ГФСУ: Бюджет Украины недополучил из-за блокады Донбасса более миллиарда гривен

У нас на учёте в офисе находится 105 крупных предприятий, зарегистрированных в зоне АТО (на подконтрольной Киеву территории). 35 компаний были потеряны. Они продолжают оставаться украинскими налогоплательщиками, однако бюджет лишился существенных налоговых поступлений. Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд грн налоговых поступлений.

Я встречалась в Западной Украине с самыми разными людьми, все говорят, что нет врачей, нет медицинских сотрудников, особенно среднего уровня, нет преподавателей – все поехали в Польшу, Чехию, куда угодно. Хуже всего то, что значительная их часть едет даже не по своей специальности. Например, врач едет работать строителем.