Владимир Путин поведал Сергею Брилёву некоторые подробности о своей работе в ГДР
Президент России Владимир Путин поведал о некоторых деталях своей работы в Комитете государственной безопасности СССР. С 1985 по 1990 годы Владимир Путин работал в Дрездене официально в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР. По словам президента России, его работа в Германии была связана с нелегальной разведкой, которая осуществлялась по линии Первого управления КГБ.
Из интервью Владимира Путину ведущему информационно-аналитической программы «Вести в субботу» («Россия-1» ) Сергею Брилёву:
Глава государства раскрывает детали работы нелегальных разведчиков применительно к особенностям их характера:
Это заявление Владимир Путин сделал в связи с 95-летием управления «С» Службы внешней разведки.
Из интервью Владимира Путину ведущему информационно-аналитической программы «Вести в субботу» («Россия-1» ) Сергею Брилёву:
Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. Разведчики-нелегалы – это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера.
Глава государства раскрывает детали работы нелегальных разведчиков применительно к особенностям их характера:
Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова.
Это заявление Владимир Путин сделал в связи с 95-летием управления «С» Службы внешней разведки.
Использованы фотографии: Кремлин.ру
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