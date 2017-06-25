В Сербию будут поставлены и МиГи и транспортные самолеты

Не только МиГи. Там много чего будет. Там и танки, и транспортные самолеты. Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана,

Получите скоро (сообщение). Президент вам скажет. Я ему сказал, он вам скажет. Мы договорились, что я ничего говорить вам не буду,