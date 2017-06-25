Смертник подорвал себя в толпе беженцев, выходящих из Мосула
По меньшей мере 12 мирных граждан погибли и более 20-ти получили ранения при взрыве в осажденном Мосуле в Ираке, передает РИА Новости сообщение агентства Франс Пресс.
Взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник привел в действие зарядное устройство в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город.
Как рассказали военные медики, среди погибших и пострадавших есть дети и женщины.
Накануне канал Press TV сообщил, что иракским военным удалось организовать «несколько безопасных коридоров», по которым мирные жители смогут выйти из Мосула.
Ранее местные СМИ писали, что иракская армия готовится к решающему удару по позициям боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), засевших в Старом городе Мосула. По их данным, оборону продолжают держать не более 200 террористов.
Взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник привел в действие зарядное устройство в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город.
Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных,сказал агентству представитель иракского военного ведомства.
Как рассказали военные медики, среди погибших и пострадавших есть дети и женщины.
Накануне канал Press TV сообщил, что иракским военным удалось организовать «несколько безопасных коридоров», по которым мирные жители смогут выйти из Мосула.
Ранее местные СМИ писали, что иракская армия готовится к решающему удару по позициям боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), засевших в Старом городе Мосула. По их данным, оборону продолжают держать не более 200 террористов.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Mehdi Fedouach
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