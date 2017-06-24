07:51 24 июня

Киевские репрессии. Обвиняемый в госизмене полковник ВСУ объявил в СИЗО голодовку

На Украине активизировалась «охота на ведьм». Речь идёт о возбуждении целого ряда уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, которые по программе обмена пленными вернулись из ЛДНР. Одно из уголовных дел возбуждено в отношении полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, который после освобождения из плена в ДНР попал в Лукьяновское СИЗО города Киева.

Киевские репрессии. Обвиняемый в госизмене полковник ВСУ объявил в СИЗО голодовку


Полковнику Безъязыкову, вернувшемуся из ДНР в июле прошлого года, инкриминируют статью о государственной измене и участии в террористической организации. Безъязыков был задержан сотрудниками СБУ, которые заявили, что находясь в ДНР, тот якобы был завербован и должен был собирать информацию о силах «АТО».


Супруга полковника ВСУ в интервью телеканалу « Громадське ТВ » сообщила о том, что Иван Безъязыков в СИЗО объявил голодовку. Из заявления супругу офицера вооружённых сил Украины:
Мы надеялись, что дело в суде будет рассматриваться открыто, и что все будет делаться так, как это должно быть. Мы готовы к открытым заседаниям, к СМИ. Мы хотели разбираться и хотим до сих пор. Хотим, чтобы СМИ и украинцы имели возможность увидеть тех свидетелей, пусть они доказывают открыто, что была якобы государственная измена.


В ходе «расследования» СБУ «нашла» якобы свидетелей, которые «подтвердили», что полковник Безъязыков был завербован во время содержания в ДНР. Супруга полковника ВСУ говорит о том, что история с «найденными свидетелями» - подтасовка, которая направлена на то, чтобы создать прецедент и обвинять всех военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена, в государственной измене.

Всё это на Украине происходит на фоне громогласных заявлений о «чудовищности сталинских репрессий». А возбуждение спецслужбами уголовных дел в отношении вернувшихся из плена офицеров на репрессии совсем не похоже?..

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 07:03
    Какой волосатый полковник ВСУ, однако smile
    Думать раньше надо было, когда в АТО отправлялись, тов. полковник...
    Тралл
    1. Егоза Сегодня, 07:10
      Цитата: Тралл
      Думать раньше надо было, когда в АТО отправлялся, товара. полковник.

      Ну куда отправили - туда и поехал, не доброволец ведь. А вот то, что есть свидетели вербовки....ну у нас давно в СБУ фантастику пишут. Скоро сборник выпустят.
      Егоза
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:23
        Цитата: Егоза
        Ну куда отправили - туда и поехал, не доброволец ведь

        Все верно Егоза! Видать настоящий офицер, а таких не любят власти ..Как бы кровью его не повязали..
        ОТДЕЛ
    2. nizhegorodec Сегодня, 07:10
      Цитата: Тралл
      Думать раньше надо было, когда в АТО отправлялись

      в 1995-1996-м тех офицеров, которые думали ехать или не ехать в Чечню (КТО) назвали трусами. Может он настоящий полковник (для украинской армии)?
      nizhegorodec
      1. Тралл Сегодня, 07:13
        Согласно п.30 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины, подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника, кроме случаев отдачи явно преступного приказа.
        Тралл
        1. nizhegorodec Сегодня, 07:20
          Цитата: Тралл
          кроме случаев отдачи явно преступного приказа.

          и в чём преступность приказа?
          nizhegorodec
    3. Банный Сегодня, 07:44
      да типчик занятный))хаер у него сидороватый
      Банный
  2. 210окв Сегодня, 07:04
    Нашли "стрелочника".Жалеет что вернулся.Наверняка.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 07:08
      Полкану нужно было включить остатки своего мозжечка , когда он убивать людей на Донбасс ехал, когда обратно из плена рвался....а теперь пусть сидит.....
      Чёрный
  3. п-к Опарышев Сегодня, 07:11
    Совет,будущим голодальщикам.Сразу нельзя голодать(естесственно на сухую)больше трёх суток.Шлаки начинают травить.Нужно сделать несколько 3х суточных заходов,а потом уже оттянуться на 11 суток.после энергетика становится бешенной,говорят,руку кладёшь на женщину и у неё начинаются оргазмы.А полковник оказывается парень с головой.
    п-к Опарышев
    1. Анатоль Клим Сегодня, 07:22
      Цитата: п-к Опарышев
      Совет,будущим голодальщикам.Сразу нельзя голодать(естесственно на сухую)больше трёх суток.Шлаки начинают травить...

      Позволю себе поинтересоваться, откуда у Вас такие познания о методах голодовки, неужели приходилось на себе испытать?
      Анатоль Клим
      1. п-к Опарышев Сегодня, 07:43
        Сломался на 5е сутки,слабоват оказался.
        п-к Опарышев
      2. Банный Сегодня, 07:46
        пять суток сухой тянул начали губы трескаться начал пить и еще 7 суток на воде потом полгода как энерджайзер перемещаешься
        Банный
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
    Он там точно будет со временем и безьязыков, и безногов, и безруков -в сбу все ему нафиг поотрывают!
    Изгоняющий либероидов
  5. Swetliy Сегодня, 07:17
    Приказ 227 ?!
    Swetliy
  6. Влад5307 Сегодня, 07:22
    Чем больше будет таких репрессий,тем раньше развалится так и несостоявшееся гос-во Окраина! И каждый день приближает ее Крах. А затем будут суды над следователями СБУ, стряпавшими липовые дела.И безвиз не спасет их от этого! angry
    Влад5307
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Светский приказ "ни шагу назад "в на укроине звучит теперь "ни тысячу шагов назад, и сотню в сторону "! wassat
    Изгоняющий либероидов
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    Сейчас СБУ на побывавших в плену столько палок срубит, что показатели работы подскочат до небес. А тогда, учитывая свою "значимость" и "профессионализм" можно и дополнительных денег попросить (потребовать). Прямая дорога к массовым репрессиям.
    rotmistr60
  9. alexleony Сегодня, 07:35
    Сожаления не вызывает
    alexleony
  10. кг пв Сегодня, 07:44
    Цитата: п-к Опарышев
    Совет,будущим голодальщикам.Сразу нельзя голодать(естесственно на сухую)больше трёх суток.Шлаки начинают травить.Нужно сделать несколько 3х суточных заходов,а потом уже оттянуться на 11 суток.после энергетика становится бешенной,говорят,руку кладёшь на женщину и у неё начинаются оргазмы.А полковник оказывается парень с головой.
    Ну чтоб у женщины оргазм вызвать голодать необязательно,а вот руку надо знать куда класть... wink
    кг пв
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