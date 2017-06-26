Андрей Фурсов. Арсен Мартиросян. Заговор советских генералов

Золотой фонд ДеньТВ. 22 июня, ровно в 4 часа… Что сегодня мы знаем о начале Великой Отечественной? Какие тайны еще скрывают российские и немецкие архивы? Историк Андрей Фурсов и экс-сотрудник внешней разведки, писатель, автор более двух десятков книг, посвящённых истории 1930-х-50-х гг., Арсен Мартиросян рассказывают о заговоре советских генералов. "За последние годы сделано очень много в плане восстановления реальной исторической картины и развенчания антисоветских и антисталинских мифов. Одним из наиболее успешных ученых, работающих в данном направлении, является Арсен Беникович Мартиросян."