11:30 24 июня

В США торнадо повредил самолеты "судного дня"

Два самолета "судного дня" E4-B Boeing 747s, известные как "ядерные чемоданчики" президента США, получили повреждения в результате торнадо, передает агентство Франс Пресс.

Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе "Оффут", получили повреждения в результате шторма
— сообщил представитель командования ВВС США Пэт Райдер.

В США торнадо повредил самолеты "судного дня"



Эти модели воздушного судна были разработаны в 1970-х годах в ходе холодной войны. Самолет представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в небе несколько дней. В настоящее время на вооружении ВВС США находятся четыре самолета E4-B, которые в поездках постоянно сопровождают президента и министра обороны Соединенных Штатов, являются мобильными командными пунктами. Они спроектированы так, чтобы могли противостоять температуре, выделяемой при ядерном взрыве.

Также стало известно, что незначительный урон был нанесен еще нескольким разведывательным самолетам RC-13.

Использованы фотографии: http://www.novate.ru/
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Комментарии 23

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  1. Maskom Сегодня, 10:11
    Починят. Пустяки, дело житейское)))
    Maskom
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:15
      Цитата: Maskom
      Починят. Пустяки, дело житейское)))

      Испугались! Ну бывает ..Природа всегда на стороне русских была..
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 10:23
        Цитата: ОТДЕЛ
        .Природа всегда на стороне русских была..

        Это ты про ураган в Москве и 26 погибших? Или ты про наводнение на ДВ .
        А нет,это ты про пожары недавние
        Александр романов
        1. Чёрный Сегодня, 10:26
          И пришел к ним торнадо, и сказал, что Судный день для самолетов настал... laughing ....ждём-с заявлений госдепа и новых санкций за использование климатического оружия... laughing
          Чёрный
          1. Котище Сегодня, 11:08
            Бог шельму метит!
            Котище
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:22
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          .Природа всегда на стороне русских была..

          Это ты про ураган в Москве и 26 погибших? Или ты про наводнение на ДВ .
          А нет,это ты про пожары недавние

          Это я про США и Израиль Романов! А что ты так за США переживаешь ..? Мы Русские к этому привычны..уже давно , а вот янков лучше пожалеть! У них главный самолет "судного дня пострадал.." ))))
          ОТДЕЛ
      2. Центр Сегодня, 10:27
        Цитата: ОТДЕЛ
        Природа всегда на стороне русских была

        fool
        Центр
    2. сибиралт Сегодня, 10:29
      В США 10 самолетов "ссудного дня". Но этот же тайфун прошелся по космодрому Канаверал, повредив часть инфраструктуры.
      сибиралт
    3. Виктор-М Сегодня, 10:54
      Цитата: Maskom
      Починят. Пустяки, дело житейское)))

      Главное, чтобы сигнал дошёл. wink
      Виктор-М
  2. Злой543 Сегодня, 10:12
    Торнадо наградить и присвоить звание вне очереди soldier
    Злой543
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    торнадо повредил самолеты "судного дня"

    Значит война откладывается на неопределенный срок по техническим причинам. Как американцам воевать без этих самолетов - никак.
    rotmistr60
  4. игорка357 Сегодня, 10:16
    Что за спам нахрен,забивающий мне мозги,и некогда отличный сайт ВО????????????
    игорка357
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:16
    Мда... Есть бог на свете wassat
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 10:23
      Бог с нами. Лижбы только под этим лозунгом войны не случилось...
      Logall
      1. сибиралт Сегодня, 10:31
        Да Бог с ними. Но лишь бы не "лижбы". belay
        сибиралт
  6. anjey Сегодня, 10:20
    слепа стихия -не выбирает на земле исключительных...
    anjey
  7. Govorun Сегодня, 10:21
    В США торнадо повредил самолеты "судного дня"
    ОПЯТЬ МЫ???
    Govorun
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:30
      Цитата: Govorun
      В США торнадо повредил самолеты "судного дня"
      ОПЯТЬ МЫ???

      Наверно ДА ..!))))) Жирик отжигает.. laughing good

      А может он и прав в чем то...
      ОТДЕЛ
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:23
    Странная фамилия у нашего спецназовца! "Торнадо "! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 10:29
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Странная фамилия у нашего спецназовца! "Торнадо "!

      это позывной...мог бы даже догадаться чей! smile
      Чёрный
  9. Govorun Сегодня, 10:28
    В США торнадо повредил самолеты "судного дня"
    А выглядит Торнадо как то так....
    Govorun
  10. LÄRZ Сегодня, 11:05
    В США торнадо повредил самолеты "судного дня"
    Экипаж "Торнадо" представлен к правительственным наградам.
    LÄRZ
  11. SCHMEL Сегодня, 11:22
    Судный день откладывается fellow
    SCHMEL
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