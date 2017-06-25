13:09 25 июня

Рогозин резко ответил украинскому блогеру, раскритиковавшему танк Т-14

Вице-премьер Дмитрий Рогозин с нескрываемой резкостью ответил на критику украинского блогера, избравшего ник zloy-odessit, который утверждает в своем материале, что танк «Армата» изготавливается из некачественных материалов и начинает ржаветь «не сходя с конвейера». Об этом сообщает ТАСС .

Рогозин резко ответил украинскому блогеру, раскритиковавшему танк Т-14


В качестве доказательства своих слов «злой одессит» разместил фотографию, запечатлевшую Рогозина на «Уралвагонзаводе» при осмотре танка. Боевая машина, только что завершившая испытания на полигоне, стоит, покрытая пылью и песком.




Однако украинский «интернет-эксперт» посчитал, что пятна на Т-14 «Армата» являются ржавчиной, «которая лезет из всех щелей». «Да уж лучше бы и вправду из картона клеили», – добавляет он.

Все-таки они редкие идиоты,
написал Рогозин в своем «Фейсбуке».

«Армата» – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые показан широкой публике на параде Победы в Москве в 2015 году. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Использованы фотографии: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, zloy-odessit.livejournal.com
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 113

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:11
    Укроп наверное имел ввиду украинский ВПК .
    Spartanez300
    1. RASKAT Сегодня, 09:16
      Это банальная зависть со стороны укропатриотов. Их танкопром уже никогда, Никогда, НИКОГДА ни произведет ничего достойного зваться передовой техникой в танкостроении.
      RASKAT
      1. Shurik70 Сегодня, 11:22
        ЗАЧЕМ вообще было отвечать какому-то придурку?
        fool
        Shurik70
        1. sabakina Сегодня, 12:01
          Зачем вообще разочаровывать их раньше времени? Пусть считают, что Армата вообще из газеты "Правда" слеена БФ-6!
          sabakina
      2. Анд123 Сегодня, 11:30
        Уважаемые! Зачем из этой мелочи сыр бор разводить. Ну и ошибся, с кем не бывает. Страшного ничего не вижу. Да и то, вряд ли это он сам писал)))
        Анд123
    2. Владимир 38 Сегодня, 09:26
      Вот это да, уровень Рогозина- спорить с украинскими блогерами))) Рогозин, все мельчает, видно сын растет..
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:31
        Цитата: Владимир 38
        Вот это да, уровень Рогозина- спорить с украинскими блогерами))) Рогозин, все мельчает, видно сын растет..

        С языка сорвали! Этот "блогир" теперь "хероим" станет...Нашел перед кем оправдываться , надо думать кому отвечать ,хотя ответил коротко и точно!
        ОТДЕЛ
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:30
          Цитата: ОТДЕЛ
          Нашел перед кем оправдываться ,

          Назвать очередного укро-крикуна И.Д.И.О.Т.ОМ -это по вашему оправдываться?Видимо и Лавров перед матрассами и европейцами оправдывался,сказав свою фразу-ДБ...
          НЕКСУС
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:51
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: ОТДЕЛ
            Нашел перед кем оправдываться ,

            Назвать очередного укро-крикуна И.Д.И.О.Т.ОМ -это по вашему оправдываться?Видимо и Лавров перед матрассами и европейцами оправдывался,сказав свою фразу-ДБ...

            Лавров 100% правильно высказал на своем уровне, а Рогозин зря среагировал, даже если и правильно ответил Не тот уровень, вот это главное ! Не нужно тролля кормить..Вот и все..
            ОТДЕЛ
            1. Соломон Кейн Сегодня, 11:29
              Снова повторюсь : Выдержка - главный способ выжить в мире идиотов
              Соломон Кейн
            2. НЕКСУС Сегодня, 11:42
              Цитата: ОТДЕЛ
              Не тот уровень, вот это главное

              Он не о нем лично сказал,а во множественном числе...то есть всю эту гоп-компанию обозначил,как непригодную к лечению.
              НЕКСУС
        2. гурт Сегодня, 12:48
          Цитата: ОТДЕЛ
          С языка сорвали! Этот "блогир" теперь "хероим" станет..

