Опасные встречи «Сушек» и «Rafale F-3R» в «разорванном небе» Европы. Что сулит новый «сюрприз» от «Дассо»?

Французские многоцелевые истребители семейства «Mirage 2000C/-5» достаточно давно участвуют в различных воздушных операциях ОВВС НАТО близ российского воздушного пространства. На данной фотографии, сделанной 12 мая 2011-года, запечатлён момент сопровождения истребителем «Mirage 2000C» российского самолёта радиотехнической разведки Ил-20М «Лысуха» над Балтийским морем. Данный истребитель с кодом «103-KE» и бортовым номером «101» принадлежит истребительной эскадрильи EC 1/12 «Cambresis» ВВС Франции, часть которой была переброшена на литовскую авиабазу Шяуляе 28 апреля 2011-го года. Уже 30 мая эти же истребители выполняли «перехват» самолёта ДРЛОиУ А-50 и эскортирующего Су-27 (фото ниже). Примечательно, что во время сближения «Миражей» с авиацией ВВС России, на узлах подвески первых можно было заметить лишь ракеты ближнего воздушного боя «Magic-2» и большие ПТБ. Несмотря на высокие маневренные качества этой ракеты (максимальная перегрузка до 45 ед. и полёт с большими углами атаки), предельный радиус действия не превышает 3 км на малой высоте и 8 — 10 км в стратосфере. Сейчас они патрулируют уже с УРВВ «MICA-EM», что является главным индикатором усложнившейся военно-политической обстановки

Контейнер оптико-электронной разведки и целеуказания «TALIOS», разработанный компанией «Thales», является одним из лучших модулей контейнерного исполнения в сравнении с такими аналогами, как нортроповский «Litening G4», локхидовский AN/AAQ-33 «Sniper ATP», а также турецкий «AselPOD» от компании «Aselsan». К большому сожалению, в связи с многоуровневыми санкциями и частичной зависимостью от западной элементной базы, проекты многоканальных оптико-электронных контейнеров целеуказания Т-220Э и «Сапсан-Э» (для истребителей поколения «4+/++» МиГ-29СМТ, МиГ-29М и Су-35С и Су-30СМ) были на неопределённый период полностью «заморожены», что негативно сказалось на ударных возможностях тактической авиации в плане низкой индивидуальной информационной освещённости пилотов. Единственная машина, боевые качества которой не пострадали от отсутствия подвесных средств целеуказания, — это Су-34. На всех серийных «тактиках» установлен интегрированный ОЛПК целеуказания «Платан», расположенный между воздухозаборниками. Сейчас остаётся надеяться лишь на то, что в серию запустят перспективный контейнерный ОЛПК 101 КС-Н (фото ниже), предназначенный для истребителей 5-го поколения Т-50 ПАК ФА

Управляемая ракета дальнего воздушного боя с твердотопливным ракетно-прямоточным двигателем РВВ-АЕ-ПД

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17390

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17371

https://lenta.ru/news/2017/06/20/byelorussian/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r37/r37.shtml

