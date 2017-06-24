ГФСУ: Бюджет Украины недополучил из-за блокады Донбасса более миллиарда гривен
На Украине решили посчитать, в какую сумму для бюджета страны вылилась торгово-экономическая блокада Донбасса, которую сама Украина и организовала. Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) в лице своего руководителя Евгения Бамбизова приводит данные о том, что за пять месяцев с того момента, когда блокаду открыто поддержали органы власти, бюджет недополучил не менее 1 млрд гривен в виде налогов.
Бамбизова цитирует портал UaProm :
На этом фоне поступают сообщения о росте числа «мёртвых» вакансий. Это вакансии, которые выставляются теми или иными компаниями, и на которые нет заявок в течение несколько месяцев. По сообщениям представителей украинского рынка труда, говорит это вовсе не о том, что на Украине растёт число рабочих мест, а том, что в стране становится всё меньше и меньше специалистов. Основная причина – существенный отток украинцев за рубеж – как в Россию, так и в Европу.
Политнавигатор приводит заявление директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой:
По словам Либановой, даже на предприятиях, которые открыты зарубежными инвесторами, и на которых предлагаются сравнительно высокие (по украинским меркам) заработные платы, выявлены огромные сложности по заполнению штата из-за острой нехватки местных специалистов.
Бамбизова цитирует портал UaProm :
У нас на учёте в офисе находится 105 крупных предприятий, зарегистрированных в зоне АТО (на подконтрольной Киеву территории). 35 компаний были потеряны. Они продолжают оставаться украинскими налогоплательщиками, однако бюджет лишился существенных налоговых поступлений. Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд грн налоговых поступлений.
На этом фоне поступают сообщения о росте числа «мёртвых» вакансий. Это вакансии, которые выставляются теми или иными компаниями, и на которые нет заявок в течение несколько месяцев. По сообщениям представителей украинского рынка труда, говорит это вовсе не о том, что на Украине растёт число рабочих мест, а том, что в стране становится всё меньше и меньше специалистов. Основная причина – существенный отток украинцев за рубеж – как в Россию, так и в Европу.
Политнавигатор приводит заявление директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой:
Я встречалась в Западной Украине с самыми разными людьми, все говорят, что нет врачей, нет медицинских сотрудников, особенно среднего уровня, нет преподавателей – все поехали в Польшу, Чехию, куда угодно. Хуже всего то, что значительная их часть едет даже не по своей специальности. Например, врач едет работать строителем.
По словам Либановой, даже на предприятиях, которые открыты зарубежными инвесторами, и на которых предлагаются сравнительно высокие (по украинским меркам) заработные платы, выявлены огромные сложности по заполнению штата из-за острой нехватки местных специалистов.
Использованы фотографии: ЖЖ/zergulio
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