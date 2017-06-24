ЛНР: Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом

Министерством государственной безопасности Луганской народной республики, получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ

МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки пятого управления Службы безопасности Украины, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска. Ими являются: капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович

Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения. К сожалению, наши просьбы до сих пор не услышаны

Во избежание провокаций, диверсий, а также террористических актов, Министерство государственной безопасности открывает "телефон доверия" и призывает жителей луганщины сообщать обо всех фактах и возможных противоправных действий со стороны вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и спецслужб

На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы… Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца — это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны (ополченцев)… Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать