ЛНР: Киев готовит провокации против ОБСЕ на границе с Крымом
Министр госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Александр Басов заявил журналистам, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.
По данным МГБ, в районах пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" сотрудниками СБУ Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.
По мнению Басова, данная провокация направлена на запугивание сотрудников миссии ОБСЕ с целью последующего ввода на линию разграничения международной вооруженной миссии.
Он обратился к наблюдателям международных миссий, с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности, "чтобы не стать жертвами террористических акций украинских спецслужб".
В тоже время секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил ополченцев в срыве договоренности о прекращении огня во время уборки урожая.
Ранее пресс-центр штаба военной операции в Донбассе сообщил, что в субботу зафиксировано шесть обстрелов позиций украинских силовиков, двое военных погибли и двое пострадали.
По словам Турчинова, на этой недели немного уменьшилось количество обстрелов по позициям силовиков со стороны ополченцев из-за интенсивной работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Министерством государственной безопасности Луганской народной республики, получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ— заявил Басов.
По данным МГБ, в районах пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" сотрудниками СБУ Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.
МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки пятого управления Службы безопасности Украины, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска. Ими являются: капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович— уточнил Басов, передает РИА Новости .
По мнению Басова, данная провокация направлена на запугивание сотрудников миссии ОБСЕ с целью последующего ввода на линию разграничения международной вооруженной миссии.
Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения. К сожалению, наши просьбы до сих пор не услышаны— заявил представитель ведомства.
Он обратился к наблюдателям международных миссий, с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности, "чтобы не стать жертвами террористических акций украинских спецслужб".
Во избежание провокаций, диверсий, а также террористических актов, Министерство государственной безопасности открывает "телефон доверия" и призывает жителей луганщины сообщать обо всех фактах и возможных противоправных действий со стороны вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и спецслужб— отметил Басов.
В тоже время секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил ополченцев в срыве договоренности о прекращении огня во время уборки урожая.
Ранее пресс-центр штаба военной операции в Донбассе сообщил, что в субботу зафиксировано шесть обстрелов позиций украинских силовиков, двое военных погибли и двое пострадали.
На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы… Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца — это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны (ополченцев)… Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать— цитирует Турчинова украинское агентство УНИАН.
По словам Турчинова, на этой недели немного уменьшилось количество обстрелов по позициям силовиков со стороны ополченцев из-за интенсивной работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Использованы фотографии: http://news2world.net/
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