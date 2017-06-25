08:55 25 июня

Ни шагу без ВКС: нежелание армии Сирии освобождать Акербат от ИГ приведет к катастрофе

Ни шагу без ВКС: нежелание армии Сирии освобождать Акербат от ИГ приведет к катастрофе


ВКС РФ продолжает осуществлять поддержку САА и проправительственным силам в важном деле взятия города Акербат, который является опасным плацдармом боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в восточной Хаме. Сегодня Су-34 ВКС РФ успешно сбросил полутонную бомбу на крупную базу ИГИЛ* в непосредственной близости от города. Тем временем, сирийская армия безуспешно пытается взять район с земли. Как промедление сирийской армии может сыграть на руку террористам ИГ* — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Огонь с неба


Пока боевики используют Акербат для набегов в район газовых полей Пальмиры, но концентрация живой силы и техники ИГ, наличие у них американского вооружения, значительного боевого опыта и удачное расположение создают реальную угрозу прорыва с целью захвата жизненно важных для Сирии газовых полей Пальмиры и воссоединения с анклавом в «Растанском котле» для совместного марша до ливанской границы.



Поэтому сейчас в восточной Хаме все силы и средства идут на то, чтобы уничтожить форпост террористов в Акербате. С запада на укрепрайон медленно и с потерями наступают формирования САА и проправительственных сил. Недавно к наступлению присоединилось подкрепление, прибывшее из восточного Алеппо, — третья бригада 5-го штурмового корпуса, которая, как предполагается, разрежет район Акербата, пройдя от Итрии к газовым полям Аш-Шаир.

Ну, и, конечно же, значительную поддержку оказывают российские ВКС. Они уже не раз приходили на помощь сирийским войскам в этом районе, когда те были вынуждены отступать. Так и сегодня Су-34 ВКС РФ успешно сбросил полутонную бомбу на крупную базу боевиков в непосредственной близости от города Акербат.



Момент истины

Новость безусловно позитивная, вот только одной российской поддержкой САА Акербата не взять. Политолог Александр Асафов считает, что для уничтожения форпоста террористов необходимы консолидированные усилия сирийских и российских сил.

«Россия показывает готовность помогать САА, несмотря на достаточно сложную международную обстановку и прекращения сближения с Соединенными Штатами по политическим вопросам. А вот сирийские подразделения показывают достаточно низкую боеспособность».



Эксперт обратил внимание на то, что сейчас крайне важный момент. Если затянуть штурм Акербата, понадеявшись на паузу для перегруппировки войск, ситуация может стать непоправимой и боевики ИГ вырвутся к газовым полям Пальмиры и трассе на Хомс.

«Критическое количество противника в районе уже накоплено, и расположение играет им на руку. С такими силами ИГ может перейти к осуществлению негативного сценария с прорывом к Ливану. Если до конца недели САА не пересмотрят свое отношение к наступлению, то возрастет риск атаки, которую готовят накапливающиеся боевики. Сейчас за ситуацией нужно пристально наблюдать, потому что она в той стадии, когда может качнуться как в ту, так и в другую сторону. Невзирая даже на усилия ВКС РФ».

Армия Сирии не хочет воевать

Кроме отсутствия мотивации, одной из причин неудач САА в районе Акербата Александр Асафов считает и низкую боеспособность сирийской армии. Несмотря на работу российских инструкторов, которые пытаются поднять моральный дух сирийских солдат, отряды САА не хотят идти в бой. Видимо, надеясь, что всю грязную работу за них сделают ВКС России и проиранские формирования.

«Несмотря на достаточно интенсивную подготовку, которую с ними проводили наши инструктора, и совместные учения, их боеспособность оставляет желать лучшего. Они до последнего надеются, что кто-то за них проявит решимость».



Говоря о боеспособности сирийской армии эксперт вспомнил недавний сюжет, показанный одним из телевизионных каналов. В нем сотрудники российской военной полиции рассказывали, что при подготовке сирийского спецназа, самым важным для бойцов было держать в порядке лицо и подкрашивать глаза, чтобы лучше получаться на фото.

«Это говорит о том, что у них боевая функциональность и мотивация не очень высока. Возможно, они не совсем представляют всю серьезность ситуации без консультаций российских инструкторов, у которых гораздо больше опыта и выше квалификация» — резюмировал эксперт.
Автор: Никита Расторгуев
Первоисточник: https://riafan.ru/834674-ni-shagu-bez-vks-nezhelanie-armii-sirii-osvobozhdat-akerbat-ot-ig-privedet-k-katastrofe


