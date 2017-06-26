Проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия-5В»
Российская космическая отрасль эксплуатирует ракеты-носителей нескольких классов и типов. Для решения некоторых задач космонавтике необходимы ракеты сверхтяжелого класса, но на данный момент подобная техника у нашей страны отсутствует. Тем не менее, уже ведется разработка перспективного проекта. В течение нескольких следующих лет промышленность должна будет разработать и довести до испытаний перспективную ракету «Энергия-5В».
О существовании планов по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия-5В» было объявлено осенью прошлого года. В середине ноября 2016-го в Москве прошла конференция, посвященная проблемам развития ракетно-космической техники. В ходе этого мероприятия выступил генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева Владимир Солнцев. По словам руководителя крупнейшей организации, в планах имеется создание перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса. При этом планируется использование весьма интересного подхода к формированию облика ракеты.
Новую ракету предлагалось строить по модульному принципу. Ключевые узлы следовало заимствовать из уже существующих или разрабатываемых проектов ракетной техники. Так, первая и вторая ступени должны быть взяты из проекта перспективной ракеты среднего класса «Феникс». Верхню ступень с двигателями, использующими водородное топливо, планировалось заимствовать у проектируемой тяжелой ракеты «Ангара-А5В». Как отметил В. Солнцев, проектом «Энергия-5В» предлагается создание своеобразного конструктора, из которого можно будет собирать носитель нужной конфигурации с требуемыми характеристиками. Целью подобного подхода является сокращение сроков завершения работ и стоимости проекта.
К моменту оглашения информации о перспективном проекте «Энергия-5В» уже имелись определенные сведения о двух других ракетах-носителях, планируемых для использования в качестве источника узлов и агрегатов. Так, известно, что ракета «Ангара-А5В» представляет собой вариант другого проекта своего семейства, отличающийся применением третьей ступенью с двигателями на топливной паре «водород-кислород». Подобная модернизация имеющегося проекта, по расчетам, позволяет заметным образом увеличить полезную нагрузку.
Второй источник агрегатов – ракета-носитель среднего класса «Феникс». Такая ракета сможет поднимать на низкую околоземную орбиту до 17 т груза, в том числе пилотируемые корабли. Также ракета получит возможность вывода 2,5 т груза на геостационарную орбиту, для чего ей понадобится разгонный блок. Разработку «Феникса» планируется начать в 2018 году и завершить до 2025-го. Еще в прошлом году стало известно, что в перспективе агрегаты этой ракеты могут быть использованы при создании перспективного носителя тяжелого или сверхтяжелого класса.
В прошлом году были объявлены только самые общие планы, определяющие ход дальнейших работ в области перспективных ракет-носителей. Через несколько месяцев стали известны некоторые подробности будущего проекта «Энергия-5В». Как оказалось, ракетно-космическая отрасль планирует предложить сразу два варианта ракеты с разными характеристиками и возможностями.
Сведения о новых планах в рамках перспективного проекта были опубликованы в конце января информагентством ТАСС. Информация была получена от неназванного источника в космической отрасли. Одновременно с этим отмечалось, что пресс-центр РКК «Энергия» отказался комментировать подобные новости. Тем не менее, и в этом случае опубликованная информация представляет большой интерес.
Источник агентства ТАСС сообщил, что к тому времени был определен примерный облик сразу двух сверхтяжелых ракет-носителей. Два варианта ракеты «Энергия-5В» получили собственные рабочие названия «Энергия-5В-ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК». Предварительные проработки по двум проектам планировалось представить руководству корпорации «Энергия», а также ведущим организациям ракетно-космической отрасли.
Согласно оглашенной информации, ракеты обоих типов будут строиться по трехступенчатой схеме и использовать жидкостные двигатели. Первую и вторую ступени двух ракет предлагается оснащать двигателями РД-171МВ. Первая должна получить четыре таких изделия, вторая – два. Третья ступень должна будет комплектоваться двумя двигателями РД-0150, использующими водородное топливо. Два варианта ракеты будут близки по своим характеристикам, но предполагается предусмотреть некоторую разницу в возможностях.