http://www.airwar.ru/weapon/avv/magic.html

http://bmpd.livejournal.com/10759.html

Сразу после единогласного утверждения американским Сенатом очередного пакета антироссийских санкций 15 июня 2017 года официальный Париж в лице спикера французского МИДа выступил с резкой критикой данного решения по причине его кардинальных расхождений с интересами ведущих западноевропейских государств. Это неудивительно, ведь новый список ограничений наносит существенный экономический удар исключительно по энергетической безопасности Европейского союза. В частности, под «одержимый заокеанский каток» попадают такие стратегически важные французские компании энергетического сектора, как «Engine», занимающая далеко не последнее место в проекте «Северный поток-2», а также «Total», владеющая 20%-ным пакетом акций предприятия по производству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» и 50% запасов Харьягинского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком АО.Несмотря на недовольную риторику Парижа, командование ВС Франции, вновь введённое в военные структуры Североатлантического альянса в апреле 2009 года, благополучно участвует в активной милитаризации приграничных с Россией стран Балтии. Так, ещё в августе 2016-го года, командование ВВС Франции перебросило на литовскую авиабазу в Шяуляе звено из 4-х многоцелевых истребителей «Mirage-2000-5» для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем, а также вдоль литовско-белорусской воздушной границы. Более того, 29 марта 2017-го года, на военные объекты в Эстонии прибыло 4 французских ОБТ AMX-56 «Leclerc», являющихся наиболее сетецентрическими танками западноевропейской разработки с танковой информационно-управляющей системой ICONE TIS и СУО «Savan-20», 13 БМП VBCI, а также десятки ББМ VAB и VBL. Все эти «звоночки» чётко свидетельствуют о том, что вне зависимости от причины эскалации военного конфликта между Россией и НАТО на Восточноевропейском ТВД, Вооружённые силы Франции, в особенности ВВС, будут «плотно» в него втянуты.Стоит отметить, что за последние годы Россия предприняла ряд ответных контрмер, направленных на парирование усиливающегося ударного «кулака» ОВС НАТО в Восточной Европе. В частности, сделан максимально возможный акцент на усиление войск ПВО Республики Беларусь, являющейся вторым стратегическим рубежом обороны ОДКБ, на ровне с Калининградской областью, на западном воздушном направлении. К примеру, в рамках Союзного государства и ОДКБ, Россия за последние несколько лет на безвозмездной основе передала Военно-воздушным силам и войскам ПВО Белоруссии 2 зенитно-ракетных дивизиона С-400 «Триумф», а также 4 дивизиона ранних ЗРК С-300ПС.Если взглянуть на карту и оценить протяжённость границ Белоруссии со странами-участницами НАТО, то становится ясно, что с учётом ранее имеющихся у РБ 12 дивизионов С-300ПТ/ПС и С-300В, а также 4 дивизионов ЗРК «Бук», этого количества хватит для создания двух полноценных рубежей противоракетной обороны на западных подступах к ОДКБ. И что самое главное, уже сейчас может быть обеспечена надёжная ПВО-ПРО не только средневысотных и высотных участков воздушной границы РБ, но и низковысотных, ведь известно, что для создания сплошного радиолокационного поля между дивизионами С-300/400 (с учётом использования универсальных вышек 40В6М и явления радиогоризонта), последние должны быть размещены на удалении 55 — 65 км друг от друга, следовательно для создания одного западного рубежа низковысотной ПВО, применительно к Белоруссии, достаточно 10 дивизионов С-300ПС или С-400.