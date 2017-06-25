Конгресс США предлагает выйти из ДРСМД
Издание Politico сообщает о том, что у американских конгрессменов родилась очередная идея о том, как провести нагнетание и без того раскалённой обстановки в мире до точки кипения. Речь идёт о предложении по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Примечательно, что категорически против такой инициативы выступили даже в Пентагоне, заявив о том, что такой шаг приведёт к перечёркиванию целого комплекса усилий, предпринятых ранее и давших позитивные результаты.
В американском издании названо имя конгрессмена, который выступил с инициативой по выходу США из договора о ликвидации РСМД. Это республиканец Майк Роджерс, представляющий Алабаму. Напоминается, что ранее сенатор от Арканзаса Том Коттон представил законопроект, в котором предлагается зафиксировать «нарушение» договора Россией. Коттон не скрывает того, что такой законопроект и может стать поводом для США по выходу из договора о ликвидации РСМД. Мало того, законопроект Коттона предполагает передачу ракетных технологий (РСМД) тем странам, которые названы союзниками США.
Против инициативы выступили и в Госдепартаменте США. И именно это в очередной раз дало повод для целого ряда американских СМИ объявить о том, что в Пентагоне и Госдепе "окопались агенты Кремля". В связи с этим есть все основания полагать, что конгрессмены снова соорудят законопроект, увязанный с некими дополнениями (как недавний санкционный пакет против России увязали с санкциями против Ирана) с той целью, чтобы не оставлять Трампу места для маневра в плане возможного отклонения документа президентом США.
В американском издании названо имя конгрессмена, который выступил с инициативой по выходу США из договора о ликвидации РСМД. Это республиканец Майк Роджерс, представляющий Алабаму. Напоминается, что ранее сенатор от Арканзаса Том Коттон представил законопроект, в котором предлагается зафиксировать «нарушение» договора Россией. Коттон не скрывает того, что такой законопроект и может стать поводом для США по выходу из договора о ликвидации РСМД. Мало того, законопроект Коттона предполагает передачу ракетных технологий (РСМД) тем странам, которые названы союзниками США.
Против инициативы выступили и в Госдепартаменте США. И именно это в очередной раз дало повод для целого ряда американских СМИ объявить о том, что в Пентагоне и Госдепе "окопались агенты Кремля". В связи с этим есть все основания полагать, что конгрессмены снова соорудят законопроект, увязанный с некими дополнениями (как недавний санкционный пакет против России увязали с санкциями против Ирана) с той целью, чтобы не оставлять Трампу места для маневра в плане возможного отклонения документа президентом США.
Использованы фотографии: Fair.ru
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