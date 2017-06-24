20:12 24 июня

Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийской армии

Израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии в ответ на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийской армии


Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его "неприемлемым нарушением израильского суверенитета".


В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму
— сказано в сообщении, передает РИА Новости .

С израильской стороны пострадавших нет. Военные говорят, что снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе Кунейтры столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.

Использованы фотографии: http://istoriya.online/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 135

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  1. iliitchitch Сегодня, 17:43
    А чего стыдливо так ? "..с отрядами сирийской ОППОЗИЦИИ.." . Не называть же своих игилом . Оппозиция , да .
    iliitchitch
    1. Арон Заави Сегодня, 17:47
      Цитата: iliitchitch
      А чего стыдливо так ? "..с отрядами сирийской ОППОЗИЦИИ.." . Не называть же своих игилом . Оппозиция , да .

      Блин сколько лет в Сирии война? Какой ИГИЛ на Голанах?
      P.S. на этом выступление в этой теме я закончил. Предоставляю трибуну для клеймения Израиля всем желающим. Удачи. drinks
      Арон Заави
      1. Чёрный Сегодня, 17:49
        Цитата: Арон Заави
        Блин сколько лет в Сирии война? Какой ИГИЛ на Голанах?

        Да там кроме игила полно террористических организаций, нусры, аль-шааиы и т.д....так что Израилю есть из кого выбирать и кого поддерживать....Аарон, не разочаровывай меня, не говори , что это не так. smile
        Чёрный
      2. igor67 Сегодня, 17:56
        igor67 3 Вчера, 23:16
        Цитата: igor67
        уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
        два часаНу прошло 16 минут,разов тридцать бабахнуло, --- Мой вчерашний коментарий,часа два лупили,и скорей всего эти два танка,потому что по два выстрела и взрывы, окна треслись
        igor67
        1. Армата Сегодня, 19:20
          Цитата: igor67
          уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
          два часаНу прошло 16 минут,разов тридцать бабахнуло, --- Мой вчерашний коментарий,часа два лупили,и скорей всего эти два танка,потому что по два выстрела и взрывы, окна треслись

          Привет пропащий))) Неспокойно там у вас, если учесть что ты живешь прямо на галанах. Игорь кинь свой скайп в личку,а то я потерял все контакты.
          Армата
          1. igor67 Сегодня, 19:22
            Цитата: Армата
            Цитата: igor67
            уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
            два часаНу прошло 16 минут,разов тридцать бабахнуло, --- Мой вчерашний коментарий,часа два лупили,и скорей всего эти два танка,потому что по два выстрела и взрывы, окна треслись

            Привет пропащий))) Неспокойно там у вас, если учесть что ты живешь прямо на галанах. Игорь кинь свой скайп в личку,а то я потерял все контакты.

            хорошё,сейчас скину
            igor67
            1. karish Сегодня, 19:25
              Цитата: igor67
              Цитата: Армата
              Цитата: igor67
              уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
              два часаНу прошло 16 минут,разов тридцать бабахнуло, --- Мой вчерашний коментарий,часа два лупили,и скорей всего эти два танка,потому что по два выстрела и взрывы, окна треслись

              Привет пропащий))) Неспокойно там у вас, если учесть что ты живешь прямо на галанах. Игорь кинь свой скайп в личку,а то я потерял все контакты.

              хорошё,сейчас скину

              механник ?Женя ?
              karish
              1. Армата Сегодня, 19:44
                Цитата: karish
                механник ?Женя ?

                АГА wink hi
                Армата
        2. sabakina Сегодня, 19:33
          Цитата: igor67
          igor67 3 Вчера, 23:16
          Цитата: igor67
          уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
          два часаНу прошло 16 минут,разов тридцать бабахнуло, --- Мой вчерашний коментарий,часа два лупили,и скорей всего эти два танка,потому что по два выстрела и взрывы, окна треслись

          Два часа из танка? По Израилю?
          -Не верю! (с) Станиславский.
          sabakina
          1. igor67 Сегодня, 19:38
            Цитата: sabakina
            Цитата: igor67
            igor67 3 Вчера, 23:16
            Цитата: igor67
            уже скоро 23 по Москве, слышу разрывы, видать в районе Кунейтры,уже саса два слышно
            два часаНу прошло 16 минут,разов тридцать бабахнуло, --- Мой вчерашний коментарий,часа два лупили,и скорей всего эти два танка,потому что по два выстрела и взрывы, окна треслись

            Два часа из танка? По Израилю?
            -Не верю! (с) Станиславский.

            не верь, я вчера как и вы не знали,что наши ответят авиаударом, просто написал ,что слышу за окном
            igor67
            1. sabakina Сегодня, 20:01
              Игорь Игорь...Ваши на один снаряд отправляют пакет РСЗО,.......А тут танк, два часа пуляет....WoT ваши военные играют?
              sabakina
      3. yuriy55 Сегодня, 18:18
        Цитата: Арон Заави
        Предоставляю трибуну для клеймения Израиля всем желающим. Удачи.

        А вы знаете, не стану никого клеймить в этот раз. Возможно некоторым чинам в России нужно поучиться давать адекватный ответ? Может быть, кому-то стоит сверить привязки и уточнить координаты целей,по которым надо стрелять... request
        yuriy55
      4. Deniska999 Сегодня, 18:31
        Арон, там же где-то есть область, контролируемая боевиками, присягнувшими ИГ.
        Deniska999
      5. duche Сегодня, 18:33
        Правильно. На Голанах сидят израильтяне, вместе с ИГ.
        duche
      6. Pirogov Сегодня, 18:39
        Цитата: Арон Заави
        Блин сколько лет в Сирии война? Какой ИГИЛ на Голанах?

        Это намёк на то ,чтобы Израилю отдали всю Сирию ?
        Pirogov
      7. iliitchitch Сегодня, 18:58
        Цитата: Арон Заави
        Блин сколько лет в Сирии война? Какой ИГИЛ на Голанах?


        Для меня все шайтаны игил , так понятней , любители в сторону отпрыгивать ?
        iliitchitch
      8. seal78 Сегодня, 19:02
        Матрасня в истерике. Ничего не получается, пытаются провоцировать со всех сторон. Подключают своих еврейских пёсиков. НО и до них руки дойдут ) Чуть позже.
        seal78
      9. Partyzan Сегодня, 19:03
        Арон, я выступал против вашей наглости, но здесь, в данной ситуации, ваши вооруженные силы поступили адекватно, респект, hi
        Partyzan
      10. sabakina Сегодня, 19:31
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: iliitchitch
        А чего стыдливо так ? "..с отрядами сирийской ОППОЗИЦИИ.." . Не называть же своих игилом . Оппозиция , да .

        Блин сколько лет в Сирии война? Какой ИГИЛ на Голанах?
        P.S. на этом выступление в этой теме я закончил. Предоставляю трибуну для клеймения Израиля всем желающим. Удачи. drinks

        Арон, как истинный еврей, благоразумно предпочёл смыться. ну, хоть на этом спасибо!
        sabakina
      11. Маз Сегодня, 19:41
        Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии

        Как это у вас синхронно получилось, одно за другим. Взаимодействие хорошее - уважаю, организованной стаей рвать на куски добычу гораздо легче.
        Маз
      12. Maskom Сегодня, 19:55
        Ой , заругают нас сейчас... не губите , мужики, не губите...
        Maskom
  2. Чёрный Сегодня, 17:44
    Ну вот...стоило сирийской армии прижать террористов, как тут же нарисовался Израиль...помощь подоспела вовремя, так сказать...
    Чёрный
    1. grm Сегодня, 19:00
      Цитата: Чёрный
      Ну вот...стоило сирийской армии прижать террористов, как тут же нарисовался Израиль...помощь подоспела вовремя, так сказать...


      Кого там и где прижали?

      Вы карту видели?

      Израиль обстреляли с Севера Голанских Высот.

      Вот Голанские высоты -


      Вот расположения сил сейчас на Голанах -

      https://isis.liveuamap.com/ru?savelanguage=true

      Зелёные- оппозиция
      Красные - Асад
      Темные - ИГИЛ.

      Ещё раз говорю - обстреляли Израиль с Севера Голан..


      Ну и где там прижали террористов? Где там ИГИЛ?
      Нет там никакого ИГИЛ.
      Это Асад мочит оппозицию и наоборот. Добро пожаловать в реальный мир hi

      Асад вместо борьбы с террористами, воюет с оппозицией, а снаряды залетают на территорию Израиля и правильно, что Асад за это получает.
      grm
      1. sabakina Сегодня, 19:36
        Чё? Самый умный? Или вумен?
        sabakina
    2. Partyzan Сегодня, 19:07
      Ну вот...стоило сирийской армии прижать террористов
      террористов то она прижала, а стреляли по голанам продажные арабчата, которых надо гнать из сирийской армии, что бы больше склады на блокпостах ни доставались бармалеям, не такие подставы ни прокатывали negative
      Partyzan
  3. dfg Сегодня, 17:52
    и только только обсудили новость какого-то очередного еврейского доклада ..что там хамас что там та бедная хезболла самые большие террористы в мире и есть евреи
    dfg
    1. sabakina Сегодня, 20:03
      Цитата: dfg
      и только только обсудили новость какого-то очередного еврейского доклада ..что там хамас что там та бедная хезболла самые большие террористы в мире и есть евреи

      Евреи были, есть и хотят есть!
      sabakina
  4. Центр Сегодня, 17:56
    ответ на десяток шальных снарядов

    Никак асад не "запомнит" в какой стороне Израиль.
    Надо стрелять по его дворцу, может тогда он перестанет заниматься терроризмом.
    Центр
    1. Чёрный Сегодня, 17:59
      Цитата: Центр
      Никак асад не "запомнит" в какой стороне Израиль.

      Зато террористы хорошо знают к чьей границе нужно жаться, где безопасней, и кто защитит. laughing
      Чёрный
      1. Центр Сегодня, 18:05
        Уже надоела эта байка что Израиль лечит террористов. А кто лечит хизбалу? игил атакует Израиль так же как и Асад с иранской хизбалой.
        Центр
        1. Чёрный Сегодня, 18:08
          Цитата: Центр
          игил атакует Израиль

          Так вот же он игил, между асадом и вами, прям около вашей границы, чего же вы их в ответ не атакуете? laughing ...спалились вы по полной, хлопцы wink
          Чёрный
          1. Shurik70 Сегодня, 18:18
            Не в первый раз ИГИЛ на границе с Израилем, когда его прижмёт Асад, подаёт сигнал Израилю "спасите", запулив туда чем ни будь (мины, ракеты, теперь вот снаряды)
            Израиль и рад спасать тех, кто поддерживает кипение сирийского котла. Главное - что бы дольше продолжалась эта война, где убивают их ближайших соседей, но не их самих.
            Shurik70
        2. vovanpain Сегодня, 18:12
          Цитата: Арон Заави
          Какой ИГИЛ на Голанах?

