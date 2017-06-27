Знают ли норвежцы русскую поговорку "кошка скребет на свой хребет"?

Мы много говорим о размещении американской системы ПРО в европейских странах. Прежде всего в тех, которые совсем недавно вошли в состав альянса. Вспомните, ещё каких-то семь-восемь лет назад никто не рассматривал эти страны (Польша, Прибалтика, Румыния и другие) как первоочередные цели в случае начала военного конфликта. Кто в здравом уме воспринимает прибалтийские страны как врага? Даже Польша, с её амбициями, воспринималась всего лишь территорией, через которую будет необходимо пройти, чтобы добраться до основных сил противника.Но в угоду заокеанскому хозяину политическое руководство этих стран пошло на размещение элементов ПРО на своей территории. Что автоматически сделало эти страны целями стратегических ядерных сил России. Сегодня для всех, кто находится в здравом уме, понятно, что эти страны будут просто уничтожены. Не политически, это было бы не так страшно, а физически. Уничтожен будет народ этих стран.Те, кто давно участвует в обсуждении проблем оборонной политики России, помнят сколько копий было сломано по поводу внесения в военную доктрину России слов о возможности нанесения превентивного ядерного удара... Упреждающего удара!Мне всегда страшно, когда я слушаю или читаю западных военных экспертов. Обремененных научными званиями, должностями в различных университетах, прошлыми заслугами на военном поприще. Как убедительно они рассказывают о том, что НАТО пришли в их страны для того, чтобы защитить народы от агрессивной России. И люди верят этой ерунде...А ведь тот пункт военной доктрины, о котором я упомянул выше, мера вынужденная. Увы, но время ответных ударов ушло безвозвратно. Мы сегодня не можем позволить себе ждать нападения. Мы вынуждены предупредить нападение. Сколько времени необходимо ракетам из Польши или, если события будут развиваться по текущему сейчас сценарию, чтобы долететь до Калининграда, Петербурга, Москвы и множества наших городов на западе страны? А с района Норвежского моря?.. Ставить под удар наших людей? Жертвовать?Но, кроме новых целей, извините за прямоту, но это факт, существуют и традиционные, о которых специалисты знают уже десятилетиями. И которые сегодня, опять же, увы, тоже перешли в разряд целей для наших стратегических сил. Об одной из таких новых "старых" целей сегодня и поговорим.Многие, наверное, помнят "прямую линию" Владимира Путина. Отвечая на один из вопросов, президент сказал буквально следующее:"Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит".Часть тех, кто ознакомился с этими словами, сделали "удивленное лицо". Какие лодки? Какая Америка? Норвегия маленькая страна и не будет участвовать в противостоянии НАТО и России. Уже просто потому, что норвежцы понимают свою участь в случае начала обмена ударами...Представляю сейчас улыбки читателей-моряков, которым доводилось бывать в северных водах. Причем не только сегодня, но и в "советское время". На любой морской карте того времени были обозначены места расположения станций слежения за нашими лодками и даже возможные позиции расположения ПЛ вероятного противника. Выход в океан из наших северных баз всегда был под контролем американцев. И среди командиров ПЛ было принято считать особым шиком выйти так, чтобы американцы "утерлись"...Разведка для флота всегда являлась и является важнейшим фактором, обеспечивающим победу в морском сражении. Если командующему известны все силы и средства противника, которые тот может применить в конкретном районе океана, то всегда можно принять меры для нейтрализации этих угроз. А с появлением АПЛ с ЯО на борту появилась необходимость постоянного контроля их местоположения в океане. Тогда-то и были установлены "нормы" нахождения ПЛ на боевых позициях и у наших баз, и у баз американцев.Но начал я статью не с подводных лодок. Да и тема эта достаточно раскрыта специалистами в области военно-морского флота. Мы же будем рассматривать системы ПРО. А именно ПРО в Норвегии.В арктической зоне Норвегии есть островок под названием Вардё. Ещё в советские времена островок привлекал внимание тем, что входил в систему слежения за нашими АПЛ. Там была построена РЛС "Глобус-2". Красивое сооружение в форме шара, которое обеспечивало "осмотр" акватории не только Норвежского моря, но и территориальных вод СССР. Российский Кольский полуостров с Вардё виден как на ладони. 40 миль до границы...Население, чуть больше 4000 человек, занималось традиционным для Норвегии рыболовным промыслом. Существовал свой рыбообрабатывающий завод. Своя электростанция. И вот... Местная энергетическая компания стала постоянно заявлять на увеличение спроса за электроэнергию... С чего бы это? Особенно учитывая, что рыбзавод закрылся, а для местного населения созданы такие условия, при которых оно просто уезжает с острова. На сегодня население в "сухом остатке" 2100 человек.Итак, "вернемся к нашим баранам". Зачем потребовалось вдруг электроэнергия? Зачем энергокомпания пошла на огромные затраты и проложила достаточно серьезный кабель с материка для подачи электричества? Вопросы-то простенькие... Понятные любому человеку с мозгом. Значит появился потребитель, который требует больших энергозатрат. Причем таких, которые невозможно обеспечить маленькими электростанциями.А если добавить к этим соображениям ещё факты. К примеру, доставку на остров достаточно большого количества землеройных машин... Или то, что остров почему-то привлёк внимание "экологов", "морских биологов" и прочей научной братии... А то, что Кольский полуостров буквально "утыкан" красными флажками российских запретных зон...Интриговать дальше глупо. Все уже поняли, что на Вардё идёт строительство. И не простое. Некоторые читатели помнят мой материал о новых российских РЛС. В числе прочего, там есть и данные об энергопотреблении таких станций. Вот и объяснение проложенного кабеля...Итак, на острове будет расположена, по американским уже данным, новая станция. "Глобус-3". И предназначена она будет для... слежением за космическим мусором. Очень боятся американцы и европейцы этого самого мусора. Особенно испуганы норвежцы.Версия конечно смешная. Причем не только для нас, но и для самих американцев. Вот мнение эксперта по радарам из Массачусетского технологического института Теодора Постола.Размещение такого мощного радара , как "Глобус-3" на острове Вардё" не имеет смысла, если его главная цель - отслеживать космический мусор". Радар предназначен для слежения за российскими ракетами. "Если у тебя есть сосед, который ходит вдоль забора с ружьем в руке, он может сказать, что ружье у него не заряжено; однако у тебя все равно возникнет масса вопросов о его намерениях. Похоже, что США делают все возможное для сбора разведывательных данных о новых российских ракетах и разрабатывают меры борьбы с ними".Думаю, что о новой РЛС достаточно. Ведь Норвегия состоит не только из островов. Есть ещё и материковая часть. И там тоже заметно "копошение". Пока не особо афишируемое, но вполне заметное, если отслеживать данные из открытых источников в НАТО и США. Раскроем пару «военных тайн» НАТО.Не многие знают, что Норвегия ещё со времен СССР была одним из наиболее преданных американцам союзников. Прекрасное месторасположение страны, опыт прошлой мировой войны. Желание политической элиты угодить "сильным мира сего". Что ещё надо для того, чтобы активизировать свои действия по милитаризации страны? Чтобы создать "головную боль" у советских военачальников?Итак, ещё в советские времена, точнее во времена "холодной войны", как сегодня принято говорить, американский Корпус морской пехоты получил в пользование от правительства Норвегии шесть пещер в районе Тронхейма. Понимая, что доставить военную технику и боеприпасы с территории США будет проблематично, американцы устроили в пещерах склады. Три пещеры занимает военная техника и вооружение. И оставшиеся три -боеприпасы. Для быстрой доставки всего этого "добра" американцам предоставлены ещё и два аэродрома в центральной части страны.Некоторые читатели всегда удивлялись откуда американцы доставляли технику на учения. Ведь, как показала недавняя афера с доставкой танков в Польшу и Прибалтику, дороги Европы совсем не предназначены для такой быстрой доставки. Вот вам "первая военная тайна". Техника вывозилась для учений именно со складов в Норвегии. И делается это не только для того, чтобы ускорить доставку, но и для того, чтобы обеспечить постоянное обновление парка. Условия хранения сами понимаете... Более того, "норвежские танки" замечены и в Афганистане и других ближневосточных странах. Ротация...Если проанализировать количественный состав техники и вооружения "в пещерах", то можно сделать вывод о примерной численности морпехов США. Примерно 4500-4800 человек. Некоторые эксперты говорят более точную цифру. 4600 человек. Всё зависит о степени информированности.В мае этого года прошли учения морпехов США под названием Stratmobex (Strategic Mobility Exercise). Из пещер было выведено до 500 единиц тяжелой техники, включая танки. Согласитесь, это не польские или прибалтийские "силенки"...А по последним данным, корпус морской пехоты США рассматривает вопрос об увеличении "номенклатуры товаров" на складах. Теперь разговор идет о полноценном развертывании бригады морпехов в Норвегии. А это уже от 8 до 16 тысяч человек... Более того, будет изменена и сама "номенклатура". Упор будет сделан на новейшие системы. На системы быстрого развертывания. На мобильные системы.Кроме этого, морпехи сегодня активно работают с норвежской армией. Пока на территории страны находятся порядка 300 морпехов. Они занимаются не только обслуживанием и поддержанием в боевой готовности техники, но и обучением норвежцев. Этого количества явно не хватает. Потому сегодня речь идет и об увеличении численности американского контингента как минимум в два раза.Как мне кажется, все планы американцев в этой стране будут реализованы уже к концу этого года. Слишком "большая любовь " у норвежского правительства и НАТО.Очень не хотелось бы, чтобы у читателей создалось впечатление, что во всем виноваты американцы. Да, США действительно многое сделали для того, чтобы Норвегия была "куклой" в их руках. Но и сами норвежцы, похоже, не особо понимают ситуацию. Безнаказанность и "незаметность" их усилий ещё со времен СССР породила странную уверенность, что всё сойдет с рук. Уверенность в том, что очередная война пройдет для Норвегии так же, как и предыдущие...Они думают, что русские не знают о модернизации системы норвежской ПРО на военных базах армии Норвегии в Эрланн и Эвенес? Или о том, что именно туда будут направлены 52 самолета F-35? Или про то, что в норвежские ПРО будут поставлены ракеты увеличенного радиуса действия? Даже про размещение на базе Эвенес пяти новых морских патрульных противолодочных самолетов Р-8 Poseidon для слежения за нашими АПЛ знаем... А кошка, как известно, скребет на свой хребет...Президент России Владимир Путин как-то сказал красивую фразу. Правда она относится не к Норвегии, а к хозяевам Норвегии, но вполне заслуживает того, чтобы её напомнить."Если кто-то думает, что удастся таскать каштаны чужими руками из огня мировой войны, он ошибается, и отсидеться за большой лужей не удастся".Очень сложно понимать соседа, который "не дружит" с формальной логикой. Наверное, это просто невозможно. Может, вы, читатели, поймете. Вот что сказала буквально две недели назад премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle:"Норвегия не боится России. Наша система ПВО будет направлена на защиту наших военных баз. Норвегия — северный фланг НАТО и должна принять необходимые меры предосторожности. Россия превосходит нас по военному потенциалу, поэтому наши военные базы должны быть защищены. Однако мы не думаем, что у России есть намерение нападать на нас".У австралийских аборигенов есть прекрасное оружие. Бумеранг. Особенность этого оружия в том, что оно возвращается. Причем, если охотник не владеет в совершенстве бумерангом, нередки случаи "применения по собственной персоне". Попросту говоря, получишь этим же бумерангом по собственной туповатой голове. Может, некоторым нашим соседям стоит изучить опыт аборигенов Австралии?