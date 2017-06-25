13:08 25 июня

Рогозин о поставках в США ракетных двигателей: «Пусть они летают»

Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей РД-180, поскольку это не противоречит национальным интересам, передает РИА Новости заявление вице-президента Дмитрия Рогозина.



Отвечая на вопрос корреспондента о санкциях Запада, он указал на прагматичный подход американцев в вопросе получения космических технологий от России.


Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали – зачем?
сказал Рогозин в интервью агентству.

По его словам, отказ от поставок ракетных двигателей в США привел бы только к финансовым потерям для России.

Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают,
добавил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что РД-180 «надежный, очень хороший ракетный двигатель».

Агентство напоминает, что в начале мая замглавы Пентагона Боб Уорк заявил в конгрессе, что США выдерживают график по отказу от российских ракетных двигателей РД-180.

Ранее конгресс предписал Минобороны США отказаться от российских двигателей к 2019 году. Вместе с тем, конгрессмены не исключают продления этого срока, если не удастся создать собственных двигателей.

По мнению гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации Юрия Власова, поставки могут продолжиться до 2024-2025 года.

Использованы фотографии: vpk.name. Валерий Агеев
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Комментарии 47

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  1. BlackMokona Сегодня, 12:22
    Деньги всё, принципы ничто. wink
    BlackMokona
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:27
      А как же ответные санкции, или у нас вообще никаких принципов нет?
      DIVAN SOLDIER
      1. BlackMokona Сегодня, 12:29
        Белорусы все ответные санкции в ноль спустили. Как лежали испанские оливки, как лежал Норвежский лосось, как грудой на рынке лежали польские яблочки, так всё и лежит. Только теперь под Беллоруской символикой.
        А всякие Хамоны даже и не запрещали. Несмотря на все крики, они продаются открыто.
        BlackMokona
      2. Pirogov Сегодня, 12:30
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        А как же ответные санкции, или у нас вообще никаких принципов нет?

        Почему нет ,есть один принцип : больше денег для чиновников у них же дети за границей учатся им нужнее.
        Pirogov
        1. Partyzan Сегодня, 12:37
          Почему нет ,есть один принцип
          быть без принципов
          Partyzan
      3. Монос Сегодня, 12:38
        Да перестаньте вы! При чём здесь принципы? Поставка двигателей нам вреда не наносит. Более того, пока они имеют возможность по умеренной цене покупать наши движки, разработка дорогого собственного будет идти на тормозах. Это нам тоже в плюс. Вы думаете в этом они чем-то от нас отличаются?
        Монос
      4. karish Сегодня, 12:55
        Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают,

        кто в курсе , что это за новый двигатель, чем он лучше и какая ракета на нём летает?
        karish
        1. BlackMokona Сегодня, 13:05
          Наверное про движок Ангары.
          РД-191, но мы его тоже продаём в США, для ракет Антарес.
          BlackMokona
      5. Банный Сегодня, 12:56
        походу слово Рогозина-батут)))мужик сказал -мужик забрал
        Банный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:05
          Что-то сегодня в ВО много Рагозина?
          Соломон Кейн
    2. RASKAT Сегодня, 12:40
      Да причем тут принципы. Мы как то подзабыли что американцы в плане ракетостроения нас давненько обогнали, слетали на луну на ракете Сатурн (13 запусков), а наша Н-1 так и не взлетела ни разу. Затем ракета Спейс Шатл 135 запусков. Наша Энергия только 2 запуска. Да 90-е и развал СССР. Я не за то у америкосов огромный опыт в ракетостроении и если захотят по настоящему, с их финансовыми и экономическими возможностями, нас догонят и перегонят. Так что будьте реалистами продавайте двигателя пока есть возможность, просто вырученные деньги пускать нужно на разработку новых двигателей. Ведь те же РД-180 это во многом двигатели еще из далекого СССР, как раз от ракеты Энергия.
      RASKAT
      1. slipped Сегодня, 13:00
        Вы как-то подзабыли, что Сатурн слетала и где она сейчас? в музее лежит разобранная, про количество запусков это вы у "Союзов" посмотрите - около 2000 уже, куда уж ихнему "Спейс Шаттлу", который тоже в музее. И двигатели Н-1 по прежнему используются. А новые двигатели разрабатываются не столько на деньги от продажи в США, сколько по федеральной программе на средства из бюджета. В свое время продажи РД-180 хорошо помогли предприятию, когда бюджетных денег было с гулькин хвост. Сейчас - это не основной доход.
        slipped
        1. BlackMokona Сегодня, 13:06
          Двигатели H-1, уже не используются, США отказались от него после взрыва.
          BlackMokona
    3. Анд123 Сегодня, 12:50
      Разумное решение, принятое после консультаций со специалистами. И не " диванным" урапатриотам здесь что то комментировать!
      Анд123
    4. Зяблицев Сегодня, 12:59
      Видать есть какой то свой интерес у Дмитрия Олеговича...И это далеко не "патриотизм"... laughing
      Зяблицев
  2. Центр Сегодня, 12:25
    А куда они их используют эти двигатели?
    Центр
    1. BlackMokona Сегодня, 12:27
      Используют для РН Атлас-5, выводят разные спутники, в основном военные.
      21 января 2017 года, отправили спутник СПРН
      1 марта 2017 года, отправили развед спутник.
      18 апреля 2017 года, отправили грузовик к МКС.
      Почти все гражданские заказы переехали на Фалькон-9, с ихними движками Мэрлин.
      BlackMokona
      1. Zibelew Сегодня, 12:40
        Опять начинают терзать смутные сомнения: а как-же они на Луну летали?
        Zibelew
        1. BlackMokona Сегодня, 12:42
          Самая мощная РН эксплуатируемая сейчас в мире Дельта-Хэви, летает на их движках.
          BlackMokona
          1. vpk72 Сегодня, 12:53
            до абсурдности дорогая и несуразная
            vpk72
            1. BlackMokona Сегодня, 13:07
              Сатурн-5 был ещё намного дороже.
              BlackMokona
        2. seal78 Сегодня, 13:01
          Смутные ? )) По-моему, здравомыслящим людям давно очевидно, что на Луну матрасы не летали никогда.
          seal78
        3. Соломон Кейн Сегодня, 13:07
          "Трансформеры" помогли.....
          Соломон Кейн
      2. Центр Сегодня, 12:41
        Понятно, спасибо.
        Центр
      3. slipped Сегодня, 13:03
        Еще продают РД-181 Аэроджету для Антареса.
        slipped
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:28
      Они на них куриц жарят -сразу можно сотни курочек испечь wassat
      Изгоняющий либероидов
    3. soroKING Сегодня, 12:28
      спутники свои закидывают
      soroKING
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:27
    Интересно, в Сирии завтра сша собьют наш самолет, движки также янки будем отсылать?
    Изгоняющий либероидов
    1. BlackMokona Сегодня, 12:30
      Предложим им купить С-400. Как Туркам. А если денег не будет у Пентагона, предложим льготный кредит
      Даже рекламный лозунг придумал.
      "Нагадили России?! Боитесь ответочки?! Покупайте С-400 и небо будет вашим."
      BlackMokona
      1. pjastolov Сегодня, 12:50
        В маркетинговой фирме не пробовал работать - креатив КЛАСС good
        pjastolov
    2. grm Сегодня, 12:31
      К двигателям будет приложено заявление России от озабоченности произошедшей ситуацией.
      grm
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:35
        А мы им в ответ гайки не того размера в комплектацию поставим...
        DIVAN SOLDIER
  4. vch Сегодня, 12:27
    Блин! Это Рогозин что ли решает - поставлять двигатели или нет? Уже давно нужно было в ответ на санкции прекратить поставку движков и не только их!
    vch
  5. art030765 Сегодня, 12:31
    правильно здоровый прагматизм выгодно стране выгодно народу. слушать тутошних патриотов идиотов это страны лишиться
    art030765
    1. DenZ Сегодня, 12:45
      Ну да, щас движки запретим поставлять и сразу страны лишимся. Напугали ежа голой ..опой.
      DenZ
    2. ando_bor Сегодня, 12:53
      Цитата: art030765
      слушать тутошних патриотов идиотов это страны лишиться