Ракета-носитель «Энергия-5В-ПТК», по существующим расчетам, будет иметь стартовую массу 2368 т. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 100 т полезной нагрузки. На окололунную орбиту можно будет отправить до 20,5 т. Проектом «Энергия-5ВР-ПТК» предлагается оснащение ракеты разгонным блоком, имеющим двигатели на водородном топливе. В такой конфигурации носитель будет иметь стартовую массу 2346 т. Применение разгонного блока даст соответствующие преимущества при решении тех или иных задач.
При использовании ракет «Энергия-5В» для доставки на орбиту пилотируемого космического аппарата «Федерация» или перспективного взлетно-посадочного модуля для лунной экспедиции возможно применение т.н. межорбитального буксира. Это изделие может быть разработано и построено на основе одного из существующих разгонных блоков семейства ДМ.
В течение нескольких следующих месяцев предприятия ракетно-космической отрасли продолжали работу в рамках перспективного проекта. Среди прочего, были определены примерные сроки создания новых ракет-носителей и стартовых комплексов для их эксплуатации. 8 июня агентство ТАСС опубликовало новые данные о планах по ракете «Энергия-5В». Как и ранее, сведения были получены от неназванного источника в отрасли. Кроме того, подобно предыдущим сообщениям, сотрудники ТАСС не смогли получить комментарий от официальных лиц, на этот раз из государственной корпорации «Роскосмос»
По данным неназванного источника, стартовый комплекс для ракет «Энергия-5В» будет построен на космодроме Восточный. Согласно нынешним планам, строительные работы будут завершены в 2027 году. Первый запуск сверхтяжелого носителя с новейшего стартового стола будет выполнен в 2028-м. Также были оглашены некоторые особенности будущего комплекса. Как оказалось, текущие планы ракетно-космической отрасли подразумевают создание универсальной пусковой площадки.
Источник ТАСС рассказал, что стартовый стол для «Энергии-5В» будет строиться по тем же принципам, что и универсальный комплекс старт-стенд 17П31 для носителя «Энергия». Этот комплекс был построен три десятилетия назад на площадке №250 космодрома Байконур и впоследствии использовался для двух запусков сверхтяжелой ракеты «Энергия». Какие именно принципы стартового стола для старой «Энергии» должны перейти в новый проект – не уточнялось.
Утверждается, что стартовый стол для ракеты «Энергия-5В» будет универсальным и позволит осуществлять запуски техники разных типов. С его помощью можно будет отправлять в космос перспективные ракеты среднего класса «Союз-5», а также другие носители, выполненные на их базе путем соединения нескольких блоков. Среди прочего, такой стартовый комплекс сможет использоваться вместе с перспективными сверхтяжелыми ракетами семейств «Ангара» и «Энергия-5В».
Так же 8 июня стало известно о планах по ускорению разработки сверхтяжелой ракеты. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, заявил, что руководством промышленности было принято решение по форсированию работ по тематике ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Для решения подобных задач уже были начаты научно-исследовательские работы по новому двигателю РД-0150. В ближайшем будущем этот проект перейдет в опытно-конструкторскую стадию.
По словам вице-премьера, перспективный двигатель будет использоваться на ракете «Ангара-А5В», и позволит довести ее грузоподъемность до 37 т. В дальнейшем эту силовую установку планируется использовать в составе третьей ступени сверхтяжелой ракеты, создаваемой в настоящее время.
После публикации новостей о планируемом строительстве стартового комплекса на космодроме Восточный, ускорении работ в целом и начале разработки нового двигателя новые сообщения о перспективном проекте «Энергия-5В» не появлялись. Таким образом, на данный момент известны лишь самые общие сведения о проекте, а также ожидаемые характеристики готовой техники. Вполне понятно, что ранее оглашенные расчетные сведения о данных и параметрах в дальнейшем могут заметным образом измениться. Кроме того, могут быть пересмотрены основополагающие моменты проекта. Наконец, по тем или иным причинам разработку сверхтяжелых носителей могут вовсе отменить.
Следует отметить, что, несмотря на схожесть названий и принадлежность к одному классу, перспективная ракета «Энергия-5В» не имеет прямого отношения к носителю, созданному три десятилетия назад. Как следует из ранее публиковавшихся сведений, новый проект сверхтяжелой ракеты будет создаваться на основе современных идей, решений, узлов и агрегатов. Так, для экономии времени и денег авторы проекта рассматривают возможность широкого применения крупных модулей, заимствуемых у существующих образцов ракетной техники.
