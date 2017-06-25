В Сербию будут поставлены и МиГи и транспортные самолеты
Москва, в рамках оказания помощи, в скором времени поставит в Сербию не только истребители, но и транспортные самолеты, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Вице-премьер уклонился от ответа на вопрос о деталях соглашения и сроках поставок, отметив, что об этом должен объявить президент Сербии Александр Вучич.
Ранее сообщалось, что в рамках военно-технической помощи Россия передаст Сербской армии шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. При этом никто из официальных лиц не упоминал о возможной поставке иных самолетов кроме истребителей.
Недавно Рогозин посетил с визитом Сербию, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.
Не только МиГи. Там много чего будет. Там и танки, и транспортные самолеты. Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана,сказал Рогозин в интервью агентству.
Вице-премьер уклонился от ответа на вопрос о деталях соглашения и сроках поставок, отметив, что об этом должен объявить президент Сербии Александр Вучич.
Получите скоро (сообщение). Президент вам скажет. Я ему сказал, он вам скажет. Мы договорились, что я ничего говорить вам не буду,сказал он.
Ранее сообщалось, что в рамках военно-технической помощи Россия передаст Сербской армии шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. При этом никто из официальных лиц не упоминал о возможной поставке иных самолетов кроме истребителей.
Недавно Рогозин посетил с визитом Сербию, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.
Использованы фотографии: https://www.ridus.ru
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