Для перекрытия «мёртвых зон» «Трёхсоток/Четырёхсоток», описанных 5 — 3-километровыми радиусами от пусковых установок 5П85С и 5П85ТЕ2, белорусские подразделения ПВО имеют в распоряжении не менее 12 4-хканальных ЗРСК малой дальности «Тор-М2Э», а также некоторое количество не менее совершенных ЗРК Т38 «Стилет» разработки белорусского научно-производственного объединения «Тетраэдр». Огромная важность поддержания высокого боевого потенциала ВВС и ПВО Белоруссии легко объясняется «космическими» скоростями обновления ВВС Польши перспективными тактическими крылатыми ракетами большой дальности AGM-158A/B JASSM/-ER. Данное высокоточное оружие с ЭПР около 0,05 — 0,1м2 и высотой полёта около 20 — 50 м, в случае его запуска над Польшей или Литвой, способно добраться практически до любого стратегически важного объекта России в пределах Вологды, Нижнего Новгорода и Воронежа. JASSM-ER — изделие куда более малозаметное и коварное, нежели «Томагавки».Последней новостью о модернизации ВВС Белоруссии стали детали контракта по приобретению эскадрильи из 12 российских Су-30СМ общей стоимостью в 600 млн. долларов, которые будут приняты на вооружение уже к 2021 году. Несмотря, на то, что «льготная» стоимость каждой машины составит для Минска порядка 50 млн. долларов, для минимизации нагрузки на белорусскую экономику будут применены выгодные кредитные условия и замедление темпов поставки истребителей. Оценивая нынешнее состояние истребительного авиапарка ВВС Белоруссии, становится понятно, что данный контракт следовало заключить ещё в 2013-м — 2014-м, когда насыщенность авиабаз стран Балтии «Миражами», «Тайфунами» и F-16C Block 52+ была минимальной. Теперь же осуществить «перелом» в расстановке сил будет очень непросто, а особенно, когда заказана лишь одна эскадрилья из 12 самолётов. И это на стратегически важном западном воздушном направлении, где перевес противника десятикратный! Но здесь проблема не столь существенная, ведь при появлении малейших признаков приближающейся эскалации в воздушном пространстве РБ мгновенно появится сразу несколько истребительных эскадрилий ВКС России, представленных истребителями Су-35С, Су-27СМ и МиГ-35, которые значительно опережают F-16C Block 52+ и «Тайфуны», состоящие на вооружении ВВС Польши и Германии.Гораздо больше неприятностей в данном случае может создать активно развивающаяся программа модернизации французских многоцелевых истребителей поколения «4++» «Rafale». В данный момент французские ВВС располагают примерно 110 действующими «Rafale F2/3». Начиная с 2013-го года часть данных машин получила бортовые РЛС с активной ФАР RBE2 AESA вместо радаров предыдущего поколения c пассивной ПФАР RBE2 PESA. Энергетические параметры новой версии с АФАР примерно на 65% выше, нежели у ПФАР-радара. Если «Рафали F2/3» c радаром RBE2 PESA обнаруживают цель типа Су-30СМ на удалении до 120 км, а МиГ-29СМТ — до 90 км, не обладая серьёзными преимуществами в дальнем воздушном бою даже перед Су-27СМ, то «Рафали» с новыми РЛС RBE2 AESA могут обнаруживать их на удалении 140 — 190; а это совершенно меняет ситуацию. Если сравнить данную версию «Rafale» с Су-30СМ, то получается такая картина: РЛС Н011М «Барс» имеет одинаковый энергетический потенциал с французской RBE2 AESA, но за счёт примерно в 7-10 раз меньшей ЭПР «Рафаля» ( 1 против 12 м2), французский пилот обнаружит «Сушку» значительно раньше (на удалении 200 км), в то время как экипаж нашего истребителя обнаружит «француза» на дальности 140 — 150 км.Сегодня этот недостаток Су-30СМ перед «Рафалем» существенно не скажется на исходе гипотетической воздушной дуэли, поскольку основным вооружением завоевания превосходства воздухе у «Рафалей» остаются УРВВ средней дальности «MICA-IR/EM». Данные ракеты класса «вооздух-воздух» оснащаются продвинутой активной радиолокационной головкой самонаведения (АРГСН) AD4A, работающей в Ku-диапазоне сантиметровых волн (аналогичная АРГСН используется в ракетах-перехватчиках «Aster-15/30»), имеют газоструйную систему управления вектором тяги, позволяющую маневрировать с перегрузками более 50 ед; но есть у них и очень заметный недостаток — дальность поражения воздушных целей в переднюю полусферу достигает лишь 60 — 65 км (меньше, чем у первой модификации Р-77). На фоне небольшого радиуса действия ракет «MICA» наши Су-30СМ оснащаются уже более современными РВВ-СД («Изделие 170-1»), дальность которых достигает 110 км. Таким образом, находящиеся в строевых частях модификации «Рафалей» не спасает ни мощный бортовой радар, ни достаточно малая радиолокационная сигнатура планера.