          Цитата: Центр
          игил атакует Израиль так же

          Алекс Юстасу laughing ТУК ТУК ТУК wink Ох выпускайте кракена angry Отдел bully где ты? feel Рабинович,во всем виноват Асад?Ну ясен пень,не своих же стрелять sad Блин вот никогда не страдал антисемитизмом,но это богоизбранных не красит,да уж,что такое совесть это вам не известно,если бы вы влупили в ответ и по этой оппозиции честней было бы намного. negative
          vovanpain
          1. Владимир 38 Сегодня, 18:47
            Цитата: vovanpain
            Алекс Юстасу ТУК ТУК ТУК Ох выпускайте кракена Отдел где ты? Рабинович,во всем виноват Асад?Н

            Не знаю, но израильтяне мне очень импонируют, хоть сам и русский.. Окружены со всех сторон бармалеями и молодцы, чётко и жестко отстаивают свою позицию.. Папа Асада СССР помнится сильно подставил и что там творится сейчас мне вообще трудно разобрать. Но вот что интересно, в жизни много встречал евреев и в подчиненных у оных бывал, все нормальные люди попадались. И потом долго не мог понять, от чего их мягко говоря, недолюбливают и оказывается это все идет с глубины веков... История.. А вот хохлов не перевариваю и все кто южнее почему то с подлицой попадались..
            Владимир 38
          2. Саша Крымский Сегодня, 19:09
            Это зависть! - большой грех.
            Снаряды которые случайно падают на населённые пункты Ростовской губернии ни кому не мешают?
            А ответку дать ?
            Таллерантными стали?
            Саша Крымский
            1. svp67 Сегодня, 19:15
              Цитата: Саша Крымский
              Снаряды которые случайно падают на населённые пункты Ростовской губернии ни кому не мешают?А ответку дать ?Таллерантными стали?

              Саша, Вы живете годом 2014... с той поры уже достаточно времени прошло, и тем, кто "случайно присылал" снаряды в "Ростовскую губернию", все уже разъяснили и ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ "доходчиво".
              svp67
              1. sabakina Сегодня, 19:42
                Серёга, отойди, я сапогом ему напподам! Оборзели в край!
                sabakina
                1. Саша Крымский Сегодня, 19:50
                  Цитата: sabakina
                  Серёга, отойди, я сапогом ему напподам! Оборзели в край!

                  Шею себе не сверни , вставая в позу скарпиона- герой с женским личиком.
                  Саша Крымский
                  1. sabakina Сегодня, 20:07
                    Ты твая на ник не смотри, за сапогом лучше следи! Иль уже успел морду кирпичом сделать?
                    sabakina
              2. Саша Крымский Сегодня, 19:43
                Цитата: svp67
                Цитата: Саша Крымский
                Снаряды которые случайно падают на населённые пункты Ростовской губернии ни кому не мешают?А ответку дать ?Таллерантными стали?

                Саша, Вы живете годом 2014... с той поры уже достаточно времени прошло, и тем, кто "случайно присылал" снаряды в "Ростовскую губернию", все уже разъяснили и ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ "доходчиво".

                Дай Б-г , что бы я ошибался! И это не было простым замалчиванием.
                Ну и отлично, что " доходчиво разьяснили"! good
                Мы тоже пытаемся " доходчиво разьяснить". - видимо до Сирийской братвы труднее доходит , чем до Украинских братьев! wassat
                Ну ничего , как говорится - капля точит камень не силой а частым падением
                Саша Крымский
        3. воттак Сегодня, 18:15
          да вас послушать вас все атакуют, чукчи не достают?
          воттак
          1. sabakina Сегодня, 20:09
            Цитата: воттак
            да вас послушать вас все атакуют, чукчи не достают?

            Походу, им приглянулся ЕАО!
            sabakina
        4. sabakina Сегодня, 19:39
          Цитата: Центр
          Уже надоела эта байка что Израиль лечит террористов. А кто лечит хизбалу? игил атакует Израиль так же как и Асад с иранской хизбалой.

          Ну разумеется надоело, когда, весь день в дерьмо приходится нырять, опасаясь меча янычара!
          sabakina
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:06
      Осторожнее в теории.А то практика может прилететь.Вы слишком зациклились на своей "исключительности".В настоящее время вы подобны шакалу.Бить из под тишка.Не думаю,очередной Рабинович,что вам жизнь спокойная будет.Вы сами себе судьбу выбрали.Зря И.В.Сталин не загнал вас в Антарктиду.Как вы были шакалами-так и остались.
      ВЕРЕСК
      1. Центр Сегодня, 18:09
        Жизнь не будет спокойной, но и в рабстве не будем. Мы не здаемся, тут кадыровых не будет.
        Центр
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:16
          Вы нам в рабах не нужны.Себе не льстите.Мы не та нация,которая ищет шестёрок.Не грубите в Сирии.Пока просто просим.
          ВЕРЕСК
          1. Центр Сегодня, 18:23
            Цитата: ВЕРЕСК
            Пока просто просим

            lol как там хмеймим поживает.
            Центр
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:27
              Не на ваше здоровье.Или попробовать желаете?Ждём-с.
              ВЕРЕСК
              1. sabakina Сегодня, 19:44
                ВЕРЕСК, если чё, я со спины! Рабинович, выходи на битву!
                sabakina
        2. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 18:19
          народ который был 5тыс лет в рабстве. со времён фараонов .говорит что он не будет в рабстве??. никогда не говорите никогда.
          alibabaewitch.vasilij2018
          1. karish Сегодня, 18:26
            Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
            народ который был 5тыс лет в рабстве со времён фараонов

            Вы точно тничего не попутали ?
            karish
            1. sabakina Сегодня, 19:45
              Да, перепутали! Вы пассажир не нашей планеты!
              sabakina
          2. Центр Сегодня, 20:02
            Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
            народ который был 5тыс лет в рабстве. со времён фараонов .говорит что он не будет в рабстве??. никогда не говорите никогда.

