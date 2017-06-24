Давайте не будем врать про СССР и сравним уровень жизни СССР и США

Поскольку у человека мозги отбиты пропагандой, счел полезным вернуться к теме.Прежде чем сравнивать, хотел бы сделать одно крайне существенное обстоятельство, которые эльфы не в состоянии осмысить категорически. СССР только в результате нападения Германии потерял в 1941-1945 гг около трети национального богатства. В материальном выражении – это следующее:Районы СССР, бывшие во временной оккупации, занимали накануне Отечественной войны по отношению ко всей территории СССР значительный удельный вес: в численности населения — 45%, в валовой продукции промышленности — 33, в посевных площадях — 47, в поголовье скота (в переводе на крупный скот) — 45 и в протяжённости железнодорожных путей — 55 %.Немецко-фашисткие захватчики и их пособники сожгли и разрушили 1710 городов и поселков, более 70 000 деревень, полностью или частично разрушено 1.5 млн. зданий и сооружений. Кров потеряли около 25 млн. человек. Также разрушено и уничтожено 31850 промышленных предприятий (из них особо важную роль играли машиностроимтельные и металлургические предприятия, дававшие до 60% валового довоенного продукта), не считая мелких предприятий и мастерских, 1 876 совхозов, 2 890 машинно-тракторных станций, 98000 колхозов, 216700 магазинов, столовых, ресторанов и других торговых предприятий, 4100 железнодорожных станций, 36000 почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций, радиостанций и других предприятий связи, 6 000 больниц, 33 000 поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев и 656 домов отдыха, 82 000 начальных и средних школ, 1 520 специальных учебных заведений — техникумов, 334 высших учебных заведения, 605 научно-исследовательских институтов и других научных учреждений, 427 музеев, 43 000 библиотек общественного пользования и 167 театров.Разрушены, уничтожены или похищены немецкими оккупантами и их сообщниками на территории СССР, подвергавшейся оккупации, 175 тысяч металлорежущих станков, 34 тыс. молотов и прессов, 2 700 врубовых машин, 15 тыс. отбойных молотков, 5 млн. кет мощностей электростанций, 62 доменные печи, 213 мартеновских печей, 45 тыс. ткацких станков и 3 млн. прядильных веретён. Нанесён материальный ущерб ценнейшим основным промышленным фондам СССР.Из 122 тыс. км железнодорожной колеи, бывшей до войны на территории СССР, подвергавшейся оккупации, разрушено и разграблено оккупантами 65 тыс. км железнодорожной [160] колеи. Повреждено 15800 паровозов, 428 000 вагонов. Оккупанты уничтожили, потопили и захватили 4 280 ^пассажирских, грузовых и буксирных пароходов речного транспорта и судов технического вспомогательного флота и 4 029 несамоходных судов. Из 26 тыс. железнодорожных мостов разрушено 13 тыс. Все имевшиеся в оккупированных районах СССР 2 078 тыс. км проводов телеграфно-телефонных линий' связи разрушены или похищены немецкими оккупантами.Варварскому уничтожению путём взрывов и поджогов подвергся жилой фонд населения СССР. Из 2 567 тыс. жилых домов в городах СССР, подвергавшихся оккупации, уничтожено и разрушено 1 209 тыс. домов, причём по размерам жилой площади это количество домов составляло свыше 50% всей городской жилой площади указанных городов. Из 12 млн. жилых домов сельского населения районов СССР, подвергавшихся оккупации, разрушено и уничтожено немецкими оккупантами 3,5 млн. жилых домов.Ничего близкого в США не было. Напротив, за счет войны США удвоили свой ВВП.Понятно, что в воспаленном мозгу эльфов, эти потери должны были восстановится сами собой и немедленно. Однако? надо же: с начала перестройки прошло вот же 24 года, а страна не восстановила ни по единому жизненному показателю даже уровня 1985 года...