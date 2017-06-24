Доклад спецслужб Израиля о финансировании Ираном ХАМАС и "Хизбаллы"

Израильские спецслужбы опубликовали данные об объёмах финансирования Ираном некоторых ближневосточных группировок. Озвучивал данные, содержащиеся в докладе, генерал-майор военной разведки Израиля Герци Халеви. Выступая перед участниками конференции по безопасности, генерал разведструктуры сообщил, что Тегеран финансирует «Хизбаллу» (*запрещена в РФ) и ХАМАС на общую сумму в 125 млн долларов в год.При этом Халеви заявил, что ХАМАС сознательно накаляет обстановку в Секторе Газа, «способствуя тому, чтобы на территории Газы люди испытывали проблемы с электроэнергией и строительными материалами». Это, по словам израильского генерала, выставляется как результат действий Израиля, что, считает Халеви, не соответствует действительности. Тот факт, что Израиль фактически осуществляет блокаду Сектора Газа, Халеви озвучивать на конференции не стал. однако отметил, что проблемы, возникающие в Секторе, внутреннее дело тех сил, которые там борются за власть (ФАТХ и ХАМАС).Прокомментировал в своём докладе генерал израильской разведки и действия «Хизбаллы» (*) в Сирии, поддерживаемые Ираном. По его словам, Израиль не может себе позволить игнорировать усиление позиций этой группировки.А выступивший на той же конференции экс-представитель израильских оборонных кругов отметил, что в сложившейся ситуации Израиль не может рассчитывать на предложенные США варианты безопасности (вероятно, речь о зонах деэскалации в Сирии) и «должен самостоятельно решать задачи, связанные с собственной безопасностью».