Известно, что первая и вторая ступени ракет «Энергия-5В-ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК» будут строиться на основе соответствующих агрегатов, планируемых к разработке в рамках проекта «Феникс». Третья ступень, в свою очередь, будет заимствована у тяжелой «Ангары-А5В», которая так же достаточно далека от испытаний. Ракета сможет использовать существующие и перспективные разгонные блоки. Такой подход действительно позволит ускорить и удешевить разработку проекта, хотя и не даст возможности реализовать все планы в ближайшее время. Дело в том, что первый полет ракеты «Ангара-А5В» запланирован на 2023 год, а «Феникс» поднимется в воздух примерно через два года. Для проектирования и подготовки к испытаниям «Энергии-5В» понадобится дождаться завершения смежных проектов, используемых в качестве источника узлов.
Похожим образом обстоит дело и с двигателями. Согласно сообщениям начала года, первая и вторая ступени сверхтяжелого носителя будут комплектоваться двигателями РД-171МВ. Насколько известно, такая модификация уже существующего РД-171 пока не готова и появится только в обозримом будущем. Двигатель РД-0150 тоже пока не существует, а его разработка находится на самых ранних стадиях. Таким образом, отсутствие необходимых двигателей тоже не позволит завершить проект «Энергия-5В» в ближайшем будущем.
Оглашенные характеристики перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя представляют большой интерес. Еще несколько месяцев назад стало известно, что ракеты смогут отправлять на низкую околоземную орбиту до 100 т груза, а у Луне удастся доставлять чуть более 20 т. При помощи разгонных блоков той или иной модели можно будет получать соответствующие результаты. На данный момент серийные ракеты-носители с подобными характеристиками в мире не эксплуатируются. Ведется разработка нескольких проектов, но пока они не смогли дойти до испытательных пусков.
Появление сверхтяжелой ракеты-носителя способно оказать самое серьезное влияние на дальнейшее развитие отечественной космонавтики. В прошлом в нашей стране предпринимались попытки освоения этого направления, но они, по тем или иным причинам, не дали реальных результатов. Так, первая отечественная сверхтяжелая ракета Н-1, способная выводить на низкую околоземную орбиту 75 т груза, испытывалась четыре раза, и все запуски окончились аварией. В середине семидесятых программу закрыли в пользу нового проекта.
Следующей попыткой освоения сверхтяжелого направления стал проект «Энергия». Максимальная полезная нагрузка такой ракеты составляла 100 т. Она могла выводить на орбиту как космические аппараты традиционного облика, так и многоразовый транспортный корабль «Буран». В 1987-88 годах состоялись два испытательных пуска, после чего работы пришлось прекратить. Проект оказался слишком дорогим для реализации в то время. Распад Советского Союза привел к закрытию проекта.
В дальнейшем неоднократно предлагалось создать новый проект сверхтяжелой ракеты-носителя. К примеру, в течение определенного времени рассматривалась возможность разработки такого проекта в рамках семейства «Ангара». Тем не менее, по техническим и экономическим причинам было решено ограничиться только техникой тяжелого класса. Создание сверхтяжелого носителя отложили на неопределенный срок.
Очередное обсуждение возможности создания такой ракеты началось несколько лет назад. В прошлом году были оглашены конкретные планы, а в начале 2017-го стало известно о формировании технического облика сразу двух ракет с близкими характеристиками и разными возможностями. По последним данным, эти проекты будут доведены до испытаний только в конце следующего десятилетия. В 2027 году на космодроме Восточный будет достроен необходимый стартовый комплекс, а в 2028-м состоится первый запуск. При этом есть основания полагать, что эти сроки могут сдвинуться влево, поскольку руководством страны было принято принципиальное решение об ускорении работ.
