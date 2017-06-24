Киевские репрессии. Обвиняемый в госизмене полковник ВСУ объявил в СИЗО голодовку

Мы надеялись, что дело в суде будет рассматриваться открыто, и что все будет делаться так, как это должно быть. Мы готовы к открытым заседаниям, к СМИ. Мы хотели разбираться и хотим до сих пор. Хотим, чтобы СМИ и украинцы имели возможность увидеть тех свидетелей, пусть они доказывают открыто, что была якобы государственная измена.

На Украине активизировалась «охота на ведьм». Речь идёт о возбуждении целого ряда уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, которые по программе обмена пленными вернулись из ЛДНР. Одно из уголовных дел возбуждено в отношении полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, который после освобождения из плена в ДНР попал в Лукьяновское СИЗО города Киева.Полковнику Безъязыкову, вернувшемуся из ДНР в июле прошлого года, инкриминируют статью о государственной измене и участии в террористической организации. Безъязыков был задержан сотрудниками СБУ, которые заявили, что находясь в ДНР, тот якобы был завербован и должен был собирать информацию о силах «АТО».Супруга полковника ВСУ в интервью телеканалу « Громадське ТВ » сообщила о том, что Иван Безъязыков в СИЗО объявил голодовку. Из заявления супругу офицера вооружённых сил Украины:В ходе «расследования» СБУ «нашла» якобы свидетелей, которые «подтвердили», что полковник Безъязыков был завербован во время содержания в ДНР. Супруга полковника ВСУ говорит о том, что история с «найденными свидетелями» - подтасовка, которая направлена на то, чтобы создать прецедент и обвинять всех военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена, в государственной измене.Всё это на Украине происходит на фоне громогласных заявлений о «чудовищности сталинских репрессий». А возбуждение спецслужбами уголовных дел в отношении вернувшихся из плена офицеров на репрессии совсем не похоже?..