08:56 25 июня

Максакова в Киеве: Чума в Европе началась с Крыма, Хрущёв ситуацию исправил

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова Мария Максакова (тоже экс-депутат, но от «Единой России») в эфире телепрограммы «Гордон» на украинском ТВ представила свою версию того, как Крым в своё время оказался в составе Украинской ССР. Версия(а точнее - утверждение) Максаковой привела к очередной серии многочисленных вопросов о том, каким образом люди, подобные г-же Максаковой, оказывались и продолжают оказываться, в системах российской власти?

По словам Максаковой, Крым был «навязан Украине Хрущёвым». Но даже не это главное... Максакова заявила, что в Крыму была «ужасная антисанитария», и «в своё время чума в Европе возникла именно из-за Крыма,Ю а Хрущёв ситуацию исправил».

Максакова:
Чума в Европе началась с Крыма. Есть такое понятие как суперинфекция. Они, генуэзцы, потом забрали, идиоты, не поняли, чем это можем им кончиться... это самое... что они сами же пострадают, забрали трупы эти как биологическое оружие. И... перебрасывали там через стены противников. Вот откуда пошла чума. Чума целая пошла! То есть о чём мы говорим. То есть инфраструктура была настолько слабой, что он (Хрущёв) понял: это для Украины полуостров, а для России это остров. Необходимо делать вираж, чтобы что-то там исправить. И он фактически... ну, ну, ну... навязал Украине. И Украина, ну, чувствует себя в этом отношении совсем как-то, ну, обиженной. Естественно! Она могла потратить эти деньги на Одессу, там на ещё какие-то свои территории. Вместо этого она взяла себе Крым, взвалила его на свои плечи, исправила, насколько это было возможно, а потом у неё это путём огородного права как-то отняли.



Ведущий эфира в это время кивал головой...



Это заявление Максаковой больше тянет на диагноз. Увязать чуму в средневековой Европе с передачей Хрущёвым Крыма в состав УССР в 1954 году, - нужно иметь какие-то особые способности. Хотя всё объясняется куда проще: махровая некомпетентность, откровенная глупость, плюс ещё и желание выслужиться на новой «Родине», которую она в любой момент предаст так же, как и Родину настоящую, найдя подходящий для этого повод.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. Путинец Сегодня, 07:46
    Бильжо головного мозга, если он у нее есть
    Путинец
    1. lwxx Сегодня, 07:51
      Самое страшное ,что таких депутатов у нас еще много в госдуме заседает. Просто они пока помалкивают. Вопрос к ФСБ и ФСО как они таких пропускают- либо сами такие ,либо сильно замазаны.
      lwxx
      1. Познающий Сегодня, 08:15
        Цитата: lwxx
        Самое страшное ,что таких депутатов у нас еще много в госдуме заседает. Просто они пока помалкивают. Вопрос к ФСБ и ФСО как они таких пропускают- либо сами такие ,либо сильно замазаны

        Ваша правда., но и психиатрам-бы присмотреться не мешало-бы....
        Познающий
      2. Соломон Кейн Сегодня, 08:22
        Есть там ещё один "депутат -звездодел", Милонов. Ели он "жабры" свои открывает.....!
        Бедная Россия -всё меньше и меньше людей у власти толковых.
        Соломон Кейн
    2. Тралл Сегодня, 07:53
      Коммунисты сожгли Д. Бруно.
      Кеннеди застрелил белорус.
      Гитлер - еврей.
      Сталин разворовывал египетские пирамиды.
      Петр Первый - украинец.
      laughing
      Тралл
      1. Александр романов Сегодня, 08:10
        Цитата: Тралл
        Коммунисты сожгли Д. Бруно.
        Кеннеди застрелил белорус.
        Гитлер - еврей.
        Сталин разворовывал египетские пирамиды.
        Петр Первый - украинец.

        Чушь,Путин и только Путин!
        Александр романов
        1. Тралл Сегодня, 08:27
          Цитата: Александр романов
          Чушь,Путин и только Путин!

          А вчера в Артеке он встретился со своей резидентурой. Вербовал хулиганов, драчунов, ябед, плакс и прогульщиков, чтобы захватить Европу. Потому что Димон уже вырос и не справляетсяsmile
          Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 07:57
      Певичка, депутат-мошенник, Хрущев, Крым, разные эпохи, разные разные страны... Какая связь, блин"? : Это ж реально заворот головного мозга! belay
      сибиралт
      1. Zubr Сегодня, 08:04
        Блондинка.. smile Да ещё и перепуганная.. smile
        Zubr
      2. Комментарий был удален.
      3. Вас Влад Сегодня, 08:07
        Цитата: сибиралт
        Певичка, депутат-мошенник, Хрущев, Крым, разные века, разные страны... Какая связь, блин"? : Это ж реально заворот головного мозга!

        Так вещают на молодёжную аудиторию wink Попёрли вещать, по вылазили из всех углов,чуют беду laughing
        Вас Влад
      4. Соломон Кейн Сегодня, 08:24
        Эпохи разные, а Диагноз у всех один, на все времена - сифилис головного мозга.
        ( Осторожно - заразно!)
        Соломон Кейн
    4. Александр романов Сегодня, 08:09
      Цитата: Путинец
      если он у нее есть

      И это бывший депутат Госдумы!!! Я после убийства Вороненкова про нее ничего старался не писать,бабу жалко по человечески.Но теперь барышня пасть раскрыла,куда эта тупая рванет,когда на Украине власть смениться .
      Александр романов
      1. moskowit Сегодня, 08:37
        Она гражданка Германии... Есть куда, и есть на что... Имущество убиенного мужа позволяет безбедно жить.....
        moskowit
        1. poquello Сегодня, 08:47
          Цитата: moskowit
          Она гражданка Германии..

          что у них кладут в сосиски такое пургомётное?
          poquello
  2. svp67 Сегодня, 07:48
    Увязать чуму в средневековой Европе с передачей Хрущёвым Крыма в состав УССР в 1954 году, - нужно иметь какие-то особые способности.
    Ну тут все ясно, болезнь - "украинизации", явно поразила её головной мозг и прогрессирует.
    И вот, что интересно, формально Никита Сергеевич не был ПЕРВЫМ лицом СССР во время передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР, первым лицом тогда был Маленков и под документами о передаче нет его подписи
    svp67
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:48
    Глупость в ее отношении это мягко сказано , тут диагноз гораздо более серьезен fool
    Spartanez300
  4. Zomanus Сегодня, 07:48
    Да там пофигу что говорить, лишь бы против России.
    А на счет того, почему такие люди до сих пор в нашем правительстве и Думе...
    Нужна чистка, но кто перед выборами рискнет это делать?
    Zomanus
    1. iliitchitch Сегодня, 08:13
      Цитата: Zomanus
      Нужна чистка, но кто перед выборами рискнет это делать?


      После выборов рискнут wassat . Наверное , существует статистика - сколько на 100тыс. населения проституток , убийц , воров , предателей и просто откровенных дятлов . Из последних потом классные депутаты вырастают правящей партии .
      iliitchitch
    2. мордвин 3 Сегодня, 08:33
      Цитата: Zomanus
      А на счет того, почему такие люди до сих пор в нашем правительстве и Думе...

      Да они там груши околачивают, в госдуме этой.
      мордвин 3
      1. Orionvit Сегодня, 08:51
        Цитата: мордвин 3
        Да они там груши околачивают, в госдуме этой.

        Судя по фото, этим депутатам, груши околачивать нечем. Может только грудью. laughing
        Orionvit
  5. viktor. Сегодня, 07:53
    На КОЛ её, ей его явно не хватает laughing
    viktor.
    1. Александр романов Сегодня, 08:11
      Цитата: viktor.
      На КОЛ её,

      А вы извращенец wassat
      Александр романов
    2. Баракуда Сегодня, 08:13
      А вдруг ей понравится ? smile Партию-движение еще создаст...
      Баракуда
  6. Jovanni Сегодня, 07:57
    Каждый раз терзают смутные сомнения. По поводу бывших её коллег. Думцев. Сколько их там таких? Тех что за наши денюшки заседают, ну и думу думают. Вот только что они там себе думают...
    Jovanni
  7. МПК105 Сегодня, 07:57
    "...плюс ещё и желание выслужиться на новой «Родине», которую она в любой момент предаст так же,как и Родину настоящую..."
    Думаю,вот квинтэссенция данной статьи...А баба красивая...Это я вслух сказал?Не удержался... feel
    МПК105
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:06
      Цитата: МПК105
      А баба красивая...


      При возможностях современной косметологии и пластической хирургии, и из Бабы Яги можно сделать " ягодку".

      А по- поводу её " искромётных мыслей"- за что платят, то и " изрыгает".
      Б.Т.В.
      1. Александр романов Сегодня, 08:13
        Цитата: Б.Т.В.
        При возможностях современной косметологии и пластической хирургии, и из Бабы Яги можно сделать " ягодку".

        Татьяна,не дай Бог увидеть Ягу,после пластики laughing
        Александр романов
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:16
          Александр, hi ! Это- из серии: " красиво жить не запретишь".
          Б.Т.В.
          1. Александр романов Сегодня, 08:19
            Цитата: Б.Т.В.
            Это- из серии: " красиво жить не запретишь".

            А это по каким критериям красиво ? Не ,я в аду не был,потому не знаю,как там выбирают королеву красоты.
            Александр романов
            1. Б.Т.В. Сегодня, 08:24
              Это- скорее всего, " красиво", по критериям наличия монет для издевательства на своей внешностью, называется: " с жиру бесятся".
              Б.Т.В.
              1. Александр романов Сегодня, 08:39
                Цитата: Б.Т.В.
                называется: " с жиру бесятся".