К настоящему времени отечественная ракетно-космическая промышленность успела приступить к разработке целого ряда перспективных ракет-носителей, которым в будущем предстоит заменить существующие и эксплуатируемые образцы. Имеющиеся планы подразумевают создание ракет всех классов, от легких до сверхтяжелых. Это позволит не только модернизировать парк носителей путем замены устаревшей техники, но и расширить возможности отечественной космонавтики, а также повысить ее конкурентный потенциал. Тем не менее, на выполнение всех планов и создание всех желаемых ракет понадобится достаточно много времени – первые результаты текущих программ появятся не ранее конца текущего десятилетия.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://interfax.ru/
http://ria.ru/
https://lenta.ru/
https://news.sputnik.ru/
О существовании планов по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия-5В» было объявлено осенью прошлого года. В середине ноября 2016-го в Москве прошла конференция, посвященная проблемам развития ракетно-космической техники. В ходе этого мероприятия выступил генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева Владимир Солнцев. По словам руководителя крупнейшей организации, в планах имеется создание перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса. При этом планируется использование весьма интересного подхода к формированию облика ракеты.
Новую ракету предлагалось строить по модульному принципу. Ключевые узлы следовало заимствовать из уже существующих или разрабатываемых проектов ракетной техники. Так, первая и вторая ступени должны быть взяты из проекта перспективной ракеты среднего класса «Феникс». Верхню ступень с двигателями, использующими водородное топливо, планировалось заимствовать у проектируемой тяжелой ракеты «Ангара-А5В». Как отметил В. Солнцев, проектом «Энергия-5В» предлагается создание своеобразного конструктора, из которого можно будет собирать носитель нужной конфигурации с требуемыми характеристиками. Целью подобного подхода является сокращение сроков завершения работ и стоимости проекта.
К моменту оглашения информации о перспективном проекте «Энергия-5В» уже имелись определенные сведения о двух других ракетах-носителях, планируемых для использования в качестве источника узлов и агрегатов. Так, известно, что ракета «Ангара-А5В» представляет собой вариант другого проекта своего семейства, отличающийся применением третьей ступенью с двигателями на топливной паре «водород-кислород». Подобная модернизация имеющегося проекта, по расчетам, позволяет заметным образом увеличить полезную нагрузку.
Второй источник агрегатов – ракета-носитель среднего класса «Феникс». Такая ракета сможет поднимать на низкую околоземную орбиту до 17 т груза, в том числе пилотируемые корабли. Также ракета получит возможность вывода 2,5 т груза на геостационарную орбиту, для чего ей понадобится разгонный блок. Разработку «Феникса» планируется начать в 2018 году и завершить до 2025-го. Еще в прошлом году стало известно, что в перспективе агрегаты этой ракеты могут быть использованы при создании перспективного носителя тяжелого или сверхтяжелого класса.
В прошлом году были объявлены только самые общие планы, определяющие ход дальнейших работ в области перспективных ракет-носителей. Через несколько месяцев стали известны некоторые подробности будущего проекта «Энергия-5В». Как оказалось, ракетно-космическая отрасль планирует предложить сразу два варианта ракеты с разными характеристиками и возможностями.
Сведения о новых планах в рамках перспективного проекта были опубликованы в конце января информагентством ТАСС. Информация была получена от неназванного источника в космической отрасли. Одновременно с этим отмечалось, что пресс-центр РКК «Энергия» отказался комментировать подобные новости. Тем не менее, и в этом случае опубликованная информация представляет большой интерес.
Источник агентства ТАСС сообщил, что к тому времени был определен примерный облик сразу двух сверхтяжелых ракет-носителей. Два варианта ракеты «Энергия-5В» получили собственные рабочие названия «Энергия-5В-ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК». Предварительные проработки по двум проектам планировалось представить руководству корпорации «Энергия», а также ведущим организациям ракетно-космической отрасли.
Согласно оглашенной информации, ракеты обоих типов будут строиться по трехступенчатой схеме и использовать жидкостные двигатели. Первую и вторую ступени двух ракет предлагается оснащать двигателями РД-171МВ. Первая должна получить четыре таких изделия, вторая – два. Третья ступень должна будет комплектоваться двумя двигателями РД-0150, использующими водородное топливо. Два варианта ракеты будут близки по своим характеристикам, но предполагается предусмотреть некоторую разницу в возможностях.
Ракета-носитель «Энергия-5В-ПТК», по существующим расчетам, будет иметь стартовую массу 2368 т. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 100 т полезной нагрузки. На окололунную орбиту можно будет отправить до 20,5 т. Проектом «Энергия-5ВР-ПТК» предлагается оснащение ракеты разгонным блоком, имеющим двигатели на водородном топливе. В такой конфигурации носитель будет иметь стартовую массу 2346 т. Применение разгонного блока даст соответствующие преимущества при решении тех или иных задач.
