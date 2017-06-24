20:12 24 июня

Подземный полк

Крым в Великую Отечественную войну стал ареной удивительных подземных сражений. Авторы специального репортажа побывали в Аджимушкайских каменоломнях, где 75 лет назад развернулось одно из самых ожесточённых сражений. После эвакуации основной группы войск несколько тысяч советских военнослужащих заняли катакомбы и ещё долго, до октября 1942 года, оказывали сопротивление...




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня