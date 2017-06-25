13:08 25 июня

В Сербию будут поставлены и МиГи и транспортные самолеты

Москва, в рамках оказания помощи, в скором времени поставит в Сербию не только истребители, но и транспортные самолеты, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.

На истребители МиГ-29, которые Россия поставит в Сербию, нанесли портреты сербских летчиков, погибших в ходе боев с войсками НАТО в 1999 году.

Не только МиГи. Там много чего будет. Там и танки, и транспортные самолеты. Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана,
сказал Рогозин в интервью агентству.


Вице-премьер уклонился от ответа на вопрос о деталях соглашения и сроках поставок, отметив, что об этом должен объявить президент Сербии Александр Вучич.

Получите скоро (сообщение). Президент вам скажет. Я ему сказал, он вам скажет. Мы договорились, что я ничего говорить вам не буду,
сказал он.

Ранее сообщалось, что в рамках военно-технической помощи Россия передаст Сербской армии шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. При этом никто из официальных лиц не упоминал о возможной поставке иных самолетов кроме истребителей.

Недавно Рогозин посетил с визитом Сербию, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.


Использованы фотографии: https://www.ridus.ru
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 11:26
    И рогозинские деревянные С-300 smile
    Тралл
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:29
      Нет, надувные ракеты. ..
      Изгоняющий либероидов
      1. Zibelew Сегодня, 11:30
        Зачем надувные. Неимеющиеаналогов в мире fellow
        Zibelew
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:43
          Приветствую hi Тагерьян drinks -пусть даже имеющие аналоги, главное -правильно их использовать soldier
          Изгоняющий либероидов
          1. Zibelew Сегодня, 11:46
            Сергей Витальевич hi Мы их научим правильно использовать ракеты.
            Zibelew
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:09
              Надо было дописать, кто стрельбы проводил...
              Чайник в руках спеца - оружие, а автомат в руках дурака - болванка....
              Соломон Кейн
              1. Zibelew Сегодня, 12:15
                Надо снять видео, как мы случайно роняем валенок на пульт. И пусть весь мир обделается. Может, хоть затихнут, пока штаны будут стирать.
                Zibelew
        2. maxim947 Сегодня, 12:05
          Думаю сей "оператор" уже затаскан по длинным и холодным коридорам... глупый человек.
          Зачем эта "помощь"? абсолютно не понятно, против кого сербы воевать собрались? А если обороняться, то все равно не поможет. Внизу правильно сказали про российскую военную базу на ихней территории, но их там за это с говном съедят. В общем вывод один - вооружение там, экипажи здесь, так сказать на подскоке. )))))
          maxim947
          1. Zibelew Сегодня, 12:09
            Цитата: maxim947
            Думаю сей "оператор" уже затаскан по длинным и холодным коридорам... глупый человек.

            У нас слишком много чего уходит в свободный доступ. Хотя на учебных стрельбах посторонние не допускаются. Какой-то праздник раздолбаев на площадке. По ссылке ниже на видео оператор вообще веселый.
            https://www.youtube.com/watch?v=1s77cqabHsM
            Zibelew
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:33
              Китайские операторы тоже к шуткам склонны:
              Соломон Кейн
        3. Pivot Сегодня, 12:27
          Поломок не бывает на том что не используется, так что такое видео можно найти про любого производителя.
          Pivot
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:03
            Это точно. У нас порой некоторых государственных мужей послушаешь и поймёшь, что и Господь Бог, временами ......ошибается.
            Соломон Кейн
    2. Partyzan Сегодня, 11:32
      Новость какая то не понятная. это что хоть чем то матрасам на солить?
      Partyzan
    3. Tusv Сегодня, 11:34
      И деревянные С-300, даже в деревянных очень дорого. Че там на рынке Египту - $350 лямов за дивизион
      Tusv
      1. Комментарий был удален.
    4. Зяблицев Сегодня, 11:48
      Очень грамотным решением было бы договориться с Сербскими властями на размещение там нашей военной базы...Вот это было бы шикарным пером в задницу американцам и их западным шестеркам!
      Зяблицев
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:08
        Зяблицев
        Очень грамотным решением было бы договориться с Сербскими властями на размещение там нашей военной базы.
        Мягко говоря, не очень грамотно.Сербы по сути остров.
        Со всеми вытекающими проблемами в случае организации Российской военной базы.
        Наблюдатель2014
        1. Зяблицев Сегодня, 12:27
          Я не предполагал военной целесообразности, а говорил исключительно об политической составляющей - такой троллинг англосаксов в стратегическом масштабе! А поставь там дивизион Искандеров и все, пиши пропало, дерьмом зальет всю Европу! laughing
          Зяблицев
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:43
            Зяблицев
            поставь там дивизион Искандеров и все, пиши пропало, дерьмом зальет всю Европу
            У "Искандер" дальность за гланды всю Европу простреливает и из наших территорий.Тем более американцы судя по даже сегодняшним новостям из договора по ракетам средней и малой дальности выходить собрались.Так "Искандер" после этого шага американцев летать в разы дальше на второй день будет.К бабке не ходи.
            Сербы в окружении братьев наших славян.Что их подставлять под удар лишний раз.Размещением наших любых баз.Они там и сами с нашим оружием глаз на опу понатягивают партнёрам в случае чего.
            Наблюдатель2014
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:10
        А ещё лучше - станции РЭБ.
        Соломон Кейн
      3. Комментарий был удален.
        1. Зяблицев Сегодня, 12:28
          Вы то же воевать собрались? hi
          Зяблицев
    5. Сергей-svs Сегодня, 12:05
      И когда это С-300 вдруг стали "рогозинскими", да ещё и "деревянными"?! fool С-300В4, которые сейчас поступают в нашу армию, практически идентичны С-400, и по характеристикам схожи и даже ракеты используются одни и те же! Да и от предыдущих версии С-300, которые у нас сейчас снимают с вооружения и продают или передают нашим союзникам в виде военной помощи, ещё никто не отказался. В очереди давятся - желая получить их скорее в свои войска! yes
      Сергей-svs
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:12
        Сергей-svs
        И когда это С-300 вдруг стали "рогозинскими", да ещё и "деревянными"?!
        Сегодня утром.В воскресенье.Когда тут некоторым мочача лупанула в мозг,.экспердам комнатным.Вот и мелят чушь всякую.
        Наблюдатель2014
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:28
    "Подарок для самого слабого " от доброго волшебника? ???
    Изгоняющий либероидов
  3. APASUS Сегодня, 11:31
    Жаль конечно,но добьют сербов в Европе.Ни в какое НАТО и ЕС их не возьмут ,для этого им надо признать Косово и по сути признать во всем виноваты именно они,не те кто долбил с самолетов города ,а именно сербы посмевшие защищать свой суверенитет.
    Печально конечно ,что каждый следующий политик приходящий к власти в Сербии моментально продается Западу
    APASUS
    1. Tusv Сегодня, 11:36
      А Косово давно признали
      Tusv
      1. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:56
        Цитата: Tusv
        А Косово давно признали

        Не все,даже не все в НАТО
        Сухой_Т-50
    2. Вас Влад Сегодня, 11:37
      Цитата: APASUS
      Печально конечно ,что каждый следующий политик приходящий к власти в Сербии моментально продается Западу

      А у них есть варианты?Пока Россия не станет на столько сильной что на неё перестанут хвост поднимать у Сербии будут большие проблемы.А то что мы помогаем и не забываем Сербов это нам плюс!
      Вас Влад
      1. Вздринчер Сегодня, 11:45
        так у всех кто дружит с Россией всегда будут проблемы Это же Аксиома По другому там ни как
        Вздринчер
  4. Вздринчер Сегодня, 11:43
    Интересно какие транспортные самолеты поставлять собрались?
    Если Ан-2 и прочие Аны То у Украины бы надобно спросить laughing Разрешат ли? wassat
    Вздринчер
  5. grm Сегодня, 11:43
    в рамках оказания помощи


    Не только МиГи. Там много чего будет. Там и танки, и транспортные самолеты


    Опять на халяву или хотя бы в кредит?
    grm
    1. donavi49 Сегодня, 12:24
      Помощь - бесплатно.
      donavi49
  6. soroKING Сегодня, 11:56
    с портретами лётчиков - душевно good soldier
    soroKING
  7. Gamer Сегодня, 12:38
    какая нафиг помощь, они в ЕС вступят на днях)))) чи России делать нечего как всем помогать?)) впору на герб грабли рисовать
    Gamer
  8. Центр Сегодня, 12:43
    С барского плеча laughing
    Центр
  9. Печенег Сегодня, 12:53
    А через ...цать лет, когда Сербия войдет в состав НАТО или еще какой нибудь проамериканской организации, в России будут истерично кричать что предали и т.д и т.п. Как сейчас про болгар, румын, венгров и бывших советских республик. Все эти союзы временны. В этом американцы правы - постоянны только интересы страны.
    Печенег
  10. Aleksandr_2 Сегодня, 12:59
    какой то бред творится.......эти продажные -типа сербы в скором времени в нато убегут.....подарите ЛНР И ДНР,вот это реал помощь братьям
    Aleksandr_2
Картина дня