          что брать от мериноса который танк в игрушках только и видел
          гурт
      2. фигвам Сегодня, 09:48
        А с другой стороны может и хорошо что такие ихперды существуют, в очередной раз доказывая свою никчемность и тупость, нам на потеху.
        фигвам
      3. Koteg Сегодня, 09:57
        он такой же вице-премьер как и мы_комментатор просто и жаждет плюсиков_лайков дмитрию олеговичу
        Koteg
      4. МойВрач Сегодня, 10:03
        Все-таки они редкие ,
        написал Рогозин в своем «Фейсбуке».

        Рогозин нашёл свою нишу, там ему и место.
        МойВрач
        1. Саша Крымский Сегодня, 11:15
          Цитата: МойВрач
          Все-таки они редкие ,
          написал Рогозин в своем «Фейсбуке».

          Рогозин нашёл свою нишу, там ему и место.

          По количеству финансов , которые прошли через него и его сферу влияния- ему уже пора с Марсианами диалоги вести по межпланетному интернету.
          Саша Крымский
      5. ded100 Сегодня, 10:16
        Ответил имбицилу и правильно!!Молодец!!
        ded100
      6. To be or not to be Сегодня, 10:20
        Не барское дело отвечать на подобное.
        Тут ответ один -массовая поставка в войска.!!.
        To be or not to be
      7. Анд123 Сегодня, 11:12
        А вы сами то чем лучше, если верите украинскому блогеру!?))). Скорее всего, эта фраза вырвана из контекста. Но даже если и так. Я не считаю это великой ошибкой. Не ошибается тот, кто ничего не делает!)))
        Анд123
    3. сибиралт Сегодня, 09:48
      Ай, да молодец Рогозин! Дошел до того, что с блогерами связался. fool Вот такие у нас высшие государственные чиновники. Похоже, работой во имя Родины себя не утруждают what
      сибиралт
      1. Владимир 38 Сегодня, 09:49
        Так он сам блогер, по образованию журналист..)) У нас в правительстве все такие.. а сердюков так вообще мебельщик))
        Цитата: сибиралт
        Ай, да молодец Рогозин! Дошел до того, что с блогерами связался
        Владимир 38
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:01
          Цитата: Владимир 38
          Так он сам блогер, по образованию журналист.

          такое образование ещё получить надо.
          Цитата: Владимир 38
          У нас в правительстве все такие.

          и откуда такие сведения о ВСЕХ в правительстве? совесть имейте на ВСЕХ ярлыки вешать
          ЛукичЪ
          1. Владимир 38 Сегодня, 10:04
            Цитата: ЛукичЪ
            и откуда такие сведения о ВСЕХ в правительстве? совесть имейте на ВСЕХ ярлыки вешать

            Не могли бы вы назвать имена, государственных деятелей современности, которые по вашему внесли существенный вклад в развитие России.
            Владимир 38
            1. ЛукичЪ Сегодня, 10:35
              Цитата: Владимир 38
              Не могли бы вы назвать имена, государственных деятелей современности, которые по вашему внесли существенный вклад в развитие России.

              ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН который Россию с колен поднял и сделал мировой державой!!!!!!! а что ТЫ для России сделал с дивана!!!!! дерево посадил? дом построил? про детей молчу
              ЛукичЪ
              1. Владимир 38 Сегодня, 10:40
                Цитата: ЛукичЪ
                ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН который Россию с колен поднял и сделал мировой державой!!!!!!! а что ТЫ для России сделал с дивана!!!!! дерево посадил? дом построил? про детей молчу

                Не тыкай, во первых.
                Во вторых да, дом построил, дерево посадил, трое детей родил и налогов уверен поболее вас заплатил.
                В твоей мировой державе, пенсионеры последний хрен без соли доедают.. А что до колен, то это нефть.. С такими бездельниками, которые не смогли за 17 лет слезть с нефтяной иглы, мы очень скоро вернемся в 90-е..
                Владимир 38
                1. ЛукичЪ Сегодня, 11:45
                  Цитата: Владимир 38
                  С такими бездельниками, которые не смогли за 17 лет слезть с нефтяной иглы, мы очень скоро вернемся в 90-е..

