14:44 24 июня

ГФСУ: Бюджет Украины недополучил из-за блокады Донбасса более миллиарда гривен

На Украине решили посчитать, в какую сумму для бюджета страны вылилась торгово-экономическая блокада Донбасса, которую сама Украина и организовала. Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) в лице своего руководителя Евгения Бамбизова приводит данные о том, что за пять месяцев с того момента, когда блокаду открыто поддержали органы власти, бюджет недополучил не менее 1 млрд гривен в виде налогов.
Бамбизова цитирует портал UaProm :
У нас на учёте в офисе находится 105 крупных предприятий, зарегистрированных в зоне АТО (на подконтрольной Киеву территории). 35 компаний были потеряны. Они продолжают оставаться украинскими налогоплательщиками, однако бюджет лишился существенных налоговых поступлений. Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд грн налоговых поступлений.


ГФСУ: Бюджет Украины недополучил из-за блокады Донбасса более миллиарда гривен



На этом фоне поступают сообщения о росте числа «мёртвых» вакансий. Это вакансии, которые выставляются теми или иными компаниями, и на которые нет заявок в течение несколько месяцев. По сообщениям представителей украинского рынка труда, говорит это вовсе не о том, что на Украине растёт число рабочих мест, а том, что в стране становится всё меньше и меньше специалистов. Основная причина – существенный отток украинцев за рубеж – как в Россию, так и в Европу.

Политнавигатор приводит заявление директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой:
Я встречалась в Западной Украине с самыми разными людьми, все говорят, что нет врачей, нет медицинских сотрудников, особенно среднего уровня, нет преподавателей – все поехали в Польшу, Чехию, куда угодно. Хуже всего то, что значительная их часть едет даже не по своей специальности. Например, врач едет работать строителем.


По словам Либановой, даже на предприятиях, которые открыты зарубежными инвесторами, и на которых предлагаются сравнительно высокие (по украинским меркам) заработные платы, выявлены огромные сложности по заполнению штата из-за острой нехватки местных специалистов.

Использованы фотографии: ЖЖ/zergulio
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Комментарии 25

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:44
    Главное все назло России сделать! А остальное на счета капает на западе..Молодец Вальцмани К.!

    Эх украина...
    ОТДЕЛ
  2. Диванный эксперт Сегодня, 12:52
    Назло делают.... специально=) ну ниче ниче=) посмотрим поглядим когда дефолт нарисуется=)
    Диванный эксперт
    1. Чёрный Сегодня, 12:53
      Да не тяните уже кота за хвост! доразваливайте уже эту страну, патриотишки драгоценные... Промышленность прикончили, силовые структуры и уважение к ним уронили , от науки оставили одни спекуляции на тему украинского величия, от культуры-одни вышиванки...Приканчивайте уже нэньку и пидэмо сапать бурячкЫ...Так и выбьемся в золотой миллиард laughing
      Чёрный
  3. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 12:59
    Пусть блокируют и дальше, "перемога" нэньки над "клятыми москалями" почти достигнута. Осталось ввести визы для москалей и можно смело ехать в гейропу торговать дыркой, мыть задницы пожилым макаронникам и чистить парашу в Польше.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Pirogov Сегодня, 13:17
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      можно смело ехать в гейропу торговать дыркой, мыть задницы пожилым макаронникам и чистить парашу в Польше.

      Так это уже всё и так есть ,для того и скакали видимо ......
      Pirogov
  4. sir_obs Сегодня, 12:59
    Жили у бабуси два веселых гуся
    Один желтый, другой синий , слава украине
    sir_obs
  5. Alex Nevs Сегодня, 13:02
    если выше скакать- будет пополнение укробюджета
    Alex Nevs
  6. Horst78 Сегодня, 13:05
    Уши от мертвого осла им, а не деньги из Донбасса. p.s.
    Государственная фискальная служба Украины
    прочитал как "фикальная", случайно?
    Horst78
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:05
    Мало полтора миллиарда, нужно чтобы они такую сумму имели госбюджета в своих гривнах , тогда и поймут что они полностью и безоговорочно профукали все что имели!
    Изгоняющий либероидов
  8. grm Сегодня, 13:06
    ГФСУ: Бюджет Украины недополучил из-за блокады Донбасса более миллиарда гривен


    Звучит много,а на самом деле 40 миллионов долларов :)
    grm
    1. Володин Сегодня, 13:16
      Цитата: grm
      Звучит много,а на самом деле 40 миллионов долларов :)

      Сущие пустяки. Например, весь бюджет Краматорска за 2016 год...
      Володин
      1. grm Сегодня, 13:40
        Или пара десятков танков...
        grm
  9. SCHMEL Сегодня, 13:13
    Зато Америка с ними
    SCHMEL
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:25
      С этими, что ли?
      Соломон Кейн
  10. APASUS Сегодня, 13:17
    Ситуация на Украине не выровняется ближайшие 2-3 года.Страну ждет дальнейшая революция и распад .В стране даже бюджетные дисциплины не действуют
    APASUS
  11. rotmistr60 Сегодня, 13:19
    бюджет недополучил не менее 1 млрд гривен в виде налогов.

    А им наплевать, зато показали (сами себе) как они борются с мятежным регионом. Что поделаешь если вместо ума один национал-патриотизм и высокомерие при рваных штанах и вечно протянутой руке.
    rotmistr60
  12. Умник Сегодня, 13:19
    Надо свои деньги счетать а не украины
    Умник
    1. Володин Сегодня, 13:35
      Цитата: Умник
      Надо свои деньги счетать а не украины

      А Украина, она ж как своя...
      Володин
      1. Умник Сегодня, 14:32
        Давно уже несвоя
        Умник
  13. Горный стрелок Сегодня, 13:20
    Ну вот и перемога подоспела... wassat
    Наша ошибка в оценке ситуации вна в том, что мы считаем, будто власть ДОЛЖНА хоть как то заботиться о благосостоянии народа. Ну там дороги, медицина, образование, пенсии, безопасность...
    А она Внакраине озабочена растаскиванием всего, до чего дотянется, по карманам. Посему - чем хуже - тем лучше... Вообще эта история с блокадой - многоуровневая, как матрешка. Тут и борьба с Ахметовым, и перераспределение денежных потоков, и афера с донецким углём, который завозится, как Российский...
    Горный стрелок
  14. Диванный эксперт Сегодня, 13:41
    Цитата: Alex Nevs
    если выше скакать- будет пополнение укробюджета

    Не рекордсмены... рекордсмены а африке=)
    Диванный эксперт
  15. 72jora72 Сегодня, 13:49
    Цитата: grm
    ГФСУ: Бюджет Украины недополучил из-за блокады Донбасса более миллиарда гривен

    Звучит много,а на самом деле 40 миллионов долларов :)

    Это только от предприятий из прифронтовой зоны, а если взять в целом по Руине??
    72jora72
  16. sabakina Сегодня, 13:52
    бюджет недополучил не менее 1 млрд гривен в виде налогов.

    А зачем им налоги, если у них есть МВФ?
    sabakina
  17. behemot Сегодня, 14:20
    ну а виноват то кто? Тема Кремля не раскрыта.
    behemot
  18. Артур Бондар Сегодня, 14:43
    Влада/власть просто украла деньги
    Артур Бондар
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