            Так и фараонов нет. Всё народы исчезли которые издевались.
            Центр
        3. Владимир 38 Сегодня, 18:21
          И правильно делаете) На самом деле, на мой взгляд, Асад тоже не подарок, ну по крайней мере его папа СССР круто помнится подставил..
          Цитата: Центр
          Жизнь не будет спокойной, но и в рабстве не будем. Мы не здаемся, тут кадыровых не будет.
          Владимир 38
        4. poquello Сегодня, 18:53
          Цитата: Центр
          Жизнь не будет спокойной, но и в рабстве не будем. Мы не здаемся, тут кадыровых не будет.

          Вы не понимаете важности для нас Вашей страны, евреи должны мочь куда уехать, в 17м им ехать было некуда и шо случилось.
          poquello
        5. DMB_95 Сегодня, 19:41
          Цитата: Центр
          Мы не здаемся, тут кадыровых не будет.

          Не смешите ваши тапочки .. И Кадырова . laughing
          DMB_95
    3. сайгон Сегодня, 18:31
      Шикарно без объявления войны палить по президенту не зависимого государства!
      Да Адольф Алойзычь перед вами блюститель международных законов , он гаденышь хоть войну объявлял .
      Нет опять и опять убеждаюсь в том что евреи это у нас в России , нормальные адекватные люди .А вот в израиле не евреи просто израильтяне
      сайгон
      1. Центр Сегодня, 20:04
        Цитата: сайгон
        без объявления войны палить по президенту не зависимого государства

        fool
        Центр
  5. Михаил м Сегодня, 17:58
    Интересно, как бы назвали вооружённую оппозицию, обстреливающую Вашингтон, Париж, Берлин или Лондон? А как бы назвали бомбардировку Россией Украины в ответ на снаряды, разорвавшиеся на нашей территории? Двойные стандарты крепчают, как маразм.
    Михаил м
    1. grm Сегодня, 18:44
      Цитата: Михаил м
      А как бы назвали бомбардировку Россией Украины в ответ на снаряды, разорвавшиеся на нашей территории? Двойные стандарты крепчают, как маразм.


      Если бы Россия и Украина были в состоянии войны ,как Израиль и Сирия, то я полагаю поняли бы все.

      Когда ИГИЛ обстреляли Израиль с Синая, разве Израиль ударил по египетским войскам? Нет.
      А почему? Потому,что у Израиля мир с Египтом и Египет не помогает террористам против Израиля,как Асад помогает Хизбалле и поэтому терпимость другого толка.
      grm
      1. sabakina Сегодня, 19:46
        Если бы у бабки были яйки.... Ну с вами давно уже всё понятно...Элексизм!
        sabakina
      2. Михаил м Сегодня, 19:48
        Вы с логикой дружите? Стреляет оппозиция по Израилю, а ответный удар по сирийской армии. Если я вам завезу в челюсть, вы соседу в лоб ответите?
        Михаил м
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 17:59
    Даж-бл...Мы когда нибудь сможем на морду эту сетку из колючки одеть?Да и ладно,что сильная армия.Какого чёрта лезут не туда?Или хотите прирасти территорией от Сирии?Всегда к Израилю относился нормально.Приходиться менять устои.
    ВЕРЕСК
  7. vezunchik Сегодня, 18:06
    а потом плачутся что их ни кто не любит...
    vezunchik
  8. Atlant-1164 Сегодня, 18:07
    Израильские ВВС нанесли удар по сирийским войскам‍￼￼
    Израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии в ответ на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 18:11
      так вот.. это для тех ,кому один раз не считается. в таком деле есть два пути..как гласит древнеславянская поговорка-на щите или со щитом. читайте К.Симонова,и будет вам счастье.

      Держись, мой мальчик: на свете
      Два раза не умирать.
      Atlant-1164
      1. yuriy55 Сегодня, 18:26
        Цитата: Atlant-1164
        Держись, мой мальчик: на свете
        Два раза не умирать.

        Чую, Света была ещё та "прожжёнка"...
        А по теме, что? Или после пятницы слова не складываются в предложения, обличённые мыслью? Никогда древнеславянская поговорка не писалась на латыни... no
        yuriy55
  9. Центр Сегодня, 18:07
    Когда по вам с десяток выстрелят снарядов "по ошибке" какие действие ваши будут?
    Центр
    1. igor67 Сегодня, 18:13
      Цитата: Центр
      Когда по вам с десяток выстрелят снарядов "по ошибке" какие действие ваши будут?

      что я вчера писал?долбили спать не давали soldier
      igor67
      1. Центр Сегодня, 18:22
        Цитата: igor67
        что я вчера писал?долбили спать не давали

        Может они были, надо уничтожать этот асадовский терроризм.
        Центр
        1. igor67 Сегодня, 18:29
          Цитата: Центр
          Цитата: igor67
          что я вчера писал?долбили спать не давали

          Может они были, надо уничтожать этот асадовский терроризм.