При использовании ракет «Энергия-5В» для доставки на орбиту пилотируемого космического аппарата «Федерация» или перспективного взлетно-посадочного модуля для лунной экспедиции возможно применение т.н. межорбитального буксира. Это изделие может быть разработано и построено на основе одного из существующих разгонных блоков семейства ДМ.
В течение нескольких следующих месяцев предприятия ракетно-космической отрасли продолжали работу в рамках перспективного проекта. Среди прочего, были определены примерные сроки создания новых ракет-носителей и стартовых комплексов для их эксплуатации. 8 июня агентство ТАСС опубликовало новые данные о планах по ракете «Энергия-5В». Как и ранее, сведения были получены от неназванного источника в отрасли. Кроме того, подобно предыдущим сообщениям, сотрудники ТАСС не смогли получить комментарий от официальных лиц, на этот раз из государственной корпорации «Роскосмос»
По данным неназванного источника, стартовый комплекс для ракет «Энергия-5В» будет построен на космодроме Восточный. Согласно нынешним планам, строительные работы будут завершены в 2027 году. Первый запуск сверхтяжелого носителя с новейшего стартового стола будет выполнен в 2028-м. Также были оглашены некоторые особенности будущего комплекса. Как оказалось, текущие планы ракетно-космической отрасли подразумевают создание универсальной пусковой площадки.
Источник ТАСС рассказал, что стартовый стол для «Энергии-5В» будет строиться по тем же принципам, что и универсальный комплекс старт-стенд 17П31 для носителя «Энергия». Этот комплекс был построен три десятилетия назад на площадке №250 космодрома Байконур и впоследствии использовался для двух запусков сверхтяжелой ракеты «Энергия». Какие именно принципы стартового стола для старой «Энергии» должны перейти в новый проект – не уточнялось.
Утверждается, что стартовый стол для ракеты «Энергия-5В» будет универсальным и позволит осуществлять запуски техники разных типов. С его помощью можно будет отправлять в космос перспективные ракеты среднего класса «Союз-5», а также другие носители, выполненные на их базе путем соединения нескольких блоков. Среди прочего, такой стартовый комплекс сможет использоваться вместе с перспективными сверхтяжелыми ракетами семейств «Ангара» и «Энергия-5В».
Так же 8 июня стало известно о планах по ускорению разработки сверхтяжелой ракеты. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, заявил, что руководством промышленности было принято решение по форсированию работ по тематике ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Для решения подобных задач уже были начаты научно-исследовательские работы по новому двигателю РД-0150. В ближайшем будущем этот проект перейдет в опытно-конструкторскую стадию.
По словам вице-премьера, перспективный двигатель будет использоваться на ракете «Ангара-А5В», и позволит довести ее грузоподъемность до 37 т. В дальнейшем эту силовую установку планируется использовать в составе третьей ступени сверхтяжелой ракеты, создаваемой в настоящее время.
После публикации новостей о планируемом строительстве стартового комплекса на космодроме Восточный, ускорении работ в целом и начале разработки нового двигателя новые сообщения о перспективном проекте «Энергия-5В» не появлялись. Таким образом, на данный момент известны лишь самые общие сведения о проекте, а также ожидаемые характеристики готовой техники. Вполне понятно, что ранее оглашенные расчетные сведения о данных и параметрах в дальнейшем могут заметным образом измениться. Кроме того, могут быть пересмотрены основополагающие моменты проекта. Наконец, по тем или иным причинам разработку сверхтяжелых носителей могут вовсе отменить.
Следует отметить, что, несмотря на схожесть названий и принадлежность к одному классу, перспективная ракета «Энергия-5В» не имеет прямого отношения к носителю, созданному три десятилетия назад. Как следует из ранее публиковавшихся сведений, новый проект сверхтяжелой ракеты будет создаваться на основе современных идей, решений, узлов и агрегатов. Так, для экономии времени и денег авторы проекта рассматривают возможность широкого применения крупных модулей, заимствуемых у существующих образцов ракетной техники.
