Рогозин о поставках в США ракетных двигателей: «Пусть они летают»

Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали – зачем?

Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают,