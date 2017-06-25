В Конгресс США внесены два законопроекта, направленные против России

Администрация с трудом может сформировать законодательную повестку, однако при этом она проявляет исключительную последовательность в попытках задобрить (Владимира) Путина. Мы должны следить за этой администрацией и раз уж мы не можем быть уверены в том, что они не снимут или не ослабят антироссийские санкции, требуются сильные меры,

Конгрессмен от Демократической партии Максин Уотерс внесла в американский парламент два антироссийских законопроекта, передает РИА Новости Уотерс призывает заморозить санкции, введенные предыдущей администрацией СШП из-за ситуации на Украине и «вмешательства в выборы», и ограничить доступ к российской дипломатической собственности – так называемым загородным «дачам», расположенным в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.По ее словам, «команда Трампа и связанные с ней лица (экс-советники президента Картер Пейдж и Майкл Флинн, зять Джаред Кушнер и глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон) необъяснимым образом сфокусированы на снятии санкций, несмотря на появление новой информации о масштабах попыток России подорвать демократию» в Соединенных Штатах.Депутат отметила, что законопроект о «Заморозке акта о санкциях против России» должен предотвратить эти «попытки» Белого дома, сохраняя ограничения по состоянию на 1 января 2017 года.заявила она.Уотерс также обратила внимание на публикацию в газете The Washington Post о намерениях Белого дома вернуть дипсобственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в обмен на «возобновление строительства здания американского консульства в Санкт-Петербурге». В этой связи она предложила конгрессменам закрепить уже существующий запрет на использование данной недвижимости на законодательном уровне.Недавно сенат большинством голосов одобрил новые санкции против России и Ирана. Администрация Трампа выступает против положения в документе, позволяющего сенату блокировать отмену санкций главой государства. Этот пункт расценивается как ущемление полномочий президента.