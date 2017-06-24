17:36 24 июня

Доклад спецслужб Израиля о финансировании Ираном ХАМАС и "Хизбаллы"

Израильские спецслужбы опубликовали данные об объёмах финансирования Ираном некоторых ближневосточных группировок. Озвучивал данные, содержащиеся в докладе, генерал-майор военной разведки Израиля Герци Халеви. Выступая перед участниками конференции по безопасности, генерал разведструктуры сообщил, что Тегеран финансирует «Хизбаллу» (*запрещена в РФ) и ХАМАС на общую сумму в 125 млн долларов в год.



При этом Халеви заявил, что ХАМАС сознательно накаляет обстановку в Секторе Газа, «способствуя тому, чтобы на территории Газы люди испытывали проблемы с электроэнергией и строительными материалами». Это, по словам израильского генерала, выставляется как результат действий Израиля, что, считает Халеви, не соответствует действительности. Тот факт, что Израиль фактически осуществляет блокаду Сектора Газа, Халеви озвучивать на конференции не стал. однако отметил, что проблемы, возникающие в Секторе, внутреннее дело тех сил, которые там борются за власть (ФАТХ и ХАМАС).


Прокомментировал в своём докладе генерал израильской разведки и действия «Хизбаллы» (*) в Сирии, поддерживаемые Ираном. По его словам, Израиль не может себе позволить игнорировать усиление позиций этой группировки.

А выступивший на той же конференции экс-представитель израильских оборонных кругов отметил, что в сложившейся ситуации Израиль не может рассчитывать на предложенные США варианты безопасности (вероятно, речь о зонах деэскалации в Сирии) и «должен самостоятельно решать задачи, связанные с собственной безопасностью».

Использованы фотографии: HAGAI FRID
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. апро Сегодня, 16:24
    Вот и Израиль о себе напомнил,а то что-то притих....
    апро
    1. Pirogov Сегодня, 16:27
      Цитата: апро
      Вот и Израиль о себе напомнил,а то что-то притих...

      Как же притихнут евреи ,это не о них .Видимо снова Сирию бомбить будут ,а это типа повод и т.д.
      Pirogov
      1. Чёрный Сегодня, 16:31
        Иными словами Израиль дал понять, что прекращение боевых действий в Сирии их не устраивает...как говориться бомбили, бомбим и будем бомбить...
        Чёрный
        1. Shurik70 Сегодня, 16:36
          Доклад спецслужб Израиля о финансировании Ираном ХАМАС

          Лучше бы сделали доклад о создании спецслужбами Израиля организации ХАМАС. Как то об этом стыдливо умалчивают.
          Или сделали бы доклад о том, кто создал ИГИЛ. Хотя за это их ЦРУ закопают.
          Shurik70
          1. kpotr Сегодня, 16:42
            Егептяне? От создателей Братьев-мусульман?
            kpotr
            1. Shurik70 Сегодня, 16:51
              Цитата: kpotr
              Егептяне? От создателей Братьев-мусульман?

              ХАМАС была создана Израилем в противовес ФАТХу. Это они признали сами впоследствии. И цели своей добилась - все ребята из ФАТХ перебежали в ХАМАС
              ИГИЛ была создана ЦРУ для дестабилизации Европы путём насыщения беженцами (что пока не доказано, но смотри, кому это выгодно). Цели пока не добились - "Ще не вмерла Европа". Хотя Англия уже сбегает.
              Shurik70
              1. kpotr Сегодня, 16:57
                Аговорят вышло оно из отделения братьев мусульман.
                Цитата: Shurik70

                ИГИЛ была создана ЦРУ для дестабилизации Европы путём насыщения беженцами. Цели пока не добились - "Ще не вмерла Европа"

                Россия была создана рептилоидами для дестабилизации мира путем разделения мира на "полюса". Цели пока не добились - "Чи не Двуполярность світ"
                kpotr
                1. Deadушка Сегодня, 17:29
                  Цитата: kpotr
                  Аговорят вышло оно из отделения братьев мусульман.