      Да тут почти половина наемных зacранцев, - интернет военов, как и везде в сети.
      ando_bor
  6. Центр Сегодня, 12:42
    По аналогии нужно и газ с нефтью запретить продавать Европе.
    Центр
    1. pjastolov Сегодня, 12:52
      матрасы этого и добиваются, хотят танкерами свой возить, так что это пока пакасть матрасам hi
      pjastolov
    2. Rom14 Сегодня, 13:04
      Вы не в курсе, что пол России дровами да углём свои хибары отапливает ? И у нас в Омске зимой пол города у печек бытуют. По этому как летают Американцы и как там дела у барыг с газом и нефтью глубоко по барабану.
      Rom14
  7. Koteg Сегодня, 12:46
    опять рогозин поставляет двигатели ноциской хермании а они прилетят на них нас зовоёвывать_лучше бы от хамона испанского отказался на обед и плесневелого сыра и старого вина французского ато жрет и пьет стопудова втихую от владимира владимировича
    Koteg
  8. SarS Сегодня, 12:48
    Наши доблестные элиты все готовы продать, а потом по Израилям и Америкам разбежаться.
    SarS
    1. grm Сегодня, 13:01
      Цитата: SarS
      Наши доблестные элиты все готовы продать, а потом по Израилям и Америкам разбежаться.


      grm
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:05
      SarS
      Наши доблестные элиты все готовы продать, а потом по Израилям и Америкам разбежаться.
      Это вы про Рогозина? А сегодня что день мочилово Рогозина на сайте? laughing Тут дупля 99.9% не отбивают чем собственно Рогозин на своей должности занимается.Но тявкнуть в унисон сегодняшнему тренду считают нужно laughing
      Наблюдатель2014
  9. Макаров Сегодня, 12:55
    Лучше бы он промолчал...
    Макаров
  10. polev66 Сегодня, 12:57
    большинство комментариев напоминает вопли свидомых по принципу "назло бабушке уши отморозим" ))))
    чем вам поставки движков не угодили ? жжет от этого одно место чтоли ? или хотите работягам, делающим эти движки зарплаты сами платить ? и налоги с продаж из своего кармана ? диванные "патриотики" дальше своего носа не видите
    polev66
    1. seal78 Сегодня, 13:03
      Деньги не только у США есть. Можно двигатели продавать в другие страны.
      seal78
      1. polev66 Сегодня, 13:06
        серьезно ? кому именно ? кто хотел и мог тот давно бы купил, думаю в роскосмосе или кто там продает их были бы рады расширению рынка, но пока под этот двигатель создали носитель только сша
        polev66
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