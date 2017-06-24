14:44 24 июня

Н - Независимость. Германии "настоятельно рекомендовали" купить F-35

На Парижском международном авиасалоне, который у нас больше знают под вывеской «Ле Бурже», состоялись контакты немецкой правительственной делегации с представителями американской фирмы Lockheed Martin. Основная тема переговоров – готовность Германии к приобретению партии американских самолётов F-35.

Н - Независимость. Германии "настоятельно рекомендовали" купить F-35


Это первые контакты представителей немецкого кабинета министров с Lockheed Martin. Контакты названы неофициальными, однако сообщается, что «сделано несколько важных шагов с обеих сторон в плане возможного заключения контракта».


Ранее информационное агентство "Рейтер" сообщало о том, что в прошлом месяце Германия направила письменный запрос в Пентагон с целью получения возможности стать участницей специального брифинга по F-35. Немецкие источники тем временем пишут, что возросший интерес Берлина к американским F-35 выглядит несколько неожиданно в связи с тем, что ранее ВВС ФРГ рассматривало вопрос обновления парка самолётов с точки зрения участия Германии в программе Eurofighter Typhoon. Высказываются «осторожные» предположения о причинах немецкой «заинтересованности» именно американскими самолётами. Одно из таких предположений: «заинтересованность» проявилась после встречи Ангелы Меркель с Дональдом Трампом, который выставил Германии «счёт» за то, что та не в полной мере обслуживает свои финансовые обязательства перед НАТО.

Напомним, что в течение последних нескольких недель в США дважды приостанавливалась эксплуатация F-35 в связи с выявлением недостатков по обеспечению лётчиков кислородом во время полёта, а также в связи с проблемами с другим бортовым оборудованием.

Использованы фотографии: Фейсбук/F-35 Lightning II
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Комментарии 15

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  1. Кент0001 Сегодня, 14:12
    Докатились немцы, свое боевое авиастроение угробили как мы свое гражданское. У великих швабов нет ни технологий не производств для полномасшбного выпуска собственного боевого истребителя, они ранее то франциками то с бритами кооперировались, теперь будут у янкерсов готовые покупать.
    Кент0001
    1. Татьяна Сегодня, 14:19
      Всё к тому и шло!
      Меркелюха опять будет канцлериншей Германии!
      Татьяна
    2. фигвам Сегодня, 14:23
      А тем временем очередной Ф-16 долетался.
      фигвам
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:26
        Это какого числа?
        Владыка Ситх
        1. фигвам Сегодня, 14:31
          В один день с разбившимся RQ-4 Global Hawk, вчера.
          фигвам
    3. seti Сегодня, 14:35
      Честно говоря удивляюсь правительству Германии. Именно ему поскольку назвать их немцами как но язык не поворачивается.
      Во первых они явно собираются и дальше доминировать в Европе под патранатом США а может в тайне надеются обойтись и без ов. Но тогда где их танки, ракеты и самолеты ? Я их что то не наблюдаю...Вернее они как бы и есть но что то больно их мало. Да и то что есть не отвечает реалиям сегодняшней войны.
      А во вторых без собственного развитого и масштабного производства военной техники а главное настоящей независимости в принятии решений они так и останутся заштатными шестерками. Коми они и являются на сегодняшнее время.
      Как то так.
      seti
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:17
    Теперь и Трамп вытер ноги об демократию и независимость Германии fool
    Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:19
    Немцы!!!!Создавайте самолеты сами -ведь у вас крепкая экономика, и сильный научный потенциал! !!Покажите свои зубы -хватит стоять раком со спущенными штанами! !!! am
    Изгоняющий либероидов
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:21
    Мало им "Старфайтера"? Экспериментаторы, ... Ну, США делают деньги. И на самом деле все равно, на чем.
    Горный стрелок
  5. Altona Сегодня, 14:23
    Цитата: Кент0001
    У великих швабов нет ни технологий не производств для полномасшбного выпуска собственного боевого истребителя, они ранее то франциками то с бритами кооперировались, теперь будут у янкерсов готовые покупать.

    ---------------------------
    "Мессершмитт" тоже строил свои самолеты на оборудовании "Боинга", так что возможности тевтонского сумрачного гения в некоторых вопросах не безграничны. Правда потом Германия отплатила США с лихвой ракетными технологиями.
    Altona
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:27
    Германии "настоятельно рекомендовали" купить F-35

    Почему бы нам не "порекомендовать настоятельно" Германии купить у нас Т-50?
    Молодой_Коммунист
    1. prosto_rgb Сегодня, 14:30
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Почему бы нам не "порекомендовать настоятельно" Германии купить у нас Т-50?

      может потому, что его ещё только делают, а F-35 серийно производят и поставляют в войска
      prosto_rgb
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:38
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Почему бы нам не "порекомендовать настоятельно" Германии купить у нас Т-50?

      А с какого это перепугу, мы секретные новейшие свои разработки продаем противнику в лице члена НАТО? fool
      НЕКСУС
  7. tomket Сегодня, 14:27
    А как же "Тайфун" ?
    tomket
  8. seti Сегодня, 14:35
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Немцы!!!!Создавайте самолеты сами -ведь у вас крепкая экономика, и сильный научный потенциал! !!Покажите свои зубы -хватит стоять раком со спущенными штанами! !!! am

    А нам это надо ?
    seti
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