                  Братья мусульмане еще в 70-80 "развлекались".
                  Deadушка
              2. Арон Заави Сегодня, 17:08
                Цитата: Shurik70

                ХАМАС была создана Израилем в противовес ФАТХу

                Неправда. В свое время недооценили опасность мусульманских организаций объвивших своей целью благотворительность и недостаточно их контролировали. Вот и весь вклад Израиля в создание ХАМАСа.
                Арон Заави
          2. Арон Заави Сегодня, 17:05
            Цитата: Shurik70
            Доклад спецслужб Израиля о финансировании Ираном ХАМАС

            Лучше бы сделали доклад о создании спецслужбами Израиля организации ХАМАС. Как то об этом стыдливо умалчивают.
            Или сделали бы доклад о том, кто создал ИГИЛ. Хотя за это их ЦРУ закопают.

            ХАМАС это боевое крыло организации "Братья Мусульмане" , которое зародилось в исламком мире в 19 веке. Скажите еще, что "Братьев Мусульман" мы создали. hi
            Арон Заави
            1. sabakina Сегодня, 17:12
              Арон, а разве нет? Бог создал еврея, еврей всех остальных...Усё логично!
              sabakina
              1. Арон Заави Сегодня, 17:14
                Цитата: sabakina
                Арон, а разве нет? Бог создал еврея, еврей всех остальных...Усё логично!

                А это по Губерману. good

                Везде одинаков Господень посев,
                и врут нам о разнице наций
                все люди - евреи, и просто не все
                нашли пока смелость признаться.


                Арон Заави
                1. sabakina Сегодня, 17:18
                  Мне стыдно на форуме признаться, но после ваших слов, я посмотрел вниз. Не, усё на месте, как и при рождении.
                  sabakina
                  1. Арон Заави Сегодня, 17:20
                    Цитата: sabakina
                    Мне стыдно на форуме признаться, но после ваших слов, я посмотрел вниз. Не, усё на месте, как и при рождении.

                    "У всех свои недостатки"(с). laughing
                    Арон Заави
                    1. sabakina Сегодня, 17:23
                      Да Арон, фильм "День независимости". И что интересно, я согласен с отцом главного киногероя! wink
                      sabakina
            2. болот Сегодня, 17:21
              Цитата: Арон Заави
              ХАМАС это боевое крыло организации "Братья Мусульмане" , которое зародилось в исламком мире в 19 веке. Скажите еще, что "Братьев Мусульман" мы создали.

              Шолом,просто интересно как иранские шииты могут спонсировать суннитов что братьев что и хамас?
              ПЫСЫ хотя на ближнем востоке черт ногу сломит разбираясь кто кого "кормит".
              болот
              1. Арон Заави Сегодня, 17:31
                Цитата: болот
                Цитата: Арон Заави
                ХАМАС это боевое крыло организации "Братья Мусульмане" , которое зародилось в исламком мире в 19 веке. Скажите еще, что "Братьев Мусульман" мы создали.

                Шолом,просто интересно как иранские шииты могут спонсировать суннитов что братьев что и хамас?
                ПЫСЫ хотя на ближнем востоке черт ногу сломит разбираясь кто кого "кормит".

                Даже лень расказыаать. hi В инете масса информации.
                Арон Заави
                1. Злой543 Сегодня, 17:35
                  Израиль нанес авиа удар по сирийской армии
                  Злой543
        2. Maskom Сегодня, 16:51
          Только если иранцы будут передавать стратегическое оружие хизбалле и не будут организовывать свои базы в Сирии. Вот вы бы потерпели базу нато в Беларуси или в Украине ? А ведь НАТО для вас намного меньшая угроза, чем для нас Иран с Хизбаллой
          Maskom
          1. sabakina Сегодня, 17:15
            Цитата: Maskom
            Только если иранцы будут передавать стратегическое оружие хизбалле и не будут организовывать свои базы в Сирии. Вот вы бы потерпели базу нато в Беларуси или в Украине ? А ведь НАТО для вас намного меньшая угроза, чем для нас Иран с Хизбаллой

            Или вы сейчас возьмёте свои слова обратно, или выс щас будуть бить! Возможно, даже ногами!
            Интересно, за кого нас этот .........держит? am
            sabakina
      2. kpotr Сегодня, 16:33
        Вот это повод.

        Как же притихнут евреи ,это не о них .Видимо снова Сирию бомбить будут ,а это типа повод и т.д.

        В субботу, 24 июня, около 15:00, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.

        Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что снаряды разорвались на незастроенной местности. В результате обстрела никто не пострадал.

        В связи с продолжающимися боями в районе Кунейтры, ЦАХАЛ просит население воздержаться от посещения территории, прилегающей к израильско-сирийской границе.
        kpotr
    2. сибиралт Сегодня, 16:33
      Кто бы верил Израилю? laughing
      сибиралт
      1. Арон Заави Сегодня, 17:11
        Цитата: сибиралт
        Кто бы верил Израилю? laughing

        Позвольте, ну кому надо доверяют и проверяют. А Ваше мнение Кремль мало интересует. tongue
        Арон Заави
        1. sabakina Сегодня, 17:33
          А Ваше мнение Кремль мало интересует.
          А шо он сказал про Кремль?
          sabakina
    3. sabakina Сегодня, 17:08
      Цитата: апро
      Вот и Израиль о себе напомнил,а то что-то притих....

      Почему притих? Каждый день как на службе!
      Арон Заави, А Нас Рать, Биндюжник, Rabioso, Shahno, dag, karish, Netwallker, igor67, Центр, Maskom, voyaka uh, Рабинович, Рабинович-7
      sabakina
      1. апро Сегодня, 17:16
        Цитата: sabakina
        Арон Заави, А Нас Рать, Биндюжник, Rabioso, Shahno, dag, karish, Netwallker, igor67, Центр, Maskom, voyaka uh, Рабинович, Рабинович-7

        Так это и есть их служба государству Израиль,так сказать на идеологическом фронте.
        апро
        1. Арон Заави Сегодня, 17:21
          Цитата: апро
          Цитата: sabakina
          Арон Заави, А Нас Рать, Биндюжник, Rabioso, Shahno, dag, karish, Netwallker, igor67, Центр, Maskom, voyaka uh, Рабинович, Рабинович-7

          Так это и есть их служба государству Израиль,так сказать на идеологическом фронте.

          Эх , твои слова да Б-гу в уши. fellow
          Арон Заави
          1. sabakina Сегодня, 17:35
            Арон, ну признайся, что пока нет темы, касающееся Израиля, вас днём с огнём не сыщешь, но стоить упомянуть чёрта.....Держись земля, а я схожу....
            sabakina
  2. Владимир 38 Сегодня, 16:24
    А в чем новость то?..
    Владимир 38
  3. dvina71 Сегодня, 16:29
    ФИнансирет на 125млн долл? С каких пор это называется финансированием?
    dvina71
  4. uhu189 Сегодня, 16:30
    Хамас-же ещё недавно вроде как была бесхозной (на период проведения последней операции Израиля в секторе Газа). Теперь они опять под крыло Ирана ушли?
    uhu189
    1. grm Сегодня, 16:53
      Они под всеми ходят, кто деньги даёт на террор.
      grm
  5. Центр Сегодня, 16:34
    «Хизбаллу» (*запрещена в РФ)

    Скорее разрешена lol
    Центр
    1. Чёрный Сегодня, 16:37
      Цитата: Центр
      Скорее разрешена

      это ты про игил в Израиле*? laughing
      Чёрный
      1. Центр Сегодня, 16:39
        Нет, о дружбе России с хамасом и хизбалой wink

        К шариату приготовился? lol
        Центр
        1. апро Сегодня, 16:42
          Цитата: Центр
          Нет, о дружбе России с хамасом и хизбалой
          К шариату приготовился?

          А о дружбе Израиля с алькедой и игил как-то скромно промолчим?
          апро
          1. Центр Сегодня, 16:46
            Цитата: апро
            скромно промолчим

            молчите, ведь это фантазии
            Центр
            1. апро Сегодня, 16:53
              Цитата: Центр
              Цитата: апро
              скромно промолчим

              молчите, ведь это фантазии

              Верю как себе....
              А хамасовцы чем Вам не угодили,они ведь тоже Ваш проект в противовес ФАТХа? Или тонкий план?
              апро
            2. zadorin1974 Сегодня, 16:57
              Ну как же,конечно фантазии!!!И сирийских боевиков в Израильских госпиталях не лечили(может и все еще не лечат)и министр обороны их не посещал(там и спалился перед вашими же репортерами)И не бомбил ВВС Израиля правительственные войска Сирии при наступлении на боевиков.Не,точно не было hi Белые вы и пушистые,даже всплакнул.
              zadorin1974
            3. болот Сегодня, 17:08
              Цитата: Центр
              Центр

              Лондо Моллари,шолом,как интересно отнесутся ваши сограждане в плане оказания реанимационных и лечебных услуг военнослужащим из Казахстана или Кыргызстана в своих клиниках,за счет средств налогоплатильщиков или ООН?
              болот
        2. Чёрный Сегодня, 16:51
          Цитата: Центр
          К шариату приготовился?

          Да я то нет, а вот вы там вроде уже даже обрезание себе сделали wassat
          Чёрный
          1. апро Сегодня, 17:02
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Центр
            К шариату приготовился?

            Да я то нет, а вот вы там вроде уже даже обрезание себе сделали wassat

            Лучшее качество еврея ,ко всему готов.....умеют люди на лету переобуваться.
            апро
          2. zadorin1974 Сегодня, 17:06
            Да я то нет, а вот вы там вроде уже даже обрезание себе сделали wassatЧерный,не пали хату,арабы то не знали belay
            zadorin1974
        3. sabakina Сегодня, 17:26
          Цитата: Центр
          Нет, о дружбе России с хамасом и хизбалой wink
          К шариату приготовился? lol

          Те словами Кличко сказать или сам допрёшь?
          sabakina
    2. kpotr Сегодня, 16:39
      Комбо
      «Хизбаллу» (*запрещена в РФ)


      Тот факт, что Израиль фактически осуществляет блокаду Сектора Газа, Халеви озвучивать на конференции не стал.
      kpotr
      1. grm Сегодня, 17:08
        Цитата: kpotr
        «Хизбаллу» (*запрещена в РФ)


        Не запрещена.


        Цитата: kpotr
        Тот факт, что Израиль фактически осуществляет блокаду Сектора Газа, Халеви озвучивать на конференции не стал.


        Египет тоже осуществляет Блокаду, но конечно интересно ведь представить столкновение евреев и арабов, а не арабов и арабов, ведь ,когда Египет против Хамас, тоже осуществляет блокаду, заливает террористические тоннели Хамас водой (одно время Израиль хотел тоже самое,но на него начали кричать- затопите дома, испортите почву и Израиль отказался), Египет травит террористов в тоннелях газом, выселил кучу людей и уничтожил их дома ,когда строил буферную зону... но это же Египет- ему можно ... wink
        grm
  6. Самогонщик Сегодня, 16:37
    а доклад о обеспечении логистики своих..окупационного режима на территории укропии и финансировании через своих фашистких групировок уничтожающих русский мир опаздывает. да и о развитии жидобандеровского движения так же.
    Самогонщик
  7. anjey Сегодня, 16:39
    однобоко и предсказуемо,чья разведка огласит финансирование игил и других террористов израилем?израиль функционален как" погонщик арабов"для запада,вот его и крышуют и нос дают задирать и дорогими игрушками балуют(f-35) все кому не лень,а они и рады стараться-"американский сухопутный авианосец на б в"
    anjey
    1. grm Сегодня, 16:53
      Цитата: anjey
      однобоко и предсказуемо,чья разведка огласит финансирование игил и других террористов израилем?


      Ни одна нормальная, в том числе и СВР России так как это чистая ложь hi
      grm
  8. iliitchitch Сегодня, 16:58
    Аж 2-м хулиганам 125млн.\год - это "на мороженку" . Да и то , небось , нолик приписали . Надо докопаться , в общем . От Сирии откусить хоть чего-нибудь , на Иран наехать , Палестину пнуть . "Скучно , девочки" .
    iliitchitch
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:02
    Вот чего у израильтян не отберешь, так это способности видеть только чужие грехи, и полностью игнорировать свои lol Вот , умеют люди выстовлять себя ангелочками lol а вокруг них исчадия ада lol Если бы Израиль занемал по площади ту территорию, где сейчас находится сша, даже океаны омывающие их берега были хоть в чем-то, но виноваты lol Им бы Отдела -Виталия в премьеры. ... wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. sabakina Сегодня, 17:29
      Если бы евреи занимали площадь США , мы бы с Вами сейчас не переписывались бы, а нанимались бы подводным драйвингом....В виде каракатиц....
      sabakina
  10. grm Сегодня, 17:04
    Тегеран финансирует «Хизбаллу» (*запрещена в РФ) и ХАМАС на общую сумму в 125 млн долларов в год.


