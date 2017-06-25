08:56 25 июня

Венесуэльский фронт

В Венесуэле группа молодых людей попыталась прорваться в здание парламента. В результате несколько сотрудников национальной ассамблеи получили травмы. Оппозиция обвинила в атаке сторонников президента Николаса Мадуро. У представителей главы государства версия диаметрально противоположная. Начиная с апреля, демонстрации в стране проходят почти каждый день.


Автор: Константин Семин
Первоисточник: https://agitblog.ru/films/venesuelskij-front.-dokumentalnyij-film.html


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Комментарии 1

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  1. xetai9977 Сегодня, 08:31
    Пока этот неграмотный водитель автобуса не уйдёт, жизнь в Венесуэле не наладится.
    xetai9977
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