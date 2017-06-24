205 лет назад всеевропейская Великая армия Наполеона вторглась в пределы России

205 лет назад, 24 июня 1812 года, всеевропейская Великая армия Наполеона вторглась в пределы России. Англии в очередной раз удалось столкнуть между собой Францию и Россию. Французский император ещё не догадывался, что тем самым он подписал себе и Франции приговор. Время расплаты пришлось вскоре. Великая армия погибнет на просторах Русской империи. Империя Наполеона («Евросоюз» во главе с французами) начнёт своё падение. Русские займут Париж.Таким образом, британцы ликвидируют главного на тот момент своего конкурента внутри западного проекта. Франция после поражений 1812-1815 гг. уже не сможет достичь прежнего величия и постепенно скатится до роли младшего партнера Британии. Стоит отметить, что Наполеон долго стремился добиться союза и взаимодействия с Россией. Однако цепь ошибок Петербурга и Парижа, умелая стратегия британцев и других сил в Западной Европе, в частности, Вены, приведёт к роковому столкновению ведущих на тот момент континентальных империй, которые, по сути, не имели коренных, неразрешимых противоречий. Войны с Францией противоречили национальным интересам России, в них были заинтересованы в первую очередь Лондон и Вена, а также Берлин. Стоит также помнить слабость императора Александра, испуганного убийством своего отца Павла, опутанного масонами-западниками, заполонившими его окружение, которые в целом ориентировались на Запад и частности на Англию.Результатом действий западной стратегии «разделяй и властвуй» и дипломатии «плаща и кинжала» стало столкновение двух континентальных великих держав, которые не имели общих границ и серьёзных противоречий, которые надо было решать силой оружия. Ни талантливейший французский правитель и полководец Наполеон Бонапарт, ни «лукавый византиец» Александр не смогли противостоять этому року. Россия понесла в этой войне тяжелые людские, материальные потери, была сожжена её древняя столица Москва, но в итоге после тяжелых испытаний стала сильнее, освободила Западною Европу от диктата Наполеона. Правда, про русских освободителей быстро постарались забыть, и стали называть «жандармами». А Франция была опустошена войной, потеряла шансы возглавить западный мир. Англия и Австрия с помощью русских решили свои главные политические задачи. Англия – на глобальном (западный проект глобализации, мировой океан и колонии) и европейском уровне (стравили ведущие континентальные державы). Австрия – на европейском уровне, вернув самостоятельность, ликвидировав влияние Франции в Германии и Италии (частично).Павел, после блестящего в военном отношении Итальянского похода русской армии во главе с А. Суворовым, догадался, что война России и Франции нужна только Австрии и Англии. Что у русских и французов нет причин воевать. В результате он начал проводить антианглийскую политику, и заключил союз с Францией. Позднее Павел будет очернён, оклеветан придворными западниками и масонами, англоманами и франкофилами. Но в реальности он вышел на уровень глобальной политики, решения ведущих национальных задач. Однако российские аристократы-западники организовали заговор на британское золото и великий русский император был убит. Убийством великого русского государя Англия решила важнейшую задачу. В Российской империи шапку Мономаха получил слабовольный молодой человек, запуганный убийством отца, окруженный «друзьями»-масонами и западниками. Он научился хорошо хитрить, скрывать свои истинные мысли, стал настоящим «византийским политиком».Александр не смог продолжить политику отца. Более того, Россия снова ввязалась в бессмысленные для русских, кровавые и затратные войны с Францией. В ходе кампаний 1805 и 1806-1807 гг. Петербург получил два дипломатических и военных урока от Наполеона. Австрия, Пруссия и Россия были разбиты французской армией. При этом русская армия оказалась в зависимости от военной политики Вены и Берлина, что и предопределило её поражение. Героизм, мужество и военное искусство русских солдат, офицеров и большей части полководцев не могли выправить ошибки и на высшем политическом и военном уровне. Русская армия смогла устоять в ряде тяжелейших битв, показав всему миру высочайшие боевые качества русского солдата, но войны 1805-1807 гг. проиграла и понесла большие потери. В Лондоне же могли радоваться. Наполеон, который готовился к десанту в Англию, что вело к крушению англосаксонской мировой «паутины», был отвлечён великими континентальными державами. Британцы с помощью австрийского, прусского и русского «пушечного мяса» мостили себе путь к мировому господству. Наполеон, который был самым грозным противником Британии внутри западного проекта, пошёл на восток, вместо того чтобы разгромить Англию. Одновременно удалось стравить Россию и Францию, и организовать очередной общеевропейский поход на Восток, решая тысячелетнюю задачу по сокрушению русского суперэтноса и цивилизации.Тильзитский мир дал шанс России и Франции если не стратегический союз против Англии, то хотя бы мирное сосуществование. Однако в Петербурге восприняли этот мир с явным недовольством. Многие были раздражены тем, что ранее победоносная русская армия потерпела поражение от «корсиканского чудовища». Часть элиты (англофилы) ориентировалась на Англию, и выражала недовольство присоединением к континентальной блокаде. Англия тогда была главным торговым партнером России, туда шло русское сырье, к нам ввозили промышленные товары. Расширение экономических связей с Францией не могла сразу компенсировать потери от торговли с Англией.В свою очередь Наполеона раздражал саботаж его планов со стороны Петербурга. Он получил огромную власть, имел огромные планы. И любое противодействие его злило. «Мой принцип таков – Франция прежде всего», - писал Наполеон своему пасынку, вице-королю Италии Евгению Богарне, предписывая ему не допускать на полуострове никакой другой торговли, кроме французской. Схожая ситуация наблюдалась на Пиренейском полуострове, в Голландии, в Австрии, германских государствах. Франция превращалась в ядро «общеевропейской империи». В Париж везли лучшие произведения искусства; местное сырье выкачивалось для нужд французской промышленности; насильственно внедрялось потребление французских товаров; создавались помехи для развития местного хозяйства; шля реквизиция местных продовольственных ресурсов и т. д. Париж пытался закрыть все каналы, по которым в Европу поступали английские промышленные и колониальные товары. Понятно, что Наполеона раздражало поведение России, которая была одной из основных потребителей этих товаров.Париж и Петербург не смогли наладить стратегическое сотрудничество, которое наметилось при Павле. Не имея возможности найти общий язык с Англией, французский император дорожил союзом с Россией и миром на востоке Европы. Ему нужна была поддержка России для сокрушения Англии. В феврале 1808 года Наполеон предложил Александру разделить Османскую империю. Также Наполеон предоставил Александру полную свободу в деле завоевания Финляндии. Кроме того, Наполеон вернулся к своей любимой идее похода в Индию. Он предлагал начать его из района Босфора. Такой поход вёл к крушению глобального могущества Англии. Для согласования вопросов связанных со стратегическим планированием Наполеон предлагал Александру провести новую личную встречу или конференцию между Румянцевым и Коленкуром в Петербурге. Однако Александр начал изворачиваться, хитрить, показывая, что он не хочет настоящего союза Франции и России. Внешне он был как всегда любезен, демонстрировал верностью союзу с Францией. А своей сестре Екатерине Павловне писал: «Бонапарте думает, что я больше ничего, как дурак. Хорошо смеется тот, кто смеется последним…» И история показала, что хитрый «византиец» из столицы северной империи переиграл «повелителя вселенной» из Парижа.Александра интересовал только вопрос перехода Молдавии и Валахии в состав Российской империи и проблема расширения герцогства Варшавского. Он боялся реального противостояния с Англией, опасаясь повторить судьбу отца. Совещание нового французского посла в Петербурге Коленкура и министра иностранных дел Н. П. Румянцева по делам Ближнего Востока прошло в марте 1808 года, но завершилось полной неудачей. Коленкур соглашался с переходом под покровительство России Дунайских княжеств и Болгарии, а за Францией хотел оставить западную часть Балканского полуострова. При этом русское правительство было равнодушно к идее Индийского похода, который мог создать боевое братство русской и французской армий и сокрушить могущество Британской империи. По вопросу Константинополя и проливов Коленкур был готов уступить России Босфор, а Галлиполийский полуостров и Дарданеллы должны были попасть под контроль французов. Таким образом, переговоры оказались безрезультатными. Свидание двух императоров тогда так и не состоялось.Свидание двух императоров состоялось в сентябре 1808 года в Эрфурте. Наполеон смог добиться продления русско-французского союза, признав за Россией права на Дунайские княжества и Финляндию (тогда она принадлежала Швеции, которая сохранила английскую ориентацию). При этом Александр проявил упорство в австрийском вопросе, не желая участвовать в разгроме Австрийской империи. Империя Габсбургов постепенно оправилась от военно-политической катастрофы 1805 года, провела ряд военных реформ, укрепивших армию, завязала тайные переговоры с британцами о создании новой антифранцузской коалиции. Восстание в Испании и поражение французского корпуса восприняли в Вене как признак ослабления Франции. Наполеон об этом знал и хотел укрепить союз с Россией. Однако Александр считал, что новый разгром Австрии будет предвестником нападения на Россию.Стоит отметить, что определенные силы, заинтересованные в столкновении России и Франции, активно «работали» с Александром и Наполеоном. В частности, крайне циничный, изворотливый, мстительный и одновременно талантливый дипломат Талейран в это время «копал» под Наполеона. Так, в Эрфурте Талейран сдавал русскому императору секретную информацию и советовал Александру не подписывать соглашения об участии России в войне Франции против Австрии. Талейран убеждал Александра: «Вы должны спасти Европу» (в итоге Россия спасла Европу от диктатуры Наполеона, но об это быстро постарались забыть). В итоге в Эрфурте Наполеону ничего не удалось добиться от Александра (после серьёзных уступок французов). Русский царь дал только туманные обещания оказать поддержку Франции в случае войны с Австрией. Таким образом, хотя эрфуртское свидание и прошло во внешне дружеской атмосфере, и закончилось подписание 12 октября 1808 года союзной конвенции, никакого действительного укрепления франко-русского союза не произошло. Наоборот, трещина ещё более расширилась.Наполеон ещё был на вершине могущества. Французы снова взяли Мадрид. Затем он повернул против Австрии, которая с Англией образовала новую, 5-ю антифранцузскую коалицию. Но и на этот раз австрийцев ждало тяжелое поражение. Французы разбили австрийскую армию в ряде сражений, и заняли Вену. Правда, на этот раз австрийцы воевали упорно и французская армия понесла серьёзные потери. Александр I ограничился посылкой в Волынь на русско-австрийскую границу вспомогательного 20 тыс. корпуса с формальным объявлением войны. Царь Александр в момент разрыва с Австрией просил австрийского посла передать в Вену, что «в пределах человеческой возможности будут приняты меры с целью избегнуть враждебных действий» и что сам он «находится в странном положении, так как не может не желать австрийцам успеха». Русские войска уклонялись от оказания помощи франко-польской армии в герцогстве Варшавском, оказавшейся в тяжелейшем положении в первый период боевых действий. Заняли Краков и часть Галиции во второй период, когда австрийские войска перебрасывались на Дунай. 14 октября Франц II заключил с Наполеоном Шенбруннский мир. Австрия лишалась выхода к Адриатическому морю; уступала Франции часть Каринтии и Хорватии, Крайну, Истрию, Триест и Фиуме, составившие Иллирийские провинции; Баварии — Зальцбург и часть Верхней Австрии. Действия России во время войны вызвали гнев Наполеона, поэтому в наказание он передал герцогству Варшавскому Западную Галицию, России получила лишь сравнительно небольшой Тарнопольский округ.После разгрома Австрийской империи и присоединения Галиции в герцогству Варшавскому русско-французские отношения стали резко ухудшаться. Это нашло отражение в довольно грубом отказе Александра Наполеону в руке его младшей сестры Анны Павловны. Хотя династический союз мог скрепить отношения России и Франции. Полным провалом закончились и переговоры Коленкура и Румянцева по поводу будущего герцогства Варшавского. Подписанная ими после долгих проволочек конвенция, говорившая о том, что «Польское королевство никогда не будет восстановлено», не была ратифицирована французским императором. Наоборот, Наполеон стремился использовать польскую шляхту и намекал ей о восстановлении Польши в границах 1772 года. Польский вопрос стал сильным раздражителем в русско-французских отношениях.Ещё одним вопросом, который вызвал обострение в отношениях Петербурга и Парижа, стал восточный (турецкий). Переговоры о разделе Турции между Россией и Францией зашли в тупик и больше не возобновлялись. Наполеон уже пытался добиться сотрудничества, и разграничивать сферы влияния на Балканах и на Ближнем Востоке. Наоборот, пытался с помощью размещенного в Иллирии корпуса Мармона подчинить своему влиянию Балканский полуостров, укрепить с помощью своих агентов антирусские настроения в Стамбуле-Константинополе.