Н - Независимость. Германии "настоятельно рекомендовали" купить F-35

На Парижском международном авиасалоне, который у нас больше знают под вывеской «Ле Бурже», состоялись контакты немецкой правительственной делегации с представителями американской фирмы Lockheed Martin. Основная тема переговоров – готовность Германии к приобретению партии американских самолётов F-35.Это первые контакты представителей немецкого кабинета министров с Lockheed Martin. Контакты названы неофициальными, однако сообщается, что «сделано несколько важных шагов с обеих сторон в плане возможного заключения контракта».Ранее информационное агентство "Рейтер" сообщало о том, что в прошлом месяце Германия направила письменный запрос в Пентагон с целью получения возможности стать участницей специального брифинга по F-35. Немецкие источники тем временем пишут, что возросший интерес Берлина к американским F-35 выглядит несколько неожиданно в связи с тем, что ранее ВВС ФРГ рассматривало вопрос обновления парка самолётов с точки зрения участия Германии в программе Eurofighter Typhoon. Высказываются «осторожные» предположения о причинах немецкой «заинтересованности» именно американскими самолётами. Одно из таких предположений: «заинтересованность» проявилась после встречи Ангелы Меркель с Дональдом Трампом, который выставил Германии «счёт» за то, что та не в полной мере обслуживает свои финансовые обязательства перед НАТО.Напомним, что в течение последних нескольких недель в США дважды приостанавливалась эксплуатация F-35 в связи с выявлением недостатков по обеспечению лётчиков кислородом во время полёта, а также в связи с проблемами с другим бортовым оборудованием.