Поэтому, когда в качестве базы сравнения мы берем 1980 год СССР, следует помнить, что с момента окончания войны в этот год прошло 35 лет – всего на десять лет больше, чем с начала «выдающихся демократических преобразований».Второй момент, который следует иметь в виду – это разница в структуре доходов в СССР и США.Исходя из этого распределения, средний годовой доход американской семьи составляет сегодня около 50,000 долларов.Мы видим, однако, что это распределение имеем два выраженных горба, словно «нисший класс» с доходом менее 100,000 и «высший класс» с доходом более 100,000. «Высший класс» составляет примерно 13% населения. Распределение доходов в СССР имело иной характер: существенно по численности «высшего класса» в СССР не было и доля высокодоходных семей равномерно и быстро уменьшалась.Между тем, наличие достаточно массового «высшего класса» в США существенно деформирует представление о реальном уровне жизни в США. Во-первых, это класс более видим туристам, которые редко посещают относительно более бедные районы. Именно этот средний класс обладает наиболее «заметным» жильем и автомашинами и, главное, в этот класс как раз попадают люди примерно той же прослойки, которые в СССР сравнительно часто выезжали за рубеж, но в силу отсутствия такой прослойки в СССР, их доход был скорее сопоставим с доходом средне-низшего класса США. Эта специфика подчеркивается огромной разницей в децильном коффициенте (относительном доходе 10% наиболее богатых к 10% наиболее бедных) США и СССР.Имея в виду это обстоятельство, правильнее сравнивать уровень жизни советской среде-доходной семьи с уровнем жизни американской средене-нижне-доходной семьи. Нетрудно пересчитать, что средний годовой доход на семью, если вычесть «верхний пик распределения, в США, на деле не превышает 40,000 долларов.Вот с этой цифрой и надо сравнивать уровень жизни средней советской семьи, которая в 1980 году получала, как известно, при двух работающих составляла примерно 340 рублей в месяц (средняя заработная плата – 170 рублей в месяц на работающего) , или, аакурать примерно 4000 рублей в год. То есть по номналу, в 2007-2008 годах, доход средней американской семьи выраженный в долларах как раз в 10 раз больше номинального дохода средней советской семьи в 1980 году.Это номинальное сравнение, однако, должно быть дополненно анализом сравнительной реальной покупательной способностью современного доллара и советского рубля 1980 года именно в плане бытового потребления.Сравнение бытовой покупательной способности рубля и доллара.Обязательные траты и их доли в потреблении.Важнейшая составляющая сравнения – это обязательные траты, которые не могут быть исключены или существенно сокращены. Я отношу к обязательным тратам четыре категории расходов:1. Расходы на жильё2. Расходы на обязательный транспорт3. Расходы на питание4. Расходы на одеждуПервые три категории сравнимы наиболее просто, так как не зависят от климата и «повседневны». Расходы на одежду близки к расходам на предметы долговременного пользования, так как несмотря на относительно высокую «разовую» цену, одежда расходуется достаточно долго и ее вес в повседневных тратах сравнительно невелик.Это относится также к таким товарам, как например, телевизоры или мебель: их сравнительно высокая разовая цена распределяется на длительные промежтки времени – на время аммортизации, которое для телевизоров, к примеру, исчисляется годами, а для мебели и десятилетиями. Поэтому, мы ограничимся сравнением именно базовых, повседневных затрат, составляющих львиную долю обязательного потребления.ЖильеЦена жилья в СССР. 1980 г. Аренда.1. Цена квартирной платы за стандартную двухкоматную «государственную» квартиру в Москве составляла 12.5 рубля в месяц.2. Цена телефона – 4 руб. В месяц.3. Средняя цена электричества – 0.02 руб. за киловат-час4. Газ – неограниченного пользования 2 рубля в месяц5. Отопление – 2 рубля в месяц.