Ещё более неприятная для французских лётчиков ситуация сложится в случае, если в роли соперников выступят Су-30СМ или Су-35С, оснащённые контейнерами индивидуальной и групповой защиты комплексов радиоэлектронной борьбы Л-265 «Хибины-М/У». Приданная комплексам станция пассивной радиоэлектронной разведки «Проран» безошибочно определит частотный диапазон работы РЛС RBE2 AESA, после чего излучающие модули Л-265 начнут постановку помех, в 2-3 раза уменьшающих дальность действия рафалевского бортового радара. Но на «Rafale» модификаций F2/3 «Dassault Aviation» останавливаться не планирует.Так, 20 июня 2017 года, военно-технический новостной ресурс defense-aerospace.com со ссылкой на Минобороны Франции, сообщил о достижении многоцелевым истребителем «Rafale F3-R» уже к 2018 году; в этом же году должно начаться и принятие машин на вооружение строевых частей ВВС Франции. Модификация F3-R предусматривает интеграцию дополнительного аппаратного пакета БРЭО, адаптирующего истребитель к применению оптико-электронного прицельного комплекса «TALIOS», работающего телевизионном и инфракрасном каналах визирования. Контейнер размещается на дополнительном узле подвески под воздушным каналом правого воздухозаборника. Высококачественная оптическая система увеличения телевизионного канала, вместе с цифровым зумом, позволяет реализовать суммарное увеличение в 60 — 70X (угол обзора при этом составляет 0,77x0,58°). При способствующих атмосферных условиях ТВ-канал контейнера «TALIOS» позволяет идентифицировать тип танка на удалении 40-50 км и корвета/фрегата — до 70 км.Инфракрасный канал обладает суммарным зумом (оптический + цифровой) порядка 45 — 50X, что очень неплохо для тепловизионных визиров. Инфракрасная матрица «TALIOS» работает в среднем диапазоне волн с длиной 3-5 мкм, который отлично подходит для обнаружения не только «горячих» наземных объектов, но и для объектов, температура которых лишь на 3 — 5ºС отличается от окружающей среды. К примеру, с большой долей вероятности будут обнаруживаться едва тёплые участки моторно-трансмиссионных отделений бронетехники противника, которая прибыла на местодислокации несколько часов назад, также без затруднений будут засекаться отработавшие артиллерийские установки, орудия которых ещё теплы от пороховых газов. Способен «TALIOS» работать и в режиме «воздух-воздух», а поэтому может отлично дополнять возможности оптико-электронного комплекса OSF, датчик которого находится перед фонарём кабины пилота. Совместное применение пассивных оптико-электронных датчиков «TALIOS» и OSF превратит «Rafale F3-R» в ещё более грозную тактическую боевую машину, не раскрывающую своего местоположения до последнего момента благодаря выключенному радару RBE2 AESA и достаточно малой ЭПР в сравнении с Су-30СМ или Су-27СМ. Единственным недостатком оптики является лишь значительная зависимость от метеорологической обстановки.Важнейшей же деталью многоцелевых истребителей «Рафаль» модификации F3-R является возможность использования ракет большого радиуса действия MBDA «Meteor» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем. Как мы уже успели выяснить в ходе предыдущих работ, данные УРВВ имеют возможность разгона до максимальной скорости в 4800 км/ч на завершающем участке полёта, на что способны лишь китайские PL-12D, PL-21, а также экспериментальные PL-15 с расчётной дальностью 250 — 300 км. Так, если «перекрутить» AIM-120D на удалении 150 — 160 км от носителя будет относительно просто ввиду потери скорости до 2000 км/ч, особенно в случае навязывания «догонной» траектории с маневрированием, то избавиться таким же методом от «прямоточной» УРВВ «Meteor» на дальности 140 км от точки запуска вряд ли получится. В данный момент, наш истребительный авиапарк, развёрнутый на авиабазах в европейской части России, может противопоставить «Метеорам» исключительно подвесные комплексы радиоэлектронного противодействия семейства «Хибины-М/У», стандартные дипольные отражатели, а также ракеты воздушного боя сверхбольшой дальности Р-37/РВВ-БД.