    Террористическая группировка Хизбалла не запрещена в России .

    Тот факт, что Израиль фактически осуществляет блокаду Сектора Газа, Халеви озвучивать на конференции не стал


    Конечно Израиль осуществляет блокаду Сектора Газа, однако многие забывают или специально упускают из своих статей, особенно те, кто не импонируют Израилю , что Египет тоже осуществляет блокаду Сектора Газа. Что Египет тоже имеет границу с Газой и тоже не позволяет террористам Хамас, что захватили Газу ещё Египту портить жизнь, не забывая о том, что Хамас осуществлял и помогал осуществлять теракты против Египта и помогает ИГИЛ.

    Кому интересно -
    http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160306_eg
    ypt_hamas_killing
    http://www.jacos.net/ru/novosti/egipet-khamas-tes
    no-sotrudnichaet-s-igil-na-sinae-227383
    grm
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:23
      Сектора ГазаОсобенно песня "Туман".Кто о чём- я про "Сектор Газа".
      ВЕРЕСК
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:06
    Эта тема в обсуждении будет сегодня под номером один lol lol "Любят "на сайте помыть израильтянам косточки! !! laughing
    Изгоняющий либероидов
  12. SCHMEL Сегодня, 17:18
    Заместитель главаря террористической группировки ДАИШ заявил, что эта группировка финансируется не только доходами от продажи нефти, ибо Израиль и ряд государств помогают этой группировке деньгами.
    Пожелавший остаться неназванным задержан сейчас силами безопасности Ирака. На допросах он показал, что ДАИШ, помимо продажи нефти разным странам через Турцию, получают финансовую помощь от ряда государств, в том числе 120 млн. в год от Катара, 50 млн. от Саудовской Аравии, 35 млн. от ОАЭ и 12 млн. долларов от Бахрейна.

    SCHMEL
    1. grm Сегодня, 17:29
      Цитата: SCHMEL
      Заместитель главаря террористической группировки ДАИШ заявил


      Цитата: SCHMEL
      Пожелавший остаться неназванным задержан сейчас силами безопасности Ирака.

      в конце 2015 года и до сих пор неизвестный...


      Хватит перекопировать бред тупой пропаганды hi
      grm
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 17:19
    recourse Я тоже финансирую наши магазины по природе пивка или водовки.Про шашлыки-молчу.Огурчики и помидорчики-уже свои.Извините...
    ВЕРЕСК
    1. болот Сегодня, 17:32
      Цитата: ВЕРЕСК
      Огурчики и помидорчики-уже свои.

      Там,местное население гидропонику то же не долюбливают,предпочитают турецкие с земли.
      болот
  14. behemot Сегодня, 17:24
    Халеви заявил, что ХАМАС сознательно накаляет обстановку

    как неожиданно! Ну чем не повод для праведного вторжения?
    behemot
    1. grm Сегодня, 17:35
      Цитата: behemot
      как неожиданно! Ну чем не повод для праведного вторжения?


      Оно Израилю нафиг не надо. В этом нет ни капли смысла . И это выгодно лишь противнику Хамаса - Абу Мазену, что только и ждёт ,чтобы Израиль за него "работу" сделал. Ведь ,если вы не в курсе, то Хамас в 2007 году захватил власть у Фатах ( Абу Мазена в Газе) и до сих пор идёт борьба за власть в Секторе Газа и не давно Абу Мазен потребовал прекратить частично поставки электричества в Газу,что и было сделано.
      grm
  15. Altona Сегодня, 17:33
    Цитата: Чёрный
    Иными словами Израиль дал понять, что прекращение боевых действий в Сирии их не устраивает...как говориться бомбили, бомбим и будем бомбить...

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    Не иными словами, а напрямую сказали. что боятся усиления иранского влияния в регионе и будут поддерживать ИГИЛ.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 17:35
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    "Любят "на сайте помыть израильтянам косточки! !!

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    Да не то чтобы. Просто надо снимать излишнюю сакрализацию с некоторых и отучить песочницу поучать весь мир как жить.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 17:35
    Цитата: grm
    Хватит перекопировать бред тупой пропаганды

    ---------------------
    В чём пропаганда, извините?
    Altona
Картина дня