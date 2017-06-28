08:48 28 июня

«Тополь-М» против «Минитмен-3». Инфографика

В России основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения составляют МБР «Тополь-М», в США же в качестве главной ядерной «дубины» выступают МБР «Минитмен-3».

Американская ракета превосходит разработку отечественного ВПК тем, что у неё не одна, а три боеголовки. Кроме этого, «Минитмен-3» имеет более высокие тактико-технические характеристики по дальности и точности стрельбы. «Тополь-М» же более маневренна, она способна многократно менять траекторию полёта, что позволяет ей прорвать не только действующие, но и проектируемые системы противовоздушной обороны.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 2

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  1. andj61 Сегодня, 08:36
    Минитмен-3 - это, безусловно, один из шедевров мировой ракетной техники.
    Однако "Тополь-М" поэффективнее будет - и обнаружить, где находится ПУ сложнее, и траектория полетв не просчитывается. А то, что боеголовка попадает с точностью 350 м, а не 210, как у Минитмена-3 - это недостаток несущественный, и при ядерной боеголовке решающей роли не играет. По поводу РГЧ - моноблок на Тополе заявлен исключительно из-за положений договоров СНВ по ограничению носителей и боеголовок, а не из-за технической возможности. Поставь в боеголовку пяток макетов - и вероятность эффективности работы ПРО противника снизится в разы. Дальность стрельбы Минитмена-3 - этовещь не шибко важная: для поражения целей на территории вероятного противника полная дальность и не требуется. Да и не производили в США испытания на полную дальность... hi
    andj61
    1. ИмПерц Сегодня, 08:47
      Неоднократно встречался с тем, что дальность зависит от забрасываемого веса. Минимальный вес - максимальная дальность и наоборот. Но никак не максимальный вес - максимальная дальность.
      ИмПерц
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