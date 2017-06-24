22:33 24 июня

ЛНР: Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом

Министр госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Александр Басов заявил журналистам, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.

Министерством государственной безопасности Луганской народной республики, получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ
— заявил Басов.

По данным МГБ, в районах пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" сотрудниками СБУ Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.


ЛНР: Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом


МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки пятого управления Службы безопасности Украины, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска. Ими являются: капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович
— уточнил Басов, передает РИА Новости .

По мнению Басова, данная провокация направлена на запугивание сотрудников миссии ОБСЕ с целью последующего ввода на линию разграничения международной вооруженной миссии.

Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения. К сожалению, наши просьбы до сих пор не услышаны
— заявил представитель ведомства.

Он обратился к наблюдателям международных миссий, с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности, "чтобы не стать жертвами террористических акций украинских спецслужб".

Во избежание провокаций, диверсий, а также террористических актов, Министерство государственной безопасности открывает "телефон доверия" и призывает жителей луганщины сообщать обо всех фактах и возможных противоправных действий со стороны вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и спецслужб
— отметил Басов.

В тоже время секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил ополченцев в срыве договоренности о прекращении огня во время уборки урожая.

Ранее пресс-центр штаба военной операции в Донбассе сообщил, что в субботу зафиксировано шесть обстрелов позиций украинских силовиков, двое военных погибли и двое пострадали.

На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы… Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца — это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны (ополченцев)… Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать
— цитирует Турчинова украинское агентство УНИАН.

По словам Турчинова, на этой недели немного уменьшилось количество обстрелов по позициям силовиков со стороны ополченцев из-за интенсивной работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.




Использованы фотографии: http://news2world.net/
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Комментарии 45

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:15
    ЛНР: Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом
    На границе с Крымом пусть это ОБСЁ хоть с САУ накроют.
    Наблюдатель2014
    1. Zibelew Сегодня, 20:19
      Нечего им на границе с Крымом шариться. Лезут туда, куда их не звали.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 20:38
        Странная информация , кто то опять что то перепутал.
        cniza
        1. andj61 Сегодня, 20:47
          Цитата: cniza
          Странная информация , кто то опять что то перепутал.

          Точно! На границе с Крымом нет никаких миссий ОБСЕ.. request
          andj61
      2. Офицер запаса Сегодня, 20:43
        А зачем им в Крым? Все равно ведь доброго ничего не увидят и ничего не услышат. А информацию для своих отчетов им можно в соцсетях и в украинской прессе взять.
        Офицер запаса
    2. Владимир 38 Сегодня, 20:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      На границе с Крымом пусть это ОБСЁ хоть с САУ накроют.

      Прям с языка сняли...))
      Владимир 38
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:30
        Ага и на весь мир скажут , что мы накрыли)))
        DIVAN SOLDIER
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:31
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Ага и на весь мир скажут , что мы накрыли)))

          Да уж про нас столько сказали, пусть хоть правда будет))
          Владимир 38
        2. vorobey Сегодня, 20:41
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Ага и на весь мир скажут , что мы накрыли)))


          Вам не пофиг? именно так и скажут... laughing есть другие варианты?
          vorobey
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:45
            Да не нету, КНДР вроде далеко))
            DIVAN SOLDIER
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:46
            vorobey hi
            есть другие варианты?
            Есть! Если только свидомые на сало их пустят и съедят прям на границе с Крымом laughing
            Так и быть ,в этом случае можно и озабоченность будет выразить.
            Наблюдатель2014
            1. vorobey Сегодня, 20:50
              Цитата: Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014
              hi Приветствую...

              главное чтобы побольше прессы нагнали при этом... lol хоть кто то поимеет эту конторку.. слепую, глухую еще и торгующую собой... laughing
              vorobey
            2. vorobey Сегодня, 20:57
              Цитата: Наблюдатель2014
              Так и быть ,в этом случае можно и озабоченность будет выразить.


              я первым выражу озабоченность.. ростом канибализма в 404.. lol и буду просить у Шойгу защиты...
              vorobey
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:00
                vorobey
                хоть кто то поимеет эту конторку.. слепую, глухую еще и торгующую собой...
                Свидомые на этом канибал шоу хоть в ютубе лайков срубят на поддержании своей экономики. laughing
                Наблюдатель2014
                1. vorobey Сегодня, 21:05
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  на поддержании своей экономики.


                  думаешь срубят? один срубил в Сирии... после чего "грачи" прилетели.. lol
                  может и тут ребята уже сами хотят развязку максимально придвинуть.. сами мучатся устали?
                  vorobey
                  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:06
                    vorobey
                    думаешь срубят? один срубил в Сирии... после чего "грачи" прилетели..
                    Александр.Я, промолчу bully
                    Наблюдатель2014
                    1. vorobey Сегодня, 21:17
                      Цитата: Наблюдатель2014
                      Я, промолчу


                      действительно.. вдруг спугнем.. я уже сам завидую выдержке и терпению "грачей" в адрес "братьев". laughing знаешь же мое отношение насчет этого.. но у меня уже у самого нервов не хватает порой на фокусы 404 смотреть.. laughing
                      vorobey
                      1. Partyzan Сегодня, 21:29
                        у меня уже у самого нервов не хватает
                        а знаешь что главное для вампира? - что б на него реагировали, не обсуждайте не лайкайте, даже в минус, это тоже значит, что на них реагируют, и здохнут они hi
                        Partyzan
          3. Злой543 Сегодня, 21:03
            Я думаю на фугасе летать будут учиться wassat
            Злой543
            1. vorobey Сегодня, 21:07
              Цитата: Злой543
              Я думаю на фугасе летать будут учиться wassat


              они уже летали... их надо чем то новым удивлять... laughing
              vorobey
              1. Злой543 Сегодня, 21:10
                Как говорится, закрепление пройденного материала, повторение мать учения.
                Злой543
    3. Partyzan Сегодня, 21:23
      На границе с Крымом пусть это ОБСЁ

      Partyzan
  2. kefan Сегодня, 20:19
    А незачем этой ОБСЕ на границе с Крымом вообще делать. Что они там забыли? Гнать их поганой метлой давно пора в том числе и из Донбасса.
    kefan
  3. Olegater Сегодня, 20:20
    Да а после провокации сами обсе скажут, что Российские спецслужбы обстреляли и станут клянчить оон и нато наказать этих страшных русских, которые им мешают наблюдать за уничтожением славянского народа фашистами и укропедера.........ми (или опять сочтут за мат вроде бы как то литературно их назвал а главное правдиво.)
    Olegater
    1. vorobey Сегодня, 20:47
      Цитата: Olegater
      укропедера.........ми (или опять сочтут за мат вроде бы как то литературно их назвал а главное правдиво.)


      за педерастов не наказывают...
      vorobey
      1. Olegater Сегодня, 20:51
        Кому как? вот почитайте мой комментарий к статье "Турчинов: Въезд граждан РФ на Украину только по биометрическим паспортам" (ну может по незнанию и написал как то, но ведь и правду написал) и буду дальше писать так как думаю, и высказываю свое мнение всегда мое право. К сожалению на этом сайте меня чуток тормознули из-за этого но ничего сейчас посмотрю как правильно писать и в путь во оторвусь на врагах России. am Ну держитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Olegater
        1. vorobey Сегодня, 20:55
          Цитата: Olegater
          (ну может по незнанию и написал как то но ведь и правду написал) и буду дальше писать так как думаю и высказываю свое мнение всегда мое право.


          палку не перегибайте... по морде тоже можно давать вежливо и интересно.. а материться так чтобы заслушивались все.. wassat
          vorobey
      2. МПК105 Сегодня, 20:54
        А за "тля" почему наказывают недельным баном?
        Тля представляет собой небольшое насекомое, размером 0,5-2 мм, из отряда полужесткокрылых.
        МПК105
        1. Olegater Сегодня, 20:55
          За тля прилетает вооооотакая wassat ля - короче Вы меня поняли.
          Olegater
        2. vorobey Сегодня, 20:59
          Цитата: МПК105
          А за "тля" почему наказывают недельным баном?
          Тля представляет собой небольшое насекомое, размером 0,5-2 мм, из отряда полужесткокрылых.


          Леха.. тебя все знают... laughing ты еще тот фрукт.. laughing главное что не овощ laughing
          vorobey
          1. МПК105 Сегодня, 21:07
            Да не,Сань,меня-то как раз за дело в своё время... feel Не буду называть ник-маршал один,думаю,ты догадался,кто,вот за это вот сейчас и пропал до понедельника с просторов форума...Ну детский сад,блин... request Скоро слова низзя будет сказать?
            МПК105
            1. vorobey Сегодня, 21:14
              Цитата: МПК105
              Скоро слова низзя будет сказать?


              а ты морзянкой... tongue
              vorobey
              1. Olegater Сегодня, 21:18
                морзянкой то же низззя а вдруг он такой крутой и трёх этажный ввернет, а модераторы это пропустят и будет конфузззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!! laughing
                Olegater
                1. vorobey Сегодня, 21:24
                  Цитата: Olegater
                  а вдруг он такой крутой и трёх этажный ввернет


                  вспотеет дефисить tongue
                  vorobey
      3. тол100в Сегодня, 21:26
        Цитата: vorobey
        за педерастов не наказывают...

        Хм... , Очень толерантно ,однако!
        тол100в
        1. Olegater Сегодня, 21:37
          за педерастов не наказывают...
          Не может быть wassat
          Olegater
        2. vorobey Сегодня, 21:50
          Цитата: тол100в
          Очень толерантно ,однако!


          зачет . .. good действительно каламбур такой европейско толерантный получился..
          vorobey
  4. Сергей 777 Сегодня, 20:34
    Странно, что об этом говорит ни УФСБ по Республике Крым, а министр госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Александр Басов!? belay
    Сергей 777
    1. Vita VKO Сегодня, 20:56
      Цитата: Сергей 777
      Странно, что об этом говорит ни УФСБ по Республике Крым

      С таким же успехом это могли озвучит какие нибудь СМИ во Франции или Германии. Главное в этом деле концы запутать, что бы непонятно было от куда прошла утечка о готовящейся провокации.
      Vita VKO
  5. Zibelew Сегодня, 20:58
    Между тем в сети появилось видео нового украинского ракетного крейсера. fellow Задача любой артиллерии, сделать залп и быстро сменить позицию. В советское время поставили реактивные установки на мобильное шасси, чтобы быстро уехать от ответного огня... а тут будут плавать и ждать ответку.
    Zibelew
    1. vorobey Сегодня, 21:11
      Цитата: Zibelew
      Между тем в сети появилось видео нового украинского ракетного крейсера.


      и этому событию мы посвящаем песню...
      vorobey
  6. Aleksandr_2 Сегодня, 21:03
    Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом
    видно 4 перечисленных рагуля типа диверсанта ,уже отдыхают на дне сиваша
    Aleksandr_2
  7. Керенский Сегодня, 21:07
    Интересно. На границу прибывают ребятки из СБУ, потом "гуси" из ОБСЕ, а потом проходит информация о возможных провокациях. То есть чему-то быть.
    Ну что там можно напровоцировать? "Неизвестные" обстреляют погранцов, те ответят, но супостаты скроются в Крыму зацепив при отходе пару "гусей"?
    Керенский
    1. vorobey Сегодня, 21:23
      Цитата: Керенский
      "Неизвестные" обстреляют погранцов, те ответят, но супостаты скроются в Крыму зацепив при отходе пару "гусей"?


      ну зачем.. все проще по Вашему сценарию.. неизвестные обстреливают погранцов и гусей и ответным огнем пограничников уничтожаются.. (правда об этом они могут еще не знать lol ) даже в Крым уходить не надо..(это рискованно). а так среди нападавших будут опознаны очередные два полковника ГРУ, десантник контрактник, бурят танкист, и два двойника путина которые и руководили группой.. laughing
      vorobey
  8. Баракуда Сегодня, 22:10
    У Плотницкого это в норме. Типа я слежу за всеми. Надо о себе напомнить.
    Да КОГДА ЖЕ ЛУГАНЧАНЕ ? скините с плеч этого ворюгу sad - типа война-никогда....
    С Донецком объедениться, да никогда - своя парафия есть. Тем более гумконвои капют на карман.
    Баракуда
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