                  ну тогда иди в министры!!!!!!!! мозгов не хватает. тогда рот не раскрывай на то, чего не знаешь и не можешь. а пенсии мне хватает. к тебе точно за добавкой не пойду
                  ЛукичЪ
                2. Хаос Сегодня, 11:52
                  А Ты чьих будешь? чтобы Тебе не тыкать ?
                  Хаос
              2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:54
                Цитата: ЛукичЪ
                Цитата: Владимир 38
                Не могли бы вы назвать имена, государственных деятелей современности, которые по вашему внесли существенный вклад в развитие России.

                ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН который Россию с колен поднял и сделал мировой державой!!!!!!! а что ТЫ для России сделал с дивана!!!!! дерево посадил? дом построил? про детей молчу

                Лукич спокойней, не поддавайся на провокации ..Эти этого только и ждут , чтобы жалобу накатать и поднять вой! Умей паузу держать soldier
                ОТДЕЛ
                1. ЛукичЪ Сегодня, 11:46
                  Цитата: ОТДЕЛ
                  Лукич спокойней, не поддавайся на провокации .

                  понял. спасибо hi
                  ЛукичЪ
                  1. sabakina Сегодня, 12:07
                    Ну, если вспоминать правительство, то у меня только оно имя всплывает в памяти, Евгений Примаков. ВВП не в счёт, он не в правительстве.
                    sabakina
              3. Анд123 Сегодня, 11:49
                Сколько Запад не пытается поставить Россию на колени, она продолжает упорно и гордо лежать в луже:)))
                Анд123
        2. bk316 Сегодня, 10:09
          Так он сам блогер, по образованию журналист..))

          Ну да он МГУ закончил. А Вы какой заборостроительный ?
          Вам завидно что ли?
          Я конечно понимаю вам окончить МГУ было как сейчас укропатриотам армату сделать laughing
          bk316
        3. сибиралт Сегодня, 10:35
          Ну, да! У нас есть единственный, кто пашет, как "раб на галерах", но пример с него никто брать не хочет. Да и как блогер может управлять нашей оборонкой? Это же полный абсурд! belay
          сибиралт
    4. vovanpain Сегодня, 09:53
      Все-таки они редкие ,
      написал Рогозин в своем «Фейсбуке».

      Это товарищ Рогозин,мы и без вас знаем,ну раз отвечаете хохлоидетам,тогда бы ответили и россиянам,когда же "Армата" встанет в серию yes А этим утыркам отвечать,себя не уважать. yes
      vovanpain
      1. bk316 Сегодня, 10:05
        А этим утыркам отвечать,себя не

        Почему тогда сами отвечаете?
        bk316
        1. vovanpain Сегодня, 10:37
          Цитата: bk316
          Почему тогда сами отвечаете?

          Мил человек-отвечаю кому? laughing
          vovanpain
      2. jonhr Сегодня, 10:10
        вот вам ответ на ваш вопрос.
        Все-таки они редкие ,
        написал Рогозин в своем «Фейсбуке»
        jonhr
      3. Хаос Сегодня, 11:55
        Не надо Рогозина учить, он знает, что делает. Дмитрий Олегович настоящий патриот нашей страны!
        Хаос
  2. Александр романов Сегодня, 09:11
    рогозину видать больше делать не хрен,как украинским блогерам отвечать.
    Александр романов
    1. adma Сегодня, 09:14
      Как говаривал мой зампотех танкового батальона - "Если танк будет ржаветь по тонне в год, его всё равно на 40 лет хватит."
      adma
    2. Deadушка Сегодня, 09:30
      Цитата: Александр романов
      рогозину видать больше делать не хрен,как украинским блогерам отвечать.

      Это его главная обязанность, говорить и показывать... и писать.
      Да и то, как обычно бывает у занятых людей - за них пишут специальные "бойцы".
      Deadушка
    3. Владимир 38 Сегодня, 09:33
      Цитата: Александр романов
      рогозину видать больше делать не хрен,как украинским блогерам отвечать.

      Думаю вы на сто процентов правы, Рогозину делать нечего.. как и всем остальным в нашем правительстве.. госдуме.. совете федерации.. просто армия заевшихся бездельников
      Владимир 38
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:06
        Цитата: Владимир 38
        просто армия заевшихся бездельников

        включите пожалуйста телевизор и посмотрите, что по вашим словам "бездельники" по Сирии поработали. хотя диванному болтуну всё равно кого не оболгать
        ЛукичЪ
        1. Владимир 38 Сегодня, 10:08
          Цитата: ЛукичЪ
          включите пожалуйста телевизор и посмотрите, что по вашим словам "бездельники" по Сирии поработали. хотя диванному болтуну всё равно кого не обо.....ть

          Еще раз задаю вам вопрос, назовите пожалуйста государственных деятелей современности, которые внесли существенный вклад в развитие России
          Владимир 38
          1. ЛукичЪ Сегодня, 10:38
            Цитата: Владимир 38
            Еще раз задаю вам вопрос, назовите пожалуйста государственных деятелей современности, которые внесли существенный вклад в развитие России

            ПУТИН, ШОЙГУ
            ЛукичЪ
          2. Вас Влад Сегодня, 12:24
            Цитата: Владимир 38
            Еще раз задаю вам вопрос, назовите пожалуйста государственных деятелей современности, которые внесли существенный вклад в развитие России

            Что вам надо от Рогозина?Он отвечает за оборонку и техника идёт в войска!Какие у вас претензии?Давно заметил начали Рогозина мочить....Значит молодец, всё правильно делает wink
            Вас Влад
        2. Владимир 38 Сегодня, 10:25
          Цитата: ЛукичЪ
          включите пожалуйста телевизор и посмотрите, что по вашим словам "бездельники" по Сирии поработали. хотя диванному болтуну всё равно кого не обо.....ть

          Не рекомендую вам много смотреть телевизор)) При чем тут Сирия? Речь шла о бездельниках в правительстве, да Шойгу,Лавров исключение. Что можете сказать о остальные государственных деятелей? Как они улучшили жизнь населения?
          Владимир 38
          1. ЛукичЪ Сегодня, 10:43
            Цитата: Владимир 38
            Как они улучшили жизнь населения?

            а почему они тебе должны.? руки ноги есть? про голову не говорю. иди работай и заробатывай. в Россию на заработки едут. и чем тебе плохо живётся? голый ходишь, или семья с голоду дохнет? ИДИ РАБОТАЙ!!!!!!!!!!
            ЛукичЪ
            1. Комментарий был удален.
              1. jonhr Сегодня, 12:13
                он воевал. вот даже шрам на лбу laughing
                jonhr
              2. sabakina Сегодня, 12:13
                Ребята, хотите помирю? Владимир о чём спрашивал? О тех, кто "внесли". Лукич говорит о тех кто "вносит". Вы оба правы и неправы одновременно.
                sabakina
          2. Александр романов Сегодня, 11:43
            Цитата: Владимир 38
            Что можете сказать о остальные государственных деятелей? Как они улучшили жизнь населения?

            Сначала он просит назвать одни фамилия,когда ему называют,он технично съезжает и просит еще.Троль
            Александр романов
        3. Александр романов Сегодня, 10:58
          Цитата: ЛукичЪ
          хотя диванному болтуну всё равно кого не обо.....ть

          100% .этот Владимир 38, любого рогозина заткнет своим трепом
          Александр романов
      2. Анд123 Сегодня, 10:37
        Я тоже не любитель властных структур, но грести всех под одну гребенку считаю не правильно. Чиновник тоже подчиняется приказам сверху. Отсюда и поговорка. Рыба гниет с головы. Рогозин, по своим убеждениям и образу жизни стоит особняком от прочей верхушки. Советую по интересоваться за него, а потом судить.
        Анд123
        1. jonhr Сегодня, 12:14
          да почему особняком. всего только представитель золотой молодёжи Брежневского застоя laughing
          jonhr
      3. Хаос Сегодня, 11:56
        Иди работай, бездельник, а не торчи здесь на сайте
        Хаос
        1. Анд123 Сегодня, 12:17
          Того же тебе желаю!
          Анд123
    4. Познающий Сегодня, 09:43
      Так ведь блогерам легче отвечать ,нежели хоть чо то делать... Май 2014 года...На территории России находятся 11 станций американской спутниковой системы навигации GPS. Их работа будет приостановлена с 1 июня, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.- и не шмогла, ох, не шмогла... laughing
      Познающий
  3. Смог Сегодня, 09:16
    Лучше бы делами занимался Дмитрий Олегович! Не хрена по соц. сетям шариться. Дел что ли нет, от слова совсем?, Все что ли уже по приделал?
    Смог
    1. Vita VKO Сегодня, 09:20
      А не много чести отвечать неонацистам? Так давайте еще комментировать посты террористов ИГИЛ и Аль-Кайды, они тоже много чего пишут. Тем более что ник "zloy-odessit" наверняка появился после его личного участия в сожжении заживо 40 человек.
      Vita VKO
    2. pjastolov Сегодня, 09:27
      Все что ли уже по приделал?
      а то как же без его пяти копеек, какой то блогер обойдется - ниииззззя laughing
      pjastolov
    3. svp67 Сегодня, 09:28
      Цитата: Смог
      Лучше бы делами занимался Дмитрий Олегович! Не хрена по соц. сетям шариться.

      Так если человек именно ЭТОМУ всю свою жизнь и учился...вот он и занимается тем, что умеет. А на него еще и вопросы промышленности взвалили, в которых он очень слабо разбирается.
      svp67
      1. Смог Сегодня, 09:33
        Цитата: svp67
        А на него еще и вопросы промышленности взвалили, в которых он очень слабо разбирается.

        Ну что сказать, нечего, кроме-
        Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
        А сапоги тачать пирожник,
        И дело не пойдет на лад.
        Да и примечено стократ,
        Что кто за ремесло чужое браться любит.
        Тот завсегда других упрямей и вздорней:
        Он лучше дело все погубит,
        И рад скорей
        Посмешищем стать света,
        Чем у честных и знающих людей
        Спросить иль выслушать совета.
        Смог
      2. Анд123 Сегодня, 10:44
        Откуда у вас такая уверенность? Успехи оборонки после полного развала вас не радуют?
        Анд123
    4. tomket Сегодня, 09:59
      Цитата: Смог
      Лучше бы делами занимался Дмитрий Олегович! Не хрена по соц. сетям шариться. Дел что ли нет, от слова совсем?, Все что ли уже по приделал?

      Ну что вы в самом деле))) Съездил на фотосессию, запостил фоточки в инстограм, собрал кучу лайков, резко ответил хаму, который стату решил испортить )) Работу какую провернул ))))
      tomket
      1. pjastolov Сегодня, 10:07
        Работу какую провернул
        труженик однако
        pjastolov
      2. Анд123 Сегодня, 10:50
        В этом ему, мягко говоря, не сравниться с другими представителями власти))) А тут из за одной фразы " буря в стакане"!
        Анд123
  4. gabonskijfront Сегодня, 09:16
    Рогозину не стоило опускаться на такой уровень дискуссии.
    gabonskijfront
    1. svp67 Сегодня, 09:19
      Цитата: gabonskijfront
      Рогозину не стоило опускаться на такой уровень дискуссии.

      Он же по образованию гуманитарий, он не разу не технарь и тут он проявляет себя очень профессионально. И что бы там ни было с такой его оценкой соглашусь
      Все-таки они редкие , иди О ты

      Такие же как экипаж этого белорусского танка
      svp67
      1. Deadушка Сегодня, 09:33
        Он же по образованию гуманитарий, он не разу не технарь

        Таки нет, ...изначально да, был гуманитарий(как и сынок).
        Но потом волшебным образом(минуя кандидатскую) сдал докторскую по "техгарю".
        Эффективные менеджеры могут фсе! laughing
        Deadушка
        1. svp67 Сегодня, 09:46
          Цитата: Deadушка
          Таки нет, ...изначально да, был гуманитарий(как и сынок).
          Но потом волшебным образом(минуя кандидатскую) сдал докторскую по "техгарю".

          Честно как то не нашел упоминаний об этом...
          Учился в специализированной школе № 59 с углублённым изучением французского языка (сейчас ГБОУ СОШ № 1286) потом, в связи с переездом родителей, перешёл в № 73 (сейчас ГБОУ СОШ № 1244) с углублённым изучением французского языка. Занимался баскетболом и гандболом (мастер спорта). В 1978 вступил в комсомол. В девятом классе поступил в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.
          Доктор философских наук (1999). В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на философском факультете МГУ на тему «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность». В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века».
          svp67
          1. Deadушка Сегодня, 09:56
            Уже подчистили везде? laughing
            Пару месяцев назад даже в "Вики" было написано более подробно по образованию. request
            Deadушка
            1. svp67 Сегодня, 09:58
              Цитата: Deadушка
              Пару месяцев назад даже в "Вики" было написано более подробно по образованию.

              Хотите я сейчас туда допишу, что он Академик Гарварда? Нашли чему верить...
              svp67
            2. bk316 Сегодня, 10:11
              Уже подчистили везде

              Э батенька да Вы не понимаете как "вика" работает...... laughing
              bk316
              1. Deadушка Сегодня, 10:18
                Так же, как и "Абсурдопедия" laughing good
                Я в курсе принципа их работы, были и другие источники.... поэтому и написал - "даже" yes
                Хотя и бываю неправ, как и все нормальные люди.
                Человекам свойственно иногда ошибаться или заблуждаться. feel
                Deadушка
    2. alexneg Сегодня, 09:40
      А был ли мальчик? Пресса самое лживое "образование" и надо все, что они пишут, делить на десять. Как минимум... Слова вырванные из контекста и обросшие крапивой - обычный почерк журналшлюх. И вообще зачем такое пропускают на "уважаемый" ресурс?
      alexneg
  5. Мур Сегодня, 09:17
    Что блохер как бы так сказать... альтернативно одарён, сомнений не вызывает.
    Рогозин-то зачем его рейтинг поднимает, отвечая ушлёпку?
    Мур
  6. Koteg Сегодня, 09:18
    а сына то че не взял с собой батя?хоть полазил бы ребенок по танку повеселился
    Koteg
  7. asiat_61 Сегодня, 09:20
    Свиньи, бисер. Не стоило Рагозину разводить бодягу.Хохол может царапать что угодно, свобода вымысла.
    asiat_61
  8. Печенег Сегодня, 09:23
    Если честно, то жалко Украину, такую страну хохлы просрали.
    Печенег
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:35
      Цитата: Печенег
      Если честно, то жалко Украину, такую страну хохлы просрали.

      И не вам одному...! Иногда до комка в горле от обиды , такую территорию и так быстро разграбили и народ стравили до крови...
      Сейчас она превратилась СУХ (соединенные украинские хутора)
      ОТДЕЛ
    2. истопник Сегодня, 10:35
      Цитата: Печенег
      Если честно, то жалко Украину, такую страну хохлы просрали.

      Не было такой "страны". А "про..." они советское наследие. Как и все мы.
      истопник
      1. Печенег Сегодня, 12:42
        Давайте без этого. с 1991 года, Украина это независимая страна, нравится это или нет. Вот эту независимость они и просрали.
        Печенег
  9. iliitchitch Сегодня, 09:27
    Чёрт возьми , приятно сознавать , что есть на свете "злой одессит" тупее тебя . Наверное , в этом и кроется секрет популярности соцсетей (в т.ч и у членов Правительства) , а не "в недостатке общения" drinks
    iliitchitch
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:40
    Почитал комментарии - Рогозина раскритиковали и в хвост, и в гриву. А, что он не может ответить украинскому русофобу если накипело? Тем более тема касается лично его.
    Все-таки они редкие ,

    Резкости не вижу, а вот констатация факта на лицо.
    Странно в статье слово проходит нормально, а в приведенной цитате исчезло.
    rotmistr60
  11. Центр Сегодня, 09:50
    Они это кто?
    Центр
  12. Altona Сегодня, 09:52
    Цитата: rotmistr60
    Почитал комментарии - Рогозина раскритиковали и в хвост, и в гриву.