Цена жилья в США 2009 год. Аренда.1. Цена аренды «1-бедрум» квартиры не менее $700 вне крупных городов. Популярный сайт www.realtor.com по Александрии (пригород Вашингтона) дает минимальную цену в $900 долларов за квартиру в 590 кв.футов (менее 50 кв. метров). В диапазоне до 1000 долларов обнаружено только 15 предложений на примерно миллионный пригород.http://www.realtor.com/realestateandhomes-search/Alexandria_VA/beds-1/baths-1/price-na-1000/type-rentals?sby=12. Цена стационарного телефона – $36 долларов в месяц3. Цена воды - $30-50 в зависимости от потребления4. Цена электричества - средняя по США – $0.11 за квт-час5. Газ – зависит от потребления. Я лично, правда за дом зимой заплатил 360 доллров за 3 месяца, то есть примерно, 120 долларов в месяц. Фактически, это также и цена отопления и горячей воды.Коффициент пересчета по жилью:Общие затраты на жилье в СССР за двухкомнатную квартиру – около 25 рублей в месяц.Общие затраты на жилье в США за эквивалентную «1-берумную» квартиру – около 1000 долларов в месяцТаким образом, коэффициент пересчета: 1000:25=40. То есть, по жилью, покупательная способность советского рубля равна примено 40 современным долларам.Транспорт.Необходимость учета транспорта в качестве обязательных расходов связана с простым фактом: чтобы получать доход, до работы нужно как минимум доехатьОпять здесь мы сталкиваемся с приниципиально разной структурой потребления. В США общественный транспорт, за исключением крупных городов, практически отсутствует. Тогда как работа чато удалена от еста жительства не десяток, а то и дестяки миль. Поэтому мы обратися прежде всего к сравнению затрат на транспорт в крупных городах.Москва 1980. Цена единого проездного в Москве составляла 3 рубля в месяц на все виды транспорта.Нью-Йорк 2009. В Нью-Йорке отсутствует тролейбусный и трамвайный транспорт. Автобусные маршруты ограничены доставкой пассажиров к станциям метро. Независимые от метро маршруты, насколько мне известно, отсутствуют. Цена месячного проездного на метро и автобус составляет $80.Содержание машины в США. В США в силу принудительности покупки автомашины на каждого работаюшего, затраты на автомашину следует рассматривать как обязательные. В отличие от СССР, где владение автомашиной было вполне факультативным, так как были альтернативные способы перемещения.Средний пробег автомашины в США оценивается в 12.5 тысяч миль в год. Практически полная аммортизация машины осушествляется по достижении премрно 100-120 тысяч миль. То есть можно считать, что затраты на атомашину аммортизируются примерно за 10 лет. С учетом средней цены автомашины в $20,000, цена аммортизации составляет $2000 в год. К этой цене следует добавить цену бензина. При расходе топлива 30 миль на галлон (по трассе), что характерно для 4-х цилиндровых машин среднего и низшего классов, годловой расход бензина составляет 12500:30 = 416 галлонов бензина. При цене галлона в $2 за галлон, годовые затраты составляют $832. Итого, месяный расход на аммортизацию и бензин составляют $236, к которым следует добавить еще обязательную страховку, езда без которой карается законом. Цена минимальной страховки (в один конец – то есть покрывающей расходы только другой стороны) составляет $60 в вмесяц. Итого, минимальный транспортный расход начеловека в случае использования машины, составляет примерно $300 в месяц.Коэффициент пересчета по транспорту:Таким образом, «транспортная покупательная способность» советского рубля от примерно 30 до 100 раз выше покупательной способности современного доллара.Жилье для бедных в США. Этот дом в Александрии стоит сегодня, во время кризиса $523900:Питание.Сопоставление по питанию более затруднительно в силу существенно разного стиля еды. Возможны два типа сопоставления: по цене обеда в обещпите СССР с массовыми сетями в США и по наиболее распространенным продуктам.Разовое питание в наиболее дешевой массовой сети США «МакДональдс» в виде буттерброда с салатом, котлетой, жареной картошкой-фри и стаканом «соды» - то есть газированной воды, составляет $6-7.Разовое питание из трех блюд: борщ, кислосладкое мясо в горшочке и салат рлюс стакан кофе или чая, в средней советской столовой ободлилось в 0.60 рубля. Минимальная цена полного обеда: суп, котлета с картофельным пбре или грчневой кащей - 0.32 рубля.Коэффициент «по БигМаку» : Таким образом, коэффициент по «БигМаку» составлял 10-20 – один советский рубль 10-20 современных долларов США.Второй возможный путь сопоставления – по цене отдельных продуктов.Коэффициент по картофелю: Цена картофеля в СССР 1980 года составляла 0.1 рубля. Цена картофеля в США 2008 года составляет $0.5-0.9 за фунт или $1-2 за кГ. Коэффициент по картофелю составляет 10-20.Коэффициент по мясу. Поскольку в некоторые годы в СССР существовал дефицит мяса пол магазщинной цена, но на рынке мясо всегда было по цене 4-6 рублей за кг против $8-15 за килограма в США сегодня, коэффициент по мясу может быть с гарантей оценен, как 2-4 (два-четыре современных доллара за 1 советский рубль)Коэффициент по хлебу. Цена буханки белого хлеба весом 450 гр в ССР составляла 0.13 руб. Цена эквивалетной буханки хлеба в США сегодня составляет $1.5-3. Коэффициент пересчета составляет, таким образом, 10-20Третий способ пересчета – по затратам еду на семью в месяц.Наша семья стабильно тратила в месяц на еду человека 60 рублей (180 рублей на троих)Американская семья из трех человек тратит на еду около 800-900 долларов – то есть 250-300 долларов не человека. Соответственно по этому критерию, можно считать, что 1 советский рубль равнялся примерно 5 современным американским долларам.Одежда.Соотнощение покупательной способности советского рубля по одежде также очень сложно. Однако, по основным направлениям можно убедиться, что коэффициент пересчета по обуви составляет примерно 3-4 – то есть один советский рубль - 3-4 совеременных доллара (по обуви сопоставимого качества), за исключением женских сапог, где тот же коэффициент составляет опять-таки 10 (цена женских зимних утепленных сапог в США – 500-700 – долларов)При этом по ряду видов одежды – мужским пальто, курткам костюмам равно качества это примерно 3-4.Выводы.Таким образом покупательная способность советского рубля по разным видам товаров и услуг колебется от 3-4 до 100 современных доллров за советский рубль.Учитывая различный вес разных типов потребления, можно посчитать, что совсетский рубль 1980 года в среднем равняется 10 современным американским долларам и, следовательно жизнь американца сегодня, НО НЕ ВХОДЯЩЕГО В ВЫСШУЮ ДОХОДНУЮ ГРУППУ сопоставима по качеству с жизнью средлнего жителя СССР в 1980 году.Таким образом, кажущаяся разница между уровнем жизни в США и СССР связана исключительно с неправомерным сравнением жизни СРЕДГЕГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА С УРОВНЕМ ЖИЗНИ АМЕРИКАНЦЕВ В ХОДЯЩИХ В ВЫСШУЮ ДОХОДНУЮ ГРУППУ И С НЕСОВПАДЕНИЕМ ПРИОРИТЕТОВ ОПЛАТЫ, ибо люди с высшим образованием в СССР не обязательно входили в вышую совесткую доходную группу (нтак, например, средняя зарплата в науке в 1980 году назоилась на четвертом месте после строительства транспорта и промышленности), тогда как в США высшую доходную группу во многом составляют люди с высшим образованием.Иными словами, рабочие в СССР жили НЕ ХУЖЕ, а то и лучше, чем аналогичные рабочие в США, тогда как интеллигенция в СССР, в отлоичие от США не попадала в вышую доходную группу.Справдливости ради, надо заметить, что такое положение дел – еще одно «достижение» Хрущева и Брежнева. Так, при Сталине, даже во время войны, средняя зарплата инженеров была в 2.6 раза выше, чем зарплата рабочих, а зарплаты преподавательско-профессорского состава до 6-7 раз выше. Об отношении Сталина к интеллигенции можно судить по акдемическим и профессорским дачам на околиной горе, в Мозжинке, в Серебряном бору, в Переделкино, на Клязьме и остальных аналогичных местах, цена которых сегодня достигает МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ – что никаким американским профессорам и не снилось.