          сами они себя уничтожат,разговаривал с израильскими арабами они суниты и Асада не поддерживают,к стате разговаривали с арабами с ПА ,с Рамаллы они не в восторге от Асада и Абу Мазена,
          igor67
        2. anjey Сегодня, 19:49
          как вы все одинаково запрограммированны,один в один,а кто вам сказал что асадовцы? та же игил зная вашу упертую целеноправленность пустила вам огневой привет - исскуственный повод побомбить сирийцев и помочь черным, вы ж за одно с ними,и с палестинцами аналогично :купленные Моссад провокаторы обстреливают Израиль или устраивают глупое нападение на полицейских и простые палестинцы получают непропорционально мощную ответку.у вас один и тот же шаблон "провокаций"
          anjey
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:21
      какие действие ваши будут?Вас не будет.
      ВЕРЕСК
    3. Atlant-1164 Сегодня, 18:21
      что значит по "вам"??
      Atlant-1164
    4. yuriy55 Сегодня, 18:30
      Цитата: Центр
      Когда по вам с десяток выстрелят снарядов "по ошибке" какие действие ваши будут?

      Пишу из окопа, сидя в танке... lol
      Наши действия ещё не определились по...И С-400 порожняком прошли...И "Буратины" редко вставляют свой нос в замочную скважину. А нанесение удара "Торнадо-С" по самовольно занятым сирийским территориям - это сон... request
      yuriy55
  10. Strashila Сегодня, 18:08
    Что сказать... там только утверждения что снаряды прилетели со стороны Сирии, но кто стрелял... и... , Израиль нанес удар по правительственным войскам Сирии, а не по террористам.
    Strashila
    1. воттак Сегодня, 18:16
      израиль по ком угодно удар нанесет лишь бы против ирана
      воттак
    2. grm Сегодня, 18:41
      Цитата: Strashila
      Что сказать... там только утверждения что снаряды прилетели со стороны Сирии, но кто стрелял... и... , Израиль нанес удар по правительственным войскам Сирии, а не по террористам.


      Ответили по тем, кто стрелял и тем,кто отвечает за территорию .
      Если Израиль не ответит- Асад сможет под предлогом , что это не специально итд ежедневно подводить к таким якобы не специальным ударам.

      А так- ему дали пинок , чтобы не забывал, где находится и следил и за собой и за территорией.

      Когда ИГИЛ ударили по Израилю с Сирии - Израиль вызвал вертолёт и боевики ИГИЛ были уничтожены.

      Поэтому получают все,кто надо и кто заслужил.
      grm
      1. Strashila Сегодня, 19:37
        Помнится другой расклад... когда правительственные войска Сирии вломили террористам... то была захвачена, как ни странно спец техника Израиля и раненных террористов направили на лечение военные госпиталь Израиля... заявив что типа это оппозиция.
        Strashila
        1. grm Сегодня, 19:46
          Цитата: Strashila
          то была захвачена, как ни странно спец техника Израиля и раненных террористов направили на лечение военные госпиталь Израиля... заявив что типа это оппозиция.


          Какая спецтехника?
          Где именно захвачена? С фото конечно...
          Кто сказал, что в Израиль доставили террористов? Откуда эта инфа? Или вы террористами называете оппозицию? Если оппозицию,то да- силы ООН доставляли и раненых солдат оппозиции и женщин и детей.
          Никто террористов ,типа ИГИЛ в Израиль не привозил и никто в Израиле их не лечил.
          grm
          1. Strashila Сегодня, 20:02
            На ютубе есть видео о демонстрации захваченной техники..."В районе Аль-Ксейр обнаружена израильская военная техника,... " от 20 мая 2013 года
            Strashila
      2. Dym71 Сегодня, 20:06
        Цитата: grm
        и тем,кто отвечает за территорию .

        Ой ли? bully
        " Израиль наращивает свое военное участие в Сирии. В 2016 ЦАХАЛ создал на границе офис взаимодействия с целью лучшей координации действий с сирийскими гражданскими лицами. Офис также координирует авиационные удары по сирийским войскам и создал про-израильскую фракцию мятежников в приграничной зоне, основал и сейчас поддерживает свою собственную фракцию Сирийской Свободной Армии – Лива Форасан аль-Джулан (Рыцари Голан). Группу возглавляет местный боевик Абу Сухаиб аль-Джулани, базой ее операций является Джабат Кашаб, город в Кунейтре.
        Сирийские службы безопасности идентифицируют Абу Сухаиба как Ахмада аль-Хатиба, родом из Машарах. По их данным, в группе – до 1000 боевиков. Они получают от Израиля оружие и боеприпасы. У группы нет собственного тяжелого вооружения, и она действует в качестве пограничной охраны и патрулирует зону, в которой находится."
        Dym71
  11. УВБ Сегодня, 18:14
    Вспомните, сколько было "случайных" перелётов в 14-м году в Ростовской области, в т.ч. и по населённым пунктам. И какая была ответная реакция?! Вот чему не помешало бы поучиться у Израиля!
    УВБ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:22
      Вы про "13 снарядов "коих в действительности было многие десятки? Так вам же сказали "братский народ "шалит, по Ростовской облости можно, а вот если бы ...жалко что тормознули наших добровольцев под Мариуполем.
      Изгоняющий либероидов
    2. yuriy55 Сегодня, 18:35
      Цитата: УВБ
      Вот чему не помешало бы поучиться у Израиля!

      Иногда приходит сумасбродная мысль, а что если у Израиля была бы АПЛ "Курск"? Мы бы узнали, почему она утонула?
      yuriy55
    3. seal78 Сегодня, 19:16
      Ага, точно.
      Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов

      С израильской стороны пострадавших нет

      Но при этом израиль лупит по сирийским танкам! Зачем нам учиться такой подлой грязи ?
      seal78
      1. karish Сегодня, 19:20
        Цитата: seal78
        Ага, точно.
        Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов

        С израильской стороны пострадавших нет

        Но при этом израиль лупит по сирийским танкам! Зачем нам учиться такой подлой грязи ?

        Лучше утереться.
        karish
        1. seal78 Сегодня, 19:23
          Не волнуйтесь, утереться вы ещё успеете. Разберемся с игилом, дойдут и до вас руки.
          seal78
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:25
    Израиль будет петь свою песню "Асад виновен, ибо он не контролирует границы "! sad А вот почему бы вам не отложить распри в сторону, и раз у вас такая сильная армия, по настоящему, не помочь сирийцам в деле унечтожения именно игила? ????
    Изгоняющий либероидов
    1. karish Сегодня, 18:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А вот почему бы вам не отложить распри в сторону, и раз у вас такая сильная армия, по настоящему, не помочь сирийцам в деле унечтожения именно игила? ????

      Кому мы ещё должны помочь ?
      karish
      1. Макаров Сегодня, 18:32
        всему миру! У Вас же есть нефть, газ, золото, серебро, алмазы, да в общем все...а...нет это не у вас)))
        Макаров
        1. karish Сегодня, 18:38
          Цитата: Макаров
          всему миру! У Вас же есть нефть, газ, золото, серебро, алмазы, да в общем все...а...нет это не у вас)

          Вот у кого всё это есть - пусть и помогает
          karish
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:34
        А кому вы конкретно помогли, и чем? ???
        Изгоняющий либероидов
        1. karish Сегодня, 18:38
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          А кому вы конкретно помогли, и чем? ???

          А , что ? Обязаны ?
          karish
        2. igor67 Сегодня, 18:58
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          А кому вы конкретно помогли, и чем? ???

          во время чеченской компании, только Израиль поддержал Россию,когда объявили санкции против России ,Израиль не перестал с вами сотрудничать,а вопреки США увеличил поставки овощей и фруктов,
          igor67
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:05
            Игорь67 -я по Русски -вы же прогматики, вам наши головы нужны, многое без наших умов или рук вы бы сами никогда не сделали, за поддержку спасибо, но ,может быть действительно, попытаться вам с сирией помириться? ???
            Изгоняющий либероидов
            1. igor67 Сегодня, 19:20
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Игорь67 -я по Русски -вы же прогматики, вам наши головы нужны, многое без наших умов или рук вы бы сами никогда не сделали, за поддержку спасибо, но ,может быть действительно, попытаться вам с сирией помириться? ???

              по моему это не возможно, политика, тот же ХАМАС воюет против Асада, потому что хамасовцы суниты, но в то же время получают финансирование с Ирана,это Восточный клубок,его не понять даже живя здесь,я месяц назад отдахал на Мертвом море,в ПА,30 км от Иерусалима,у меня была проблема с газовой горелкой,палестинец парень нашёл газовый ключ, разобрали не было ррезинового уплотнения,он нашел,рядом с нашей палаткой были арабчики с Рамаллы, принесли кальян,мяса нажарили, мы спокойно сидели общались.
              igor67
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:38
                Игорь 67 -так можете мирно жить, оказывается. ... good
                Изгоняющий либероидов
            2. karish Сегодня, 19:21
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              но ,может быть действительно, попытаться вам с сирией помириться? ?

              Нам ? А Асаду это надо ? А если надо , то почему не обращается ?
              karish
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:40
                Кариш -у него сейчас проблем миллион без одной, ему главнее страну от игила очистить, иранцы помогают, ливанцы помогают, в вещи же интересах чтобы у вас по ночам сирены не выли. ....
                Изгоняющий либероидов
      3. grm Сегодня, 18:36
        Цитата: karish
        Кому мы ещё должны помочь ?


        Я просто фигею с таких просьб - давайте помогайте сирийцам, которые пытались уничтожить Израиль несколько раз и с которыми Израиль в состоянии войны . Давайте помогать Асаду,который помогает террористам Хизбалла осесть на Голанах и помогает им получать оружие для борьбы с Израилем.

        Пускай завтра Асад выйдет и скажет- мы хотим подписать с Израилем мирное соглашение, признаём Голаны за Израилем и просим у Израиля помощи в борьбе с ИГИЛ - тогда и поговорим.

        А пока пускай Асад есть лопатами гумно с Ираном, Россией, США и прочими ,кто играет роль в Сирии и хочет откусить себе свой кусок влияния в Сирии - одни у Асада (Россия и Иран), другие у вооружённой оппозиции - США, Турция и кто там ещё.

        Как будто США , Россия и прочие собрались там в Сирии помогать сирийцам. Ага.. laughing
        Каждый там хочет влияния и им плевать им на сирийцев - им нужно застолбить влияние используя - одни силы армии Асада и террористов Хизбалла , другие курдов и прочих кто в оппозиции.

        А Израиль должен защищать свои интересы- не допустить попадания оружия террористам Хизбалла, не допустить ,чтобы террористы осели около границ и , чтобы Асад следил за своей территорией.
        grm
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:07
          Бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в авацию! !!!!! wassat
          Изгоняющий либероидов
  13. Александр War Сегодня, 18:28
    Да железный купол подтвердил не купол а решето laughing
    Александр War
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:08
      Железом по куполу belay -это же больно lol
      Изгоняющий либероидов
  14. Макаров Сегодня, 18:31
    Вот как надо было делать когда на территорию РФ мины залетали...
    Макаров
  15. болот Сегодня, 18:33
    В плане репатриации граждан еврейской национальности.
    Довольно до смешного доходит,на прямую в США тяжко уехать,там тихо да не плохо можно пристроится.Умудряются вновь прибывшие граждане уехать на велосипеде на палестинскую территорию,от туда отправится в США а там политического убежище просить,выставляя жителем арабских анклавах.И что странное получают,как ни как в американском обществе их принимают,мало того надо сказать что какой то а их много ивангелистической церкви принадлежишь,труднее тем кто в Бруклене в еврейское сообщество обращается,через неделю на родину вернут и еще десяток таких. laughing
    болот
    1. karish Сегодня, 18:40
      Цитата: болот
      .Умудряются вновь прибывшие граждане уехать на велосипеде на палестинскую территорию,от туда отправится в США а там политического убежище просить,выставляя жителем арабских анклавах.

