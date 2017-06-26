Россия дофинансирует НАТО за Литву, Черногорию и других выбившихся из норм устава?

Есть два пути: или решении проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме, которую Греция имеет с нашим конституционным названием страны, в связи с нашей интеграцией в Евросоюз. Они ясно понимают, что наше стремление в ЕС также сильно.

На днях первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв в ходе одного из интервью высказался по поводу того, что не понимает упрёка со стороны Владимира Путина в свой адрес. Речь шла о заявлении, сделанном президентом РФ о фактически безответственном шаге Горбачёва – когда тот удовольствовался устными обещаниями представителей Запада о якобы нерасширении НАТО на Восток после объединения Германии. Владимир Путин отметил, что заключать договор нужно было в полном соответствии с юридическими нормами, а не говорить о том, что устных заверений достаточно.Так вот... Горбачёв заявляет, что своей вины не видит, и даже несколько обиженно воспринимает заявление Путина о фактической сдаче советским лидером национальных интересов, аукающейся (сдаче) и по сей день. Аукающейся тем, что инфраструктура организации, не особенно скрывающей тот факт, что главным её врагом является Россия, планомерно приближается к российским границам. По ряду направлений уже приблизилась, причём плотнее не придумаешь.С момента получения Горбачёвым, лауреатом Нобелевской премии мира, как бы гарантий «устно нерасширяющееся» НАТО отпраздновало уже четыре фазы расширений, приняв в свой состав 13 государств и разросшись до 29 стран-членов. Последнее такое расширение, как известно, произошло совсем недавно – когда в НАТО была принята Черногория, руководство которой вместе с командованием потешной черногорской армией вдруг обвинило Россию якобы в попытке вмешательства во внутричерногорские дела. НАТО как бы совсем не вмешивалось, а вот Россия...И НАТО на Черногории остановится? Нет. Складывается впечатление, что в своей тяге нарушить данные упомянутому не раз Горбачёву устные обещания, бюрократия НАТО готова перепрыгнуть через свою собственную голову.Следующая в списке первоочередных претендентов, как известно, Македония. Двухмиллионная по численности населения страна, не имеющая выхода к морю. Если принятие в свой состав Черногории для НАТО ещё можно с натяжкой называть целесообразным - Черногория имеет морское побережье, то вот с целесообразностью возможного принятия в Североатлантический военный блок Македонии большие проблемы. По меньшей мере, на первый взгляд.Во-первых, любое расширение НАТО уже давно перестало быть в экономическом и военном плане оправданным. Ну, в самом деле... О каких военных, если можно так выразиться, бонусах может идти речь для гигантской военной машины Североатлантического военного блока с принятием в него государства (Черногории) с численностью армии, сопоставимой с численностью полка? О каких экономических бонусах можно говорить, если на этот потешный полк Черногория не в силах тратить даже 1,7% ВВП?Безусловно, у натовских экспертов свои доводы: мы, мол, пытается выстраивать единую систему безопасности, а потому берём Черногорию и Македонию под своё крыло, защищаем... Ну да, ну да... При этом в НАТО стараются обойти внимание вопрос того, что перед принятием страны в военный блок в ней до невероятных масштабов разжигается антироссийская истерия с новым «трендом» - обвинением РФ во «вмешательстве». Методика отработана: усадить в кресла правящих элит такие говорящие головы, из которых будут выходить заявления об «агрессивном поведении России», далее попытаться распространить эту страшилку среди как можно большего числа граждан страны, а затем, игнорируя саму возможность проведения референдума, втянуть страну в военный блок, сообщив миру о «новой победе демократии».В Македонии власти испытывают такую непреодолимую тягу к этой самой демократии, что готовы выполнять даже самые, казалось бы, абсурдные требования. К примеру, официальные Афины требуют от Македонии переименования! Говорят: если название Македония оставит без видоизменений, то Греция будет голосовать против расширения НАТО за счёт Македонии. В Скопье взяли под козырёк. Премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что нужно изменить название – будет сделано. Для этого страна будет «на переходный период» носить, как заявлено, политико-географическое наименование с официальным его отражением во всех международных документах: «Бывшая югославская республика Македония». Если название будет «Македония» (без каких-либо дополнений), то греки будут считать это нарушением «исторического контекста» в связи с тем, что провинция Македония есть и в самой Греции. Как-то так.Ожидая визита в Скопье генсека НАТО Столтенберга, Заев сделал заявление:Перефразируя известную пословицу, можно сказать: работают по принципу «Назови хоть горшком, только в НАТО возьми».Вот таких «горшков» в НАТО становится всё больше. Платить за себя по уставным натовским требованиям не горят желанием, да и, чаще всего, неспособны чисто экономически. А вот желание натовских бюрократов расширять военный блок «до безобразия» исполнять готовы. И тут уже наблюдается определённая нестыковка натовских бюрократов и главного «инвестора» альянса.О явных проблемах с экономической «отдачей» военного блока всё последнее время твердит президент США Дональд Трамп, пытающийся надавить на партнёров по НАТО с целью заставить тех платить уставные 2% ВВП «на безопасность». Когда Трампу объявляют о военном бюджете Черногории, думается, он вспоминает, а не больше ли он потратил накануне на платье для своей Меланьи... И когда цифры оказываются сопоставимы, Трамп, как бизнесмен, прикидывает, во сколько эти территориальные карлики могут обойтись американскому бюджету, и сколько военных баз у границ Сербии нужно, простите, навтыкать, чтобы хоть как-то оправдать вступление бывших соотечественников опять-таки Меланьи в НАТО.Интересный вопрос вот в чём? А что если Трампу не удастся заставить платить и младо- и старонатовцев по счетам столько, сколько положено натовским уставом? В таком случае и немцы, и литовцы, и черногорцы, и прочие «менее-чем-двухпроцентники» продолжат «копить» долги перед альянсом и одновременно перед США, фактически заставляя ещё активнее трудиться американский печатный станок.С одной стороны, для России это неплохо – любое экономическое давление на США «союзниками», даже если сами они того как бы не хотят, способно приводить и к определённым политическим «подвижкам». Этим вполне можно было бы воспользоваться хотя бы на информационном уровне - внести, так сказать, сомнение в стан противника по поводу единства. Но у медали есть и обратная сторона. И сторона эта в том, что пока Европа мягко игнорирует 2% НАТО и заставляет работать печатный станок США, Россия в этот печатный станок упорно продолжается вкладываться – вкладываться в американские гособлигации. Выходит, мы ещё и НАТО дофинансируем за всяких черногорцев с литовцами... Парадокс, но формально это так.А потому вопросы к Горбачёву, конечно, остаются, но Горбачёв уже не у руля, а потому вопрос: как на ситуацию с нашими де-факто вложениями в экономику НАТО смотрят те, кто у руля сегодня?