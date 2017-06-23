22:58 23 июня

Сирийские войска впервые отбили у ИГ* часть провинции Дейр-эз-Зор

Армия Сирии при поддержке союзнических сил взяла под контроль часть провинции Дейр-эз-Зор после того, как выбила с ее территории террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ*), сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Сирийские войска впервые отбили у ИГ* часть провинции Дейр-эз-Зор


В сообщениях отмечается, что военные при поддержке бойцов из Ливана, Ирака и Ирана провели успешное наступление в районе границы Сирии с Ираком. В общей сложности, они продвинулись вглубь провинции на 8 километров, передает "Интерфакс" .


Как отмечают СМИ, это первый с 2014 года случай, когда правительственным войскам удалось отвоевать часть провинции, которая почти полностью находится под контролем ИГ. Сирийские военные удерживают лишь часть города Дейр-эз-Зор и находящийся неподалеку военный аэродром.

Исламское государство* (ИГ*) - запрещено в России

Использованы фотографии: http://energysmi.ru/index.php
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Комментарии 18

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  1. Перейра Сегодня, 21:45
    Удачи. Жду новых сообщений.
    Перейра
    1. poquello Сегодня, 22:49
      Цитата: Перейра
      Удачи. Жду новых сообщений.

      а про бочки с хлором уже было здесь? приколы из-под Дамаска
      poquello
  2. Центр Сегодня, 21:48
    Почему арабы всегда держат так автомат, направляя в небо?
    Как это объяснить, с чем это связано. wassat
    Центр
    1. Офицер запаса Сегодня, 21:52
      Не только арабы. Это что-то типа победного жеста, салют без выстрела. Я без сарказма, серьезно.
      Офицер запаса
      1. Центр Сегодня, 21:55
        Понятно, спасибо. А ещё часто стреляют в небо, ну на свадьбах , например.

        Мне однажды в армии говорили что когда арабы так стреляют, они не понимают что пуля когда будет падать назад то может убить человека. Не знаю он шутил или нет.
        Центр
        1. CorvusCoraks Сегодня, 22:10
          Если бы была возможность из артиллерии выстрелить вертикально вверх, убрав влияние ветра, то теоретически, арт расчет может пострадать. С пулей, думается маловероятно.
          CorvusCoraks
          1. sabakina Сегодня, 22:38
            На ютубе есть видео, арта в WoTстреляет строго вверх и.....самоубивается.
            sabakina
        2. sabakina Сегодня, 22:39
          А вам в армии не говорили, что при опущеном стволе можно прострелить себе ногу?
          sabakina
    2. сибиралт Сегодня, 21:53
      А почему арабы молятся направляя в небо пятые точки, соблюдая расположение частей света? winked
      сибиралт
    3. major071 Сегодня, 22:23
      Оружие, поднятое вверх - этот жест победителя, идущий из глубины веков. Воины, выигравшие битву, вскидывали вверх свое оружие, тем самым благодаря высшие силы, помогшие им в этой победе. Со временем этот жест, пришедший к нам из времен язычества, как-то прижился и в других конфессиях и благополучно дожил до наших дней. Оружие поменялось - смысл остался hi
      major071
  3. Владимир 38 Сегодня, 21:52
    Не обошлось без наших калибров.. Совпадение?
    Владимир 38
    1. Vz.58 Сегодня, 22:14
      Там не обошлось и без россиских ССО, и без российских "Вагнеров", и без россиского "спецназа СССР".
      Не знаю если цензура пропустит, но всем родственникам невернувшихся "ихтамнету" соболезнование
      Vz.58
      1. Горный стрелок Сегодня, 22:45
        Не сочиняй зря. Не те времена. Очевидно, что не участвуют. Потому что когда участвуют - тогда РЕЗУЛЬТАТ налицо.
        Горный стрелок
  4. Простой Сегодня, 21:57
    Одним словом провели рейд по зачистке пустыни.
    Простой
  5. Taran 75 Сегодня, 22:14
    Цитата: Центр
    Почему арабы всегда держат так автомат, направляя в небо?

    а вдруг F-35 пролетать будет laughing
    Taran 75
  6. Горный стрелок Сегодня, 22:14
    Да ну на...! Новость, при помощи... Отбили 8 км пустыни. Там вообще армия есть? Сколько арабов не учи, воевать - не научатся. Ну не за них же воевать?
    Горный стрелок
    1. Простой Сегодня, 22:21
      Притом пару селений заняли. Возможно даже закрепились (тоже вопрос какими силами). На таких дистанциях самое главное военная логистика- а это при таких рейдах самый слабый элемент.
      Простой
  7. igor67 Сегодня, 22:52
    уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
    igor67
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