Известно, что первая и вторая ступени ракет «Энергия-5В-ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК» будут строиться на основе соответствующих агрегатов, планируемых к разработке в рамках проекта «Феникс». Третья ступень, в свою очередь, будет заимствована у тяжелой «Ангары-А5В», которая так же достаточно далека от испытаний. Ракета сможет использовать существующие и перспективные разгонные блоки. Такой подход действительно позволит ускорить и удешевить разработку проекта, хотя и не даст возможности реализовать все планы в ближайшее время. Дело в том, что первый полет ракеты «Ангара-А5В» запланирован на 2023 год, а «Феникс» поднимется в воздух примерно через два года. Для проектирования и подготовки к испытаниям «Энергии-5В» понадобится дождаться завершения смежных проектов, используемых в качестве источника узлов.
Похожим образом обстоит дело и с двигателями. Согласно сообщениям начала года, первая и вторая ступени сверхтяжелого носителя будут комплектоваться двигателями РД-171МВ. Насколько известно, такая модификация уже существующего РД-171 пока не готова и появится только в обозримом будущем. Двигатель РД-0150 тоже пока не существует, а его разработка находится на самых ранних стадиях. Таким образом, отсутствие необходимых двигателей тоже не позволит завершить проект «Энергия-5В» в ближайшем будущем.
Оглашенные характеристики перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя представляют большой интерес. Еще несколько месяцев назад стало известно, что ракеты смогут отправлять на низкую околоземную орбиту до 100 т груза, а у Луне удастся доставлять чуть более 20 т. При помощи разгонных блоков той или иной модели можно будет получать соответствующие результаты. На данный момент серийные ракеты-носители с подобными характеристиками в мире не эксплуатируются. Ведется разработка нескольких проектов, но пока они не смогли дойти до испытательных пусков.
Появление сверхтяжелой ракеты-носителя способно оказать самое серьезное влияние на дальнейшее развитие отечественной космонавтики. В прошлом в нашей стране предпринимались попытки освоения этого направления, но они, по тем или иным причинам, не дали реальных результатов. Так, первая отечественная сверхтяжелая ракета Н-1, способная выводить на низкую околоземную орбиту 75 т груза, испытывалась четыре раза, и все запуски окончились аварией. В середине семидесятых программу закрыли в пользу нового проекта.
Следующей попыткой освоения сверхтяжелого направления стал проект «Энергия». Максимальная полезная нагрузка такой ракеты составляла 100 т. Она могла выводить на орбиту как космические аппараты традиционного облика, так и многоразовый транспортный корабль «Буран». В 1987-88 годах состоялись два испытательных пуска, после чего работы пришлось прекратить. Проект оказался слишком дорогим для реализации в то время. Распад Советского Союза привел к закрытию проекта.
В дальнейшем неоднократно предлагалось создать новый проект сверхтяжелой ракеты-носителя. К примеру, в течение определенного времени рассматривалась возможность разработки такого проекта в рамках семейства «Ангара». Тем не менее, по техническим и экономическим причинам было решено ограничиться только техникой тяжелого класса. Создание сверхтяжелого носителя отложили на неопределенный срок.
Очередное обсуждение возможности создания такой ракеты началось несколько лет назад. В прошлом году были оглашены конкретные планы, а в начале 2017-го стало известно о формировании технического облика сразу двух ракет с близкими характеристиками и разными возможностями. По последним данным, эти проекты будут доведены до испытаний только в конце следующего десятилетия. В 2027 году на космодроме Восточный будет достроен необходимый стартовый комплекс, а в 2028-м состоится первый запуск. При этом есть основания полагать, что эти сроки могут сдвинуться влево, поскольку руководством страны было принято принципиальное решение об ускорении работ.
К настоящему времени отечественная ракетно-космическая промышленность успела приступить к разработке целого ряда перспективных ракет-носителей, которым в будущем предстоит заменить существующие и эксплуатируемые образцы. Имеющиеся планы подразумевают создание ракет всех классов, от легких до сверхтяжелых. Это позволит не только модернизировать парк носителей путем замены устаревшей техники, но и расширить возможности отечественной космонавтики, а также повысить ее конкурентный потенциал. Тем не менее, на выполнение всех планов и создание всех желаемых ракет понадобится достаточно много времени – первые результаты текущих программ появятся не ранее конца текущего десятилетия.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://interfax.ru/
http://ria.ru/
https://lenta.ru/
https://news.sputnik.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Dimoc.mil
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