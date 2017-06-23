Сирийские войска впервые отбили у ИГ* часть провинции Дейр-эз-Зор
Армия Сирии при поддержке союзнических сил взяла под контроль часть провинции Дейр-эз-Зор после того, как выбила с ее территории террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ*), сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
В сообщениях отмечается, что военные при поддержке бойцов из Ливана, Ирака и Ирана провели успешное наступление в районе границы Сирии с Ираком. В общей сложности, они продвинулись вглубь провинции на 8 километров, передает "Интерфакс" .
Как отмечают СМИ, это первый с 2014 года случай, когда правительственным войскам удалось отвоевать часть провинции, которая почти полностью находится под контролем ИГ. Сирийские военные удерживают лишь часть города Дейр-эз-Зор и находящийся неподалеку военный аэродром.
Исламское государство* (ИГ*) - запрещено в России
В сообщениях отмечается, что военные при поддержке бойцов из Ливана, Ирака и Ирана провели успешное наступление в районе границы Сирии с Ираком. В общей сложности, они продвинулись вглубь провинции на 8 километров, передает "Интерфакс" .
Как отмечают СМИ, это первый с 2014 года случай, когда правительственным войскам удалось отвоевать часть провинции, которая почти полностью находится под контролем ИГ. Сирийские военные удерживают лишь часть города Дейр-эз-Зор и находящийся неподалеку военный аэродром.
Исламское государство* (ИГ*) - запрещено в России
Использованы фотографии: http://energysmi.ru/index.php
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