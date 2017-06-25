13:08 25 июня

В Конгресс США внесены два законопроекта, направленные против России

Конгрессмен от Демократической партии Максин Уотерс внесла в американский парламент два антироссийских законопроекта, передает РИА Новости .

В Конгресс США внесены два законопроекта, направленные против России


Уотерс призывает заморозить санкции, введенные предыдущей администрацией СШП из-за ситуации на Украине и «вмешательства в выборы», и ограничить доступ к российской дипломатической собственности – так называемым загородным «дачам», расположенным в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.


По ее словам, «команда Трампа и связанные с ней лица (экс-советники президента Картер Пейдж и Майкл Флинн, зять Джаред Кушнер и глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон) необъяснимым образом сфокусированы на снятии санкций, несмотря на появление новой информации о масштабах попыток России подорвать демократию» в Соединенных Штатах.

Депутат отметила, что законопроект о «Заморозке акта о санкциях против России» должен предотвратить эти «попытки» Белого дома, сохраняя ограничения по состоянию на 1 января 2017 года.

Администрация с трудом может сформировать законодательную повестку, однако при этом она проявляет исключительную последовательность в попытках задобрить (Владимира) Путина. Мы должны следить за этой администрацией и раз уж мы не можем быть уверены в том, что они не снимут или не ослабят антироссийские санкции, требуются сильные меры,
заявила она.

Уотерс также обратила внимание на публикацию в газете The Washington Post о намерениях Белого дома вернуть дипсобственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в обмен на «возобновление строительства здания американского консульства в Санкт-Петербурге». В этой связи она предложила конгрессменам закрепить уже существующий запрет на использование данной недвижимости на законодательном уровне.

Недавно сенат большинством голосов одобрил новые санкции против России и Ирана. Администрация Трампа выступает против положения в документе, позволяющего сенату блокировать отмену санкций главой государства. Этот пункт расценивается как ущемление полномочий президента.

Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Михалев
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Комментарии 6

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  1. Центр Сегодня, 12:58
    российской дипломатической собственности – так называемым загородным «дачам»


    Картошку с огурцами и помидорами в свободное время выращивали what
    Центр
    1. Partyzan Сегодня, 13:03
      на появление новой информации о масштабах попыток России подорвать демократию» в Соединенных Штатах.
      а вообще она там была? или ЛГБТ - это демократия?
      Partyzan
    2. сибиралт Сегодня, 13:04
      Хорошо, когда у противника мозги набекрень. Подождем когда ему надоест биться головой о стену. А если нет, то что взять с урода? bully
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 13:05
      А в предыдущей новости "Пускай летают!", и здесь надо "зеркально" ответить - дать американским дипломатам на Рублевке пару гектар - мы же русские добрые! Маккейну кусочек земли под Ялтой, рядом с Ливадийским дворцом подарить - неужто откажется? laughing
      Зяблицев
      1. pjastolov Сегодня, 13:07
        [quote][дать американским дипломатам на Рублевке/quote] по рублю, нехай держат и думают, а в другую руку юань laughing
        pjastolov
  2. Teberii Сегодня, 13:02
    Решила систематизировать,оптимизировать и укрепить маразм.
    Teberii
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