    --------------------------------
    Кстати, насчет картона и прочих подручных материалов. Гитлер в 1941 году тоже считал, что СССР-это колосс на глиняных ногах. Не осилил нашу глину, увяз. Этому озлобленцу из Одессы тоже не советовал бы проверять наш "картон". Неизвестно, что там внутри.
    Altona
  13. баклан Сегодня, 09:53
    Что все взъелись на Рогозина... Делает, что может. Где-то лучше, где-то хуже. Прежде чем его осуждать, что конкретно сами для страны сделали. Не забывайте, что он также ещё и политик, который имеет право публично выражать свои мысли.
    баклан
    1. jonhr Сегодня, 12:21
      государственный муж должен делать что должен, а не что может. а то какой-то коммунизм для чиновников. от каждого по возможности и каждому по потребности laughing
      jonhr
  14. APASUS Сегодня, 09:55
    Это прежде всего говорит об уровне образования в современной Украине ,уровень вовлеченности населения в политику не подкрепленный знаниями предмета .Мы к стати тоже идем по этому "западному "пути.
    APASUS
  15. ЛукичЪ Сегодня, 09:56
    а не мелко чиновнику такого ранга отвечать на всякий бред? они ведь уже в инете от нас отделились
    ЛукичЪ
  16. А. Привалов Сегодня, 10:15
    Стесняюсь спросить, как объясняется такой парадокс: жители страны в которой чуть ли не 3/4 населения топят печку углём и дровами, носят воду из колонки и какают в дырку в полу в холодной будке на улице, жутко гордятся танком "Армата"?
    А. Привалов
    1. cariperpaint Сегодня, 10:25
      я дико извиняюсь но то что вы описываете это 19 век возможно. что касается гордости то смею вас уверить что процентов 80 населения про армату знают только то что она есть. а что это или не помнят или просто не знают
      cariperpaint
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:50
      Цитата: А. Привалов
      Стесняюсь спросить, как объясняется такой парадокс: жители страны в которой чуть ли не 3/4 населения топят печку углём и дровами, носят воду из колонки и какают в дырку в полу в холодной будке на улице, жутко гордятся танком "Армата"?

      а я вот не стесняюсь спросить сколько у тебя автоматов под кроватью?????? и кого так сильно боитесь?????? скольким странам соседям в душу на......рали? кто вообще ваше государство создал?????? и последнее, у нас любая область гораздо больше вашего израиля. вот и подумай на карте как всё сделать. как вы карлики учить всех любите
      ЛукичЪ
    3. Деревенский я...... Сегодня, 10:59
      И где, когда вы такое видели? Полно врать то! Такого уже в России пол века не наблюдается. Какие удобства для себя сделаешь, так и жить станешь. Так что сначала сам обустрой себе водопроовод, канализацию, отопление, и наконец ХИ, ХИ, туалет, потом стесняйся спрашивать.
      Деревенский я......
    4. баклан Сегодня, 12:47
      В России в городах проживает более 74% населения. В Израиле в городах живёт только 41 %. Так что заглядывайте в дырку в полу в холодной будке у себя дома.
      баклан
  17. Горный стрелок Сегодня, 10:17
    Да Рогозин - клоун. От него реально НИЧЕГО не зависит. Поэтому и обращать внимание на его слова - нет большого резона. В народе говорят:"Орёл мух не ловит"! Но верно и обратное - если ловит, значит - не орёл.
    Горный стрелок
    1. Анд123 Сегодня, 11:05
      Заметил за людьми один нюанс. Кто кем является, так же и других норовит обозвать. Видимо чтобы повысить свою самооценку, причём в своих глазах! На этот случай есть старая, русская поговорка. По себе людей не судят!
      Анд123
  18. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:22
    Делать Рогозину явно больше нечего, как с д'эбилллом спорить! fool
    Изгоняющий либероидов
  19. К-50 Сегодня, 10:23
    Вообще-то, ВСЁ железо после плавки стремится к ржавлению, ВСЁ! Это нормальное явление, так как в воздухе содержится КИСЛОРОД, которым мы и дышим, способствующий этому. Другое дело, что эти процессы для разных металлов различные, кроме уж совсем нержавеющих, типа титана и других металлов и сплавов. Даже золото окисляется и за сотни лет образуется плёнка, так называемая патина.
    Это природа и от этого некуда не деться. request
    Кричать же об "ржавеющих танков" для жителей юго-западного угла Российской империи вообще нонсенс, так как эти бандерлоги за всё постсоветское время ничего путного не сделали, а что у них было, благополучно сломали, разворовали и сгнили. Вот такой парадокс. Кто кричит громче, у того и дела хуже. fellow laughing
    К-50
  20. bratchanin3 Сегодня, 10:23
    С идиотов много не возьмёшь. Стоило ли обращать внимание на недоумков, нет у них возможности объективно оценивать. Что взять со скакунов, ну скачут себе "кузнечики" и всё.
    bratchanin3
  21. cariperpaint Сегодня, 10:24
    только слепой мог не увидеть что машину юзали и при чем только недавно. грязь на гуслях катки все в грязи выхлоп весь в копоти. блогеры блин)
    cariperpaint
  22. кедр Сегодня, 10:37
    Свои и чужие собаки лают, а караван идёт куда надо-это главное.
    кедр
  23. Ken71 Сегодня, 10:45
    Рогозин очень точно определил жителей щеневмерлой.
    Ken71
  24. samuraiway Сегодня, 11:00
    Цитата: Владимир 38
    Вот это да, уровень Рогозина- спорить с украинскими блогерами))) Рогозин, все мельчает, видно сын растет..

