Смертник подорвал себя в толпе беженцев, выходящих из Мосула

Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных,

По меньшей мере 12 мирных граждан погибли и более 20-ти получили ранения при взрыве в осажденном Мосуле в Ираке, передает РИА Новости сообщение агентства Франс Пресс.Взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник привел в действие зарядное устройство в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город.сказал агентству представитель иракского военного ведомства.Как рассказали военные медики, среди погибших и пострадавших есть дети и женщины.Накануне канал Press TV сообщил, что иракским военным удалось организовать «несколько безопасных коридоров», по которым мирные жители смогут выйти из Мосула.Ранее местные СМИ писали, что иракская армия готовится к решающему удару по позициям боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), засевших в Старом городе Мосула. По их данным, оборону продолжают держать не более 200 террористов.