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Комментарии 11

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:35
    сотрудники российской военной полиции рассказывали, что при подготовке сирийского спецназа, самым важным для бойцов было держать в порядке лицо и подкрашивать глаза, чтобы лучше получаться на фото.
    они там ещё не в стрингах воюют? belay как же всё мутно там...
    андрей юрьевич
    1. капрал Сегодня, 05:41
      Уже не один раз прозвучало, что "арабцы не вояки"(с), и все-равно пытаемся сделать из ишака беговую лошадь. request
      А все про хохлов шутим,как они умудряются наступать на одни и те же грабли. recourse
      капрал
      1. 210окв Сегодня, 06:56
        Заметьте-в гейропах полно сирийцев-здоровущих мужиков..Беженцы,ети их маму.Родина в огне,а они сдриснули.Герои они не на поле боя-поторговать чем нибудь..
        210окв
  2. инженерный Сегодня, 06:03
    ...Они до последнего надеются, что кто-то за них проявит решимость».
    Патриотизм и самопожертвование для них видимо это просто слова. К ним в дом пришла беда, половина на сытые хлеба подались, на призыв Ангелы, вторая половина наблюдает как ВКС за них работу делает. А еще они поняли, что Россия их не бросит и всю грязную работу за них выполнит.
    ...при подготовке сирийского спецназа, самым важным для бойцов было держать в порядке лицо и подкрашивать глаза...
    В европу сбежать готовятся, вот и макияж наводят, тренируются.
    инженерный
    1. Fei_Wong Сегодня, 07:14
      Ну это вы зря.
      Дело, в общем-то, в том, что сейчас сирийская армия уже давно находится на пределе прочности - выскребаются последние людские резервы, поэтому и качество оных соответствующее.
      Плюс, из арабов всегда были вояки, как из гуано пуля.
      В любом случае, они уже хотя бы не дезертируют в стан противника, как то и дело бывало до прихода в Сирию российских ВКС.
      Fei_Wong
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:37
    Все тотально не желают воевать? Автор -видать лично вы пять лет подряд в одиночку противостояли игилу? ??? fool Сирийская армия просто элементарно выдохлась, кончились силы и желание, началась апатия, если их сейчас не взбодрить -армия развалится вообще.
    Изгоняющий либероидов
    1. gla172 Сегодня, 07:08
      ...и есть ещё один фактор-"коалиция" во главе с "матрасами"...израиль которые нет нет да "бомбанут" из под тяжка...они то там в окопах сидя не знают от куда"прилетит" ......
      gla172
      1. Cataphract Сегодня, 07:27
        Цитата: gla172
        ..и есть ещё один фактор-"коалиция" во главе с "матрасами"...израиль которые нет нет да "бомбанут" из под тяжка...они то там в окопах сидя не знают от куда"прилетит" ......

        ну как бы эти доблестные вояки
        при подготовке сирийского спецназа, самым важным для бойцов было держать в порядке лицо и подкрашивать глаза

        находятся до сих пор в состоянии войны с Израилем, так что про "из под тяжка" как то не комильфо писать, не так ли?
        Cataphract
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:07
    Наверное, все таки автор сгущает краски. А Алеппо кто освобождал? Наши там были, разумеется, но сколько их там было? Всего ничего. Армия НЕ ХОЧЕТ воевать? Если это на самом деле так - то стране - хана, и не важно, возьмёт САА Акербат или нет.
    Горный стрелок
  5. Cataphract Сегодня, 07:08
    армия САР может полагаться только на 15% своего населения, алавитов, это кстати к вопросу почему нет всеобщей мобилизации. И максимальное количество живой силы уже достигнуто, больше резервов нет. Тут вариант только один, переброска войск в Сирию что частично уже сделано в виде спецназа, или воевать еще лет ***надцать.
    Есть конечно вариант не воевать, но имидж все....
    Cataphract
  6. Bekar48 Сегодня, 08:48
    Сотрудник ЮНИСЕФ, в течении длительного времени работающий в Сирии, в недавней откровенной беседе признал:
    1.пусть Россия, россияне воюют с ИГ, а мы уже устали и воевать не желаем. Пусть Россия пришлет свои войска и воюет с ИГ.
    2.пусть Иран с Россией ведут борьбу с ИГ;
    3.нам война не нужна, пусть будет так, как предписал Всевышний;
    4.у каждого из нас есть дом, семья, дети и мы благодарны Всевышнему за это. Более нам ничего не нужно.
    Все это вписывается в контекст высказывания Башара Асада, который не желает мобилизации, ибо это якобы противоречит традициям сирийского народа.
    Два городских квартала в самом Дамаске до сих пор находятся в руках ИГ, но сирийцы, проживая рядом, с самого начала, терпят их и даже не пытаются с ними бороться. Наглядный показатель. Даже комендантскую службу не желают организовывать и нести в Алеппо и других городах. Ссылка : "Пусть Россия, россияне следят за порядком и организовав комендантскую службу, несут ее. Вот в такую яму попали Россия, Иран. И что же теперь?
    Увы, размещая этот комментарий вовсе не пытаюсь противопоставить сирийцев и россиян, иранцев. Все это лишь для восполнения истинной картины событий, происходящих в Сирии, ибо СМИ и пр. лишь аплодируют захвату войсками Сирии небольшой деревушки, за которую бились в течении месяцев. Реальную картину приходится искать в других источниках или у непосредственных участников, свидетелей событий, хотя контекст происходящего стал наблюдаться уже в самом начале вступления ВКС в борьбу с ИГ: бомбили, уничтожали днем и ночью, ИГ и прочие чуть ли не волком выли от этого,а сирийские войска и не думали вступать в войну. Но в то же время наши СМИ оправдывали их действия тем, что войска Сирии измотаны, устали и пр. А мы, диванные аналитики, лишь подхватывали этот посыл. Не дай Бог сирийцам пережить то, что хотя бы пережили жители Беларуси в годы ВОВ. Но они бились теряя дома, близких, родных, в том числе детей, свой очаг. Бились до победы и многие дошли до Берлина. Не наблюдается это у народа Сирии к сожалению. Не наблюдается. И что же теперь делать?
    Bekar48
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