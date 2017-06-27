Самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ». Инфографика

2С35 «Коалиция-СВ» — российская 152-мм самоходная гаубица дивизионного звена. Разработана в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». САУ 2С35 предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны.