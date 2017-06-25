08:55 25 июня

Конгресс США предлагает выйти из ДРСМД

Издание Politico сообщает о том, что у американских конгрессменов родилась очередная идея о том, как провести нагнетание и без того раскалённой обстановки в мире до точки кипения. Речь идёт о предложении по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Примечательно, что категорически против такой инициативы выступили даже в Пентагоне, заявив о том, что такой шаг приведёт к перечёркиванию целого комплекса усилий, предпринятых ранее и давших позитивные результаты.

Конгресс США предлагает выйти из ДРСМД


В американском издании названо имя конгрессмена, который выступил с инициативой по выходу США из договора о ликвидации РСМД. Это республиканец Майк Роджерс, представляющий Алабаму. Напоминается, что ранее сенатор от Арканзаса Том Коттон представил законопроект, в котором предлагается зафиксировать «нарушение» договора Россией. Коттон не скрывает того, что такой законопроект и может стать поводом для США по выходу из договора о ликвидации РСМД. Мало того, законопроект Коттона предполагает передачу ракетных технологий (РСМД) тем странам, которые названы союзниками США.


Против инициативы выступили и в Госдепартаменте США. И именно это в очередной раз дало повод для целого ряда американских СМИ объявить о том, что в Пентагоне и Госдепе "окопались агенты Кремля". В связи с этим есть все основания полагать, что конгрессмены снова соорудят законопроект, увязанный с некими дополнениями (как недавний санкционный пакет против России увязали с санкциями против Ирана) с той целью, чтобы не оставлять Трампу места для маневра в плане возможного отклонения документа президентом США.

Использованы фотографии: Fair.ru
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Комментарии 42

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  1. svp67 Сегодня, 07:21
    Издание Politico сообщает о том, что у американских конгрессменов родилась очередная идея о том, как провести нагнетание и без того раскалённой обстановки в мире до точки кипения. Речь идёт о предложении по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
    Америка давно и целенаправленно идет к этому. Выход из этого договора очень мало затрагивает безопасность США, но очень сильно "бьет" по её союзникам по НАТО и по России.
    svp67
    1. karish Сегодня, 07:45
      Цитата: svp67
      Америка давно и целенаправленно идет к этому.

      Этот вопрос зародился в конгрессе по причине того . что в США уверены , что именноРоссия не соблюдает этот договор.
      Выход России из договора вернёт першинги в Европейские страны НАТО .
      Теперь это страны балтии ,Болгария . Румыния а в перспективе Грузия и Украина.
      с таким подлётным временем . что ниодна ПРО не справится.
      Чем сможет ответить на это Россия ?
      Начнётся новая гонка вооружений в которой страны НАТо будут изначально в выигрышной с точки зрения экономики и месторасположения.
      мне не понятно . а оно вам надо ?
      бабла наверное не меряно ?
      пугали уже один раз НАТО , допугались.
      Хотите ещё раз попробывать ?
      договор РМСД выгоден России - неужели не понятно ?
      karish
      1. svp67 Сегодня, 07:58
        Цитата: karish
        Выход России из договора вернёт першинги в Европейские страны НАТО .

        Конечно же это будут другие ракеты, способные использовать универсальные пусковые установки.
        svp67
      2. Alex_Rarog Сегодня, 07:58
        Вы таки не пепеживайте нам найдется чем ответить)))
        Alex_Rarog
      3. воттак Сегодня, 08:07
        а какой у нас выбор? стать хохластаном?
        воттак
      4. Лопатов Сегодня, 08:09
        Цитата: karish
        Выход России из договора вернёт першинги в Европейские страны НАТО .

        Как можно "вернуть" несуществующие ракеты? Или они их не уничтожили в нарушение договора?
        "Першинги" нам не особо опасны. А вот опасность для США и Европы увеличится многократно. Заодно и миллиарды, вложенные в ПРО, окажутся бесполезны.

        Цитата: karish
        Начнётся новая гонка вооружений в которой страны НАТо будут изначально в выигрышной с точки зрения экономики и месторасположения.

        В изначально проигрышной.
        Во-первых, Китай уже не на их стороне, а совсем наоборот.
        Во-вторых, Европа не готова тратится, всё придётся тащить на себе США
        В-третьих, расходы на ПРО на несколько порядков превысят расходы на средства её преодоления.
        В-четвёртых, и Европа, и США со времён предыдущей гонки на несколько порядков сократили свои производственные мощности, выведя их в "мастерские мира"

        Цитата: karish
        договор РМСД выгоден России - неужели не понятно ?

        Он абсолютно России не выгоден. Как и не был выгоден СССР в момент его подписания.
        Так что желаю удачи Майку Роджерсу.
        Ну и заодно Тому Коттону- его идея наплевать на нераспространение ракетных технологий тоже невероятно выгодна России.
        Лопатов
        1. karish Сегодня, 08:22
          Цитата: Лопатов
          Как можно "вернуть" несуществующие ракеты? Или они их не уничтожили в нарушение договора?

          Ни Першинги так их аналоги.
          В чем проблема не понятно ?
          Цитата: Лопатов
          "Першинги" нам не особо опасны. А вот опасность для США и Европы увеличится многократно.

          Да ладно , каким образом ?
          Цитата: Лопатов
          Во-первых, Китай уже не на их стороне, а совсем наоборот.

          Китай ни на чьей стороне.
          Цитата: Лопатов
          Во-вторых, Европа не готова тратится, всё придётся тащить на себе США

          с чего вы это решили ? Европа увеличивает военные бюджеты , да и США потратиться как то проблем особенных не составляло раньше - не составит и теперь
          Цитата: Лопатов
          В-третьих, расходы на ПРО на несколько порядков превысят расходы на средства её преодоления.

          ПРО у них уже есть
          Цитата: Лопатов
          В-четвёртых, и Европа, и США со времён предыдущей гонки на несколько порядков сократили свои производственные мощности, выведя их в "мастерские мира"

          ну и 7
          Во всём своем развернутом ответе , вы как то не упомянули Россию , или вы считаете , что китай прикроет ? Или ракеты для россии наштампует ?
          Цитата: Лопатов
          Он абсолютно России не выгоден. Как и не был выгоден СССР в момент его подписания.

          Конечно - бабла ни меряно.
          США придётся тратиться . а России значит нет belay
          Цитата: Лопатов
          Ну и заодно Тому Коттону- его идея наплевать на нераспространение ракетных технологий тоже невероятно выгодна России.

          О чем речь ?
          karish
          1. Лопатов Сегодня, 08:43
            Цитата: karish
            В чем проблема не понятно ?

            Им придётся создавать ракеты с нуля. Потом создавать производство, потом клепать сами ракеты. И всё это в условиях необходимости крупных вложений в систему ПРО, которая при появлении большого количества российских ракет средней и малой окажется в нынешнем виде неэффективной.

            Цитата: karish
            Китай ни на чьей стороне.

            Разве? В Холодную войну они по факту выступали на стороне США, сейчас американцы сами их назначили врагами.

            Цитата: karish
            с чего вы это решили ? Европа увеличивает военные бюджеты , да и США потратиться как то проблем особенных не составляло раньше - не составит и теперь

            Гы....
            Давайте поподробнее и насчёт "Европа увеличивает", и насчёт "потратиться проблем не составляет". Посмеёмся вместе.

            Цитата: karish
            ПРО у них уже есть

            При появлении у России ракет средней и малой- абсолютно бесполезное.

            Цитата: karish
            Во всём своем развернутом ответе , вы как то не упомянули Россию , или вы считаете , что китай прикроет ? Или ракеты для россии наштампует ?

            А Вы думаете, что США могут штамповать, к примеру, системы наведения ракет где-нибудь в Китае??? 8)))))))))))) Ну-ну... 8))))))))))))))

            Цитата: karish
            Конечно - бабла ни меряно.
            США придётся тратиться . а России значит нет

            Это будет правильная гонка вооружений. На каждый наш рубль американцам придётся вложить сотню.
            Ко всему прочему выход из ДРСМД изрядно сэкономит нам средств. Ракета малой дальности намного дешевле МБР.

            Цитата: karish
            Цитата: Лопатов
            Ну и заодно Тому Коттону- его идея наплевать на нераспространение ракетных технологий тоже невероятно выгодна России.
            О чем речь ?

            Речь о наших союзниках, нуждающихся в ракетных технологиях.
            Лопатов
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:45
      Из за таких недоносков мир все глубже погружается в хаос .
      Spartanez300
    3. сибиралт Сегодня, 08:41
      По факту, США давно вышли из этого договора, а теперь стали предлагать соблюдение, чтобы лицо сохранить и в этом обвинить Россию. Да только поезд ушел. Ты помаши ему рукой. hi
      сибиралт
  2. Orionvit Сегодня, 07:22
    Конгресс США предлагает выйти из Договора о ДРСМД
    По моему США, "де факто", уже вышли из всех договорённостей. Причём давно, странно что об этом только сейчас говорят.
    Orionvit
    1. МПК105 Сегодня, 07:28
      hi Ни добавить,ни убавить... good Это всем давно понятно-какие с ними договоры?
      МПК105
      1. Владимир16 Сегодня, 07:40
        Цитата: МПК105
        Это всем давно понятно-какие с ними договоры?

        Ваши высказывания такие же оголтелые как и параноиков в США желающих выйти из договора. Разница лишь в том, что вы русский (не факт). Но пургу несете похлеще маккейна. У того хоть какие то свеения есть в голове. А у Вас, что кроме информации СМИ?
        Весь мир в труху? fool
        Владимир16
        1. МПК105 Сегодня, 08:00
          Себе по голове постучи,может,извилина единственная на место и встанет...Весь мир в труху-это не ко мне,читай внимательнее,что люди пишут,а не выдумывай...
          МПК105
        2. Лопатов Сегодня, 08:10
          Цитата: Владимир16
          А у Вас, что кроме информации СМИ?

          А у Вас?
          США однозначно уже не менее двух раз нарушили ДРМСД, даже не скрывая этого.
          Лопатов
    2. svp67 Сегодня, 07:30
      Цитата: Orionvit
      По моему США, "де факто", уже вышли из всех договорённостей.

      Ну это именно "по Вашему", в государственных отношениях этот процесс немного по иному осуществляется.
      svp67
  3. iliitchitch Сегодня, 07:22
    Эк несёт остапов . У нас в Госдуме просто светочи интеллекта по сравнению с этими (тут вот в яндексе пишут - сын Вервольфыча предложил жиркову морду набить за косяк в матче с Мексикой ... Умён , пацан .) .
    iliitchitch
  4. mamont5 Сегодня, 07:25
    Похоже, янкесы совсем страх потеряли и упорно хотят довести дело до войны. В своем стиле, конечно. Хотят выставить ЕС на передний край, а сами, как всегда, надеются отсидеться за океаном. А уж потом пожинать все плоды распада ЕС и России. Ну, а с Китаем, видать надеются сами справиться.
    mamont5
    1. Vita VKO Сегодня, 07:31
      Цитата: mamont5
      янкесы совсем страх потеряли

      Самое страшное это иллюзия безнаказанности в стране не пуганных дураков. "Обезьяна с гранатой" на этом фоне действительно достойна премии мира.
      Vita VKO
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:27
    в очередной раз дало повод для целого ряда американских СМИ объявить о том, что в Пентагоне и Госдепе "окопались агенты Кремля"
    Скорее бы эти агенты Кремля мочить там друг друга начали.
    Наблюдатель2014
    1. Voha_krim Сегодня, 07:46
      Цитата: Наблюдатель2014
      (...)в Пентагоне и Госдепе "окопались агенты Кремля"
      Voha_krim
      1. Старый военрук Сегодня, 07:51
        Полный песец! Как говорится: видал дураков, сам , но чтоб до такой степени..!
        Цитата: Voha_krim
        Цитата: Наблюдатель2014
        (...)в Пентагоне и Госдепе "окопались агенты Кремля"
        Старый военрук
  6. Yak28 Сегодня, 07:32
    А я вот помню в конце 80х-начале 90х Россия активно разаружалась,показывали как самолётам начиная от стратегических бомбардировщиков и заканчивая истребителями хвосты отпиливают,подлодки,ракеты тоже пилили.А США тоже самое делали?Или они на консервацию технику отправляли?У меня просто такое ощущение что Россия всегда уничтожает больше оружие чем её заклятые друзья winked
    Yak28
  7. Банный Сегодня, 07:35
    Давно пора и нам из него выйти понапридумывал горби с партнерами
    Банный
    1. karish Сегодня, 07:36
      Цитата: Банный
      Давно пора и нам из него выйти понапридумывал горби с партнерами

      Начнётся новая гонка вооружений.
      Вы уверены , что России это надо ?
      karish
      1. воттак Сегодня, 08:08
        ну вам то конечно лучше знать, что России надо
        воттак
      2. Лопатов Сегодня, 08:15
        Цитата: karish
        Начнётся новая гонка вооружений.

        Она уже началась. С выходом США из договора по ПРО.
        Сейчас нам необходимы дешёвые средства уничтожения инфраструктуры ПРО вблизи наших границ. И Майк Роджерс любезно предлагает разрешить нам их изготовлять.
        Лопатов
        1. donavi49 Сегодня, 08:22
          Текущая ПРО - это так. Там сотня ракет будет в будущем.

          Однако выход из договора, даст возможность американцам например применить те решения, которые были выработаны в строительстве ПРО.

          Просто - стандартные шахты из наличия в быстромонтируемых блоках. Это позволит очень быстро (за пару лет) нарастить возможности по размещению Топоров.

          С заменой для Першинга сложнее. Но они работают в этом направлении уже сейчас. В частности программа LRPF.
          donavi49
          1. Лопатов Сегодня, 08:49
            Цитата: donavi49
            В частности программа LRPF.

            Какая страшная программа 8)))))))))))) "Хелфаер" с дальностью полёта в 500 км. Однозначно надо испугаться.

            Цитата: donavi49
            Это позволит очень быстро (за пару лет) нарастить возможности по размещению Топоров.

            "Топоры"? 8))))))))))))))))
            Уважаемый, учитывая то, что США нацелены на удар первыми и при наличии кучи "топоров" авиационного базирования особого значения для нас это не имеет. В условиях, когда даже у Польши появляются КР, способные нести ядерную БЧ и при этом достигать нашей территории, пугать нас наземными "томагавками" довольно глупая идея, не находите?
            Лопатов
    2. donavi49 Сегодня, 08:10
      Ну это же простой расклад.

      Нет договора - возврат к старому положению в новых красках, а именно:
      Топоры на стационарных и мобильных установках в Польше, Румынии (Украине) и Прибалтике. В будущем какой нить Першинг3 еще туда добавить. Они простреливают нюками территорию всей европейской части + подлетное время до всяких Воронежей, Санкт-Петербургов и прочих малозначительных городов будет считаться в минутах.

      Ответка в виде ракет СД - пусть и значительно лучших. Будет накрывать европейских союзников (ту же Польшу и Германию) - их конечно очень жаль, базы США в регионе (они в любом случае под ударом), а также базы ракет (но это эффективно только в первом ударе со стороны России).

      Итого сейчас - США и РФ имеют +/- одинаковые ударные силы по СНВ, плюс у США есть несколько тысяч развернутых нерегламентируемых ударных ракет в море и в воздухе (у РФ этих ракет значительно меньше).

      После выхода у США и РФ будут одинаковые ударные силы по СНВ + несколько тысяч наземных ракет накрывающих всю европейскую часть (а там еще можно в Японии и Корее разместить ведь) + несколько тысяч развернутых нерегламентируемых ударных ракет в море и воздухе.

      Однако все это будет угрожать РФ. А вот США по сути будут угрожать лишь те силы которые в СНВ + часть развернутых в море и воздухе ракет.

      Расклад меняется значительно. Если брать по развернутым боеголовкам то даже в перспективе 5 лет - США могут довести их до 4 к 1.
      donavi49
      1. Лопатов Сегодня, 08:25
        Ну во-первых, к США полетят все МБР, отвлекать их на цели в Европе не придётся.
        Во-вторых, многомиллиардные вложения в ПРО окажутся бесполезны.
        В-третьих, у России появится эффективное средство обеспечения ответно-встречного удара.
        Лопатов
        1. donavi49 Сегодня, 08:40
          Если не выходить из СНВ и не начинать печь МБР как сардельки, то это незначительное увеличение ударных возможностей.

          Опять же - почему базы ПРО так долго строят? Инфраструктура. Дорогущий РЛС и боевой центр в сердце каждой базы.

          Для баз с топорами этого не нужно. Просто ставим МК-41 на фундамент с подводом необходимых коммуникаций и обшиваем ее. Все. Главное чтобы Ратеон Топоров наделал. И скорость наращивания быстро упрется в это. Ибо МК41 они могут снимать со списываемых кораблей, марафетить и устанавливать на наземную базу. Технология уже отработана.


          Опять же они уже работают и даже засветили в СМИ - LRPF (499 км - ага, они бы еще 499.99 написали laughing ). А там подвижный комплекс.
          donavi49
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:39
    У России останется лишь два выхода при выходе США из договора:
    1. Размещение ракет на Кубе или в Никарагуа, вывод ЯО в космос (орбитальные ракеты), создание подводных аппаратов-носителей ядерного оружия (Статус-6).
    2. Нанесение превентивного ядерного удара по позициям американских ракет в Европе, а также складам ядерных боеприпасов в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Großer Feldherr Сегодня, 07:52
      Т.е. в случае прекращения ДРСМД предлагаете нанести превентивный удар?
      Весь мир в труху?))Может не надо оно нам, вы же сами тогда не сможете на диване с пивком футбольчик посмотреть drinks
      Großer Feldherr
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:07
        А что нам остается ? Предлагаете подождать, чтобы по России ударили первыми ? РСМД позволяют США нанести удар, который способен уничтожить значительную часть наших наземных ПУ. Малое подлетное время (5-6 минут) не позволит нанести ответно-встречный удар, а ответный удар будет значительно ослаблен.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    2. karish Сегодня, 08:24
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      Размещение ракет на Кубе или в Никарагуа,

      а чего не в ДНР ?
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      Нанесение превентивного ядерного удара по позициям американских ракет в Европе, а также складам ядерных боеприпасов в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции.

      От захарченко научились ?
      karish
      1. DenZ Сегодня, 08:42
        Цитата: karish
        а чего не в ДНР ?

        А это как решат. Могут и в ДНР.В России все возможно wink
        DenZ
    3. Александр романов Сегодня, 08:36
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      1. Размещение ракет на Кубе или в Никарагуа,

      Езжаи на Кубу и Никарагуа и договариваися.
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      вывод ЯО в космос (орбитальные ракеты)

      А еще лучше,завязываи с травои.
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      2. Нанесение превентивного ядерного удара по позициям американских ракет в Европе, а также складам ядерных боеприпасов в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции.

      Нихрена себе,это же как надо обкуриться wassat
      Александр романов
  9. Jovanni Сегодня, 07:44
    Надо с Кубой крепче дружить, и не кидать её больше...
    Jovanni
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:25
    Так все эти договора для существуют лишь на бумаге, сша по сути из них давно вышли, а сейчас юридически, так сказать оформят этот выход.
    Изгоняющий либероидов
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:35
    Отмена РСМД подставляет Европейских союзников США под "разборку". В случае серьезной заварухи удар по местам базирования этих ракет гарантирован. И наверное, экономить на тактическом ядерном оружии - не будут. А ракеты то будут амеровские! Но удары будут не по США. Поэтому справедливым, ИМХО, было бы следующее - концепция ответа России такова - при любой серьезной заварухе удар по Матрасии, массированный и всесокрушающий. Всеми силами и средствами. Чтобы не было иллюзий - разжечь войну в Европе, отсидеться "за лужей", а потом воспользоваться результатами, как во ВМВ...
    Горный стрелок
  12. Zomanus Сегодня, 08:44
    Они что, реально войны хотят?
    При том, войны между Европой и Россией,
    потому как именно для России и Европы делался этот договор.
    Zomanus
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