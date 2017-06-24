Карзай: Пребывание американского контингента в Афганистане способствовало распространению терроризма

За 16 лет американского военного присутствия США в Афганистане, к несчастью, им не удалось выявить рост экстремизма и терроризма, и каким-то образом они допустили разрастание другой террористической группировки — ИГИЛ (*запрещено в РФ).

С крайне жёстким заявлением в адрес США выступил бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Находившийся на посту главы государства с 2004 по 2014 годы, а до этого – с 2001 по 2004 годы – в должности и.о. президента, Карзай, что называется, не понаслышке знаком с той политикой, которую США применяли по отношению к Афганистану. Вот только своё отношение к политике США Карзай стал озвучить лишь после того, как покинул свой пост.Выступая на Всемирном форуме мира, который проходит в столице Китая Пекине, экс-глава Афганистана заявил о том, что США все годы нахождения в Афганистане лишь способствовали распространению терроризма в этой стране. РИА Новости приводит заявление Хамида Карзая:Карзай напомнил, что США применили в Афганистане супербомбу GBU-43, известную как «мать всех бомб». При этом экс-президент страны отметил, что после применения этого боеприпаса огромной мощности террористическая активность только возросла.Карзай добавил, что ИГИЛ (*) распространяется на новые и новые территории, и американский контингент в Афганистане не предпринимает никаких мер по противодействию этой угрозе.