Рогозин о поставках в США ракетных двигателей: «Пусть они летают»
Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей РД-180, поскольку это не противоречит национальным интересам, передает РИА Новости заявление вице-президента Дмитрия Рогозина.
Отвечая на вопрос корреспондента о санкциях Запада, он указал на прагматичный подход американцев в вопросе получения космических технологий от России.
По его словам, отказ от поставок ракетных двигателей в США привел бы только к финансовым потерям для России.
При этом он подчеркнул, что РД-180 «надежный, очень хороший ракетный двигатель».
Агентство напоминает, что в начале мая замглавы Пентагона Боб Уорк заявил в конгрессе, что США выдерживают график по отказу от российских ракетных двигателей РД-180.
Ранее конгресс предписал Минобороны США отказаться от российских двигателей к 2019 году. Вместе с тем, конгрессмены не исключают продления этого срока, если не удастся создать собственных двигателей.
По мнению гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации Юрия Власова, поставки могут продолжиться до 2024-2025 года.
Отвечая на вопрос корреспондента о санкциях Запада, он указал на прагматичный подход американцев в вопросе получения космических технологий от России.
Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали – зачем?сказал Рогозин в интервью агентству.
По его словам, отказ от поставок ракетных двигателей в США привел бы только к финансовым потерям для России.
Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают,добавил вице-премьер.
При этом он подчеркнул, что РД-180 «надежный, очень хороший ракетный двигатель».
Агентство напоминает, что в начале мая замглавы Пентагона Боб Уорк заявил в конгрессе, что США выдерживают график по отказу от российских ракетных двигателей РД-180.
Ранее конгресс предписал Минобороны США отказаться от российских двигателей к 2019 году. Вместе с тем, конгрессмены не исключают продления этого срока, если не удастся создать собственных двигателей.
По мнению гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации Юрия Власова, поставки могут продолжиться до 2024-2025 года.
Использованы фотографии: vpk.name. Валерий Агеев
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