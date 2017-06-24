14:44 24 июня

Владимир Путин поведал Сергею Брилёву некоторые подробности о своей работе в ГДР

Президент России Владимир Путин поведал о некоторых деталях своей работы в Комитете государственной безопасности СССР. С 1985 по 1990 годы Владимир Путин работал в Дрездене официально в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР. По словам президента России, его работа в Германии была связана с нелегальной разведкой, которая осуществлялась по линии Первого управления КГБ.

Из интервью Владимира Путину ведущему информационно-аналитической программы «Вести в субботу» («Россия-1» ) Сергею Брилёву:
Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. Разведчики-нелегалы – это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера.


Владимир Путин поведал Сергею Брилёву некоторые подробности о своей работе в ГДР



Глава государства раскрывает детали работы нелегальных разведчиков применительно к особенностям их характера:
Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова.


Это заявление Владимир Путин сделал в связи с 95-летием управления «С» Службы внешней разведки.

Использованы фотографии: Кремлин.ру
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Комментарии 17

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  1. Монос Сегодня, 13:20
    Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может.

    Двойная жизнь, двуличие, постоянный психологический стресс. Как в таких условиях не стать шизофреником не представляю. ВВП прав - это люди особого склада. В детстве я мечтал стать разведчиком. Теперь знаю, не потянул бы.
    Монос
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:27
      Пр-т чем тут двуличие? ???? fool Жизнь одна, цель -жить и работать на родину, только, жить в чужой стране, зная чем твоя жизнь может кончиться! fool
      Изгоняющий либероидов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:27
      Нелегалом Путин точно не работал ..А вот в посольстве ГДР да! ..И когда пытались громить посольство наше немецкие сексоты(развал СССР!) Путин вышел с пистолетом предупредив всех, что замочит , кто границу перейдет посольства ..Это Было! hi
      ОТДЕЛ
      1. To be or not to be Сегодня, 13:48
        .
        "В 1985—1990 годах работал в ГДР Проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР — ГДР."
        To be or not to be
      2. To be or not to be Сегодня, 13:51
        В Дрездене не было Посольства СССР в ГДР. laughing
        To be or not to be
      3. Svarog51 Сегодня, 13:57
        О! Виталий, поздравляю с генерал-майором! Честно и без всякого сарказма. good drinks
        soldier
        Svarog51
        1. Deniska999 Сегодня, 14:06
          Разумеется, если каждый день десятки комментариев строчить...
          Deniska999
          1. Svarog51 Сегодня, 14:21
            Ну нашёл себе человек развлечение на пенсии, это же не криминал. request
            Svarog51
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:28
    Брилев теперь может вербовать агентов lol как это делается его учил САМ призедент России soldier
    Изгоняющий либероидов
  3. SCHMEL Сегодня, 13:29
    Кадры решают всё!
    SCHMEL
    1. To be or not to be Сегодня, 13:42
      .... вся информация .добытая разведчиками о акциях против Советского союза шла на самый самый верх к Тому -Кто валил союз...
      To be or not to be
  4. Svarog51 Сегодня, 13:45
    Ну надо же, а я тоже в 85-м в Дрездене бывал, вот невезуха то. request
    Svarog51
    1. Банный Сегодня, 14:18
      в ДК местный надо было зайти щас глядишь вместо Сечина бы сидел
      Банный
  5. лесовозник Сегодня, 13:56
    А теперь он президент и я им горжусь!!
    лесовозник
  6. Кент0001 Сегодня, 14:04
    Да это сразу было понятно судя по его мышлению, разговорам и способности в принятии решений. Его этому всему учили и он был не плохим учеником.
    Кент0001
  7. Старый Хрен Сегодня, 14:23
    Я, конечно, дико извиняюсь, но тошно слушать эти басни про "Штирлица Путина". В стране тотальная коррупция. Таки кто несете за это ответственность? Может Мендель Димон?
    Старый Хрен
  8. Артур Бондар Сегодня, 14:39
    Путин признался(если он это говорил) что он преступник,разведдеятельность/шпионаж является преступлением!
    Артур Бондар
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