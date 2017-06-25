Рогозин резко ответил украинскому блогеру, раскритиковавшему танк Т-14
Вице-премьер Дмитрий Рогозин с нескрываемой резкостью ответил на критику украинского блогера, избравшего ник zloy-odessit, который утверждает в своем материале, что танк «Армата» изготавливается из некачественных материалов и начинает ржаветь «не сходя с конвейера». Об этом сообщает ТАСС .
В качестве доказательства своих слов «злой одессит» разместил фотографию, запечатлевшую Рогозина на «Уралвагонзаводе» при осмотре танка. Боевая машина, только что завершившая испытания на полигоне, стоит, покрытая пылью и песком.
Однако украинский «интернет-эксперт» посчитал, что пятна на Т-14 «Армата» являются ржавчиной, «которая лезет из всех щелей». «Да уж лучше бы и вправду из картона клеили», – добавляет он.
«Армата» – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые показан широкой публике на параде Победы в Москве в 2015 году. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
В качестве доказательства своих слов «злой одессит» разместил фотографию, запечатлевшую Рогозина на «Уралвагонзаводе» при осмотре танка. Боевая машина, только что завершившая испытания на полигоне, стоит, покрытая пылью и песком.
Однако украинский «интернет-эксперт» посчитал, что пятна на Т-14 «Армата» являются ржавчиной, «которая лезет из всех щелей». «Да уж лучше бы и вправду из картона клеили», – добавляет он.
Все-таки они редкие идиоты,написал Рогозин в своем «Фейсбуке».
«Армата» – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые показан широкой публике на параде Победы в Москве в 2015 году. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Использованы фотографии: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, zloy-odessit.livejournal.com
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