Многие тут же могут сделать упор на наличие РВВ-БД, и попытаться убедить читателей в том, что данных ракет на подвесках Су-35С и МиГ-31БМ достаточно, чтобы одержать полное превосходство над «мелкокалиберным» «Рафалем» с его «Метеорами»; но поспешим огорчить: РВВ-БД, при всех своих 280 километрах дальности, предназначена в основном для перехвата маломаневренных сверхзвуковых и гиперзвуковых баллистических объектов, а также самолётов ДРЛОиУ и тактической авиации с тяжёлым ракетно-бомбовым «снаряжением» на дальности более 150 км (максимальная перегрузка поражаемых посредством Р-37/РВВ-БД целей составляет 7-8G). Более того, эта ракета-перехватчик с огромным миделем имеет огромный коэффициент баллистического торможения. Следовательно, сбить такую «вёрткую» цель, как «Рафаль» с помощью Р-37 будет крайне затруднительно. Модернизированные «Rafale F3-R» получат огромное преимущество в плане завоевания превосходства воздухе над Су-30СМ, Су-35 и МиГ-35 до того момента, пока в крупносерийное производство не поступит отечественная УРВВ с интегральным ракетно-прямоточным двигателем РВВ-АЕ-ПД («Изделие-180ПД»), а об этом остаётся только мечтать, — информации о развитии проекта с 2013 года нет.Что касается вероятности ближнего воздушного боя между нашими истребителями и «Rafale F3-R», то здесь сохраняется привычная картина. Планер «Рафаля» построен по аэродинамической схеме «бесхвостка» и оснащён подвижным передним горизонтальным оперением, которое увеличивает угловую скорость разворота по тангажу до 27-30 град/с, что немного лучше, нежели у МиГ-29СМТ и Су-27СМ (22 и 23 град/с соответственно), не оснащённых системой отклонения вектора тяги. Данные машины смогут выиграть «собачью свалку» у «француза» благодаря возможности выполнения «Кобры Пугачёва» и высоким лётно-техническим качествам ракет ближнего боя Р-73, а также опыту лётчиков. Вести длительный «энергетический» ближний воздушный бой с «Рафалем» достаточно трудно, поскольку его тяговооружённость при нормальной взлётной массе достигает 1,1 кгс/кг, а это позволяет постоянно поддерживать высокую для маневрирования скорость. Более того, как и все «бесхвостки» (вспомните пилотаж «Mirage-2000C/-5»), «Rafale» имеет просто ошеломляющую угловую скорость разворота по крену, которая в 1,5 раза выше, чем у семейств Су-27 и МиГ-29, что даёт возможность гораздо «резвей» переводить машину на необходимое направление боевого разворота.Многофункциональные сверхманевренные истребители поколения «4++» Су-30СМ и Су-35С, оснащённые системой отклонения вектора тяги, смогут легко «перекрутить» «Rafale F3-R» в ближнем воздушном бою. В частности, Су-35С даже без использования ОВТ обладает повышенной энергетикой маневрирования и угловой скоростью разворота в сравнении с различными модификациями Су-27 и Су-30 благодаря применению на 16% более мощных ТРДДФ АЛ-41Ф1С суммарной тягой 29000 кгс, за счёт чего тяговооружённость установилась на уровне 1,15 кгс/кг. Но как вы помните, в воздушных противостояниях XXI века доходить до боёв в пределах визуальной видимости будет крайне редко: своего апогея дальняя «дуэль» будет достигать обычно до пределов визуальной видимости, и, благодаря нашему промедлению с проектом РВВ-АЕ-ПД, «Rafale F3-R» уже в 2018-м году получат серьёзные привилегии в возможных воздушных столкновениях над Балтией, а также Центральной и Восточной Европой.