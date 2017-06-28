«Тополь-М» против «Минитмен-3». Инфографика

В России основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения составляют МБР «Тополь-М», в США же в качестве главной ядерной «дубины» выступают МБР «Минитмен-3».Американская ракета превосходит разработку отечественного ВПК тем, что у неё не одна, а три боеголовки. Кроме этого, «Минитмен-3» имеет более высокие тактико-технические характеристики по дальности и точности стрельбы. «Тополь-М» же более маневренна, она способна многократно менять траекторию полёта, что позволяет ей прорвать не только действующие, но и проектируемые системы противовоздушной обороны.