал, особенно в летний зной или зимние морозы. Заботясь о стрелке, специалисты компании Lobaev Arms предусмотрели вариант комплектования своей винтовки легкими накладками из карбона.Приклад дальнобойной винтовки DXL-3 был выполнен складным, благодаря этому решению общую длину оружия можно снизить при транспортировке с 1350 до 1076 мм. Щека и затыльник приклада выполнены регулируемыми, при этом на затыльнике внизу предусмотрена планка Пикатинни, которая позволяет установить на оружие специальный упор для бенчреста (стрельба со станка, вид стрелково-технического спорта) или ноги-опоры.Обновленная модель винтовки образца 2017 года по-прежнему демонстрирует более чем достойную кучность при стрельбе (0.35 MOA) и при этом рассчитана на самые трудные режимы эксплуатации. Заявленная производителем философия данной модели звучит следующим образом – реализация максимальной дельности стрельбы в конкретном калибре. Вся конструкция винтовки направлена на выполнение данной философии на практике.Как отмечает производитель винтовки, стрелку не придется запаивать сетчатку, стреляя из .338 Lapua Magnum. Поиски хорошего окулиста могут заботить лишь владельцев других снайперских винтовок, тогда как отдача DXL-3 в исполнении .338 Lapua Magnum сопоставима с таковой у .223 Rem (5,56х45 мм), поэтому стрелок может спокойно тренироваться, сколько ему необходимо без какого-либо риска для своего здоровья.Обновленная модель винтовки 2017 года получила полностью новую затворную группу, шасси и обновленный приклад, сохранив при этом набор уникальных характеристик – отличные дальнобойность и кучность стрельбы. Облегченная магазинная затворная группа, созданная для модели 2017 года, легче сразу на 700 граммов, облегчение никак не сказалось на отдаче оружия. Приклад винтовки, выполненный из авиационного алюминия, по-прежнему складной и облегчает транспортировку оружия, особенно при выборе большой длины ствола. Контур ствола HG (Heavy Gun) длиной 740 мм (780 и 820 мм доступны опционально) с 6 долами при общей длине 1350 мм (1076 при сложенном прикладе). Также модель «Возмездия» образца 2017 года получила новую анатомическую рукоятку. Довершает картину матчевый ствол LOBAEV, который во многом обеспечивает оружию недосягаемую для других винтовок дальность и кучность стрельбы.Заявленная производителем цена на обновленную модель дальнобойной винтовки DXL-3 образца 2017 года составляет 724 тысячи рублей, винтовка доступна для заказа на сайте компании.Тактико-технические характеристики DXL-3 «Возмездие» (с сайта Lobaev Arms):Габаритные размеры: длина – 1350 мм (1076 мм в сложенном), высота – 210 мм, ширина – 43 мм.Вес – 6500 г.Длина ствола – 740/780/820 мм.Калибр – .338 Lapua Magnum или .300 WM.Дульная скорость – 900 м/с (для .338LM).Максимальная эффективная дальность стрельбы – 1800 м.Tехническая кучность – 0.35 MOA/10.5мм между центрами (5 выстрелов на 100 метров).Усилие спуска (регулируемое) – 500-1500 г.Емкость магазина – 5 патронов.Рабочий диапазон температур: от -45 до +65 °C