Такова реальная , а не эльфийская, реальность.Это не значит, что в СССР не было проблем. Но сам ход перестройки показал, что они были минимальными. Ибо пресловутый дефицит сегодня ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН в РФ исчез, несмотря на то, что потребление людейсократилось абсолютно по всем парамерам, причем, например, по мясу – почти вдвое. Кроме разве что автомобилей.За очевидностью представленных данных никто кроме совсем уж ничего непонимающих товарищей не решился их опровергать. Единственное дополение, связанное жильем, которое необходимо сделать состоит в следующем. Два человека сделали следующее утверждение: в США-де «большинство населения является собственниками домов», а молодые не живут с родителями.По первому тезису, хочу напомнить известное выскзывание Ф.Энгельса: «Есди сапожную щетку отнести к разряду млекопитающих, молочные железы у нее от этого не вырастут».Почему? – Да потому что собственников жилья в США крайне мало. Точнее так, считается, что 66% «владеют» домами (остальные-таки жилье арендуют). На самом деле, они не владеют ничем. Абсолютное большиство из них «купили» дома в кредит, по ипотеке. То есть на самом деле, владеют домами БАНКИ, у которых американские владельцы взяли в АРЕНДУ деньги. Реально, кредит стоит порядка 7-8% стоимости дома и берется на срок в 30 лет. Это значит, за время выплаты кредита, человек за каждый взятый доллар выплачивает еще два- два с половиной банку. То есть 2/3 его выплат – это чистая аренда. При этом есть еще два дополнительных обстоятельства: первое и очень существенное состоит в том, что поскольку «арендатор денег» назван «собственником жилья», он в отличие от арендатора жилья, несет полную ответственность за состояние дома. Прохудилась крыша – его ответственность, сломался унитаз – то же. При аренде, цена этого входит в цену аренды. Здесь она просто выплачивается иным способом по мере поступления, точнее, как правило, в виде страховки, которая выплочивается страховой компании. Это премия реальному собственнику жилья – банку, - который, тем самым, снимает с себя все заботы о сохранности принадлежащего ему жилья.Вторая особенность, состоит в том, что выплаты по кредиту распределяяются очень специальным образом. Первые пять лет «арендатор денег» платит банку только и исключительно интерес. Абсолютно все идет в погашение тех самых 2/3 суммы, которую банк должен получить в виде премии. Только после пяти лет начинаются некоторые, минимальные, отчисления в счет основной части кредита и только в конце срока основные выплаты идет в погашение кредита. Что это означает? – Означает это, что первые пять лет человек является ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АРЕНДАТОРОМ ЖИЛЬЯ У БАНКА с возложенной на него ответственностью следить за его состоянием.И самое смешное, что эти пять лет – как раз близко к среднему времени владения давнным домом. Обычно, средний, американец в связи со сменой работы через пять-семь лет вынужден пеезжать на новое место жительства. В результате, это ровно та же аренда, только в «профиль».Есть немаловажное третье обстоятельство: Что же в результате – если кредит полностью выплачен, - остается в руках собственника? – Ответ: обственнику остается практически полностью амортизированный дом, подлежащий как минимум капитальному ремонту, стоимость которого сопоставима со стоимостью нового жилья.Инами словами, «владение домом» - это практически чистая разводка.Как, к слову сказать, и владение машиной, кредит на которую выдается на пять лет. При этом за пять лет машина амортизируется по меньшей мере на 75% при средне-большом пробеге.Понятно, что гордое название «собственник» ласкают душу, но не имеет практически ничего общего с реальностью.