      Такой бред может родиться только с перепив кумыса в казахских степях
      karish
      1. alexander.arier Сегодня, 18:45
        можнет и прикалывается но факт изысный, евреи которые жувут в израиле составляют малую часть евреев живущих в других госудаоствах, и на историческую родину их не загонишь.
        alexander.arier
        1. болот Сегодня, 19:10
          Цитата: alexander.arier
          можнет и прикалывается но факт изысный, евреи которые жувут в израиле составляют малую часть евреев живущих в других госудаоствах, и на историческую родину их не загонишь.

          У меня евреев знакомых в Германию по более уехало чем в Израиль.А фамилии,Лау-Местершмит-Беккер,Шпильман,Мазур и тд... laughing супруга Лау,голубоглазая блондинка,Чисто "арийскими" c широкими бедрами и пропорциямия ее то же подкалол. laughing
          болот
      2. болот Сегодня, 18:51
        Цитата: karish
        Такой бред может родиться только с перепив кумыса в казахских степях

        Просто из жизни,родственник так пытался свалить но вернули,неж то к родственнице моей жены обратится,адрес давал,как ни как муж коп,в службе шерифа в техасе работает,да на короткой ноге с миграционщиками.
        ПЫСЫ а от кумыса,после полного обеда ко сну тянет,не подетски,выспавшись чувствуешь новым человеком. laughing
        болот
        1. alexander.arier Сегодня, 19:25
          я в курсе, это прием беженцев еврейской национальности.
          не знаю почему не еудут в израиль, спрашивать смысла не имеют, начинаются истерика, оскорбления и обвинения.
          alexander.arier
          1. болот Сегодня, 19:34
            Цитата: alexander.arier
            я в курсе, это прием беженцев еврейской национальности.

            Не, уезжали как бюргеры,правда внешность не та была.а про это я слышал,но немцы выездных с Казахстана беженцеми не считали.
            Да же немцы,но это малость,недвижимость купили что родственники с Казахстана прислали.
            У моих дом есть в западной рейн-вестфалии,250 кв.м-160 тысяч евро,уэро laughing ,Дом 65 года постройки,в трех уровнях и с небольшим участком земли,соток десять.Блин у нас такой как у них под 250 тысяч бакинских.
            Младшая сестренка жены,со старшей в Германию в 1994 году перехала,но с 2002 в США живет,2008 за муж вышла,был там на свадьбе.
            болот
            1. alexander.arier Сегодня, 19:41
              евреи вьезжают в Германию по статусу беженцы, немцы по статусу переселенцы немецкой национальности и сразу получают гражданство.
              а дома старые в деревнях совсем дешовые. у вас в глуши дома и целые посёлки стоят пустые. можно бесплано десяток домов брать. у нас в глуши продают дёшево. в средних городах квартирка однокомная от 100 000 начинается. в больших городах цены суровые и пугающие.
              alexander.arier
              1. болот Сегодня, 19:57
                Цитата: alexander.arier
                евреи вьезжают в Германию по статусу беженцы, немцы по статусу переселенцы немецкой национальности и сразу получают гражданство

                Кто с Казахстана ехал,такого не было.Некоторые вслед за немцами ломанулись во Францию и Бельгию большинство,стариков,департировали обратно.Им нужна молодежь.
                У нас как то по началу ТВ съемки департированых производили,просто народ сказал не красиво,перестали.
                Цитата: alexander.arier
                а дома старые в деревнях совсем дешовые. у вас в глуши дома и целые посёлки стоят пустые. можно бесплано десяток домов брать. у нас в глуши продают дёшево. в средних городах квартирка однокомная от 100 000 начинается. в больших городах цены суровые и пугающие.

                Это надо было знать когда покупать,да из за наплыва недвижимость подорожала.
                Но дом их,был,уникален да и городок не плохой.Как там сестра жены... уже деректор местной школы а свояк развездяй до сих пор газоны соседям подстригает,обидно его диплом энергоинститута признали но он нафиг не кому не нужен,а своячница закончила у нас физ,мат но диплом не признан пришлось обучаться за их счет,потом математику преподовала,зауч,а теперь деректор школы. laughing А физ.мат в Казахстане мощный. laughing
                болот
              2. sabakina Сегодня, 19:58
                Цитата: alexander.arier
                евреи вьезжают в Германию по статусу беженцы, немцы по статусу переселенцы немецкой национальности и сразу получают гражданство.
                а дома старые в деревнях совсем дешовые. у вас в глуши дома и целые посёлки стоят пустые. можно бесплано десяток домов брать. у нас в глуши продают дёшево. в средних городах квартирка однокомная от 100 000 начинается. в больших городах цены суровые и пугающие.

