В США торнадо повредил самолеты "судного дня"

Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе "Оффут", получили повреждения в результате шторма

Два самолета "судного дня" E4-B Boeing 747s, известные как "ядерные чемоданчики" президента США, получили повреждения в результате торнадо, передает агентство Франс Пресс.— сообщил представитель командования ВВС США Пэт Райдер.Эти модели воздушного судна были разработаны в 1970-х годах в ходе холодной войны. Самолет представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в небе несколько дней. В настоящее время на вооружении ВВС США находятся четыре самолета E4-B, которые в поездках постоянно сопровождают президента и министра обороны Соединенных Штатов, являются мобильными командными пунктами. Они спроектированы так, чтобы могли противостоять температуре, выделяемой при ядерном взрыве.Также стало известно, что незначительный урон был нанесен еще нескольким разведывательным самолетам RC-13.