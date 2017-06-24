НМ ДНР: В районе Авдеевки идёт бой между ВСУ и "Правым сектором"

Наша разведка продолжает фиксировать факты междоусобной войны между подразделениями ВСУ и нацбатами. Так, в ходе очередного боестолкновения между подразделениями 72-й отдельной механизированной бригады и ДУК "Правый сектор"(*) в районе Авдеевки всего, и те и другие, понесли потери около 20 ранеными и около десятка убитыми.

Из Донбасса приходят сводки о боестолкновениях между боевиками «Правого сектора» (*экстремистская организация, запрещённая в России) и военнослужащими ВСУ. Представитель командования НМ ДНР полковник Эдуард Басурин сообщает, что бой завязался в районе Авдеевки, подконтрольной Киеву. РИА Новости приводит заявление Басурина:В это же время официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о том, что СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел территории Луганской народной республики и так называемой «серой зоны». Сообщается о том, что миссия ОБСЕ зафиксировала несколько разрывов мин и снарядов в районе разведения сил близ населённого пункта Золотое.Напомним, что с 0:01 субботы 24 июня на Донбассе действует «хлебное перемирие», объявленное до 31 августа – на сезон уборки урожая. Уже через час с небольшим после начала действия перемирия украинская сторона открыла огонь по территории народных республик.