                В аду с жиру бесятся или бесы жируют?
                Александр романов
                1. Б.Т.В. Сегодня, 08:52
                  Ох, лучше бы такие " особи" в аду с бесами жировали, на Матушке- Земле чище было бы.
                  Б.Т.В.
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 08:52
      Цитата: МПК105
      .А баба красивая...Это я вслух сказал?

      На мой взгляд - внешность такова, что высказать мою оценку не позволяет редактор сайта. Это ещё до её побега в Киев так её оценивал... Думаю, что и в голодный год за сто блинов в одну постель с ней бы не лег.
      Капитан Пушкин
  8. мармеладный Сегодня, 08:07
    рука-лицо...... recourse впрочем ничего удивительного-на лицо ее гляньте fool
    мармеладный
  9. БАРХАН Сегодня, 08:08
    Не надо только вот думать ,что она глупенькая.Нет.Она враг.Злобный,подлый,визгливый враг.
    БАРХАН
  10. Баракуда Сегодня, 08:09
    Дорогами - понятно. Территория огромная,зимы,войны...НО, Дураками, вернее дурами в данном случае, уж точно не оскуднела земля Русская ! sad
    Баракуда
    1. Orionvit Сегодня, 08:34
      Баракуда. Опа, сколько лет, сколько зим. Сто лет не видно было, надо же, только разговор про Российскую политику, и тут как тут. В остальных темах, вас не заметно, или специализация не позволяет? Впрочем, в данном вопросе, с вами согласен.
      Orionvit
      1. Баракуда Сегодня, 08:37
        hi Днем некогда, бываю только утром и вечером.
        Баракуда
  11. Koteg Сегодня, 08:10
    вот они верные путинцы бывшие какие_единороссийские патриоты
    Koteg
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    подобные г-же Максаковой, оказывались и продолжают оказываться, в системах российской власти?
    А партиям власти тащить в Думу меньше всяких симпотных мордашек нужно.Быть хорошим спортсменом или артистом абсолютно не значит быть хорошим политиком.Что и видим.Вот чем там в ЕР например куча бывших этих делает? Ума лепит про нужность занятием спорта.Так это и так понятно. Политикой должны заниматься те кто хотя бы соображает в этом деле.
    Наблюдатель2014
  13. Караул73 Сегодня, 08:14
    Стоит только поражаться - какие высоко интеллектуальные депутаты в Думе. Больше интеллекта только у министров с премьером.
    Караул73
  14. Банный Сегодня, 08:17
    эх куда глазки смотрели когда такое гуано в депутаты шло?проголосили-получите)))
    Банный
    1. Orionvit Сегодня, 08:27
      Это к вопросу о "демократичности" выборов. Касаемо не только к России, но и ко всему миру, особенно к украине. КНДР и Саудовскую Аравию, можно исключить. laughing
      Orionvit
  15. Orionvit Сегодня, 08:25
    Это заявление Максаковой больше тянет на диагноз
    Это даже не диагноз, это рак мозгов. У меня ребёнок в два года, яснее выражался.
    Orionvit
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:29
    Сказать что dura, -это все равно как ничего не сказать!!! fool Просто безмозглая курица в человечьем обличии! fool
    Изгоняющий либероидов
  17. CorvusCoraks Сегодня, 08:31
    Максаковой привела к очередной серии многочисленных вопросов о том, каким образом люди, подобные г-же Максаковой, оказывались и продолжают оказываться, в системах российской власти?

    Таким же, как и Вороненков, внезапно, да?
    CorvusCoraks
  18. лысова Сегодня, 08:32
    Россия становится чище, без этаких не что. Погано, что подобных, вот этой вота, в России ещё хватает. Пациенты лепрозория.
    лысова
  19. gla172 Сегодня, 08:32
    ...она что д.у р@???это уже попахивает [email protected]....как и про протоукров и выкопанное чёрное море и т д....
    gla172
  20. Пивасик Сегодня, 08:33

    Многих этот вопрос интересует
    Пивасик
  21. Вздринчер Сегодня, 08:35
    Нормальные у нас депутаты в ГД (плачу))))
    Вздринчер
  22. asiat_61 Сегодня, 08:43
    Зачем о ней вообще писать?СМИ это к вам вопрос!!! Или вы думаете , что мы без этого дерьма ,спать не можем спокойно? Да мне нагадить на неё ,большую кучу. Даже не читаю о ней.НЕ интересно.Ну а вы пишите, вам зачтётся!!!
    asiat_61
  23. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Ну певичка, что с неё взять. Там мозг только ноты читать умел. На остальное образование мозга не хватило...
    Горный стрелок
  24. LiSiCyn Сегодня, 08:45
    Да... Действительно, есть повод задуматься, об адекватности наших депутатов.
    LiSiCyn
  25. sabakina Сегодня, 08:46
    Шедеврально! И эти депутаты ГД запрещают нам в носу ковыряться!
    sabakina
  26. san4es Сегодня, 08:51
    ...Судя по тексту, она с Кличко замутилась wassat
    san4es
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