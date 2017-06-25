08:55 25 июня

Смертник подорвал себя в толпе беженцев, выходящих из Мосула

По меньшей мере 12 мирных граждан погибли и более 20-ти получили ранения при взрыве в осажденном Мосуле в Ираке, передает РИА Новости сообщение агентства Франс Пресс.



Взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник привел в действие зарядное устройство в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город.


Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных,
сказал агентству представитель иракского военного ведомства.

Как рассказали военные медики, среди погибших и пострадавших есть дети и женщины.

Накануне канал Press TV сообщил, что иракским военным удалось организовать «несколько безопасных коридоров», по которым мирные жители смогут выйти из Мосула.

Ранее местные СМИ писали, что иракская армия готовится к решающему удару по позициям боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), засевших в Старом городе Мосула. По их данным, оборону продолжают держать не более 200 террористов.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Mehdi Fedouach
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Комментарии 4

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:40
    Ангела Меркель объявила траур, триумфальная арка разкрашена в цвета иракского флага, траур и в сша? ????Лицемеры этот факт используют в своих целях, а сша могут объявить траур -по дохлому боевику-смертнику. am
    Изгоняющий либероидов
    1. сибиралт Сегодня, 08:47
      В Мосуле еще Обама начал, да забыли сделать гуманитарные коридоры для беженцев. Ковровая бомбежка она надежнее и безопаснее для любителей чипсов и подгузников для армии США bully
      сибиралт
    2. Соломон Кейн Сегодня, 08:55
      Вестник Дамаска‏ @NovostiDamask
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      СРОЧНАЯ НОВОСТЬ
      Израильская авиация атаковала два танка САА и позиции артиллерии в провинции Кунейтра

      Соломон Кейн
  2. Orionvit Сегодня, 08:44
    Что тут можно сказать, мусульмане. И не надо тут разводить политкорректную туфту, про то, что религия не имеет отношения к формам проявления веры. Христиан, это то же касается (правда кризис веры, они уже прошли). Одним словом, . Хочешь верить в бога, иди в церковь (мечеть). Хочешь навязать свою веру насильно, тогда будь готов к уничтожению. По моему, нужно только так. Касаемо всех, радикальных течений.
    Orionvit
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