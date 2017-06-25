Ударные вертолеты ВКС РФ утюжат позиции ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зору Сегодня, 12:53 Министерство обороны САР обнародовало новый ролик, в котором продемонстрированы моменты операции ВКС России и Сирийской армии, атакующих террористов ИГИЛ в провинции Хомс. 0 Удар по Дейр-эз-Зору: Пентагон признал ошибку Российские боевые вертолеты отработали по позициям боевиков Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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