13:09 25 июня

Ударные вертолеты ВКС РФ утюжат позиции ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зору

Министерство обороны САР обнародовало новый ролик, в котором продемонстрированы моменты операции ВКС России и Сирийской армии, атакующих террористов ИГИЛ в провинции Хомс.




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