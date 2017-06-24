14:44 24 июня

Карзай: Пребывание американского контингента в Афганистане способствовало распространению терроризма

С крайне жёстким заявлением в адрес США выступил бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Находившийся на посту главы государства с 2004 по 2014 годы, а до этого – с 2001 по 2004 годы – в должности и.о. президента, Карзай, что называется, не понаслышке знаком с той политикой, которую США применяли по отношению к Афганистану. Вот только своё отношение к политике США Карзай стал озвучить лишь после того, как покинул свой пост.

Выступая на Всемирном форуме мира, который проходит в столице Китая Пекине, экс-глава Афганистана заявил о том, что США все годы нахождения в Афганистане лишь способствовали распространению терроризма в этой стране.

Карзай: Пребывание американского контингента в Афганистане способствовало распространению терроризма



РИА Новости приводит заявление Хамида Карзая:
За 16 лет американского военного присутствия США в Афганистане, к несчастью, им не удалось выявить рост экстремизма и терроризма, и каким-то образом они допустили разрастание другой террористической группировки — ИГИЛ (*запрещено в РФ).


Карзай напомнил, что США применили в Афганистане супербомбу GBU-43, известную как «мать всех бомб». При этом экс-президент страны отметил, что после применения этого боеприпаса огромной мощности террористическая активность только возросла.

Карзай добавил, что ИГИЛ (*) распространяется на новые и новые территории, и американский контингент в Афганистане не предпринимает никаких мер по противодействию этой угрозе.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KarzaiH
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Комментарии 17

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  1. Монос Сегодня, 12:18
    Оп! Американские шавки стали на Америку гавкать. "Акелла промахнулся!"
    Монос
    1. cniza Сегодня, 12:22
      Обидели , вот и расхрабрился. lol
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 12:28
        Чё карзайка, отобрали твой наркобизнес?
        Чёрный
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:32
          С другой стороны, если бы не американцы Карзай долго президентом бы не был.
          DIVAN SOLDIER
          1. Vita VKO Сегодня, 12:47
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            если бы не американцы Карзай долго президентом бы не был.

            Возможно у Карзая возник план "Б". Он много лет является наблюдателем на всех саммитах ШОС, смог нагнуть американцев на поставку российского вооружения в Афганистан, и не просто так активизировались учения российской авиации на базах в Таджикистане и Киргизии.
            Vita VKO
            1. Pirogov Сегодня, 13:20
              Цитата: Vita VKO
              Возможно у Карзая возник план "Б". Он много лет является наблюдателем на всех саммитах ШОС, смог нагнуть американцев на поставку российского вооружения в Афганистан, и не просто так активизировались учения российской авиации на базах в Таджикистане и Киргизии.

              Может быть Вы и правы ,но мне кажется всё проще , карзай таким образом выпрашивает себе очередную подачку .
              Pirogov
            2. LiSiCyn Сегодня, 13:34
              Ключевое слово, Пекин. Китай давно , активно пытается создать буфферную зону из лояльных к нему правительств. Средняя Азия, БВ, частично ЮВ Азия. Карзая в Афгане знают. Плохой, хороший, сторонники у него есть. Скажет , обманули меня Аме ри косы, наобещали, что будет красиво, а сами давай мак выращивать. А сделать уже ничего не мог, потому, как с талибами рассорили и грозились, что уйдут. А его талибам сдадут. Но вот, Китай, он не такой....
              LiSiCyn
        2. APASUS Сегодня, 13:21
          Цитата: Чёрный
          Чё карзайка, отобрали твой наркобизнес?

          Карзай занимался распределением американских денег в Афганистане и вооружения для создания ВС .Ему не надо заниматься наркотой,у него и так денег полно
          APASUS
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:19
      Цитата: Монос
      Оп! Американские шавки стали на Америку гавкать. "Акелла промахнулся!"

      Вот еще бы наши бывшие начали это делать..Но увы ! Афганцы помнят шурави..Они уже давно знают , кто такие англосаксы и кто такие русские(шурави)..Но поздно уже басмачи! У нас другое направление...
      ОТДЕЛ
  2. cniza Сегодня, 12:18
    Карзай добавил, что ИГИЛ (*) распространяется на новые и новые территории, и американский контингент в Афганистане не предпринимает никаких мер по противодействию этой угрозе.


    Они не могут и не будут противостоять сами себе.
    cniza
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:28
    Замечено давно, как только политик становится б/у, тут же начинает резать правду матку в глаза! !!А как на должности сидит -так язык во рту не повернуть -молчит как рыба! !!!
    Изгоняющий либероидов
    1. jonhr Сегодня, 12:32
      ну карзаю как-то никто не мешал бороться с экстремизмом самому у себя в стране
      jonhr
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    выступил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

    ... как только "бывший", "экс", и т.п. так сразу просветление в умах, и разговоры умные начинают ... laughing
    a.s.zzz888
  5. iliitchitch Сегодня, 12:30
    А умный он , шмарзай этот . Задним числом . Ему б в европу , к братьям по "уму" .
    iliitchitch
  6. SCHMEL Сегодня, 12:50
    Международный уголовный суд (МУС) намерен начать полное расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Афганистане, в совершении которых подозреваются американские военные, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.
    SCHMEL
  7. Farid05 Сегодня, 12:54
    О! Говорящий труп!
    Только речи твои, уже нам не нужны,
    Ибо знаем все мы, что червивы они...
    Когда власть ты имел, лизал лучше щенка,
    Да и власть ты имел, все мы знаем когда...
    А как только ты с властью любимой расстался,
    Оказалось в дерьме ты всегда ковырялся...
    Farid05
  8. tanit Сегодня, 13:54
    А какую территорию контролирует правительство Афганистана? Что при Карзае, что сейчас - метров квадратных так 600 тире 800. request
    tanit
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