                Кто переселенец, кто немец, кто еврей, кто куда переселяется? ни фига не понял.
                sabakina
                1. alexander.arier Сегодня, 20:09
                  да не вникай. оно тебе надо??
                  а ты хто ваще по половой принадлежности. или это уже не важно???
                  alexander.arier
  16. лысова Сегодня, 18:41
    Неугомонные, разберитесь сперва кто стрелял. Безнаказанность так и прёт, типо: " не тех расстреляли, ну ничего в следующий раз точно тех (неизв. автор)". Нахрена Сирийским танкам, тратить боекомплект, на каких то там обетованцев - своих внутренних проблем хватает. Грешники блин.
    лысова
    1. Deadушка Сегодня, 19:54
      Это не Сирийцы стреляли и они об этом прекрасно знали.
      Действует принцип: "Хозяин дома отвечает за него".
      Это как если бы у соседа сверху крысы перегрызли трубы с водой и соседа снизу затопило бы.
      Отвечал бы сосед с верху, а не крысы.
      Хотя можно было травануть крыс.
      Диалектика сплошная.... мать ее, женщину. laughing
      Deadушка
  17. anjey Сегодня, 18:41
    жаль что в нашем правительстве сильное еврейское лобби. да и финансовые потоки туда хорошо утекают .неправильная это страна и проучить их некому....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 20:10
      думаю им зачтутся их грехи и подлость, не зря во все века их гнобили,сейчас дал бог им передышку ,за какие только заслуги,подкупили наверное,будет им очищение душ, в мире все просто так не проходит....
      anjey
  18. Alget87 Сегодня, 19:04
    Цитата: grm
    А пока пускай Асад есть лопатами гумно с Ираном, Россией

    Пока это гумно ты здесь хаваешь, ничего , найдётся и на вашу хитрую задницу болт с резьбой, довыёживаетесь, блин, никогда антисемитом не был, но вот пообщался тут с подобными организмами, не больше не могу, одна нецензурщина на ум приходит, на что профессор с аталефом перцы, но с ними хоть как то общаться можно было, но сейчас оставшиеся из израиля и иже с ними, просто полная отморозь, общаюсь уже больше из принципа.
    Alget87
  19. Alget87 Сегодня, 19:08
    Цитата: karish
    Такой бред может родиться только с перепив кумыса в казахских степях

    А ты , что, перед ответом мацы пережрал, за языком следи, чудак на букву М.
    Alget87
  20. vlad.svargin Сегодня, 19:19
    Израиль воспользовался моментом, хотя там и "Хезболой" не пахло. Он явно как и его союзники и спонсоры против стабилизации в Сирии, практически на стороне ИГ...
    vlad.svargin
  21. Deadушка Сегодня, 19:22
    Принцип Израиля: "Ваша территория - вы за нее отвечаете" давно известен и по идее все приемы хороши для защиты своего населения и территории.
    Но смущает пара моментов.
    Равноценность за "более чем десять снарядов" и "два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии"? Сколько человек пострадало с обеих сторон?
    И если службы разведки Израиля обо всем осведомлены(как обычно заявляется), то почему бы сразу не атаковать виновных(террористов)?
    Deadушка
    1. sabakina Сегодня, 19:55
      Виталий, их Моссад силён только в грязном белье!
      sabakina
  22. ochakow703 Сегодня, 19:25
    Цитата: Арон Заави
    Предоставляю трибуну для клеймения Израиля всем желающим.

    А чего клеймить то? Все верно. Это только на нашей территории могут рваться снаряды выпущенные с фашистской украины, и мы - ни-ни, это ж снаряды "братского народа", это только наши самолеты можно безнаказанно сбивать и легко заглядывать в иллюминатор к министру обороны. Кастрация какая то... А израильтяне молодцы! Прилетело, мгновенно ответка. И не сидят, не жуют под носом, не ждут реакции прогрессивной мировой общественности.
    ochakow703
  23. серж сибиряк Сегодня, 19:26
    Понял только одно:еврейское руководство находясь на территории чужого гос-ва долбит по законным властям авиацией.Нет что бы помощь оказать законным властям в борьбе с бармалеями,ведь побьют Асада бармалеи к евреям попрут.Бабло будет от нефти халявной во и попрут.
    серж сибиряк
  24. sabakina Сегодня, 19:26
    Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийской армии

    Ну щас понесётся израильская кривая по кочкам да бугорочкам!
    Обстрел с территории соседнего государства военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его "неприемлемым нарушением израильского суверенитета".

    Им в глаза, а они -Божья роса!
    [quote][/quote]
    третья цитата не поддаётся публикованию.
    Еврей-это не национальность. Это сущность бытия!
    sabakina
    1. karish Сегодня, 19:28
      Цитата: sabakina
      третья цитата не поддаётся публикованию.!

      что то ты сегодня разошелся
      Собака бывает кусачей - только от жизни собачей.
      karish
      1. sabakina Сегодня, 19:29
        Ты сам самка собаки! Отородь!
        sabakina
  25. Аспид 57 Сегодня, 19:34
    Израиль ведёт огонь по точкам откуда прилетают снаряды! Политической физиономией артиллеристов Израиль не интересуется! Им пофиг! Там есть только бандиты! Бандиты Асада , бандиты его поддерживающие и бандиты ему противостоящие! Приличные люди там по подвалами прячутся!
    Аспид 57
    1. Oleg7700 Сегодня, 20:02
      Шабат, отличная погода, около 30+, не жарко, на Голанах многие тысячи израильтян с детьми, приехали на организованный сбор вишни/черешни и ягод, детям кайф. Цахал "видит" во всех доступных современным технологиям диапазонах места открытия огня и подавляет опасные, независимо от принадлежности, во избежание...
      Oleg7700
  26. behemot Сегодня, 19:47
    шакалята обрезанные. Чего же вам мирно то не живется?
    behemot
    1. sabakina Сегодня, 19:53
      Потому и не живётся, что обрезанные. А Бог ведь Адама слепил с крайней плотью!
      sabakina
  27. Вал31rus Сегодня, 19:52
    Израиль-шавка американская
    Вал31rus
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