К этому добавлялся вопрос о континентальной блокаде. Разрыв отношений с Англией привёл к падение оборотов внешней торговли, который упал со 100 млн. рублей в 1807 году до 83 млн. в 1808 году. Вывоз сельскохозяйственного сырья резко упал, что сказалось на состоянии платежного баланса и падению курса бумажного рубля (ассигнаций). Цены на колониальные товары поднялись, что вызвало раздражение потребителей, особенно дворянства. В результате с 1810 года русское правительство постепенно стало игнорировать тягостные для помещиков и купцов условия континентальной блокады. В русские гавани допускать суда нейтральных стран, которые везли английские товары. В декабре 1810 года в России приняли новый таможенный тариф, неблагоприятный для Франции.Это вызвало гнев Наполеона. Он всё чаще позволял резкие отклики в отношении России. Вскоре после присоединения Ольденбурга к Франции Наполеон в ответ на протест Александра впервые стал угрожать России: «Я заставлю Россию раскаиваться, и тогда, быть может, ей придется потерять не только польские области, но и Крым», - кричал император. 15 августа 1811 года на официальном приёме он в резкой и вызывающей форме сказал Куракину: «Вы рассчитываете на союзников. Где же они? Не Австрия ли, у который вы отняли триста тысяч душ в Галиции? Не Пруссия ли? Она вспомнит, что в Тильзите её добрый союзник император Александр отнял у неё Белостокский округ. Не Швеция ли? Она вспомнит, что отняв у неё Финляндию, вы наполовину разрушили её. Такие обиды не забываются. Весь континент будет против вас!» Наполеон явно был разочарован поведением Петербурга, он возлагал большие надежды на союз с Россией и теперь всё рушилось.Обе стороны стали активно проводить подготовку к войне. Пруссия в феврале 1812 года обещала Франции выставить для участия в войне с Россией вспомогательный корпус, для действий в Прибалтике. Австрия в марте 1812 года также обещала выставить против России корпус для действий на южном стратегическом направлении. Пруссии Наполеон обещал Прибалтику, Австрии – Волынь. Однако пруссаки и австрийцы, выступая против России, тут же вели тайные переговоры с Россией. В Вене и Берлине опасались дальнейшего усиления Французской империи. Пруссаки и австрийцы уверяли Петербург, что не будут проявлять большой активности. Швеция, после оккупации французами шведской Померании, в качестве наказания за нарушение континентальной блокады, не пошла на союз с Францией. В феврале 1812 года в Петербурге было подписано тайное соглашение: Россия признавала права Швеции на Норвегию (она принадлежала подчиненной Наполеону Дании), шведы подтвердили права России на Финляндию и Аландские острова. Кроме того, за спиной Франции Россия восстановила отношения с Англией. На южном направлении русская армия во главе с М. И. Кутузовым добилась победы над османами, Турция в мае подписала мирный договор, что завершило войну, идущую с 1806 года.Политическая атмосфера ещё больше накалилась. Наполеон, из-за нарушений континентальной блокады, всё чаще грубил и угрожал русским дипломатам. Он требовал от Александра точного и одностороннего выполнения взятых в Тильзите обязательств, а также укрепления и расширения союза с Францией. 27 апреля Куракин от имени Александра сообщил, что это может произойти только после вывода французской армии из Пруссии за Эльбу, очищения шведской Померании и Данцига, согласия на торговлю России с нейтральными странами. «Как смеете вы делать мне подобные предложения! Вы поступаете, как Пруссия перед Йеной», - кричал французский император. Франция в этот период активно готовилась к войне, сосредотачивая войска в Пруссии и герцогстве Варшавском, на границах Российской империи. Со своей стороны и Россия готовилась к войне.Таким образом, после того как провалилось несколько попыток наладить выгодное взаимодействие с Россией, Наполеон решали «наказать» Александра, разбить русскую армию в нескольких приграничных сражениях, навязать Петербургу новое соглашение, выгодное Франции. Однако логика войны повела Наполеона дальше, вплоть до Москвы. Началась Отечественная война, русский народ поднялся против захватчиков. Великая армия, состоявшая почти из всех народов Европы, почти целиком погибла. Началось крушение империи Наполеона.