    Да,да вы правы,но иногда от неправды крышу сносит и тут не до дипломатических фраз.а что у большинства не так?p.s.пока писал вспомнил Лаврова с его емкой оценкой....ну вы в курсе
    samuraiway
  25. Томпсон Сегодня, 11:04
    большинство комментаторов точно уровня того укродауна, а Рогозин кратко и в десятку! Учитесь
    Томпсон
  26. RUS33 Сегодня, 11:07
    Цитата: сибиралт
    Ай, да молодец Рогозин! Дошел до того, что с блогерами связался. fool Вот такие у нас высшие государственные чиновники. Похоже, работой во имя Родины себя не утруждают what

    Почему же так цинично?
    Рогозин ответил как человек(имеет право),а не как Рогозин-чиновник!
    RUS33
  27. Аркадий Харитонов Сегодня, 11:08
    у меня все же есть сомнение в рациональности компоновки Армады. Если в БМП где главное безопасность десанта есть смысл держать боеприпасы к пушке в необитаемой башне, и то если пушка имеет калибр больше 30 мм, то для танка имеет смысл иметь башню минимального размера. При этом уменьшается площадь брони. Экипаж всего 3 человека и в данном случае важнее живучесть самого танка.
    Аркадий Харитонов
  28. ODERVIT Сегодня, 11:09
    Мелковато Дмитрий Олегович.
    ODERVIT
  29. iz odessy Сегодня, 11:18
    "злой одессит" -это известный на просторах "комментариев" из киева, а ранее из львова. А Рогозин, субъективно конечно , достоин вести передачу на ТВ вместо Соловьева , если у него есть время заниматься ответами такому персонажу-дегенерату , кстати весьма обученному "троллизму" , как "злой одессит". Недавно читал выдержки отчета Голиковой, "шефа Счетной палаты" за 2016 год. 985 млрд бюджетных рублей!!! израсходовано "не туда" и ведущий в этом "роскосмос" который курирует товарищ Рогозин. Иногда лучше молчать!
    iz odessy
  30. osoboye_mneniye Сегодня, 11:44
    "Все-таки они редкие ,
    написал Рогозин в своем «Фейсбуке»."

    Всё-таки Рогозин в политике как свинья в апельсиновых корках. Зачем было опускать всех украинцев такой репликой? Даже если это правда.
    Очень нехорошо и глупо поступил. Отберите кто-нибудь у него фейсбук.

    Хех, странно... почему-то нехорошие слова в коментах затираются, а в статье проходят... двойные стандарты на ВО?
    osoboye_mneniye
    1. Хаос Сегодня, 12:10
      Все таки ты в комментах как свинья в апельсиновых корках. Зачем было на всю страну себя опускать своими тупыми комментами? И это правда. Отобрать у тебя провайдера вместе с компом. Тебе не хех надо говорить , а хрю.
      Хаос
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 12:50
        Где уж мне до вас, мастеров чесать языком на форумах.. Тут вы вне конкуренции)))
        Шли бы вы...
        к станку работать. Всё пользы больше будет.
        osoboye_mneniye
  31. Eine andere Meinung Сегодня, 12:32
    Ответить на обвинения Навального (плохой он или хроший) в его видео и миллионы просмотров - правительство посчитало ненужным, а на реплику какого то гоблина среагировало. laughing С такими руководителями далеко пойдете, хотя вас вроде никто и не посылал. hi
    Eine andere Meinung
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