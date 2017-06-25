Венесуэльский фронт

В Венесуэле группа молодых людей попыталась прорваться в здание парламента. В результате несколько сотрудников национальной ассамблеи получили травмы. Оппозиция обвинила в атаке сторонников президента Николаса Мадуро. У представителей главы государства версия диаметрально противоположная. Начиная с апреля, демонстрации в стране проходят почти каждый день.