Второе замечние - это, разумеется, пресловутый дефицит, который был в СССР и которого нет в США.Хотя это и неверно по существу, поскольку в 1980 году продукты, д а и все остальное, можно было совершенно свободно купить на рынке, но люди этого НЕ ХОТЕЛИ, так как искали все в магазинах по назначенной государством, а не рыночной цене, есть и более важное непонимание этого вопроса.А именно: дефицит на полках магазинов неудобен, но совершенно не означает БЕДНОСТИ в смысле малости потребления. Напротив, полные прилавки удобны, но совершенно не означают богатства.Реальной мерой является реальное потребление, а не вид полок.Так вот: по всем основным видам продукции (за исключением, вероятно, машин), прежде всего по качеству питания, потребление в НОВОЙ РОССИИ УПАЛО по сравнению с СССР. Этого не отрицают даже реформаторы. А это означает, что ДЕ ФАКТО сегодня народ в России – при полных полках – беднее, чем был при СССР в условиях дефицита. Абсолютный макисмум потребления был достигнут в 1985 году.Это не оправдание дефицита, разумеется. Но, это ясное указание на то, что дефицит и богатство – то есть уровень жизни – это вещи, которые лежат в качественноразных плоскостях.Относится это не только к сравнению СССР и РФ, но также к сравнению США и СССР. Полные полки в США совершенно не означают, что уровень потребления основной массы населения США выше, чем был у основной массы в СССР в 1980 году.Попытка представить дело так, что дефицит, мол, свидетельство бедности, а отстствие дефицита = высокому уровню жизни – такая же обманка, как и утверждение, что арендаторы жилья по ипотеке являются его реальными собственниками.Наиболее интересен третий тип комментариев: хорошо, вы доказали, что с точки зрения удовлетворенности основных потребностей мы видим, что средний житель СССР жил, по крайней мере, не хуже, чем средний житель США (за исключение «высшего класса»), но уровень жизни во многом определяется как раз «роскошью». Тем, что человек может себе позволить сверх основных потребностей.Как мы видели, с учетом пропорциональности по основным затратам, средний доход на семью советского человека 1980 года примерно равен доходу среднего американца 2008 годе (если исключить из рассмотрения американский «высший класс»). Следовательно, «свободные остатки тоже примерно пропорциоанльны и можно сравнивать напрямую коэффициенты пересчета по отдельным формам приложений этого остатка.И тут мы сталкивается со столь разительными различиями в структуре потребления, что можно сделать только один вывод: по всем направления свободного развития человека – а это кружки для детей, театры, консерватории, кино, книги, отдых, рубль был практически бесконечно весомее доллара.юТак, например, совершенно невозможно сравнивать абсолютно бесплатное и исключительно качественное советское вузовское образование с платным и очень дорогим высшим образованием в США вактически мастерского уровня. Во сколько раз рубль выше доллара в сфере высшего образования, если год в очень среднем вузе в США обходится в $30000 (курс 150 тысяч), в престижных университетах в 60000 и выше (курс – $250000- 300000) – и это без учета затрат на жилье, тогда как обучение в советских вузах было мало того, что бесплатным, но еще выдавалась стипедия в ращмере 40-45 рублей и место в общежитии столи около 3-5 рублей в месяц?Как можно сравнить детское обучение, если недельный специализированный летний лагерь, скажем, c«продвинутым изучением математики» обходится американцу около $1000, тогда как годовые занятия в в любом круже или любом количестве кружков в Домах (Дворце) пионеров, в Домах культуры не стоили вообще ничего?Но, можно сравнить по сравнимому.Билет в Московскую консерваторию стоил от 60 копеек до 3 рублей в лучших местах. Консерваторий как таковых в США, кажется, просто нет. Кто знает лучше, пусть поправит. Но есть определенная аналогия – Карнеги-центр в Нью-Йорке.Вот цены на концерт филадейльфийского симфонического оркестра:http://www.tickco.com/schedule/philadelphia-orchestra/april-7-at-8-pm/Минимальная – 97 долларов. Ложа 300 долларов.Мораль: Коэффициент 100.Кино. Цена билета в советских кинотетрах была разная – от 0.25 для 0.6 рубля (последнее в России и Мире). В США эта цена начинается от 6 долларов. Коэффициент как минимум 10, а если сравнивать с дешевыми билетами, то 24.Отдых. Мало того, что продожительность оплачиваемого отпуска в США равна 3 календарным неделям, а в СССР четырем, интересно сравнить цены на отдых.Санаториев и домов отдыха, как таковых, в США, насколько мне известно, опять-таки нет. Есть круизы или турпоездки. Обычная цена недельного тура во Флориду составляет минимум $600 (отдельный вопрос, что билет в Дисней Ворлд стоит $70 на человека) , без питания. Тогда как четырехнедельный отдых в Ялте начинался со 120-150 рублей с трехразовым питанием, плюс в санаториях – бесплатное медобследование и лечение.Коэффициент стало быть может быть оценен минимум как 2400/120= 20 раз.Книги. Тиражи популярных книг в СССР исчислялись сотнями тысяч, что превосоходит типичные тиражи в США в десятки раз. Тем не менее в СССР в 80-е годы наблюдался дефицит худождественной литературы. Причиной дефицита бвли баснословнео низкие цены на книги. Редкая книга стоила более 2 рублей. В США цена аналогического качества книг составляет десятки долларов.Мораль: Коэффициент не менее 20.С научно-технической литературой, который в СССР было огромное изобилие – и отечественной, и переводной, коэффициент еще выше. Если в СССР таких цена книг редко превышала 3 рубля (основной ценовой диапазон 1.50-2.50), литература аналогичного класса в США стоит десятки и часто сотни долларов.Иными словами, все что связано с САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА в СССР было в ДЕСЯТКИ, если не сотни раз дешевле и, значит, доступнее.Но есть объективный момент, по которому СССР точно «проигрывал» США с точки зрения коэффициента - это предметы... скажем так, не первой необходимости.Здесь, очень похоже, что коэффициент пересчета примерно равен 1-2: один советский рубль 1980 года по этой части равен примерно 1-2 современным долларам. Примерно такой же коэффицент, по моим наблюдениям, справедлив по отношению к некоторым видам одежды и обуви. Иными словами предметы не-первой необходимости обходились советскому человеку по отношению к зарплате в пять-десять раз дороже, чем они обходятся современному американцу.С учетом инфляции доллара за прошедшие 30 лет, вполне вероятно, что 1 доллар 1980 года по покупательной способности в части этой категории потребления действительно равнялся 4-5 рублям того же 1980 года, что примерно соответствует цене черного рынка того времени.Но такой курс определялся исключительно тем, что интересы выезжающих за границу граждан как раз были сфокусированы исключительно на этой группе товаров, - им не пртизолилось арендовать квартиры, и обслуживать машины, и т.д. В результате приводлило к «оптическому обману» относительно реальной ценности рубля по полному кругу потребления . Лдаде то,обстоятельсово, что ДЛЯ ЭКОНОМИИ срдеств советские гражддане всезли с собой на запад ЕДУ, что прямо свидетелтсвтвовало о ее существенно более ниской стоимости в СССР не могло изменить этого абсолютно ложного впечатления, которое у граждан оранжоидной ориентацией по безграмотности сохранилось до сих пор.Общий вывод: развитие личности в СССР обходилось на полтора-два порядка дешевле, чем развитие личности в США сегодня, тогда как "вешизм" - то есть факультативное потребление - в США обходится в пять -10 раз дешевле относительно доходов, чем он обходился жителям СССР.ИНЫМИ СЛОВАМИ: БЫТЬ В СССР БЫЛО ДЕШЕВЛЕ В 50-100 РАЗ, ЧЕМ В США СЕГОДНЯ. ИМЕТЬ (сверхпотреблять) СЕГОДНЯ ДЕШЕВЛЕ В США В 5-10 РАЗ, ЧЕМ В СССР 1980 ГОДА.ЧТО ВАЖНЕЕ, КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ.