Максакова в Киеве: Чума в Европе началась с Крыма, Хрущёв ситуацию исправил

Чума в Европе началась с Крыма. Есть такое понятие как суперинфекция. Они, генуэзцы, потом забрали, идиоты, не поняли, чем это можем им кончиться... это самое... что они сами же пострадают, забрали трупы эти как биологическое оружие. И... перебрасывали там через стены противников. Вот откуда пошла чума. Чума целая пошла! То есть о чём мы говорим. То есть инфраструктура была настолько слабой, что он (Хрущёв) понял: это для Украины полуостров, а для России это остров. Необходимо делать вираж, чтобы что-то там исправить. И он фактически... ну, ну, ну... навязал Украине. И Украина, ну, чувствует себя в этом отношении совсем как-то, ну, обиженной. Естественно! Она могла потратить эти деньги на Одессу, там на ещё какие-то свои территории. Вместо этого она взяла себе Крым, взвалила его на свои плечи, исправила, насколько это было возможно, а потом у неё это путём огородного права как-то отняли.

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова Мария Максакова (тоже экс-депутат, но от «Единой России») в эфире телепрограммы «Гордон» на украинском ТВ представила свою версию того, как Крым в своё время оказался в составе Украинской ССР. Версия(а точнее - утверждение) Максаковой привела к очередной серии многочисленных вопросов о том, каким образом люди, подобные г-же Максаковой, оказывались и продолжают оказываться, в системах российской власти?По словам Максаковой, Крым был «навязан Украине Хрущёвым». Но даже не это главное... Максакова заявила, что в Крыму была «ужасная антисанитария», и «в своё время чума в Европе возникла именно из-за Крыма,Ю а Хрущёв ситуацию исправил».Максакова:Ведущий эфира в это время кивал головой...Это заявление Максаковой больше тянет на диагноз. Увязать чуму в средневековой Европе с передачей Хрущёвым Крыма в состав УССР в 1954 году, - нужно иметь какие-то особые способности. Хотя всё объясняется куда проще: махровая некомпетентность, откровенная глупость, плюс ещё и желание выслужиться на новой «Родине», которую она в любой момент предаст так же, как и Родину настоящую, найдя подходящий для этого повод.